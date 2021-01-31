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Подбескидзе
1:0
Второй тайм: 80'

Стадион:
Легия
0'
1:0
48' Гол
Яницки Рафал
80'
40
Пешкович
Михал
2
Модельски
Филип
26
Яницки
Рафал
4
Рундич
Милан
6
Мамич
Петар
21
Кочиш
Гергё
15
Бероньски
Якуб
8
Данеляк
Кароль
10
Уббинк
Корнелис
17
Мажец
Матеуш
95
Рогинич
Марко
1
Боруц
Артур
2
Юранович
Йосип
5
Левчук
Игор
3
Холовня
Матеуш
25
Младенович
Филип
22
Вшолек
Павел
24
Мартинш
Андре
99
Слиш
Бартош
67
Капустка
Бартош
9
Пекхарт
Томаш
82
Лима
Лукас
II
Подбескидзе
4-2-3-1
Легия
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Подбескидзе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Билиньски Камил 5 0.33
2. Новак Томаш 1 0.07
3. Уббинк Корнелис 1 0.07
4. Яницки Рафал 1 0.07
5. Жуховски Михал 1 0.07
6. Данеляк Кароль 1 0.07
7. Комор Александер 1 0.07
8. Мажец Матеуш 1 0.07
9. Ситек Максимилиан 1 0.07
10. Серпина Лукаш 0 0
11. Рогинич Марко 0 0
12. Кочиш Гергё 0 0
13. Ярох Бартош 0 0
Легия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пекхарт Томаш 13 (2) 0.87
2. Младенович Филип 2 0.13
3. Лопеш Рафаэл 2 0.13
4. Слиш Бартош 2 0.13
5. Вшолек Павел 1 0.07
6. Юранович Йосип 1 0.07
7. Капустка Бартош 1 0.07
8. Скибицки Кацпер 1 0.07
9. Лима Лукас II 0 0
10. Енджейчик Артур 0 0

Карточки

Подбескидзе
# Игрок      
1. Рогинич Марко 4 0
2. Жуховски Михал 2 1
3. Ярох Бартош 2 1
4. Билиньски Камил 3 0
5. Башлай Дмитрий 3 0
6. Комор Александер 1 1
7. Модельски Филип 2 0
8. Кочиш Гергё 2 0
9. Мартин Иван II 2 0
10. Гах Кацпер 2 0
11. Новак Томаш 1 0
12. Серпина Лукаш 1 0
13. Рундич Милан 1 0
14. Фигель Рафал 1 0
15. Уббинк Корнелис 1 0
16. Мажец Матеуш 1 0
17. Ситек Максимилиан 1 0
18. Ласковски Филип 1 0
19. Мрочко Шимон 1 0
Легия
# Игрок      
1. Енджейчик Артур 4 0
2. Левчук Игор 3 0
3. Мартинш Андре 3 0
4. Младенович Филип 3 0
5. Лима Лукас II 3 0
6. Капустка Бартош 2 0
7. Слиш Бартош 2 0
8. Антолич Домагой 1 0
9. Лопеш Рафаэл 1 0
10. Пекхарт Томаш 1 0
11. Цежняк Радослав 1 0
12. Роша Луиш 1 0
13. Ветеска Матеуш 1 0
14. Юранович Йосип 1 0
15. Росолек Мацей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Подбескидзе 8.33% (1) 33.33% (4) 16.67% (2) 25% (3) 8.33% (1) 8.33% (1)
 Легия 8.7% (2) 30.43% (7) 0 26.09% (6) 13.04% (3) 21.74% (5)

Предыдущие игры

Подбескидзе Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Висла Плоцк 4:1 Подбескидзе Подбескидзе 0:5 Пяст Лех 4:0 Подбескидзе Подбескидзе 2:4 Заглембе Любин
Подбескидзе 0:2 Шлёнск Подбескидзе 2:1 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:1 Подбескидзе Висла Краков 3:0 Подбескидзе Подбескидзе 1:2 Варта Познань Подбескидзе 1:0 Сталь Мелец Лехия Гданьск 4:0 Подбескидзе Подбескидзе 1:4 Ракув Ягеллония 2:2 Подбескидзе Подбескидзе 2:2 Краковия Гурник Забже 4:2 Подбескидзе Сталь Жешув 0:1 Подбескидзе Подбескидзе 0:1 Висла Краков Подбескидзе 2:0 Хутник Краков Подбескидзе 0:1 Хробры Сандецья 1:0 Подбескидзе
Легия Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Краснодар 0:0 Легия Легия 2:3 Сталь Мелец Висла Краков 1:2 Легия Легия 2:0 Лехия Гданьск
Легия 2:2 Пяст Видзев Лодзь 0:1 Легия Краковия 0:1 Легия Легия 2:1 Лех Варта Познань 0:3 Легия Погонь Щецин 0:0 Легия Легия 2:1 Шлёнск Легия 2:1 Заглембе Любин Легия 0:0 Краковия Легия 0:3 Карабах Легия 2:0 Дрита Легия 1:3 Гурник Забже Висла Плоцк 0:1 Легия Легия 1:2 Ягеллония Легия 0:2 Омония Ракув 1:2 Легия

Последние игры между собой

Подбескидзе: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 7
Легия: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 3
Подбескидзе 2:2 Легия Экстракласса Легия 5:0 Подбескидзе Экстракласса Легия 2:0 Подбескидзе Кубок Подбескидзе 1:4 Легия Кубок
Легия 3:0 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 2:1 Легия Экстракласса Подбескидзе 1:0 Легия Экстракласса Легия 4:0 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 1:2 Легия Экстракласса Легия 3:1 Подбескидзе Экстракласса Легия 1:2 Подбескидзе Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин Заявка 15 9 4 2 21 - 8 31
2. Легия 0:1 Заявка 15 9 2 4 23 - 16 29
3. Ракув Заявка 15 8 4 3 27 - 16 28
4. Гурник Забже Заявка 15 7 3 5 19 - 15 24
5. Шлёнск Заявка 14 7 2 5 21 - 15 23
6. Ягеллония Заявка 15 7 2 6 24 - 24 23
7. Заглембе Любин Заявка 15 6 4 5 18 - 17 22
8. Краковия Заявка 15 5 6 4 18 - 18 21
9. Лехия Гданьск Заявка 15 6 1 8 20 - 21 19
10. Висла Плоцк Заявка 15 5 4 6 19 - 20 19
11. Лех Заявка 15 4 6 5 24 - 23 18
12. Пяст Заявка 15 4 5 6 21 - 21 17
13. Варта Познань Заявка 15 5 1 9 14 - 19 16
14. Висла Краков Заявка 15 3 5 7 22 - 23 14
15. Сталь Мелец Заявка 14 3 4 7 17 - 28 13
16. Подбескидзе 1:0 Заявка 15 3 3 9 14 - 38 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шлёнск Заявка 7 5 2 0 12 - 5 17
2. Ракув Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
3. Погонь Щецин Заявка 7 4 3 0 10 - 3 15
4. Заглембе Любин Заявка 8 4 3 1 11 - 8 15
5. Ягеллония Заявка 7 4 2 1 15 - 10 14
6. Легия 0:1 Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
7. Краковия Заявка 8 3 3 2 10 - 10 12
8. Гурник Забже Заявка 8 3 2 3 12 - 11 11
9. Подбескидзе 1:0 Заявка 8 3 1 4 8 - 16 10
10. Лех Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
11. Лехия Гданьск Заявка 8 3 0 5 12 - 12 9
12. Висла Плоцк Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
13. Сталь Мелец Заявка 6 2 1 3 7 - 13 7
14. Варта Познань Заявка 7 2 1 4 4 - 8 7
15. Пяст Заявка 7 1 3 3 6 - 9 6
16. Висла Краков Заявка 7 1 0 6 10 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия 0:1 Заявка 7 5 1 1 9 - 3 16
2. Погонь Щецин Заявка 8 5 1 2 11 - 5 16
3. Гурник Забже Заявка 7 4 1 2 7 - 4 13
4. Ракув Заявка 7 3 3 1 15 - 9 12
5. Висла Плоцк Заявка 7 3 2 2 12 - 12 11
6. Пяст Заявка 8 3 2 3 15 - 12 11
7. Висла Краков Заявка 8 2 5 1 12 - 6 11
8. Лехия Гданьск Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
9. Краковия Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
10. Варта Познань Заявка 8 3 0 5 10 - 11 9
11. Ягеллония Заявка 8 3 0 5 9 - 14 9
12. Лех Заявка 8 2 3 3 13 - 12 9
13. Заглембе Любин Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
14. Шлёнск Заявка 7 2 0 5 9 - 10 6
15. Сталь Мелец Заявка 8 1 3 4 10 - 15 6
16. Подбескидзе 1:0 Заявка 7 0 2 5 6 - 22 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Bielsko-Biala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Подбескидзе
Ничья
Легия
7.90
4.90
9.19
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 7.60 3.55 1.53
Бонус: 10 000 ₽ 7.40 4.60 1.39
Бонус: 5 000 ₽ 7.90 4.90 1.39
Бонус: 5 000 ₽ 1.70 2.90 6.80
  1.58 3.24 9.19

Самый высокий коэффициент на матч «Подбескидзе» – «Легия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Подбескидзе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Легия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Подбескидзе» – «Легия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
3.95 1.22 2.07 1.70 1.64 2.18 1.42 2.75 1.16 4.90
10.75 1.01 10.00 1.02 3.88 1.24 3.15 1.36 2.21 1.74 1.70 2.15 1.44 2.69 1.18 4.45 1.14 5.00 1.04 8.80 1.06 6.80
3.75 1.25 2.62 1.45 2.31 1.57 1.48 2.55 1.23 3.90 1.92 1.88 1.04 9.00 1.73 2.11 1.03 10.00 1.04 9.00 1.03 10.00 1.04 8.40 1.03 9.00 1.01 15.00 1.01 12.50
3.77 1.29 2.98 1.42 2.07 1.82 2.09 1.80 1.70 2.23 1.31 3.56 1.98 1.90 1.66 2.31 1.45 2.86 1.44 2.90 1.57 2.51 1.47 2.79 1.17 5.41
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 2.12 1.67 1.49 2.50 1.12 5.80
3.26 1.34 2.17 1.69 1.51 2.56 1.22 4.30
1.76 2.00 1.18 4.50 1.10 6.25 1.11 5.80 1.08 7.00
1.57 2.46 1.33 3.39 1.74 2.16 1.47 2.76 1.33 3.36 1.35 3.38
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.40 1.19 1.82 1.92 1.23 3.90
3.00 1.39 1.80 2.01 1.35 3.20
3.20 1.32 1.84 1.90 1.39 3.10 1.31 3.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.98 1.80
4.20 1.90
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
3.65 1.25
Где смотреть матч Подбескидзе 1:0 Легия онлайн

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