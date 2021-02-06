Погонь Щецин
0:0
Первый тайм: 34'
Стадион: Stadion Florian Krygier
Краковия
31' Желтая карточкаХавьер Тиаго
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
97
Мата
Луиш
14
Дрыгас
Камил
10
Захович
Лука
88
Родин
Матай
14
Фиолич
Иван
21
Хавьер
Тиаго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
-
33 Малец МариушЗащитник
-
97 Мата ЛуишЗащитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаНападающий
- Запасные игроки
-
26 Бурштын ЯкубВратарь
- Защитник
-
55 Ласицки ИгорЗащитник
-
22 Штек ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Фиолич ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Хавьер ТиагоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
- Защитник
-
73 Зауха ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
97 Пик ДаниэльПолузащитник
-
26 Пищек ФилипНападающий
- Нападающий
-
28 Jan Ziewiec
-
Главный тренер: Пробирз Михал
Ход матча
31'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Горгон Александр
|4
|0.25
|2.
|Захович Лука
|2
|0.13
|3.
|Дрыгас Камил
|2 (2)
|0.13
|4.
|Бенедычак Адриан
|2
|0.13
|5.
|Кухарчик Михал
|2 (1)
|0.13
|6.
|Ковальчик Себастьян
|2 (1)
|0.13
|7.
|Подставски Томаш
|1
|0.06
|8.
|Журавски Мачей
|1
|0.06
|9.
|Фронччак Адам
|1
|0.06
|10.
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0.06
|11.
|Бартковски Якуб
|0
|0
|12.
|Дабровски Дамьян
|0
|0
|13.
|Козловски Кацпер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ван Амерсфоорт Пелле
|4 (2)
|0.25
|2.
|Ханка Серджу
|2 (1)
|0.13
|3.
|Лосаж Флорьян
|2
|0.13
|4.
|Вестеницки Томаш
|2
|0.13
|5.
|Альварес Маркос
|1
|0.06
|6.
|Сиплак Михал
|1
|0.06
|7.
|Хавьер Тиаго
|1
|0.06
|8.
|Фиолич Иван
|1
|0.06
|9.
|Шимонович Давид
|1
|0.06
|10.
|Ривалдиньо
|1
|0.06
|11.
|Пищек Филип
|1
|0.06
|12.
|Яблонски Давид
|1
|0.06
|13.
|Рыпэ Корнел
|0
|0
|14.
|Димун Милан
|0
|0
|15.
|Вдовяк Матеуш
|0
|0
|16.
|Родин Матай
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Матыня Хуберт
|4
|1
|2.
|Горгон Александр
|4
|0
|3.
|Дабровски Дамьян
|3
|0
|4.
|Смолиньски Кацпер
|3
|0
|5.
|Дрыгас Камил
|2
|0
|6.
|Штек Давид
|2
|0
|7.
|Ковальчик Себастьян
|2
|0
|8.
|Бенедычак Адриан
|2
|0
|9.
|Козловски Кацпер
|2
|0
|10.
|Фронччак Адам
|1
|0
|11.
|Кухарчик Михал
|1
|0
|12.
|Захович Лука
|1
|0
|13.
|Бартковски Якуб
|1
|0
|14.
|Мата Луиш
|1
|0
|15.
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гардавски Михаэль
|3
|1
|2.
|Сиплак Михал
|4
|0
|3.
|Шимонович Давид
|4
|0
|4.
|Ханка Серджу
|4
|0
|5.
|Альварес Маркос
|3
|0
|6.
|Ван Амерсфоорт Пелле
|3
|0
|7.
|Пищек Филип
|3
|0
|8.
|Родин Матай
|1
|1
|9.
|Фиолич Иван
|2
|0
|10.
|Садикович Дамир
|2
|0
|11.
|Лосаж Флорьян
|2
|0
|12.
|Маркес Иван
|2
|0
|13.
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|14.
|Рыпэ Корнел
|1
|0
|15.
|Вестеницки Томаш
|1
|0
|16.
|Феррарессо Диего
|1
|0
|17.
|Зауха Патрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Погонь Щецин
|11.11% (2)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|22.22% (4)
|16.67% (3)
|22.22% (4)
|Краковия
|5.56% (1)
|22.22% (4)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|11.11% (2)
|33.33% (6)
Предыдущие игры
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +13 =4 -3Ракув 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Лех 0:4 Погонь Щецин Варта Познань 1:2 Погонь Щецин
Погонь Щецин 2:0 Сталь Мелец Висла Плоцк 0:0 Погонь Щецин Гурник Забже 2:1 Погонь Щецин Висла Плоцк 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Подбескидзе Погонь Щецин 3:0 Ягеллония Погонь Щецин 0:0 Легия Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 2:2 Висла Краков Подхале Новы-Тарг 0:5 Погонь Щецин Пяст 0:1 Погонь Щецин Краковия 2:1 Погонь Щецин Эрцгебирге Ауэ 4:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Легия 1:2 Погонь Щецин
Краковия Последние 20 матчей: +8 =6 -6Варта Познань 1:0 Краковия Краковия 0:3 Лехия Гданьск Гурник Забже 0:2 Краковия Краковия 1:1 Висла Краков
Висла Плоцк 0:1 Краковия Краковия 0:1 Легия Свит Сколвин 0:1 Краковия Краковия 3:1 Ягеллония Лех 1:1 Краковия Краковия 1:0 Пяст Легия 0:0 Краковия Шлёнск 3:1 Краковия Краковия 2:2 Ракув Заглембе Любин 1:1 Краковия Краковия 1:1 Сталь Мелец Подбескидзе 2:2 Краковия Мальмё 2:0 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин Хробры 1:2 Краковия Брук-Бет Термалица Нецеча 3:1 Краковия
Последние игры между собой
Погонь Щецин: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 7
Краковия: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 7
Краковия 0:3 Погонь Щецин Экстракласса Краковия 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Краковия Экстракласса Краковия 1:4 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:3 Краковия Экстракласса Краковия 3:0 Погонь Щецин Экстракласса Краковия 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Краковия Экстракласса Погонь Щецин 3:2 Краковия Экстракласса Погонь Щецин 2:2 Краковия Экстракласса Краковия 4:1 Погонь Щецин Экстракласса Краковия 0:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Краковия Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Краковия Экстракласса Краковия 0:1 Погонь Щецин Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|0:0 Заявка
|16
|9
|5
|2
|21 - 8
|32
|2.
|Легия
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|23 - 16
|29
|3.
|Ракув
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 16
|28
|4.
|Гурник Забже
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 15
|24
|5.
|Шлёнск
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|21 - 17
|24
|6.
|Ягеллония
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|24 - 24
|23
|7.
|Заглембе Любин
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 17
|23
|8.
|Краковия
|0:0 Заявка
|16
|5
|7
|4
|18 - 18
|22
|9.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|21 - 22
|20
|10.
|Пяст
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 21
|20
|11.
|Висла Плоцк
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 20
|19
|12.
|Лех
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|24 - 23
|19
|13.
|Варта Познань
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|15 - 20
|17
|14.
|Висла Краков
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|22 - 23
|14
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 28
|14
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|14 - 38
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|2.
|Ракув
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|3.
|Погонь Щецин
|0:0 Заявка
|8
|4
|4
|0
|10 - 3
|16
|4.
|Заглембе Любин
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|5.
|Ягеллония
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 10
|14
|6.
|Легия
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|7.
|Краковия
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 10
|12
|8.
|Гурник Забже
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 11
|11
|9.
|Подбескидзе
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 16
|10
|10.
|Лех
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 11
|10
|11.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 13
|10
|12.
|Пяст
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|13.
|Сталь Мелец
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 13
|8
|14.
|Висла Плоцк
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|15.
|Варта Познань
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 8
|7
|16.
|Висла Краков
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|10 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|9 - 3
|16
|2.
|Погонь Щецин
|0:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 5
|16
|3.
|Гурник Забже
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|7 - 4
|13
|4.
|Ракув
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 9
|12
|5.
|Висла Плоцк
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 12
|11
|6.
|Пяст
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|15 - 12
|11
|7.
|Висла Краков
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|12 - 6
|11
|8.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|9.
|Краковия
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|10.
|Варта Познань
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 12
|10
|11.
|Ягеллония
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 14
|9
|12.
|Лех
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 12
|9
|13.
|Заглембе Любин
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|14.
|Шлёнск
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 12
|7
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 22
|2
Победитель
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