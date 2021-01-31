Подбескидзе
1:0
Второй тайм: 80'
Стадион: Городской стадион Бельско-Бялы
Легия
1:0
48' ГолЯницки Рафал
26
Яницки
Рафал
21
Кочиш
Гергё
17
Мажец
Матеуш
22
Вшолек
Павел
99
Слиш
Бартош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Кочиш ГергёПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мажец МатеушПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Гора ЯкубНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Krzysztof Brede
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Вшолек ПавелПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
63 Кисель ЯкубПолузащитник
-
21 Лопеш РафаэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Михниевич Чеслав
Ход матча
48'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Билиньски Камил
|5
|0.33
|2.
|Новак Томаш
|1
|0.07
|3.
|Уббинк Корнелис
|1
|0.07
|4.
|Яницки Рафал
|1
|0.07
|5.
|Жуховски Михал
|1
|0.07
|6.
|Данеляк Кароль
|1
|0.07
|7.
|Комор Александер
|1
|0.07
|8.
|Мажец Матеуш
|1
|0.07
|9.
|Ситек Максимилиан
|1
|0.07
|10.
|Серпина Лукаш
|0
|0
|11.
|Рогинич Марко
|0
|0
|12.
|Кочиш Гергё
|0
|0
|13.
|Ярох Бартош
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пекхарт Томаш
|13 (2)
|0.87
|2.
|Младенович Филип
|2
|0.13
|3.
|Лопеш Рафаэл
|2
|0.13
|4.
|Слиш Бартош
|2
|0.13
|5.
|Вшолек Павел
|1
|0.07
|6.
|Юранович Йосип
|1
|0.07
|7.
|Капустка Бартош
|1
|0.07
|8.
|Скибицки Кацпер
|1
|0.07
|9.
|Лима Лукас II
|0
|0
|10.
|Енджейчик Артур
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рогинич Марко
|4
|0
|2.
|Жуховски Михал
|2
|1
|3.
|Ярох Бартош
|2
|1
|4.
|Билиньски Камил
|3
|0
|5.
|Башлай Дмитрий
|3
|0
|6.
|Комор Александер
|1
|1
|7.
|Модельски Филип
|2
|0
|8.
|Кочиш Гергё
|2
|0
|9.
|Мартин Иван II
|2
|0
|10.
|Гах Кацпер
|2
|0
|11.
|Новак Томаш
|1
|0
|12.
|Серпина Лукаш
|1
|0
|13.
|Рундич Милан
|1
|0
|14.
|Фигель Рафал
|1
|0
|15.
|Уббинк Корнелис
|1
|0
|16.
|Мажец Матеуш
|1
|0
|17.
|Ситек Максимилиан
|1
|0
|18.
|Ласковски Филип
|1
|0
|19.
|Мрочко Шимон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Енджейчик Артур
|4
|0
|2.
|Левчук Игор
|3
|0
|3.
|Мартинш Андре
|3
|0
|4.
|Младенович Филип
|3
|0
|5.
|Лима Лукас II
|3
|0
|6.
|Капустка Бартош
|2
|0
|7.
|Слиш Бартош
|2
|0
|8.
|Антолич Домагой
|1
|0
|9.
|Лопеш Рафаэл
|1
|0
|10.
|Пекхарт Томаш
|1
|0
|11.
|Цежняк Радослав
|1
|0
|12.
|Роша Луиш
|1
|0
|13.
|Ветеска Матеуш
|1
|0
|14.
|Юранович Йосип
|1
|0
|15.
|Росолек Мацей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Подбескидзе
|8.33% (1)
|33.33% (4)
|16.67% (2)
|25% (3)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|Легия
|8.7% (2)
|30.43% (7)
|0
|26.09% (6)
|13.04% (3)
|21.74% (5)
Предыдущие игры
Подбескидзе Последние 20 матчей: +4 =3 -13Висла Плоцк 4:1 Подбескидзе Подбескидзе 0:5 Пяст Лех 4:0 Подбескидзе Подбескидзе 2:4 Заглембе Любин
Подбескидзе 0:2 Шлёнск Подбескидзе 2:1 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:1 Подбескидзе Висла Краков 3:0 Подбескидзе Подбескидзе 1:2 Варта Познань Подбескидзе 1:0 Сталь Мелец Лехия Гданьск 4:0 Подбескидзе Подбескидзе 1:4 Ракув Ягеллония 2:2 Подбескидзе Подбескидзе 2:2 Краковия Гурник Забже 4:2 Подбескидзе Сталь Жешув 0:1 Подбескидзе Подбескидзе 0:1 Висла Краков Подбескидзе 2:0 Хутник Краков Подбескидзе 0:1 Хробры Сандецья 1:0 Подбескидзе
Легия Последние 20 матчей: +11 =3 -6Краснодар 0:0 Легия Легия 2:3 Сталь Мелец Висла Краков 1:2 Легия Легия 2:0 Лехия Гданьск
Легия 2:2 Пяст Видзев Лодзь 0:1 Легия Краковия 0:1 Легия Легия 2:1 Лех Варта Познань 0:3 Легия Погонь Щецин 0:0 Легия Легия 2:1 Шлёнск Легия 2:1 Заглембе Любин Легия 0:0 Краковия Легия 0:3 Карабах Легия 2:0 Дрита Легия 1:3 Гурник Забже Висла Плоцк 0:1 Легия Легия 1:2 Ягеллония Легия 0:2 Омония Ракув 1:2 Легия
Последние игры между собой
Подбескидзе: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 7
Легия: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|21 - 8
|31
|2.
|Легия
|0:1 Заявка
|15
|9
|2
|4
|23 - 16
|29
|3.
|Ракув
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 16
|28
|4.
|Гурник Забже
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 15
|24
|5.
|Шлёнск
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|21 - 15
|23
|6.
|Ягеллония
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|24 - 24
|23
|7.
|Заглембе Любин
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 17
|22
|8.
|Краковия
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 18
|21
|9.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|20 - 21
|19
|10.
|Висла Плоцк
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 20
|19
|11.
|Лех
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|24 - 23
|18
|12.
|Пяст
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|21 - 21
|17
|13.
|Варта Познань
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|14 - 19
|16
|14.
|Висла Краков
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|22 - 23
|14
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 28
|13
|16.
|Подбескидзе
|1:0 Заявка
|15
|3
|3
|9
|14 - 38
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|2.
|Ракув
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|3.
|Погонь Щецин
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|10 - 3
|15
|4.
|Заглембе Любин
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|5.
|Ягеллония
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 10
|14
|6.
|Легия
|0:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|7.
|Краковия
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 10
|12
|8.
|Гурник Забже
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 11
|11
|9.
|Подбескидзе
|1:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 16
|10
|10.
|Лех
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|11.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|12 - 12
|9
|12.
|Висла Плоцк
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|13.
|Сталь Мелец
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 13
|7
|14.
|Варта Познань
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 8
|7
|15.
|Пяст
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|16.
|Висла Краков
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|10 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|0:1 Заявка
|7
|5
|1
|1
|9 - 3
|16
|2.
|Погонь Щецин
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 5
|16
|3.
|Гурник Забже
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|7 - 4
|13
|4.
|Ракув
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 9
|12
|5.
|Висла Плоцк
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 12
|11
|6.
|Пяст
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|15 - 12
|11
|7.
|Висла Краков
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|12 - 6
|11
|8.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|9.
|Краковия
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|10.
|Варта Познань
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|10 - 11
|9
|11.
|Ягеллония
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 14
|9
|12.
|Лех
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 12
|9
|13.
|Заглембе Любин
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|14.
|Шлёнск
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 10
|6
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|16.
|Подбескидзе
|1:0 Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 22
|2
Победитель
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