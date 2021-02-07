Сентрал Кост Маринерз
3:2
Второй тайм: 84'
Стадион: Сентрал Коаст
Вестерн Юнайтед
0:1
4' ГолУскок Томислав
1:1
17' ГолСаймон Мэтт
26' Желтая карточкаЛуштица Стивен
1:2
42' ГолБериша Бесарт
45' Желтая карточкаRuon Tongyik
53' Желтая карточкаСанчес Виктор
67' Желтая карточкаБерджесс Макс
2:2
77' ГолКуол Алоу
3:2
82' ГолКуол Алоу
21
Ruon
Tongyik
15
Роулес
Кай
11
Клисби
Джек
22
Янота
Михаил
12
Уренья
Марко
19
Саймон
Мэтт
13
Вуйица
Иван
11
Пэйн
Коннор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Ruon TongyikЗащитник
-
15 Роулес КайЗащитник
-
11 Клисби ДжекЗащитник
-
22 Янота МихаилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Уренья МаркоНападающий
-
19 Саймон МэттНападающий
- Запасные игроки
-
20 Пирс АдамВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Куол АлоуНападающий
-
-
23 Даниель Холл
-
-
Главный тренер: Alen Stajcic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вуйица ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пэйн КоннорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Скотт РайанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Mark Rudan
Ход матча
4'
17'
1:1
26'
42'
1:2
45'
53'
61'
67'
77'
2:2
82'
3:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Куол Алоу
|3
|0.43
|2.
|Да Силва Даниэль
|2
|0.29
|3.
|_Kuol A.
|2
|0.29
|4.
|Саймон Мэтт
|1 (1)
|0.14
|5.
|Jordan Smylie
|1
|0.14
|6.
|_Simon M.
|1
|0.14
|7.
|Jaden Casella
|1
|0.14
|8.
|Нигро Стефан
|0
|0
|9.
|Нисбет Джошуа
|0
|0
|10.
|Daniel Bouman
|0
|0
|11.
|_De Silva D.
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пирьес Дилан
|2
|0.4
|2.
|Санчес Виктор
|1
|0.2
|3.
|Имаи Томоки
|1
|0.2
|4.
|Луштица Стивен
|1
|0.2
|5.
|Вуйица Иван
|1
|0.2
|6.
|_Uskok T.
|1
|0.2
|7.
|_Berisha B.
|1
|0.2
|8.
|Уэлс Лаклан
|0
|0
|9.
|Хэмилл Брендан
|0
|0
|10.
|Пэйн Коннор
|0
|0
|11.
|_Diamanti A.
|0
|0
|12.
|_Imai T.
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Саймон Мэтт
|3
|0
|2.
|Куол Алоу
|3
|0
|3.
|Божанич Оливер
|1
|0
|4.
|Стенснесс Джанни
|1
|0
|5.
|Daniel Bouman
|1
|0
|6.
|Jaden Casella
|1
|0
|7.
|_Tongyik R.
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Санчес Виктор
|3
|0
|2.
|Диаманти Алессандро
|2
|0
|3.
|Калвер Аарон
|2
|0
|4.
|Ускок Томислав
|2
|0
|5.
|Бериша Бесарт
|1
|0
|6.
|Луштица Стивен
|1
|0
|7.
|Хэмилл Брендан
|1
|0
|8.
|Пэйн Коннор
|1
|0
|9.
|Вуйица Иван
|1
|0
|10.
|Уэлс Лаклан
|1
|0
|11.
|_Burgess M.
|1
|0
|12.
|_Lustica S.
|1
|0
|13.
|Ayom Majok
|1
|0
|14.
|_Sanchez V.
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сентрал Кост Маринерз
|0
|0
|50% (4)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|Вестерн Юнайтед
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Сентрал Кост Маринерз Последние 20 матчей: +5 =2 -13Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Сити Сентрал Кост Маринерз 1:2 Веллингтон Феникс Сидней 0:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс
Макартур 0:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:0 Ньюкасл Джетс Мельбурн Виктори 2:3 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:0 Ньюкасл Джетс Перт Глори 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 2:4 Мельбурн Сити Брисбен Роар 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:3 Веллингтон Феникс Вестерн Юнайтед 6:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 0:3 Сидней Аделаида Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз Ньюкасл Джетс 4:3 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:1 Брисбен Роар Вестерн Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз
Вестерн Юнайтед Последние 20 матчей: +9 =3 -8Вестерн Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 5:4 Перт Глори Мельбурн Сити 2:1 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед
Мельбурн Сити 2:0 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 0:1 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:3 Мельбурн Сити Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед Перт Глори 0:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 5:3 Вестерн Сидней Уондерерс Ньюкасл Джетс 1:0 Вестерн Юнайтед Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:5 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 6:2 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 0:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:2 Вестерн Юнайтед
Последние игры между собой
Сентрал Кост Маринерз: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Вестерн Юнайтед: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|2:2
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|2.
|Брисбен Роар
|5
|4
|0
|1
|13 - 6
|12
|3.
|Перт Глори
|5
|3
|0
|2
|15 - 12
|9
|4.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|5.
|Макартур
|6
|2
|2
|2
|6 - 9
|8
|6.
|Сидней
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|Аделаида Юнайтед
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|8.
|Ньюкасл Джетс
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|9.
|Вестерн Юнайтед
|2:2
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|10.
|Мельбурн Сити
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|11.
|Веллингтон Феникс
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|12.
|Мельбурн Виктори
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|2:2
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|2.
|Брисбен Роар
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|3.
|Аделаида Юнайтед
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|4.
|Вестерн Юнайтед
|2:2
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|5.
|Перт Глори
|1
|1
|0
|0
|5 - 3
|3
|6.
|Мельбурн Сити
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|7.
|Мельбурн Виктори
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|8.
|Ньюкасл Джетс
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|9.
|Макартур
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|10.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Сидней
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Веллингтон Феникс
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|2:2
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Сидней
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Брисбен Роар
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Макартур
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|Перт Глори
|4
|2
|0
|2
|10 - 9
|6
|7.
|Веллингтон Феникс
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Ньюкасл Джетс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Мельбурн Сити
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|10.
|Вестерн Юнайтед
|2:2
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|11.
|Мельбурн Виктори
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|12.
|Аделаида Юнайтед
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
Победитель
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