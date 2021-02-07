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Сентрал Кост Маринерз
3:2
Конец матча

Стадион:
Вестерн Юнайтед
0'
0:1
4' Гол
Ускок Томислав
1:1
17' Гол
Саймон Мэтт
26' Желтая карточка
Луштица Стивен
1:2
42' Гол
Бериша Бесарт
45' Желтая карточка
Ruon Tongyik
53' Желтая карточка
Санчес Виктор
67' Желтая карточка
Берджесс Макс
2:2
77' Гол
Куол Алоу
3:2
81' Гол
Куол Алоу
90' Желтая карточка
Биригитти Марк
90'+6
1
Биригитти
Марк
5
Нигро
Стефан
21
Ruon
Tongyik
15
Роулес
Кай
11
Клисби
Джек
22
Янота
Михаил
6
Стенснесс
Джанни
8
Божанич
Оливер
10
Да
Силва
Даниэль
12
Уренья
Марко
19
Саймон
Мэтт
1
Курто
Филип
6
Имаи
Томоки
22
Ускок
Томислав
2
Калвер
Аарон
13
Вуйица
Иван
10
Луштица
Стивен
23
Диаманти
Алессандро
20
Санчес
Виктор
11
Пэйн
Коннор
34
Гуаррочена
Икер
7
Бериша
Бесарт
Сентрал Кост Маринерз
Вестерн Юнайтед

Бомбардиры внутри турнира

Сентрал Кост Маринерз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Куол Алоу 5 0.71
2. Да Силва Даниэль 2 0.29
3. Саймон Мэтт 2 (1) 0.29
4. _Kuol A. 2 0.29
5. Jordan Smylie 1 0.14
6. _Simon M. 1 0.14
7. Jaden Casella 1 0.14
8. Daniel Bouman 0 0
9. Нигро Стефан 0 0
10. Нисбет Джошуа 0 0
11. _De Silva D. 0 0
12. _Bouman D. 0 0
Вестерн Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пирьес Дилан 2 0.4
2. Имаи Томоки 1 0.2
3. Санчес Виктор 1 0.2
4. Бериша Бесарт 1 0.2
5. Луштица Стивен 1 0.2
6. Вуйица Иван 1 0.2
7. Ускок Томислав 1 0.2
8. _Berisha B. 1 0.2
9. Уэлс Лаклан 0 0
10. Диаманти Алессандро 0 0
11. Хэмилл Брендан 0 0
12. Пэйн Коннор 0 0
13. _Diamanti A. 0 0
14. _Imai T. 0 0

Карточки

Сентрал Кост Маринерз
# Игрок      
1. Саймон Мэтт 3 0
2. Куол Алоу 3 0
3. Божанич Оливер 1 0
4. Биригитти Марк 1 0
5. Ruon Tongyik 1 0
6. Стенснесс Джанни 1 0
7. Daniel Bouman 1 0
8. Jaden Casella 1 0
9. _Tongyik R. 1 0
10. _Birighitti M. 1 0
Вестерн Юнайтед
# Игрок      
1. Санчес Виктор 4 0
2. Диаманти Алессандро 2 0
3. Луштица Стивен 2 0
4. Калвер Аарон 2 0
5. Ускок Томислав 2 0
6. Бериша Бесарт 1 0
7. Хэмилл Брендан 1 0
8. Пэйн Коннор 1 0
9. Берджесс Макс 1 0
10. Вуйица Иван 1 0
11. Уэлс Лаклан 1 0
12. _Burgess M. 1 0
13. _Lustica S. 1 0
14. Ayom Majok 1 0
15. _Sanchez V. 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сентрал Кост Маринерз 0 14.29% (2) 28.57% (4) 7.14% (1) 7.14% (1) 42.86% (6)
 Вестерн Юнайтед 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Сентрал Кост Маринерз Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Сити Сентрал Кост Маринерз 1:2 Веллингтон Феникс Сидней 0:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс
Макартур 0:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:0 Ньюкасл Джетс Мельбурн Виктори 2:3 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:0 Ньюкасл Джетс Перт Глори 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 2:4 Мельбурн Сити Брисбен Роар 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:3 Веллингтон Феникс Вестерн Юнайтед 6:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 0:3 Сидней Аделаида Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз Ньюкасл Джетс 4:3 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:1 Брисбен Роар Вестерн Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз
Вестерн Юнайтед Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Вестерн Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 5:4 Перт Глори Мельбурн Сити 2:1 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед
Мельбурн Сити 2:0 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 0:1 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:3 Мельбурн Сити Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед Перт Глори 0:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 5:3 Вестерн Сидней Уондерерс Ньюкасл Джетс 1:0 Вестерн Юнайтед Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:5 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 6:2 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 0:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:4 Аделаида Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:2 Вестерн Юнайтед

Последние игры между собой

Сентрал Кост Маринерз: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Вестерн Юнайтед: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Вестерн Юнайтед 6:2 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Вестерн Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Юнайтед A-Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 7 5 0 2 12 - 7 15
2. Брисбен Роар 5 4 0 1 13 - 6 12
3. Перт Глори 5 3 0 2 15 - 12 9
4. Вестерн Сидней Уондерерс 6 2 3 1 7 - 6 9
5. Макартур 6 2 2 2 6 - 9 8
6. Сидней 4 2 1 1 6 - 4 7
7. Аделаида Юнайтед 6 2 1 3 8 - 10 7
8. Ньюкасл Джетс 7 2 1 4 7 - 9 7
9. Мельбурн Сити 6 2 0 4 6 - 10 6
10. Вестерн Юнайтед 5 1 2 2 8 - 9 5
11. Веллингтон Феникс 4 1 1 2 5 - 6 4
12. Мельбурн Виктори 5 1 1 3 5 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 5 3 0 2 8 - 7 9
2. Брисбен Роар 3 2 0 1 8 - 4 6
3. Аделаида Юнайтед 3 2 0 1 4 - 2 6
4. Вестерн Юнайтед 3 1 2 0 5 - 4 5
5. Перт Глори 1 1 0 0 5 - 3 3
6. Мельбурн Виктори 2 1 0 1 3 - 4 3
7. Мельбурн Сити 2 1 0 1 3 - 4 3
8. Ньюкасл Джетс 4 1 0 3 4 - 6 3
9. Макартур 4 0 2 2 3 - 8 2
10. Вестерн Сидней Уондерерс 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Сидней 2 0 1 1 1 - 3 1
12. Веллингтон Феникс 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Сидней Уондерерс 4 2 2 0 6 - 4 8
2. Сентрал Кост Маринерз 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Сидней 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Брисбен Роар 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Макартур 2 2 0 0 3 - 1 6
6. Перт Глори 4 2 0 2 10 - 9 6
7. Веллингтон Феникс 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Ньюкасл Джетс 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Мельбурн Сити 4 1 0 3 3 - 6 3
10. Мельбурн Виктори 3 0 1 2 2 - 6 1
11. Аделаида Юнайтед 3 0 1 2 4 - 8 1
12. Вестерн Юнайтед 2 0 0 2 3 - 5 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Ruon Tongyik получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Бериша Бесарт бьет в цель!
  • Желтая карточка
    26'
    Луштица Стивен получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Саймон Мэтт бьет в цель!
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Ускок Томислав бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Central Coast Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.11 6.80 100.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.74 3.68 2.44
Бонус: 5 000 ₽ 15.00 4.60 1.30
  22.26 4.78 1.26

Самый высокий коэффициент на матч «Сентрал Кост Маринерз» – «Вестерн Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сентрал Кост Маринерз» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вестерн Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сентрал Кост Маринерз» – «Вестерн Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.75 1.00 10.25 1.02 4.20 1.21 3.26 1.34 2.18 1.76 1.67 2.20 1.45 2.67 1.19 4.25 1.14 4.85 1.03 8.40
13.00 0.00 9.50 1.04 8.98 1.03 7.83 1.05 6.80 1.10 1.83 1.97 5.10 1.16 2.27 1.62 2.45 1.55 1.24 4.00 1.23 4.05 1.12 6.10 1.07 12.00 1.05 13.00
4.25 1.21 3.23 1.39 2.49 1.57 2.11 1.80 2.65 1.51 2.23 1.70 3.00 1.42 2.04 1.84 1.67 2.29 1.30 3.69 1.68 2.27 1.47 2.77 1.58 2.46 1.35 3.36
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
3.38 1.32 2.21 1.67 1.55 2.45 1.18 4.80 1.13 6.05
2.08 1.75 2.70 1.45 1.77 2.04 1.85 1.95 1.24 4.00 1.13 5.80
3.33 1.37 2.74 1.50 2.16 1.78 1.69 2.27 2.27 1.66 1.88 1.99 1.46 2.79 1.31 3.54 1.51 2.61 1.29 3.65
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.55 1.20 3.10 1.37 1.83 1.98 1.37 3.10 1.24 4.05
3.90 1.25 2.70 1.45 1.68 2.18 1.26 3.45 1.17 4.39

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.33 3.25
Букмекер Да Нет
2.33 1.60
Букмекер Да Нет
3.25 1.33
Где смотреть матч Сентрал Кост Маринерз 3:2 Вестерн Юнайтед онлайн

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