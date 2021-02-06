22' Желтая карточкаГук Томаш
1:0
23' ГолЖиро Михал
29' Желтая карточкаПалашевски Мацей
34' Желтая карточкаТамаш Марк
2:0
58' ГолСоколовски Патрик
66' Желтая карточкаСоколовски Патрик
70' Желтая карточкаПырка Аркадиуш
86' Желтая карточкаПясецки Фабиан
88' Желтая карточкаЯнасик Патрик
14
Голубек
Якуб
11
Жиро
Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Жиро МихалНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Бадья ХерардПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Тамаш МаркЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Левкот ШимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Vitezslav Lavicka
Ход матча
22'
23'
1:0
29'
34'
58'
2:0
70'
86'
88'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сверчок Якуб
|8 (3)
|0.5
|2.
|Жиро Михал
|4 (2)
|0.25
|3.
|Алвеш Тьягу
|2
|0.13
|4.
|Малярчик Петр
|2
|0.13
|5.
|Милевски Себастиан
|2
|0.13
|6.
|Стечик Доминик
|2
|0.13
|7.
|Червински Якуб
|1
|0.06
|8.
|Вида Кристофер
|1
|0.06
|9.
|Соколовски Патрик
|1
|0.06
|10.
|Бадья Херард
|0
|0
|11.
|Кончковски Мартин
|0
|0
|12.
|Голубек Якуб
|0
|0
|13.
|Храпек Михал
|0
|0
|14.
|Липски Патрик
|0
|0
|15.
|Пырка Аркадиуш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пих Роберт
|5 (2)
|0.31
|2.
|Экспозито Эрик
|3
|0.19
|3.
|Павловски Бартоломей
|3
|0.19
|4.
|Целебан Пётр
|2
|0.13
|5.
|Пясецки Фабиан
|2
|0.13
|6.
|Прашелик Матеуш
|1
|0.06
|7.
|Собота Вальдемар
|1 (1)
|0.06
|8.
|Голла Войцех
|1
|0.06
|9.
|Пуэрто Исраэль
|1
|0.06
|10.
|Скалет Матье
|1
|0.06
|11.
|Цилла Марсель
|1
|0.06
|12.
|Штиглец Дино
|0
|0
|13.
|Мончиньски Кжиштоф
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Соколовски Патрик
|4
|0
|2.
|Сверчок Якуб
|3
|0
|3.
|Жиро Михал
|3
|0
|4.
|Липски Патрик
|3
|0
|5.
|Киркесков Миккель
|2
|0
|6.
|Храпек Михал
|2
|0
|7.
|Червински Якуб
|2
|0
|8.
|Малярчик Петр
|2
|0
|9.
|Гук Томаш
|2
|0
|10.
|Пырка Аркадиуш
|2
|0
|11.
|Йодловец Томаш
|1
|0
|12.
|Голубек Якуб
|1
|0
|13.
|Бадья Херард
|1
|0
|14.
|Кончковски Мартин
|1
|0
|15.
|Вида Кристофер
|1
|0
|16.
|Милевски Себастиан
|1
|0
|17.
|Стечик Доминик
|1
|0
|18.
|Хиек Хавьер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Штиглец Дино
|3
|1
|2.
|Тамаш Марк
|4
|0
|3.
|Целебан Пётр
|3
|0
|4.
|Пясецки Фабиан
|3
|0
|5.
|Мончиньски Кжиштоф
|2
|0
|6.
|Пуэрто Исраэль
|2
|0
|7.
|Палашевски Мацей
|2
|0
|8.
|Цилла Марсель
|2
|0
|9.
|Пих Роберт
|1
|0
|10.
|Путноцки Матуш
|1
|0
|11.
|Собота Вальдемар
|1
|0
|12.
|Павелец Мариуш
|1
|0
|13.
|Шромник Михал
|1
|0
|14.
|Мусонда Лубамба
|1
|0
|15.
|Янасик Патрик
|1
|0
|16.
|Левкот Шимон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Пяст
|8.7% (2)
|13.04% (3)
|21.74% (5)
|21.74% (5)
|4.35% (1)
|30.43% (7)
|Шлёнск
|23.81% (5)
|23.81% (5)
|0
|19.05% (4)
|19.05% (4)
|14.29% (3)
Предыдущие игры
Пяст Последние 20 матчей: +7 =6 -7Висла Краков 3:4 Пяст Пяст 0:0 Ракув Подбескидзе 0:5 Пяст Пяст 1:1 Заглембе Любин
Сталь Мелец 1:1 Пяст Легия 2:2 Пяст Пяст 2:0 Лехия Гданьск Гурник Забже 1:2 Пяст Пяст 2:2 Висла Плоцк Краковия 1:0 Пяст Пяст 1:4 Лех Сталь Мелец 3:2 Пяст Копенгаген 3:0 Пяст Пяст 0:1 Ягеллония Пяст 3:2 Хартберг Варта Познань 0:0 Пяст Пяст 0:0 Карвина Пяст 0:1 Погонь Щецин Динамо Минск 0:2 Пяст Шлёнск 2:0 Пяст
Шлёнск Последние 20 матчей: +7 =5 -8Сталь Мелец 0:0 Шлёнск Шлёнск 2:1 Варта Познань Заглембе Любин 2:1 Шлёнск Шлёнск 1:0 Ракув
Подбескидзе 0:2 Шлёнск Лехия Гданьск 3:2 Шлёнск Шлёнск 0:0 Гурник Забже Шлёнск 1:0 Ягеллония Легия 2:1 Шлёнск Висла Плоцк 1:0 Шлёнск Шлёнск 3:1 Краковия Погонь Щецин 1:0 Шлёнск Шлёнск 3:3 Лех Висла Краков 1:3 Шлёнск Шлёнск 2:0 Пяст Шлёнск 1:2 Лехия Гданьск Ягеллония 2:1 Шлёнск Шлёнск 2:2 Погонь Щецин Пяст 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:2 Лех
Последние игры между собой
Пяст: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Шлёнск: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Пяст 2:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 4:1 Пяст Экстракласса Шлёнск 3:1 Пяст Экстракласса Шлёнск 2:2 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Шлёнск Экстракласса Пяст 2:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:4 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Шлёнск Экстракласса Пяст 1:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:2 Пяст Экстракласса Пяст 2:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:0 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Шлёнск Экстракласса Пяст 3:2 Шлёнск Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|21 - 8
|31
|2.
|Легия
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|23 - 16
|29
|3.
|Ракув
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 16
|28
|4.
|Гурник Забже
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 15
|24
|5.
|Шлёнск
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|21 - 17
|24
|6.
|Ягеллония
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|24 - 24
|23
|7.
|Заглембе Любин
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 17
|23
|8.
|Краковия
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 18
|21
|9.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|21 - 22
|20
|10.
|Пяст
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 21
|20
|11.
|Висла Плоцк
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 20
|19
|12.
|Лех
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|24 - 23
|19
|13.
|Варта Познань
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|15 - 20
|17
|14.
|Висла Краков
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|22 - 23
|14
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 28
|14
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|14 - 38
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|2.
|Ракув
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|3.
|Погонь Щецин
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|10 - 3
|15
|4.
|Заглембе Любин
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|5.
|Ягеллония
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 10
|14
|6.
|Легия
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|7.
|Краковия
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 10
|12
|8.
|Гурник Забже
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 11
|11
|9.
|Подбескидзе
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 16
|10
|10.
|Лех
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 11
|10
|11.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 13
|10
|12.
|Пяст
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|13.
|Сталь Мелец
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 13
|8
|14.
|Висла Плоцк
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|15.
|Варта Познань
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 8
|7
|16.
|Висла Краков
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|10 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|9 - 3
|16
|2.
|Погонь Щецин
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 5
|16
|3.
|Гурник Забже
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|7 - 4
|13
|4.
|Ракув
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 9
|12
|5.
|Висла Плоцк
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 12
|11
|6.
|Пяст
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|15 - 12
|11
|7.
|Висла Краков
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|12 - 6
|11
|8.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|9.
|Варта Познань
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 12
|10
|10.
|Краковия
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|11.
|Ягеллония
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 14
|9
|12.
|Лех
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 12
|9
|13.
|Заглембе Любин
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|14.
|Шлёнск
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 12
|7
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 22
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Пяст» – «Шлёнск» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Пяст» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шлёнск» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Пяст» – «Шлёнск», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров