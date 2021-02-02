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Ньюкасл
 
Позже

Стадион:
Кристал Пэлас
26
Дарлоу
Карл
19
Манкильо
Хави
2
Кларк
Киран
5
Шёр
Фабиан
15
Льюис
Джамал
16
Хендрик
Джефф
14
Хэйден
Айзак
8
Шелви
Джонджо
24
Альмирон
Мигель
13
Уилсон
Каллум
21
Фрейзер
Райан
31
Гуаита
Висенте
17
Клайн
Натаниэль
24
Кэхилл
Гари
6
Данн
Скотт
3
Ван
Анхольт
Патрик
44
Ридевальд
Жайро
4
Миливоевич
Лука
9
Айю
Джордан
25
Эзе
Эберечи
11
Заха
Уилфрид
23
Бачуайи
Миши
Ньюкасл
4-3-1-2
Кристал Пэлас
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уилсон Каллум 10 (4) 0.48
2. Хендрик Джефф 2 0.1
3. Альмирон Мигель 2 0.1
4. Жоэлинтон 1 0.05
5. Сент-Максимин Аллан 1 0.05
6. Мёрфи Джейкоб 1 0.05
7. Кларк Киран 1 0.05
8. Кэрролл Эндрю 1 0.05
9. Гейл Дуайт 1 0.05
10. Шелви Джонджо 0 0
11. Фрейзер Райан 0 0
12. Льюис Джамал 0 0
Кристал Пэлас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Заха Уилфрид 9 (2) 0.43
2. Эзе Эберечи 3 0.14
3. Бентеке Кристиан 3 0.14
4. Шлупп Джеффри 2 0.1
5. Таунсенд Андрос 1 0.05
6. Айю Джордан 1 0.05
7. Бачуайи Миши 1 0.05
8. Данн Скотт 1 0.05
9. Куйяте Шейку 1 0.05
10. Ридевальд Жайро 1 0.05
11. Макартур Джеймс 0 0
12. Уорд Джоэл 0 0
13. Клайн Натаниэль 0 0
14. Ван Анхольт Патрик 0 0

Карточки

Ньюкасл
# Игрок      
1. Хэйден Айзак 6 0
2. Шёр Фабиан 4 0
3. Льюис Джамал 4 0
4. Шелви Джонджо 3 0
5. Ласcеллс Джамал 3 0
6. Фрейзер Райан 1 1
7. Фернандес Федерико 2 0
8. Кларк Киран 2 0
9. Дарлоу Карл 2 0
10. Уилсон Каллум 2 0
11. Мёрфи Джейкоб 2 0
12. Жоэлинтон 2 0
13. Лонгстафф Шон 2 0
14. Ритчи Мэтт 1 0
15. Кэрролл Эндрю 1 0
16. Хендрик Джефф 1 0
17. Крафт Эмиль 1 0
18. Манкильо Хави 1 0
19. Альмирон Мигель 1 0
Кристал Пэлас
# Игрок      
1. Миливоевич Лука 4 1
2. Заха Уилфрид 4 0
3. Макартур Джеймс 3 0
4. Уорд Джоэл 3 0
5. Бентеке Кристиан 1 1
6. Гуаита Висенте 2 0
7. Шлупп Джеффри 2 0
8. Эзе Эберечи 2 0
9. Томкинс Джеймс 1 0
10. Маккарти Джеймс 1 0
11. Данн Скотт 1 0
12. Клайн Натаниэль 1 0
13. Ван Анхольт Патрик 1 0
14. Митчелл Тайрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ньюкасл 10% (2) 5% (1) 0 15% (3) 20% (4) 50% (10)
 Кристал Пэлас 26.09% (6) 13.04% (3) 8.7% (2) 17.39% (4) 17.39% (4) 17.39% (4)

Предыдущие игры

Ньюкасл Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Эвертон 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 1:2 Лидс Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Арсенал 3:0 Ньюкасл
Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл Арсенал 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:2 Лестер Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Брентфорд 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Фулхэм Лидс 5:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Челси Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Эвертон Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 3:1 Бёрнли
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Арсенал 0:0 Кристал Пэлас
Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Лестер Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4:1 Лидс Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Челси 4:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Эвертон

Последние игры между собой

Ньюкасл: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 3
Кристал Пэлас: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 9
Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл Премьер-лига Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Ньюкасл 0:1 Кристал Пэлас Премьер-лига
Кристал Пэлас 0:0 Ньюкасл Премьер-лига Кристал Пэлас 1:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 5:1 Ньюкасл Премьер-лига Кристал Пэлас 1:1 Ньюкасл Премьер-лига Кристал Пэлас 2:3 Ньюкасл Кубок лиги Ньюкасл 3:3 Кристал Пэлас Премьер-лига Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:3 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 20 13 5 2 37 - 13 44
2. Манчестер Юнайтед Заявка 21 12 5 4 37 - 27 41
3. Ливерпуль Заявка 21 11 7 3 43 - 24 40
4. Лестер Заявка 21 12 3 6 37 - 25 39
5. Вест Хэм Заявка 21 10 5 6 31 - 27 35
6. Эвертон Заявка 19 10 3 6 29 - 24 33
7. Тоттенхэм Заявка 20 9 6 5 34 - 21 33
8. Челси Заявка 21 9 6 6 35 - 23 33
9. Астон Вилла Заявка 19 10 2 7 34 - 21 32
10. Арсенал 1:2 Заявка 22 9 4 9 27 - 22 31
11. Лидс Заявка 20 9 2 9 35 - 36 29
12. Саутгемптон Заявка 20 8 5 7 27 - 25 29
13. Кристал Пэлас Заявка 21 7 5 9 25 - 36 26
14. Вулверхэмптон 2:1 Заявка 22 7 5 10 23 - 31 26
15. Бёрнли Заявка 20 6 4 10 13 - 26 22
16. Ньюкасл Заявка 21 6 4 11 21 - 34 22
17. Брайтон Заявка 21 4 9 8 23 - 29 21
18. Фулхэм Заявка 20 2 8 10 17 - 29 14
19. Вест Бромвич Заявка 22 2 6 14 18 - 52 12
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 22 3 2 17 14 - 35 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 8 2 1 22 - 7 26
2. Ливерпуль Заявка 10 7 2 1 21 - 9 23
3. Челси Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
4. Вест Хэм Заявка 11 5 3 3 16 - 14 18
5. Саутгемптон Заявка 11 5 1 5 15 - 13 16
6. Лестер Заявка 11 5 1 5 16 - 15 16
7. Тоттенхэм Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
8. Арсенал 1:2 Заявка 11 4 3 4 12 - 11 15
9. Вулверхэмптон 2:1 Заявка 11 4 3 4 14 - 14 15
10. Кристал Пэлас Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
11. Эвертон Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
12. Манчестер Юнайтед Заявка 10 4 2 4 13 - 15 14
13. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 17 - 11 13
14. Бёрнли Заявка 9 4 1 4 8 - 10 13
15. Лидс Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
16. Ньюкасл Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
17. Брайтон Заявка 11 1 6 4 11 - 15 9
18. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 2 1 8 8 - 16 7
19. Фулхэм Заявка 10 1 3 6 7 - 15 6
20. Вест Бромвич Заявка 11 1 3 7 7 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 11 8 3 0 24 - 12 27
2. Лестер Заявка 10 7 2 1 21 - 10 23
3. Эвертон Заявка 9 6 1 2 13 - 9 19
4. Астон Вилла Заявка 11 6 1 4 17 - 10 19
5. Манчестер Сити Заявка 9 5 3 1 15 - 6 18
6. Тоттенхэм Заявка 10 5 3 2 19 - 9 18
7. Лидс Заявка 11 6 0 5 22 - 22 18
8. Вест Хэм Заявка 10 5 2 3 15 - 13 17
9. Ливерпуль Заявка 11 4 5 2 22 - 15 17
10. Арсенал 1:2 Заявка 11 5 1 5 15 - 11 16
11. Челси Заявка 10 4 2 4 14 - 12 14
12. Саутгемптон Заявка 9 3 4 2 12 - 12 13
13. Брайтон Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
14. Кристал Пэлас Заявка 10 3 2 5 11 - 18 11
15. Ньюкасл Заявка 11 3 2 6 10 - 17 11
16. Вулверхэмптон 2:1 Заявка 11 3 2 6 9 - 17 11
17. Бёрнли Заявка 11 2 3 6 5 - 16 9
18. Фулхэм Заявка 10 1 5 4 10 - 14 8
19. Вест Бромвич Заявка 11 1 3 7 11 - 21 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 1 1 9 6 - 19 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ньюкасл - Кристал Пэлас от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 февраля 2021, осталось 11 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 148
    Ньюкасл 50.7% (75)
    X 38.5% (57)
    Кристал Пэлас 10.8% (16)
    Все прогнозы
    1.72 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ньюкасл
    Ничья
    Кристал Пэлас
    3.01
    3.35
    2.62
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.75 3.30 2.60
    Бонус: 10 000 ₽ 3.00 3.35 2.55
    Бонус: 5 000 ₽ 2.99 3.30 2.58
    Бонус: 5 000 ₽ 3.00 3.10 2.55
      3.01 3.25 2.62

    Самый высокий коэффициент на матч «Ньюкасл» – «Кристал Пэлас» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ньюкасл» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кристал Пэлас» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ньюкасл» – «Кристал Пэлас», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    8.80 1.06 3.30 1.34 2.49 1.54 1.77 2.06 1.47 2.70 1.30 3.60 1.10 7.20
    8.30 1.03 7.60 1.06 3.32 1.31 2.59 1.50 1.87 2.03 1.46 2.72 1.31 3.32 1.12 5.55 1.08 6.15 1.00 10.75
    11.50 1.02 7.60 1.05 3.55 1.30 2.70 1.47 2.08 1.79 1.83 2.05 1.49 2.85 1.33 3.55 1.14 5.60 1.11 6.60 1.02 11.00 1.01 12.00 0.00 19.50
    3.42 1.35 3.01 1.43 2.58 1.56 2.09 1.83 1.81 2.09 1.62 2.43 1.48 2.82 1.29 3.84 1.11 7.80
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.65 1.44 1.77 1.98 1.36 2.95 1.08 7.00
    2.77 1.44 1.87 1.93 1.42 2.88 1.12 6.10 1.09 7.40
    1.80 2.01 1.40 3.00 1.12 6.30
    2.83 1.48 2.33 1.67 1.83 2.09 1.53 2.66 1.39 3.22
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.70 1.25 2.55 1.48 1.63 2.19 1.16 4.80
    3.85 1.26 2.62 1.49 1.68 2.19 1.28 3.68 1.18 4.85
    2.80 1.40 1.72 2.05 1.30 3.30

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.78 1.96
    1.77 2.06
    Букмекер Да Нет
    4.60 1.17
    4.60 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.40 1.29
    3.10 1.33
    Где смотреть матч Ньюкасл - Кристал Пэлас онлайн

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    Прогнозы на матч Ньюкасл - Кристал Пэлас

    Исход игры
    Ньюкасл
    50.7% (75)
    Ничья
    38.5% (57)
    Кристал Пэлас
    10.8% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.01% (50)
    Меньше
    65.99% (97)
    Обе команды забьют
    Да
    65.99% (97)
    Нет
    34.01% (50)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.1% (49)
    2:1 Ньюкасл
    24.3% (36)
    1:0 Ньюкасл
    21.6% (32)
    0:1 Кристал Пэлас
    4.7% (7)
    1:2 Кристал Пэлас
    4.1% (6)
    2:2 Ничья
    3.4% (5)
    2:0 Ньюкасл
    3.4% (5)
    0:0 Ничья
    2% (3)
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