Ньюкасл
Позже
Стадион: Сент-Джеймс Парк
Кристал Пэлас
26
Дарлоу
Карл
15
Льюис
Джамал
14
Хэйден
Айзак
24
Кэхилл
Гари
25
Эзе
Эберечи
11
Заха
Уилфрид
23
Бачуайи
Миши
- Основной состав
-
26 Дарлоу КарлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Льюис ДжамалЗащитник
- Полузащитник
-
14 Хэйден АйзакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Гейл ДуайтНападающий
-
Главный тренер: Брюс Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Кэхилл ГариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Эзе ЭберечиПолузащитник
-
11 Заха УилфридПолузащитник
-
23 Бачуайи МишиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Келли МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уилсон Каллум
|10 (4)
|0.48
|2.
|Хендрик Джефф
|2
|0.1
|3.
|Альмирон Мигель
|2
|0.1
|4.
|Жоэлинтон
|1
|0.05
|5.
|Сент-Максимин Аллан
|1
|0.05
|6.
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.05
|7.
|Кларк Киран
|1
|0.05
|8.
|Кэрролл Эндрю
|1
|0.05
|9.
|Гейл Дуайт
|1
|0.05
|10.
|Шелви Джонджо
|0
|0
|11.
|Фрейзер Райан
|0
|0
|12.
|Льюис Джамал
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Заха Уилфрид
|9 (2)
|0.43
|2.
|Эзе Эберечи
|3
|0.14
|3.
|Бентеке Кристиан
|3
|0.14
|4.
|Шлупп Джеффри
|2
|0.1
|5.
|Таунсенд Андрос
|1
|0.05
|6.
|Айю Джордан
|1
|0.05
|7.
|Бачуайи Миши
|1
|0.05
|8.
|Данн Скотт
|1
|0.05
|9.
|Куйяте Шейку
|1
|0.05
|10.
|Ридевальд Жайро
|1
|0.05
|11.
|Макартур Джеймс
|0
|0
|12.
|Уорд Джоэл
|0
|0
|13.
|Клайн Натаниэль
|0
|0
|14.
|Ван Анхольт Патрик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хэйден Айзак
|6
|0
|2.
|Шёр Фабиан
|4
|0
|3.
|Льюис Джамал
|4
|0
|4.
|Шелви Джонджо
|3
|0
|5.
|Ласcеллс Джамал
|3
|0
|6.
|Фрейзер Райан
|1
|1
|7.
|Фернандес Федерико
|2
|0
|8.
|Кларк Киран
|2
|0
|9.
|Дарлоу Карл
|2
|0
|10.
|Уилсон Каллум
|2
|0
|11.
|Мёрфи Джейкоб
|2
|0
|12.
|Жоэлинтон
|2
|0
|13.
|Лонгстафф Шон
|2
|0
|14.
|Ритчи Мэтт
|1
|0
|15.
|Кэрролл Эндрю
|1
|0
|16.
|Хендрик Джефф
|1
|0
|17.
|Крафт Эмиль
|1
|0
|18.
|Манкильо Хави
|1
|0
|19.
|Альмирон Мигель
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Миливоевич Лука
|4
|1
|2.
|Заха Уилфрид
|4
|0
|3.
|Макартур Джеймс
|3
|0
|4.
|Уорд Джоэл
|3
|0
|5.
|Бентеке Кристиан
|1
|1
|6.
|Гуаита Висенте
|2
|0
|7.
|Шлупп Джеффри
|2
|0
|8.
|Эзе Эберечи
|2
|0
|9.
|Томкинс Джеймс
|1
|0
|10.
|Маккарти Джеймс
|1
|0
|11.
|Данн Скотт
|1
|0
|12.
|Клайн Натаниэль
|1
|0
|13.
|Ван Анхольт Патрик
|1
|0
|14.
|Митчелл Тайрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ньюкасл
|10% (2)
|5% (1)
|0
|15% (3)
|20% (4)
|50% (10)
|Кристал Пэлас
|26.09% (6)
|13.04% (3)
|8.7% (2)
|17.39% (4)
|17.39% (4)
|17.39% (4)
Предыдущие игры
Ньюкасл Последние 20 матчей: +5 =3 -12Эвертон 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 1:2 Лидс Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Арсенал 3:0 Ньюкасл
Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл Арсенал 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:2 Лестер Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Брентфорд 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Фулхэм Лидс 5:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Челси Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Эвертон Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 3:1 Бёрнли
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +5 =5 -10Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Арсенал 0:0 Кристал Пэлас
Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Лестер Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4:1 Лидс Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Челси 4:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Эвертон
Последние игры между собой
Ньюкасл: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 3
Кристал Пэлас: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 9
Кристал Пэлас 0:0 Ньюкасл Премьер-лига Кристал Пэлас 1:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 5:1 Ньюкасл Премьер-лига Кристал Пэлас 1:1 Ньюкасл Премьер-лига Кристал Пэлас 2:3 Ньюкасл Кубок лиги Ньюкасл 3:3 Кристал Пэлас Премьер-лига Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:3 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|20
|13
|5
|2
|37 - 13
|44
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|37 - 27
|41
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|43 - 24
|40
|4.
|Лестер
|Заявка
|21
|12
|3
|6
|37 - 25
|39
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|31 - 27
|35
|6.
|Эвертон
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|29 - 24
|33
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|34 - 21
|33
|8.
|Челси
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|35 - 23
|33
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|34 - 21
|32
|10.
|Арсенал
|1:2 Заявка
|22
|9
|4
|9
|27 - 22
|31
|11.
|Лидс
|Заявка
|20
|9
|2
|9
|35 - 36
|29
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|27 - 25
|29
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|25 - 36
|26
|14.
|Вулверхэмптон
|2:1 Заявка
|22
|7
|5
|10
|23 - 31
|26
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|13 - 26
|22
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|21 - 34
|22
|17.
|Брайтон
|Заявка
|21
|4
|9
|8
|23 - 29
|21
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|20
|2
|8
|10
|17 - 29
|14
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|22
|2
|6
|14
|18 - 52
|12
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|22
|3
|2
|17
|14 - 35
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|22 - 7
|26
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 9
|23
|3.
|Челси
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|21 - 11
|19
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 14
|18
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|15 - 13
|16
|6.
|Лестер
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 15
|16
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|8.
|Арсенал
|1:2 Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 11
|15
|9.
|Вулверхэмптон
|2:1 Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 14
|15
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 18
|15
|11.
|Эвертон
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|12.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 15
|14
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 11
|13
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|8 - 10
|13
|15.
|Лидс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|17.
|Брайтон
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|11 - 15
|9
|18.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|8 - 16
|7
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|24 - 12
|27
|2.
|Лестер
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 10
|23
|3.
|Эвертон
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 9
|19
|4.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 10
|19
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 6
|18
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 9
|18
|7.
|Лидс
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|22 - 22
|18
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 13
|17
|9.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|22 - 15
|17
|10.
|Арсенал
|1:2 Заявка
|11
|5
|1
|5
|15 - 11
|16
|11.
|Челси
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 12
|14
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 12
|13
|13.
|Брайтон
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 18
|11
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 17
|11
|16.
|Вулверхэмптон
|2:1 Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 17
|11
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 16
|9
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|10 - 14
|8
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 21
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|6 - 19
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ньюкасл» – «Кристал Пэлас» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ньюкасл» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кристал Пэлас» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ньюкасл» – «Кристал Пэлас», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Ньюкасл - Кристал Пэлас
Исход игры
Ньюкасл
50.7% (75)
Ничья
38.5% (57)
Кристал Пэлас
10.8% (16)
Тотал 2.5
Больше
34.01% (50)
Меньше
65.99% (97)
Обе команды забьют
Да
65.99% (97)
Нет
34.01% (50)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.1% (49)
2:1 Ньюкасл
24.3% (36)
1:0 Ньюкасл
21.6% (32)
0:1 Кристал Пэлас
4.7% (7)
1:2 Кристал Пэлас
4.1% (6)
2:2 Ничья
3.4% (5)
2:0 Ньюкасл
3.4% (5)
0:0 Ничья
2% (3)
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