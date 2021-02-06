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Пяст
1:0
Первый тайм: 38'

Стадион:
Шлёнск
0'
22' Желтая карточка
Гук Томаш
1:0
23' Гол
Жиро Михал
29' Желтая карточка
Палашевски Мацей
34' Желтая карточка
Тамаш Марк
38'
26
Плах
Франтишек
20
Кончковски
Мартин
4
Червински
Якуб
5
Гук
Томаш
14
Голубек
Якуб
3
Йодловец
Томаш
18
Соколовски
Патрик
77
Пырка
Аркадиуш
6
Храпек
Михал
10
Вида
Кристофер
11
Жиро
Михал
1
Путноцки
Матуш
19
Янасик
Патрик
5
Пуэрто
Исраэль
15
Тамаш
Марк
4
Штиглец
Дино
31
Палашевски
Мацей
8
Прашелик
Матеуш
28
Собота
Вальдемар
10
Павловски
Бартоломей
9
Экспозито
Эрик
7
Пих
Роберт
Пяст
4-2-3-1
Шлёнск
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Пяст
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сверчок Якуб 8 (3) 0.5
2. Жиро Михал 4 (2) 0.25
3. Алвеш Тьягу 2 0.13
4. Малярчик Петр 2 0.13
5. Милевски Себастиан 2 0.13
6. Стечик Доминик 2 0.13
7. Червински Якуб 1 0.06
8. Вида Кристофер 1 0.06
9. Бадья Херард 0 0
10. Кончковски Мартин 0 0
11. Голубек Якуб 0 0
12. Храпек Михал 0 0
13. Липски Патрик 0 0
14. Пырка Аркадиуш 0 0
Шлёнск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пих Роберт 5 (2) 0.31
2. Экспозито Эрик 3 0.19
3. Павловски Бартоломей 3 0.19
4. Целебан Пётр 2 0.13
5. Пясецки Фабиан 2 0.13
6. Прашелик Матеуш 1 0.06
7. Собота Вальдемар 1 (1) 0.06
8. Голла Войцех 1 0.06
9. Пуэрто Исраэль 1 0.06
10. Скалет Матье 1 0.06
11. Цилла Марсель 1 0.06
12. Штиглец Дино 0 0
13. Мончиньски Кжиштоф 0 0

Карточки

Пяст
# Игрок      
1. Сверчок Якуб 3 0
2. Жиро Михал 3 0
3. Липски Патрик 3 0
4. Соколовски Патрик 3 0
5. Киркесков Миккель 2 0
6. Храпек Михал 2 0
7. Червински Якуб 2 0
8. Малярчик Петр 2 0
9. Гук Томаш 2 0
10. Йодловец Томаш 1 0
11. Голубек Якуб 1 0
12. Бадья Херард 1 0
13. Кончковски Мартин 1 0
14. Вида Кристофер 1 0
15. Милевски Себастиан 1 0
16. Стечик Доминик 1 0
17. Пырка Аркадиуш 1 0
18. Хиек Хавьер 1 0
Шлёнск
# Игрок      
1. Штиглец Дино 3 1
2. Целебан Пётр 3 0
3. Тамаш Марк 3 0
4. Мончиньски Кжиштоф 2 0
5. Пуэрто Исраэль 2 0
6. Пясецки Фабиан 2 0
7. Палашевски Мацей 2 0
8. Цилла Марсель 2 0
9. Пих Роберт 1 0
10. Путноцки Матуш 1 0
11. Собота Вальдемар 1 0
12. Павелец Мариуш 1 0
13. Шромник Михал 1 0
14. Мусонда Лубамба 1 0
15. Левкот Шимон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Пяст 9.52% (2) 9.52% (2) 23.81% (5) 19.05% (4) 4.76% (1) 33.33% (7)
 Шлёнск 23.81% (5) 23.81% (5) 0 19.05% (4) 19.05% (4) 14.29% (3)

Предыдущие игры

Пяст Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Висла Краков 3:4 Пяст Пяст 0:0 Ракув Подбескидзе 0:5 Пяст Пяст 1:1 Заглембе Любин
Сталь Мелец 1:1 Пяст Легия 2:2 Пяст Пяст 2:0 Лехия Гданьск Гурник Забже 1:2 Пяст Пяст 2:2 Висла Плоцк Краковия 1:0 Пяст Пяст 1:4 Лех Сталь Мелец 3:2 Пяст Копенгаген 3:0 Пяст Пяст 0:1 Ягеллония Пяст 3:2 Хартберг Варта Познань 0:0 Пяст Пяст 0:0 Карвина Пяст 0:1 Погонь Щецин Динамо Минск 0:2 Пяст Шлёнск 2:0 Пяст
Шлёнск Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Сталь Мелец 0:0 Шлёнск Шлёнск 2:1 Варта Познань Заглембе Любин 2:1 Шлёнск Шлёнск 1:0 Ракув
Подбескидзе 0:2 Шлёнск Лехия Гданьск 3:2 Шлёнск Шлёнск 0:0 Гурник Забже Шлёнск 1:0 Ягеллония Легия 2:1 Шлёнск Висла Плоцк 1:0 Шлёнск Шлёнск 3:1 Краковия Погонь Щецин 1:0 Шлёнск Шлёнск 3:3 Лех Висла Краков 1:3 Шлёнск Шлёнск 2:0 Пяст Шлёнск 1:2 Лехия Гданьск Ягеллония 2:1 Шлёнск Шлёнск 2:2 Погонь Щецин Пяст 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:2 Лех

Последние игры между собой

Пяст: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Шлёнск: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Шлёнск 2:0 Пяст Экстракласса Пяст 1:0 Шлёнск Экстракласса Пяст 0:3 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:1 Пяст Экстракласса
Пяст 2:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 4:1 Пяст Экстракласса Шлёнск 3:1 Пяст Экстракласса Шлёнск 2:2 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Шлёнск Экстракласса Пяст 2:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:4 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Шлёнск Экстракласса Пяст 1:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:2 Пяст Экстракласса Пяст 2:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:0 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Шлёнск Экстракласса Пяст 3:2 Шлёнск Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин Заявка 15 9 4 2 21 - 8 31
2. Легия Заявка 15 9 2 4 23 - 16 29
3. Ракув Заявка 15 8 4 3 27 - 16 28
4. Гурник Забже Заявка 15 7 3 5 19 - 15 24
5. Шлёнск 0:1 Заявка 16 7 3 6 21 - 16 24
6. Ягеллония Заявка 15 7 2 6 24 - 24 23
7. Заглембе Любин Заявка 16 6 5 5 18 - 17 23
8. Краковия Заявка 15 5 6 4 18 - 18 21
9. Лехия Гданьск Заявка 16 6 2 8 21 - 22 20
10. Пяст 1:0 Заявка 16 5 5 6 22 - 21 20
11. Висла Плоцк Заявка 15 5 4 6 19 - 20 19
12. Лех Заявка 16 4 7 5 24 - 23 19
13. Варта Познань Заявка 16 5 2 9 15 - 20 17
14. Висла Краков Заявка 15 3 5 7 22 - 23 14
15. Сталь Мелец Заявка 15 3 5 7 17 - 28 14
16. Подбескидзе Заявка 15 3 3 9 14 - 38 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шлёнск 0:1 Заявка 7 5 2 0 12 - 5 17
2. Ракув Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
3. Погонь Щецин Заявка 7 4 3 0 10 - 3 15
4. Заглембе Любин Заявка 8 4 3 1 11 - 8 15
5. Ягеллония Заявка 7 4 2 1 15 - 10 14
6. Легия Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
7. Краковия Заявка 8 3 3 2 10 - 10 12
8. Гурник Забже Заявка 8 3 2 3 12 - 11 11
9. Подбескидзе Заявка 8 3 1 4 8 - 16 10
10. Лех Заявка 8 2 4 2 11 - 11 10
11. Лехия Гданьск Заявка 9 3 1 5 13 - 13 10
12. Пяст 1:0 Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
13. Сталь Мелец Заявка 7 2 2 3 7 - 13 8
14. Висла Плоцк Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
15. Варта Познань Заявка 7 2 1 4 4 - 8 7
16. Висла Краков Заявка 7 1 0 6 10 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 7 5 1 1 9 - 3 16
2. Погонь Щецин Заявка 8 5 1 2 11 - 5 16
3. Гурник Забже Заявка 7 4 1 2 7 - 4 13
4. Ракув Заявка 7 3 3 1 15 - 9 12
5. Висла Плоцк Заявка 7 3 2 2 12 - 12 11
6. Пяст 1:0 Заявка 8 3 2 3 15 - 12 11
7. Висла Краков Заявка 8 2 5 1 12 - 6 11
8. Лехия Гданьск Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
9. Варта Познань Заявка 9 3 1 5 11 - 12 10
10. Краковия Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
11. Ягеллония Заявка 8 3 0 5 9 - 14 9
12. Лех Заявка 8 2 3 3 13 - 12 9
13. Заглембе Любин Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
14. Шлёнск 0:1 Заявка 9 2 1 6 9 - 11 7
15. Сталь Мелец Заявка 8 1 3 4 10 - 15 6
16. Подбескидзе Заявка 7 0 2 5 6 - 22 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Piast. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Пяст
Ничья
Шлёнск
2.22
3.66
3.85
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.00 3.45 3.85
Бонус: 5 000 ₽ 2.00 3.66 3.70
Бонус: 5 000 ₽ 2.04 2.95 3.75
  2.22 3.02 3.78

Самый высокий коэффициент на матч «Пяст» – «Шлёнск» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Пяст» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шлёнск» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Пяст» – «Шлёнск», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.30 1.02 8.40 1.05 3.46 1.29 2.65 1.48 1.93 1.96 1.48 2.65 1.32 3.26 1.12 5.55 1.09 6.00 1.00 10.75
6.00 1.10 4.50 1.18 2.31 1.57 1.75 2.01 2.15 1.70 1.42 2.75 1.69 2.17 1.18 4.50 1.13 5.40 1.03 10.00 1.02 11.00 1.02 10.00 1.01 11.00 0.00 16.50
2.75 1.48 2.17 1.74 1.88 2.00 1.58 2.46 1.44 2.90 1.88 2.01 1.67 2.29 1.46 2.83 1.33 3.50 1.12 7.18
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
3.00 1.39 1.94 1.86 1.44 2.79
1.95 1.80 1.27 3.55 1.15 5.00 1.12 5.60
1.72 2.17 1.44 2.86 1.16 5.40 1.54 2.54 1.38 3.09
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.65 1.48 1.68 2.19 1.28 3.68
2.75 1.42 1.67 2.12 1.29 3.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.25 1.60
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.30 1.29
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