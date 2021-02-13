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Ракув
0:1
Конец матча

Стадион:
Лехия Гданьск
0'
0:1
2' Гол
Кубицки Ярослав
29' Желтая карточка
Иви Лопес
45' Желтая карточка
Сисей Йозеф
52' Желтая карточка
Полетанович Марко
52' Желтая карточка
Налепа Михал
54' Желтая карточка
Кубицки Ярослав
60' Желтая карточка
Тиянич Давид
67' Желтая карточка
Невулис Анджей
89' Желтая карточка
Ях Ярослав
90'+5
28
Голец
Доминик
33
Ях
Ярослав
84
Миколаевски
Даниэль
4
Пёнтковски
Камиль
7
Тудор
Фран
20
Полетанович
Марко
17
Шварц
Петр
23
Кун
Патрик
11
Иви
Лопес
21
Гутковский
Владислав
43
Тиянич
Давид
12
Куцяк
Душан
5
Копац
Бартош
25
Налепа
Михал
4
Кристерс
Тоберс
2
Петшак
Рафаль
69
Jan
Bieganski
15
Сайеф
Кеннет
6
Кубицки
Ярослав
7
Гаёс
Мацей
22
Сисей
Йозеф
28
Пайшау
Флавиу
Ракув
3-4-3
Лехия Гданьск
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иви Лопес 5 0.29
2. Гутковский Владислав 5 (2) 0.29
3. Тиянич Давид 4 0.24
4. Шварц Петр 4 (4) 0.24
5. Цебуля Марчин 3 0.18
6. Петрашек Томаш 2 0.12
7. Невулис Анджей 1 0.06
8. Кун Патрик 1 0.06
9. Завада Оскар 1 0.06
10. Сапала Игор 1 0.06
11. Шелонговски Даниэль 1 0.06
12. Тудор Фран 0 0
13. Бартл Даниэл 0 0
14. Вилюш Мацей 0 0
15. Полетанович Марко 0 0
Лехия Гданьск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пайшау Флавиу 7 (3) 0.41
2. Налепа Михал 3 0.18
3. Зволински Лукаш 3 0.18
4. Конрадо 2 0.12
5. Петшак Рафаль 1 0.06
6. Гаёс Мацей 1 0.06
7. Кубицки Ярослав 1 0.06
8. Хайдари Омран 1 0.06
9. Мигалик Ярослав 1 0.06

Карточки

Ракув
# Игрок      
1. Сапала Игор 5 0
2. Кун Патрик 4 0
3. Вилюш Мацей 2 1
4. Невулис Анджей 3 0
5. Цебуля Марчин 3 0
6. Гутковский Владислав 3 0
7. Петрашек Томаш 3 0
8. Тудор Фран 3 0
9. Пёнтковски Камиль 3 0
10. Шварц Петр 2 0
11. Полетанович Марко 2 0
12. Иви Лопес 2 0
13. Ях Ярослав 1 0
14. Завада Оскар 1 0
15. Тиянич Давид 1 0
16. Шелонговски Даниэль 1 0
Лехия Гданьск
# Игрок      
1. Налепа Михал 9 2
2. Кубицки Ярослав 6 0
3. Маковский Томаш 3 1
4. Калузиньски Якуб 3 1
5. Копац Бартош 3 0
6. Сайеф Кеннет 3 0
7. Фила Карол 3 0
8. Куцяк Душан 2 0
9. Пайшау Флавиу 2 0
10. Хайдари Омран 2 0
11. Сопочко Матеуш 2 0
12. Аломерович Златан 1 0
13. Зволински Лукаш 1 0
14. Конрадо 1 0
15. Петшак Рафаль 1 0
16. Арак Якуб 1 0
17. Сисей Йозеф 1 0
18. Жуковски Матеуш 1 0
19. Кристерс Тоберс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ракув 14.29% (4) 17.86% (5) 21.43% (6) 25% (7) 7.14% (2) 14.29% (4)
 Лехия Гданьск 15% (3) 5% (1) 25% (5) 5% (1) 25% (5) 25% (5)

Предыдущие игры

Ракув Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Ракув 4:2 Гурник Забже Легия 2:0 Ракув Ракув 0:1 Погонь Щецин Динамо Москва 2:0 Ракув
Пяст 0:0 Ракув Ракув 3:2 Ягеллония Шлёнск 1:0 Ракув Ракув 1:0 Варта Познань Лех 3:3 Ракув Ракув 0:0 Висла Краков Брук-Бет Термалица Нецеча 0:2 Ракув Ракув 2:1 Сталь Мелец Гурник Забже 1:3 Ракув Ракув 3:0 Висла Плоцк Краковия 2:2 Ракув Подбескидзе 1:4 Ракув Ракув 2:1 Заглембе Любин Ракув 2:2 Видзев Лодзь Лехия Гданьск 1:3 Ракув Сандецья 0:3 Ракув
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Пуща Неполомице 3:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Варта Познань Лехия Гданьск 0:2 Ягеллония Краковия 0:3 Лехия Гданьск
Лехия Гданьск 0:1 Висла Плоцк Легия 2:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:1 Лех Пяст 2:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 3:2 Шлёнск Олимпия Грудзёнз 0:1 Лехия Гданьск Висла Краков 1:3 Лехия Гданьск Заглембе Любин 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Лехия Гданьск 4:0 Подбескидзе Лехия Гданьск 4:2 Сталь Мелец Гурник Забже 3:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Ракув Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск Сталь Сталёва-Воля 0:4 Лехия Гданьск Краковия 3:2 Лехия Гданьск

Последние игры между собой

Ракув: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Лехия Гданьск: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Лехия Гданьск 1:3 Ракув Экстракласса Лехия Гданьск 0:3 Ракув Экстракласса Ракув 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Ракув 0:1 Лехия Гданьск Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин Заявка 17 10 5 2 22 - 8 35
2. Легия Заявка 16 10 2 4 25 - 16 32
3. Ракув Заявка 17 8 4 5 27 - 19 28
4. Шлёнск Заявка 17 7 4 6 22 - 18 25
5. Гурник Забже Заявка 16 7 3 6 20 - 17 24
6. Ягеллония Заявка 16 7 2 7 24 - 26 23
7. Заглембе Любин Заявка 16 6 5 5 18 - 17 23
8. Лехия Гданьск Заявка 17 7 2 8 22 - 22 23
9. Краковия Заявка 17 5 7 5 19 - 20 22
10. Пяст Заявка 17 5 6 6 23 - 21 21
11. Висла Плоцк Заявка 15 5 4 6 19 - 20 19
12. Лех Заявка 16 4 7 5 24 - 23 19
13. Висла Краков Заявка 17 4 6 7 25 - 24 18
14. Варта Познань Заявка 16 5 2 9 15 - 20 17
15. Подбескидзе Заявка 17 4 4 9 17 - 40 16
16. Сталь Мелец Заявка 15 3 5 7 17 - 28 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин Заявка 9 5 4 0 11 - 3 19
2. Шлёнск Заявка 8 5 3 0 13 - 6 18
3. Ракув Заявка 9 5 1 3 12 - 8 16
4. Легия Заявка 9 5 1 3 16 - 13 16
5. Заглембе Любин Заявка 8 4 3 1 11 - 8 15
6. Ягеллония Заявка 7 4 2 1 15 - 10 14
7. Подбескидзе Заявка 9 4 1 4 10 - 17 13
8. Краковия Заявка 9 3 4 2 11 - 11 13
9. Гурник Забже Заявка 8 3 2 3 12 - 11 11
10. Лех Заявка 8 2 4 2 11 - 11 10
11. Лехия Гданьск Заявка 9 3 1 5 13 - 13 10
12. Пяст Заявка 8 2 3 3 8 - 9 9
13. Сталь Мелец Заявка 7 2 2 3 7 - 13 8
14. Висла Плоцк Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
15. Варта Познань Заявка 7 2 1 4 4 - 8 7
16. Висла Краков Заявка 8 2 0 6 12 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 7 5 1 1 9 - 3 16
2. Погонь Щецин Заявка 8 5 1 2 11 - 5 16
3. Гурник Забже Заявка 8 4 1 3 8 - 6 13
4. Лехия Гданьск Заявка 8 4 1 3 9 - 9 13
5. Ракув Заявка 8 3 3 2 15 - 11 12
6. Пяст Заявка 9 3 3 3 15 - 12 12
7. Висла Краков Заявка 9 2 6 1 13 - 7 12
8. Висла Плоцк Заявка 7 3 2 2 12 - 12 11
9. Варта Познань Заявка 9 3 1 5 11 - 12 10
10. Лех Заявка 8 2 3 3 13 - 12 9
11. Краковия Заявка 8 2 3 3 8 - 9 9
12. Ягеллония Заявка 9 3 0 6 9 - 16 9
13. Заглембе Любин Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
14. Шлёнск Заявка 9 2 1 6 9 - 12 7
15. Сталь Мелец Заявка 8 1 3 4 10 - 15 6
16. Подбескидзе Заявка 8 0 3 5 7 - 23 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Сисей Йозеф получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Иви Лопес получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Кубицки Ярослав бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion GKS. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.78 3.52 4.75
Бонус: 5 000 ₽ 18.00 3.75 1.32

Самый высокий коэффициент на матч «Ракув» – «Лехия Гданьск» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ракув» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лехия Гданьск» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ракув» – «Лехия Гданьск», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.30 1.03 7.40 1.06 3.26 1.32 2.56 1.51 1.87 2.03 1.45 2.75 1.31 3.32 1.11 5.65 1.08 6.20 1.00 11.00
10.50 1.03 7.60 1.07 1.66 2.13 1.12 5.55 2.05 1.77 1.07 7.50 1.73 2.11 1.08 7.00 1.05 8.50 1.03 10.00 1.02 11.00 1.01 11.00 1.04 9.00 0.00 17.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.79 1.44 1.87 1.93 1.42 2.88
1.85 1.95 2.08 1.70 1.03 10.00 1.02 11.00 1.02 11.00 1.01 12.60
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.59 1.50 1.67 2.21 1.27 3.76
2.50 1.49 1.63 2.20 1.25 3.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
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