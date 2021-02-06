Легия
2:0
Конец матча
Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского
Ракув
21' Желтая карточкаСапала Игор
1:0
29' ГолЛима Лукас II
45' Желтая карточкаШварц Петр
2:0
64' ПенальтиПекхарт Томаш
85' Желтая карточкаЛопеш Рафаэл
89' Желтая карточкаПекхарт Томаш
90' Желтая карточкаВшолек Павел
22
Вшолек
Павел
99
Слиш
Бартош
17
Шварц
Петр
10
Сапала
Игор
27
Бартл
Даниэл
43
Тиянич
Давид
11
Иви
Лопес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Вшолек ПавелПолузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Лопеш РафаэлПолузащитник
- Полузащитник
-
63 Кисель ЯкубПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Михниевич Чеслав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Шварц ПетрЗащитник
- Полузащитник
-
10 Сапала ИгорПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Бартл ДаниэлПолузащитник
-
43 Тиянич ДавидПолузащитник
-
11 Иви ЛопесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Ях ЯрославЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Marek Papszun
Ход матча
21'
29'
1:0
45'
64'
2:0
85'
89'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пекхарт Томаш
|14 (3)
|0.88
|2.
|Младенович Филип
|2
|0.13
|3.
|Лопеш Рафаэл
|2
|0.13
|4.
|Слиш Бартош
|2
|0.13
|5.
|Вшолек Павел
|1
|0.06
|6.
|Юранович Йосип
|1
|0.06
|7.
|Лима Лукас II
|1
|0.06
|8.
|Капустка Бартош
|1
|0.06
|9.
|Скибицки Кацпер
|1
|0.06
|10.
|Енджейчик Артур
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иви Лопес
|5
|0.31
|2.
|Гутковский Владислав
|5 (2)
|0.31
|3.
|Тиянич Давид
|4
|0.25
|4.
|Шварц Петр
|4 (4)
|0.25
|5.
|Цебуля Марчин
|3
|0.19
|6.
|Петрашек Томаш
|2
|0.13
|7.
|Невулис Анджей
|1
|0.06
|8.
|Кун Патрик
|1
|0.06
|9.
|Завада Оскар
|1
|0.06
|10.
|Сапала Игор
|1
|0.06
|11.
|Шелонговски Даниэль
|1
|0.06
|12.
|Тудор Фран
|0
|0
|13.
|Бартл Даниэл
|0
|0
|14.
|Вилюш Мацей
|0
|0
|15.
|Полетанович Марко
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Енджейчик Артур
|4
|0
|2.
|Левчук Игор
|3
|0
|3.
|Мартинш Андре
|3
|0
|4.
|Младенович Филип
|3
|0
|5.
|Лима Лукас II
|3
|0
|6.
|Лопеш Рафаэл
|2
|0
|7.
|Пекхарт Томаш
|2
|0
|8.
|Капустка Бартош
|2
|0
|9.
|Слиш Бартош
|2
|0
|10.
|Антолич Домагой
|1
|0
|11.
|Вшолек Павел
|1
|0
|12.
|Цежняк Радослав
|1
|0
|13.
|Роша Луиш
|1
|0
|14.
|Ветеска Матеуш
|1
|0
|15.
|Юранович Йосип
|1
|0
|16.
|Росолек Мацей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сапала Игор
|5
|0
|2.
|Кун Патрик
|4
|0
|3.
|Вилюш Мацей
|2
|1
|4.
|Цебуля Марчин
|3
|0
|5.
|Гутковский Владислав
|3
|0
|6.
|Петрашек Томаш
|3
|0
|7.
|Тудор Фран
|3
|0
|8.
|Пёнтковски Камиль
|3
|0
|9.
|Невулис Анджей
|2
|0
|10.
|Шварц Петр
|2
|0
|11.
|Полетанович Марко
|1
|0
|12.
|Иви Лопес
|1
|0
|13.
|Завада Оскар
|1
|0
|14.
|Шелонговски Даниэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Легия
|8% (2)
|32% (8)
|0
|24% (6)
|16% (4)
|20% (5)
|Ракув
|14.29% (4)
|17.86% (5)
|21.43% (6)
|25% (7)
|7.14% (2)
|14.29% (4)
Предыдущие игры
Легия Последние 20 матчей: +10 =3 -7Подбескидзе 1:0 Легия Краснодар 0:0 Легия Легия 2:3 Сталь Мелец Висла Краков 1:2 Легия
Легия 2:0 Лехия Гданьск Легия 2:2 Пяст Видзев Лодзь 0:1 Легия Краковия 0:1 Легия Легия 2:1 Лех Варта Познань 0:3 Легия Погонь Щецин 0:0 Легия Легия 2:1 Шлёнск Легия 2:1 Заглембе Любин Легия 0:0 Краковия Легия 0:3 Карабах Легия 2:0 Дрита Легия 1:3 Гурник Забже Висла Плоцк 0:1 Легия Легия 1:2 Ягеллония Легия 0:2 Омония
Ракув Последние 20 матчей: +10 =6 -4Ракув 0:1 Погонь Щецин Динамо Москва 2:0 Ракув Пяст 0:0 Ракув Ракув 3:2 Ягеллония
Шлёнск 1:0 Ракув Ракув 1:0 Варта Познань Лех 3:3 Ракув Ракув 0:0 Висла Краков Брук-Бет Термалица Нецеча 0:2 Ракув Ракув 2:1 Сталь Мелец Гурник Забже 1:3 Ракув Ракув 3:0 Висла Плоцк Краковия 2:2 Ракув Подбескидзе 1:4 Ракув Ракув 2:1 Заглембе Любин Ракув 2:2 Видзев Лодзь Лехия Гданьск 1:3 Ракув Сандецья 0:3 Ракув Ракув 1:2 Легия Ракув 1:1 Скра
Последние игры между собой
Легия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Ракув: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|22 - 8
|34
|2.
|Легия
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|25 - 16
|32
|3.
|Ракув
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|27 - 18
|28
|4.
|Гурник Забже
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 15
|24
|5.
|Шлёнск
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|21 - 17
|24
|6.
|Ягеллония
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|24 - 24
|23
|7.
|Заглембе Любин
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 17
|23
|8.
|Краковия
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 19
|21
|9.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|21 - 22
|20
|10.
|Пяст
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 21
|20
|11.
|Висла Плоцк
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 20
|19
|12.
|Лех
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|24 - 23
|19
|13.
|Варта Познань
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|15 - 20
|17
|14.
|Висла Краков
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|22 - 23
|14
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 28
|14
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|14 - 38
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|11 - 3
|18
|2.
|Шлёнск
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|3.
|Ракув
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|4.
|Легия
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 13
|16
|5.
|Заглембе Любин
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|6.
|Ягеллония
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 10
|14
|7.
|Краковия
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 10
|12
|8.
|Гурник Забже
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 11
|11
|9.
|Подбескидзе
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 16
|10
|10.
|Лех
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 11
|10
|11.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 13
|10
|12.
|Пяст
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|13.
|Сталь Мелец
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 13
|8
|14.
|Висла Плоцк
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|15.
|Варта Познань
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 8
|7
|16.
|Висла Краков
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|10 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|9 - 3
|16
|2.
|Погонь Щецин
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 5
|16
|3.
|Гурник Забже
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|7 - 4
|13
|4.
|Ракув
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 11
|12
|5.
|Висла Плоцк
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 12
|11
|6.
|Пяст
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|15 - 12
|11
|7.
|Висла Краков
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|12 - 6
|11
|8.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|9.
|Варта Познань
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 12
|10
|10.
|Ягеллония
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 14
|9
|11.
|Лех
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 12
|9
|12.
|Краковия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|13.
|Заглембе Любин
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|14.
|Шлёнск
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 12
|7
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 22
|2
Победитель
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