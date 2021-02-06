Легия
0:0
Первый тайм: 4'
Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского
Ракув
22
Вшолек
Павел
99
Слиш
Бартош
17
Шварц
Петр
10
Сапала
Игор
27
Бартл
Даниэл
43
Тиянич
Давид
11
Иви
Лопес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Вшолек ПавелПолузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Лопеш РафаэлПолузащитник
- Полузащитник
-
63 Кисель ЯкубПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Михниевич Чеслав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Шварц ПетрЗащитник
- Полузащитник
-
10 Сапала ИгорПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Бартл ДаниэлПолузащитник
-
43 Тиянич ДавидПолузащитник
-
11 Иви ЛопесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Ях ЯрославЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Marek Papszun
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пекхарт Томаш
|13 (2)
|0.87
|2.
|Младенович Филип
|2
|0.13
|3.
|Лопеш Рафаэл
|2
|0.13
|4.
|Слиш Бартош
|2
|0.13
|5.
|Вшолек Павел
|1
|0.07
|6.
|Юранович Йосип
|1
|0.07
|7.
|Капустка Бартош
|1
|0.07
|8.
|Скибицки Кацпер
|1
|0.07
|9.
|Лима Лукас II
|0
|0
|10.
|Енджейчик Артур
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иви Лопес
|5
|0.33
|2.
|Гутковский Владислав
|5 (2)
|0.33
|3.
|Тиянич Давид
|4
|0.27
|4.
|Шварц Петр
|4 (4)
|0.27
|5.
|Цебуля Марчин
|3
|0.2
|6.
|Петрашек Томаш
|2
|0.13
|7.
|Невулис Анджей
|1
|0.07
|8.
|Кун Патрик
|1
|0.07
|9.
|Завада Оскар
|1
|0.07
|10.
|Сапала Игор
|1
|0.07
|11.
|Шелонговски Даниэль
|1
|0.07
|12.
|Тудор Фран
|0
|0
|13.
|Бартл Даниэл
|0
|0
|14.
|Вилюш Мацей
|0
|0
|15.
|Полетанович Марко
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Енджейчик Артур
|4
|0
|2.
|Левчук Игор
|3
|0
|3.
|Мартинш Андре
|3
|0
|4.
|Младенович Филип
|3
|0
|5.
|Лима Лукас II
|3
|0
|6.
|Капустка Бартош
|2
|0
|7.
|Слиш Бартош
|2
|0
|8.
|Антолич Домагой
|1
|0
|9.
|Лопеш Рафаэл
|1
|0
|10.
|Пекхарт Томаш
|1
|0
|11.
|Цежняк Радослав
|1
|0
|12.
|Роша Луиш
|1
|0
|13.
|Ветеска Матеуш
|1
|0
|14.
|Юранович Йосип
|1
|0
|15.
|Росолек Мацей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кун Патрик
|4
|0
|2.
|Сапала Игор
|4
|0
|3.
|Вилюш Мацей
|2
|1
|4.
|Цебуля Марчин
|3
|0
|5.
|Гутковский Владислав
|3
|0
|6.
|Петрашек Томаш
|3
|0
|7.
|Тудор Фран
|3
|0
|8.
|Пёнтковски Камиль
|3
|0
|9.
|Невулис Анджей
|2
|0
|10.
|Шварц Петр
|1
|0
|11.
|Полетанович Марко
|1
|0
|12.
|Иви Лопес
|1
|0
|13.
|Завада Оскар
|1
|0
|14.
|Шелонговски Даниэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Легия
|8.7% (2)
|30.43% (7)
|0
|26.09% (6)
|13.04% (3)
|21.74% (5)
|Ракув
|14.29% (4)
|17.86% (5)
|21.43% (6)
|25% (7)
|7.14% (2)
|14.29% (4)
Предыдущие игры
Легия Последние 20 матчей: +10 =3 -7Подбескидзе 1:0 Легия Краснодар 0:0 Легия Легия 2:3 Сталь Мелец Висла Краков 1:2 Легия
Легия 2:0 Лехия Гданьск Легия 2:2 Пяст Видзев Лодзь 0:1 Легия Краковия 0:1 Легия Легия 2:1 Лех Варта Познань 0:3 Легия Погонь Щецин 0:0 Легия Легия 2:1 Шлёнск Легия 2:1 Заглембе Любин Легия 0:0 Краковия Легия 0:3 Карабах Легия 2:0 Дрита Легия 1:3 Гурник Забже Висла Плоцк 0:1 Легия Легия 1:2 Ягеллония Легия 0:2 Омония
Ракув Последние 20 матчей: +10 =6 -4Ракув 0:1 Погонь Щецин Динамо Москва 2:0 Ракув Пяст 0:0 Ракув Ракув 3:2 Ягеллония
Шлёнск 1:0 Ракув Ракув 1:0 Варта Познань Лех 3:3 Ракув Ракув 0:0 Висла Краков Брук-Бет Термалица Нецеча 0:2 Ракув Ракув 2:1 Сталь Мелец Гурник Забже 1:3 Ракув Ракув 3:0 Висла Плоцк Краковия 2:2 Ракув Подбескидзе 1:4 Ракув Ракув 2:1 Заглембе Любин Ракув 2:2 Видзев Лодзь Лехия Гданьск 1:3 Ракув Сандецья 0:3 Ракув Ракув 1:2 Легия Ракув 1:1 Скра
Последние игры между собой
Легия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Ракув: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|22 - 8
|34
|2.
|Легия
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|23 - 16
|29
|3.
|Ракув
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 16
|28
|4.
|Гурник Забже
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 15
|24
|5.
|Шлёнск
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|21 - 17
|24
|6.
|Ягеллония
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|24 - 24
|23
|7.
|Заглембе Любин
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 17
|23
|8.
|Краковия
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 19
|21
|9.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|21 - 22
|20
|10.
|Пяст
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 21
|20
|11.
|Висла Плоцк
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 20
|19
|12.
|Лех
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|24 - 23
|19
|13.
|Варта Познань
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|15 - 20
|17
|14.
|Висла Краков
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|22 - 23
|14
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 28
|14
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|14 - 38
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|11 - 3
|18
|2.
|Шлёнск
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|3.
|Ракув
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|4.
|Заглембе Любин
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|5.
|Ягеллония
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 10
|14
|6.
|Легия
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|7.
|Краковия
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 10
|12
|8.
|Гурник Забже
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 11
|11
|9.
|Подбескидзе
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 16
|10
|10.
|Лех
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 11
|10
|11.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 13
|10
|12.
|Пяст
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|13.
|Сталь Мелец
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 13
|8
|14.
|Висла Плоцк
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|15.
|Варта Познань
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 8
|7
|16.
|Висла Краков
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|10 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|9 - 3
|16
|2.
|Погонь Щецин
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 5
|16
|3.
|Гурник Забже
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|7 - 4
|13
|4.
|Ракув
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 9
|12
|5.
|Висла Плоцк
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 12
|11
|6.
|Пяст
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|15 - 12
|11
|7.
|Висла Краков
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|12 - 6
|11
|8.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|9.
|Варта Познань
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 12
|10
|10.
|Ягеллония
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 14
|9
|11.
|Лех
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 12
|9
|12.
|Краковия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|13.
|Заглембе Любин
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|14.
|Шлёнск
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 12
|7
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 22
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Легия» – «Ракув» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Легия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ракув» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Легия» – «Ракув», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров