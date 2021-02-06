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Легия
2:0
Конец матча

Стадион:
Ракув
0'
21' Желтая карточка
Сапала Игор
1:0
29' Гол
Лима Лукас II
45' Желтая карточка
Шварц Петр
2:0
64' Пенальти
Пекхарт Томаш
85' Желтая карточка
Лопеш Рафаэл
89' Желтая карточка
Пекхарт Томаш
90' Желтая карточка
Вшолек Павел
90'+5
1
Боруц
Артур
55
Енджейчик
Артур
4
Ветеска
Матеуш
3
Холовня
Матеуш
22
Вшолек
Павел
99
Слиш
Бартош
24
Мартинш
Андре
25
Младенович
Филип
67
Капустка
Бартош
82
Лима
Лукас
II
9
Пекхарт
Томаш
28
Голец
Доминик
89
Миколаевски
Даниэль
6
Невулис
Анджей
17
Шварц
Петр
7
Тудор
Фран
10
Сапала
Игор
20
Полетанович
Марко
27
Бартл
Даниэл
43
Тиянич
Давид
11
Иви
Лопес
21
Гутковский
Владислав
Легия
3-4-2-1
Ракув
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Легия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пекхарт Томаш 14 (3) 0.88
2. Младенович Филип 2 0.13
3. Лопеш Рафаэл 2 0.13
4. Слиш Бартош 2 0.13
5. Вшолек Павел 1 0.06
6. Юранович Йосип 1 0.06
7. Лима Лукас II 1 0.06
8. Капустка Бартош 1 0.06
9. Скибицки Кацпер 1 0.06
10. Енджейчик Артур 0 0
Ракув
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иви Лопес 5 0.31
2. Гутковский Владислав 5 (2) 0.31
3. Тиянич Давид 4 0.25
4. Шварц Петр 4 (4) 0.25
5. Цебуля Марчин 3 0.19
6. Петрашек Томаш 2 0.13
7. Невулис Анджей 1 0.06
8. Кун Патрик 1 0.06
9. Завада Оскар 1 0.06
10. Сапала Игор 1 0.06
11. Шелонговски Даниэль 1 0.06
12. Тудор Фран 0 0
13. Бартл Даниэл 0 0
14. Вилюш Мацей 0 0
15. Полетанович Марко 0 0

Карточки

Легия
# Игрок      
1. Енджейчик Артур 4 0
2. Левчук Игор 3 0
3. Мартинш Андре 3 0
4. Младенович Филип 3 0
5. Лима Лукас II 3 0
6. Лопеш Рафаэл 2 0
7. Пекхарт Томаш 2 0
8. Капустка Бартош 2 0
9. Слиш Бартош 2 0
10. Антолич Домагой 1 0
11. Вшолек Павел 1 0
12. Цежняк Радослав 1 0
13. Роша Луиш 1 0
14. Ветеска Матеуш 1 0
15. Юранович Йосип 1 0
16. Росолек Мацей 1 0
Ракув
# Игрок      
1. Сапала Игор 5 0
2. Кун Патрик 4 0
3. Вилюш Мацей 2 1
4. Цебуля Марчин 3 0
5. Гутковский Владислав 3 0
6. Петрашек Томаш 3 0
7. Тудор Фран 3 0
8. Пёнтковски Камиль 3 0
9. Невулис Анджей 2 0
10. Шварц Петр 2 0
11. Полетанович Марко 1 0
12. Иви Лопес 1 0
13. Завада Оскар 1 0
14. Шелонговски Даниэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Легия 8% (2) 32% (8) 0 24% (6) 16% (4) 20% (5)
 Ракув 14.29% (4) 17.86% (5) 21.43% (6) 25% (7) 7.14% (2) 14.29% (4)

Предыдущие игры

Легия Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Подбескидзе 1:0 Легия Краснодар 0:0 Легия Легия 2:3 Сталь Мелец Висла Краков 1:2 Легия
Легия 2:0 Лехия Гданьск Легия 2:2 Пяст Видзев Лодзь 0:1 Легия Краковия 0:1 Легия Легия 2:1 Лех Варта Познань 0:3 Легия Погонь Щецин 0:0 Легия Легия 2:1 Шлёнск Легия 2:1 Заглембе Любин Легия 0:0 Краковия Легия 0:3 Карабах Легия 2:0 Дрита Легия 1:3 Гурник Забже Висла Плоцк 0:1 Легия Легия 1:2 Ягеллония Легия 0:2 Омония
Ракув Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Ракув 0:1 Погонь Щецин Динамо Москва 2:0 Ракув Пяст 0:0 Ракув Ракув 3:2 Ягеллония
Шлёнск 1:0 Ракув Ракув 1:0 Варта Познань Лех 3:3 Ракув Ракув 0:0 Висла Краков Брук-Бет Термалица Нецеча 0:2 Ракув Ракув 2:1 Сталь Мелец Гурник Забже 1:3 Ракув Ракув 3:0 Висла Плоцк Краковия 2:2 Ракув Подбескидзе 1:4 Ракув Ракув 2:1 Заглембе Любин Ракув 2:2 Видзев Лодзь Лехия Гданьск 1:3 Ракув Сандецья 0:3 Ракув Ракув 1:2 Легия Ракув 1:1 Скра

Последние игры между собой

Легия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Ракув: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Ракув 1:2 Легия Экстракласса Ракув 2:2 Легия Экстракласса Легия 3:1 Ракув Экстракласса Ракув 2:1 Легия Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин Заявка 16 10 4 2 22 - 8 34
2. Легия Заявка 16 10 2 4 25 - 16 32
3. Ракув Заявка 16 8 4 4 27 - 18 28
4. Гурник Забже Заявка 15 7 3 5 19 - 15 24
5. Шлёнск Заявка 16 7 3 6 21 - 17 24
6. Ягеллония Заявка 15 7 2 6 24 - 24 23
7. Заглембе Любин Заявка 16 6 5 5 18 - 17 23
8. Краковия Заявка 16 5 6 5 18 - 19 21
9. Лехия Гданьск Заявка 16 6 2 8 21 - 22 20
10. Пяст Заявка 16 5 5 6 23 - 21 20
11. Висла Плоцк Заявка 15 5 4 6 19 - 20 19
12. Лех Заявка 16 4 7 5 24 - 23 19
13. Варта Познань Заявка 16 5 2 9 15 - 20 17
14. Висла Краков Заявка 15 3 5 7 22 - 23 14
15. Сталь Мелец Заявка 15 3 5 7 17 - 28 14
16. Подбескидзе Заявка 15 3 3 9 14 - 38 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин Заявка 8 5 3 0 11 - 3 18
2. Шлёнск Заявка 7 5 2 0 12 - 5 17
3. Ракув Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
4. Легия Заявка 9 5 1 3 16 - 13 16
5. Заглембе Любин Заявка 8 4 3 1 11 - 8 15
6. Ягеллония Заявка 7 4 2 1 15 - 10 14
7. Краковия Заявка 8 3 3 2 10 - 10 12
8. Гурник Забже Заявка 8 3 2 3 12 - 11 11
9. Подбескидзе Заявка 8 3 1 4 8 - 16 10
10. Лех Заявка 8 2 4 2 11 - 11 10
11. Лехия Гданьск Заявка 9 3 1 5 13 - 13 10
12. Пяст Заявка 8 2 3 3 8 - 9 9
13. Сталь Мелец Заявка 7 2 2 3 7 - 13 8
14. Висла Плоцк Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
15. Варта Познань Заявка 7 2 1 4 4 - 8 7
16. Висла Краков Заявка 7 1 0 6 10 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 7 5 1 1 9 - 3 16
2. Погонь Щецин Заявка 8 5 1 2 11 - 5 16
3. Гурник Забже Заявка 7 4 1 2 7 - 4 13
4. Ракув Заявка 8 3 3 2 15 - 11 12
5. Висла Плоцк Заявка 7 3 2 2 12 - 12 11
6. Пяст Заявка 8 3 2 3 15 - 12 11
7. Висла Краков Заявка 8 2 5 1 12 - 6 11
8. Лехия Гданьск Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
9. Варта Познань Заявка 9 3 1 5 11 - 12 10
10. Ягеллония Заявка 8 3 0 5 9 - 14 9
11. Лех Заявка 8 2 3 3 13 - 12 9
12. Краковия Заявка 8 2 3 3 8 - 9 9
13. Заглембе Любин Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
14. Шлёнск Заявка 9 2 1 6 9 - 12 7
15. Сталь Мелец Заявка 8 1 3 4 10 - 15 6
16. Подбескидзе Заявка 7 0 2 5 6 - 22 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Шварц Петр получил желтую карточку от судьи
  • 44'
    Невулис Анджей уходит с поля. Ях Ярослав выходит вместо него
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Лима Лукас II бьет в цель!
  • Желтая карточка
    21'
    Сапала Игор получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    3'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polish Army. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.10 3.40 3.72
Бонус: 5 000 ₽ 1.01 20.00 74.00

Самый высокий коэффициент на матч «Легия» – «Ракув» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Легия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ракув» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Легия» – «Ракув», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.00 1.04 6.85 1.07 2.99 1.37 2.30 1.62 1.74 2.21 1.35 3.20 1.24 3.88 1.08 6.85 1.05 7.40 1.00 11.00
6.00 1.10 4.50 1.18 3.50 1.42 1.80 1.95 1.84 1.96 1.37 1.87 1.69 2.17 1.23 3.90 1.07 7.50 1.03 7.50 1.02 8.50 1.01 13.50 1.01 14.00 0.00 20.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.72 1.46 1.78 2.04 1.36 3.12
1.92 1.82 1.27 3.55 1.14 5.20 1.04 9.00 1.02 11.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.45 1.31 2.34 1.60 1.57 2.40 1.22 4.30
2.15 1.65 1.50 2.48 1.17 4.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
3.85 1.22
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