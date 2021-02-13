Ракув
0:1
Первый тайм: 9'
Стадион: ГКС
Лехия Гданьск
0:1
2' ГолКубицки Ярослав
33
Ях
Ярослав
23
Кун
Патрик
17
Шварц
Петр
43
Тиянич
Давид
11
Иви
Лопес
12
Куцяк
Душан
25
Налепа
Михал
22
Сисей
Йозеф
15
Сайеф
Кеннет
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Ях ЯрославЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Тиянич ДавидНападающий
- Нападающий
-
11 Иви ЛопесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Marek Papszun
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Сисей ЙозефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Сайеф КеннетПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
39 Мирус ЭрикВратарь
-
19 Фила КаролЗащитник
-
32 Маулана ЭгиПолузащитник
-
20 КонрадоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Арак ЯкубНападающий
-
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
Ход матча
2'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иви Лопес
|5
|0.31
|2.
|Гутковский Владислав
|5 (2)
|0.31
|3.
|Тиянич Давид
|4
|0.25
|4.
|Шварц Петр
|4 (4)
|0.25
|5.
|Цебуля Марчин
|3
|0.19
|6.
|Петрашек Томаш
|2
|0.13
|7.
|Невулис Анджей
|1
|0.06
|8.
|Кун Патрик
|1
|0.06
|9.
|Завада Оскар
|1
|0.06
|10.
|Сапала Игор
|1
|0.06
|11.
|Шелонговски Даниэль
|1
|0.06
|12.
|Тудор Фран
|0
|0
|13.
|Бартл Даниэл
|0
|0
|14.
|Вилюш Мацей
|0
|0
|15.
|Полетанович Марко
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пайшау Флавиу
|7 (3)
|0.44
|2.
|Налепа Михал
|3
|0.19
|3.
|Зволински Лукаш
|3
|0.19
|4.
|Конрадо
|2
|0.13
|5.
|Петшак Рафаль
|1
|0.06
|6.
|Гаёс Мацей
|1
|0.06
|7.
|Хайдари Омран
|1
|0.06
|8.
|Мигалик Ярослав
|1
|0.06
|9.
|Кубицки Ярослав
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сапала Игор
|5
|0
|2.
|Кун Патрик
|4
|0
|3.
|Вилюш Мацей
|2
|1
|4.
|Цебуля Марчин
|3
|0
|5.
|Гутковский Владислав
|3
|0
|6.
|Петрашек Томаш
|3
|0
|7.
|Тудор Фран
|3
|0
|8.
|Пёнтковски Камиль
|3
|0
|9.
|Невулис Анджей
|2
|0
|10.
|Шварц Петр
|2
|0
|11.
|Полетанович Марко
|1
|0
|12.
|Иви Лопес
|1
|0
|13.
|Завада Оскар
|1
|0
|14.
|Шелонговски Даниэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Налепа Михал
|8
|2
|2.
|Кубицки Ярослав
|5
|0
|3.
|Маковский Томаш
|3
|1
|4.
|Калузиньски Якуб
|3
|1
|5.
|Копац Бартош
|3
|0
|6.
|Сайеф Кеннет
|3
|0
|7.
|Фила Карол
|3
|0
|8.
|Куцяк Душан
|2
|0
|9.
|Пайшау Флавиу
|2
|0
|10.
|Хайдари Омран
|2
|0
|11.
|Сопочко Матеуш
|2
|0
|12.
|Аломерович Златан
|1
|0
|13.
|Зволински Лукаш
|1
|0
|14.
|Конрадо
|1
|0
|15.
|Петшак Рафаль
|1
|0
|16.
|Арак Якуб
|1
|0
|17.
|Жуковски Матеуш
|1
|0
|18.
|Кристерс Тоберс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ракув
|14.29% (4)
|17.86% (5)
|21.43% (6)
|25% (7)
|7.14% (2)
|14.29% (4)
|Лехия Гданьск
|10.53% (2)
|5.26% (1)
|26.32% (5)
|5.26% (1)
|26.32% (5)
|26.32% (5)
Предыдущие игры
Ракув Последние 20 матчей: +11 =5 -4Ракув 4:2 Гурник Забже Легия 2:0 Ракув Ракув 0:1 Погонь Щецин Динамо Москва 2:0 Ракув
Пяст 0:0 Ракув Ракув 3:2 Ягеллония Шлёнск 1:0 Ракув Ракув 1:0 Варта Познань Лех 3:3 Ракув Ракув 0:0 Висла Краков Брук-Бет Термалица Нецеча 0:2 Ракув Ракув 2:1 Сталь Мелец Гурник Забже 1:3 Ракув Ракув 3:0 Висла Плоцк Краковия 2:2 Ракув Подбескидзе 1:4 Ракув Ракув 2:1 Заглембе Любин Ракув 2:2 Видзев Лодзь Лехия Гданьск 1:3 Ракув Сандецья 0:3 Ракув
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +8 =2 -10Пуща Неполомице 3:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Варта Познань Лехия Гданьск 0:2 Ягеллония Краковия 0:3 Лехия Гданьск
Лехия Гданьск 0:1 Висла Плоцк Легия 2:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:1 Лех Пяст 2:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 3:2 Шлёнск Олимпия Грудзёнз 0:1 Лехия Гданьск Висла Краков 1:3 Лехия Гданьск Заглембе Любин 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Лехия Гданьск 4:0 Подбескидзе Лехия Гданьск 4:2 Сталь Мелец Гурник Забже 3:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Ракув Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск Сталь Сталёва-Воля 0:4 Лехия Гданьск Краковия 3:2 Лехия Гданьск
Последние игры между собой
Ракув: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Лехия Гданьск: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|22 - 8
|35
|2.
|Легия
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|25 - 16
|32
|3.
|Ракув
|0:0 Заявка
|17
|8
|5
|4
|27 - 18
|29
|4.
|Шлёнск
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|22 - 18
|25
|5.
|Гурник Забже
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 17
|24
|6.
|Ягеллония
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|24 - 26
|23
|7.
|Заглембе Любин
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 17
|23
|8.
|Краковия
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|19 - 20
|22
|9.
|Лехия Гданьск
|0:0 Заявка
|17
|6
|3
|8
|21 - 22
|21
|10.
|Пяст
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 21
|21
|11.
|Висла Плоцк
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 20
|19
|12.
|Лех
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|24 - 23
|19
|13.
|Висла Краков
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|25 - 24
|18
|14.
|Варта Познань
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|15 - 20
|17
|15.
|Подбескидзе
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|17 - 40
|16
|16.
|Сталь Мелец
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 28
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|11 - 3
|19
|2.
|Шлёнск
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|13 - 6
|18
|3.
|Ракув
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|12 - 7
|17
|4.
|Легия
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 13
|16
|5.
|Заглембе Любин
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|6.
|Ягеллония
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 10
|14
|7.
|Подбескидзе
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 17
|13
|8.
|Краковия
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|9.
|Гурник Забже
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 11
|11
|10.
|Лех
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 11
|10
|11.
|Лехия Гданьск
|0:0 Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 13
|10
|12.
|Пяст
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|13.
|Сталь Мелец
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 13
|8
|14.
|Висла Плоцк
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|15.
|Варта Познань
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 8
|7
|16.
|Висла Краков
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|12 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|9 - 3
|16
|2.
|Погонь Щецин
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 5
|16
|3.
|Гурник Забже
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 6
|13
|4.
|Ракув
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 11
|12
|5.
|Пяст
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 12
|12
|6.
|Висла Краков
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|13 - 7
|12
|7.
|Висла Плоцк
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 12
|11
|8.
|Лехия Гданьск
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|9.
|Варта Познань
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 12
|10
|10.
|Лех
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 12
|9
|11.
|Краковия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|12.
|Ягеллония
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 16
|9
|13.
|Заглембе Любин
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|14.
|Шлёнск
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 12
|7
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 23
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ракув» – «Лехия Гданьск» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ракув» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лехия Гданьск» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ракув» – «Лехия Гданьск», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров