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Ракув
0:1
Первый тайм: 9'

Стадион:
Лехия Гданьск
0'
0:1
2' Гол
Кубицки Ярослав
9'
28
Голец
Доминик
33
Ях
Ярослав
89
Миколаевски
Даниэль
4
Пёнтковски
Камиль
23
Кун
Патрик
17
Шварц
Петр
20
Полетанович
Марко
7
Тудор
Фран
43
Тиянич
Давид
21
Гутковский
Владислав
11
Иви
Лопес
12
Куцяк
Душан
2
Петшак
Рафаль
4
Кристерс
Тоберс
25
Налепа
Михал
5
Копац
Бартош
69
Jan
Bieganski
22
Сисей
Йозеф
6
Кубицки
Ярослав
7
Гаёс
Мацей
15
Сайеф
Кеннет
28
Пайшау
Флавиу
Ракув
3-4-3
Лехия Гданьск
4-1-4-1

Ход матча

2'
0:1
Кубицки Ярослав

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иви Лопес 5 0.31
2. Гутковский Владислав 5 (2) 0.31
3. Тиянич Давид 4 0.25
4. Шварц Петр 4 (4) 0.25
5. Цебуля Марчин 3 0.19
6. Петрашек Томаш 2 0.13
7. Невулис Анджей 1 0.06
8. Кун Патрик 1 0.06
9. Завада Оскар 1 0.06
10. Сапала Игор 1 0.06
11. Шелонговски Даниэль 1 0.06
12. Тудор Фран 0 0
13. Бартл Даниэл 0 0
14. Вилюш Мацей 0 0
15. Полетанович Марко 0 0
Лехия Гданьск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пайшау Флавиу 7 (3) 0.44
2. Налепа Михал 3 0.19
3. Зволински Лукаш 3 0.19
4. Конрадо 2 0.13
5. Петшак Рафаль 1 0.06
6. Гаёс Мацей 1 0.06
7. Хайдари Омран 1 0.06
8. Мигалик Ярослав 1 0.06
9. Кубицки Ярослав 0 0

Карточки

Ракув
# Игрок      
1. Сапала Игор 5 0
2. Кун Патрик 4 0
3. Вилюш Мацей 2 1
4. Цебуля Марчин 3 0
5. Гутковский Владислав 3 0
6. Петрашек Томаш 3 0
7. Тудор Фран 3 0
8. Пёнтковски Камиль 3 0
9. Невулис Анджей 2 0
10. Шварц Петр 2 0
11. Полетанович Марко 1 0
12. Иви Лопес 1 0
13. Завада Оскар 1 0
14. Шелонговски Даниэль 1 0
Лехия Гданьск
# Игрок      
1. Налепа Михал 8 2
2. Кубицки Ярослав 5 0
3. Маковский Томаш 3 1
4. Калузиньски Якуб 3 1
5. Копац Бартош 3 0
6. Сайеф Кеннет 3 0
7. Фила Карол 3 0
8. Куцяк Душан 2 0
9. Пайшау Флавиу 2 0
10. Хайдари Омран 2 0
11. Сопочко Матеуш 2 0
12. Аломерович Златан 1 0
13. Зволински Лукаш 1 0
14. Конрадо 1 0
15. Петшак Рафаль 1 0
16. Арак Якуб 1 0
17. Жуковски Матеуш 1 0
18. Кристерс Тоберс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ракув 14.29% (4) 17.86% (5) 21.43% (6) 25% (7) 7.14% (2) 14.29% (4)
 Лехия Гданьск 10.53% (2) 5.26% (1) 26.32% (5) 5.26% (1) 26.32% (5) 26.32% (5)

Предыдущие игры

Ракув Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Ракув 4:2 Гурник Забже Легия 2:0 Ракув Ракув 0:1 Погонь Щецин Динамо Москва 2:0 Ракув
Пяст 0:0 Ракув Ракув 3:2 Ягеллония Шлёнск 1:0 Ракув Ракув 1:0 Варта Познань Лех 3:3 Ракув Ракув 0:0 Висла Краков Брук-Бет Термалица Нецеча 0:2 Ракув Ракув 2:1 Сталь Мелец Гурник Забже 1:3 Ракув Ракув 3:0 Висла Плоцк Краковия 2:2 Ракув Подбескидзе 1:4 Ракув Ракув 2:1 Заглембе Любин Ракув 2:2 Видзев Лодзь Лехия Гданьск 1:3 Ракув Сандецья 0:3 Ракув
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Пуща Неполомице 3:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Варта Познань Лехия Гданьск 0:2 Ягеллония Краковия 0:3 Лехия Гданьск
Лехия Гданьск 0:1 Висла Плоцк Легия 2:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:1 Лех Пяст 2:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 3:2 Шлёнск Олимпия Грудзёнз 0:1 Лехия Гданьск Висла Краков 1:3 Лехия Гданьск Заглембе Любин 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Лехия Гданьск 4:0 Подбескидзе Лехия Гданьск 4:2 Сталь Мелец Гурник Забже 3:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Ракув Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск Сталь Сталёва-Воля 0:4 Лехия Гданьск Краковия 3:2 Лехия Гданьск

Последние игры между собой

Ракув: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Лехия Гданьск: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Лехия Гданьск 1:3 Ракув Экстракласса Лехия Гданьск 0:3 Ракув Экстракласса Ракув 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Ракув 0:1 Лехия Гданьск Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин Заявка 17 10 5 2 22 - 8 35
2. Легия Заявка 16 10 2 4 25 - 16 32
3. Ракув 0:0 Заявка 17 8 5 4 27 - 18 29
4. Шлёнск Заявка 17 7 4 6 22 - 18 25
5. Гурник Забже Заявка 16 7 3 6 20 - 17 24
6. Ягеллония Заявка 16 7 2 7 24 - 26 23
7. Заглембе Любин Заявка 16 6 5 5 18 - 17 23
8. Краковия Заявка 17 5 7 5 19 - 20 22
9. Лехия Гданьск 0:0 Заявка 17 6 3 8 21 - 22 21
10. Пяст Заявка 17 5 6 6 23 - 21 21
11. Висла Плоцк Заявка 15 5 4 6 19 - 20 19
12. Лех Заявка 16 4 7 5 24 - 23 19
13. Висла Краков Заявка 17 4 6 7 25 - 24 18
14. Варта Познань Заявка 16 5 2 9 15 - 20 17
15. Подбескидзе Заявка 17 4 4 9 17 - 40 16
16. Сталь Мелец Заявка 15 3 5 7 17 - 28 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин Заявка 9 5 4 0 11 - 3 19
2. Шлёнск Заявка 8 5 3 0 13 - 6 18
3. Ракув 0:0 Заявка 9 5 2 2 12 - 7 17
4. Легия Заявка 9 5 1 3 16 - 13 16
5. Заглембе Любин Заявка 8 4 3 1 11 - 8 15
6. Ягеллония Заявка 7 4 2 1 15 - 10 14
7. Подбескидзе Заявка 9 4 1 4 10 - 17 13
8. Краковия Заявка 9 3 4 2 11 - 11 13
9. Гурник Забже Заявка 8 3 2 3 12 - 11 11
10. Лех Заявка 8 2 4 2 11 - 11 10
11. Лехия Гданьск 0:0 Заявка 9 3 1 5 13 - 13 10
12. Пяст Заявка 8 2 3 3 8 - 9 9
13. Сталь Мелец Заявка 7 2 2 3 7 - 13 8
14. Висла Плоцк Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
15. Варта Познань Заявка 7 2 1 4 4 - 8 7
16. Висла Краков Заявка 8 2 0 6 12 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 7 5 1 1 9 - 3 16
2. Погонь Щецин Заявка 8 5 1 2 11 - 5 16
3. Гурник Забже Заявка 8 4 1 3 8 - 6 13
4. Ракув 0:0 Заявка 8 3 3 2 15 - 11 12
5. Пяст Заявка 9 3 3 3 15 - 12 12
6. Висла Краков Заявка 9 2 6 1 13 - 7 12
7. Висла Плоцк Заявка 7 3 2 2 12 - 12 11
8. Лехия Гданьск 0:0 Заявка 8 3 2 3 8 - 9 11
9. Варта Познань Заявка 9 3 1 5 11 - 12 10
10. Лех Заявка 8 2 3 3 13 - 12 9
11. Краковия Заявка 8 2 3 3 8 - 9 9
12. Ягеллония Заявка 9 3 0 6 9 - 16 9
13. Заглембе Любин Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
14. Шлёнск Заявка 9 2 1 6 9 - 12 7
15. Сталь Мелец Заявка 8 1 3 4 10 - 15 6
16. Подбескидзе Заявка 8 0 3 5 7 - 23 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion GKS. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ракув
Ничья
Лехия Гданьск
1.86
3.52
4.90
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.80 3.40 4.90
Бонус: 5 000 ₽ 1.78 3.52 4.75
Бонус: 5 000 ₽ 1.86 3.45 4.50

Самый высокий коэффициент на матч «Ракув» – «Лехия Гданьск» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ракув» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лехия Гданьск» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ракув» – «Лехия Гданьск», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.30 1.03 7.40 1.06 3.26 1.32 2.56 1.51 1.87 2.03 1.45 2.75 1.31 3.32 1.11 5.65 1.08 6.20 1.00 11.00
10.50 1.03 7.60 1.07 3.20 1.32 2.50 1.52 2.05 1.77 1.80 2.01 1.73 2.11 1.41 2.80 1.28 3.45 1.11 5.90 1.09 6.60 1.01 11.00 1.01 10.50 0.00 17.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.79 1.44 1.87 1.93 1.42 2.88
1.85 1.95 1.38 2.90 1.11 6.10
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.59 1.50 1.67 2.21 1.27 3.76
2.50 1.49 1.63 2.20 1.25 3.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.87 1.87
Букмекер Да Нет
4.90 1.15
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
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