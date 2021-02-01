Сталь Мелец
0:0
Перерыв
Стадион: Stadion Stali Mielec
Шлёнск
38' Желтая карточкаКолев Александар
45' Желтая карточкаПих Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
96 Дадок РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ойжиньски Лешек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Тамаш МаркЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Vitezslav Lavicka
Ход матча
38'
45'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Доманьски Мацей
|5 (3)
|0.33
|2.
|Мак Матеуш
|3
|0.2
|3.
|Прокич Андрея
|2
|0.13
|4.
|Томашевич Гжегож
|2 (1)
|0.13
|5.
|Гетингер Крыстян
|1
|0.07
|6.
|Томчук Павел
|1
|0.07
|7.
|Форселль Петтери
|1
|0.07
|8.
|Флис Марцин
|1
|0.07
|9.
|Зьявиньски Лукаш
|1
|0.07
|10.
|Косцельны Камиль
|0
|0
|11.
|Дадок Роберт
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пих Роберт
|5 (2)
|0.33
|2.
|Экспозито Эрик
|3
|0.2
|3.
|Павловски Бартоломей
|3
|0.2
|4.
|Целебан Пётр
|2
|0.13
|5.
|Пясецки Фабиан
|2
|0.13
|6.
|Прашелик Матеуш
|1
|0.07
|7.
|Собота Вальдемар
|1 (1)
|0.07
|8.
|Голла Войцех
|1
|0.07
|9.
|Пуэрто Исраэль
|1
|0.07
|10.
|Скалет Матье
|1
|0.07
|11.
|Цилла Марсель
|1
|0.07
|12.
|Штиглец Дино
|0
|0
|13.
|Мончиньски Кжиштоф
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Жиро Матеуш
|4
|0
|2.
|Матрас Матеуш
|3
|0
|3.
|Флис Марцин
|3
|0
|4.
|Томашевич Гжегож
|3
|0
|5.
|Гетингер Крыстян
|2
|0
|6.
|Чорбаджийски Божидар
|2
|0
|7.
|Зьявиньски Лукаш
|2
|0
|8.
|Стасик Шимон
|2
|0
|9.
|Форселль Петтери
|1
|0
|10.
|Мак Матеуш
|1
|0
|11.
|Колев Александар
|1
|0
|12.
|Косцельны Камиль
|1
|0
|13.
|Дадок Роберт
|1
|0
|14.
|Павловский Дамьян
|1
|0
|15.
|Вробель Якуб
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Штиглец Дино
|3
|1
|2.
|Целебан Пётр
|3
|0
|3.
|Тамаш Марк
|3
|0
|4.
|Мончиньски Кжиштоф
|2
|0
|5.
|Пуэрто Исраэль
|2
|0
|6.
|Пясецки Фабиан
|2
|0
|7.
|Цилла Марсель
|2
|0
|8.
|Пих Роберт
|1
|0
|9.
|Путноцки Матуш
|1
|0
|10.
|Собота Вальдемар
|1
|0
|11.
|Павелец Мариуш
|1
|0
|12.
|Шромник Михал
|1
|0
|13.
|Мусонда Лубамба
|1
|0
|14.
|Палашевски Мацей
|1
|0
|15.
|Левкот Шимон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сталь Мелец
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
|5.88% (1)
|23.53% (4)
|Шлёнск
|23.81% (5)
|23.81% (5)
|0
|19.05% (4)
|19.05% (4)
|14.29% (3)
Предыдущие игры
Сталь Мелец Последние 20 матчей: +5 =4 -11Легия 2:3 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:1 Лех Погонь Щецин 2:0 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:1 Пяст
Сталь Мелец 3:1 Ягеллония Заглембе Любин 2:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:1 Варта Познань Ракув 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:6 Висла Краков Подбескидзе 1:0 Сталь Мелец Сталь Мелец 3:2 Пяст Лехия Гданьск 4:2 Сталь Мелец Краковия 1:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:2 Висла Краков Сталь Мелец 0:2 Гурник Забже Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец Karpaty Krosno 0:2 Сталь Мелец ЛКС Лодзь 1:0 Сталь Мелец Висла Краков 4:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 4:1 Хойничанка
Шлёнск Последние 20 матчей: +8 =4 -8Шлёнск 2:1 Варта Познань Заглембе Любин 2:1 Шлёнск Шлёнск 1:0 Ракув Подбескидзе 0:2 Шлёнск
Лехия Гданьск 3:2 Шлёнск Шлёнск 0:0 Гурник Забже Шлёнск 1:0 Ягеллония Легия 2:1 Шлёнск Висла Плоцк 1:0 Шлёнск Шлёнск 3:1 Краковия Погонь Щецин 1:0 Шлёнск Шлёнск 3:3 Лех Висла Краков 1:3 Шлёнск Шлёнск 2:0 Пяст Шлёнск 1:2 Лехия Гданьск Ягеллония 2:1 Шлёнск Шлёнск 2:2 Погонь Щецин Пяст 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:2 Лех Шлёнск 3:2 Краковия
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|21 - 8
|31
|2.
|Легия
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|23 - 16
|29
|3.
|Ракув
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 16
|28
|4.
|Шлёнск
|0:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|21 - 15
|24
|5.
|Гурник Забже
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 15
|24
|6.
|Ягеллония
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|24 - 24
|23
|7.
|Заглембе Любин
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 17
|22
|8.
|Краковия
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 18
|21
|9.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|20 - 21
|19
|10.
|Висла Плоцк
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 20
|19
|11.
|Лех
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|24 - 23
|18
|12.
|Пяст
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|21 - 21
|17
|13.
|Варта Познань
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|14 - 19
|16
|14.
|Висла Краков
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|22 - 23
|14
|15.
|Сталь Мелец
|0:0 Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 28
|14
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|14 - 38
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|0:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|2.
|Ракув
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|3.
|Погонь Щецин
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|10 - 3
|15
|4.
|Заглембе Любин
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|5.
|Ягеллония
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 10
|14
|6.
|Легия
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|7.
|Краковия
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 10
|12
|8.
|Гурник Забже
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 11
|11
|9.
|Подбескидзе
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 16
|10
|10.
|Лех
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|11.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|12 - 12
|9
|12.
|Сталь Мелец
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 13
|8
|13.
|Висла Плоцк
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|14.
|Варта Познань
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 8
|7
|15.
|Пяст
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|16.
|Висла Краков
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|10 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|9 - 3
|16
|2.
|Погонь Щецин
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 5
|16
|3.
|Гурник Забже
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|7 - 4
|13
|4.
|Ракув
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 9
|12
|5.
|Висла Плоцк
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 12
|11
|6.
|Пяст
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|15 - 12
|11
|7.
|Висла Краков
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|12 - 6
|11
|8.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|9.
|Краковия
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|10.
|Варта Познань
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|10 - 11
|9
|11.
|Ягеллония
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 14
|9
|12.
|Лех
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 12
|9
|13.
|Заглембе Любин
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|14.
|Шлёнск
|0:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 10
|7
|15.
|Сталь Мелец
|0:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 22
|2
Победитель
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