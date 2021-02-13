Ракув
0:1
Конец матча
Стадион: ГКС
Лехия Гданьск
0:1
2' ГолКубицки Ярослав
29' Желтая карточкаИви Лопес
45' Желтая карточкаСисей Йозеф
52' Желтая карточкаПолетанович Марко
52' Желтая карточкаНалепа Михал
54' Желтая карточкаКубицки Ярослав
60' Желтая карточкаТиянич Давид
67' Желтая карточкаНевулис Анджей
89' Желтая карточкаЯх Ярослав
33
Ях
Ярослав
17
Шварц
Петр
23
Кун
Патрик
11
Иви
Лопес
43
Тиянич
Давид
12
Куцяк
Душан
25
Налепа
Михал
15
Сайеф
Кеннет
22
Сисей
Йозеф
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Ях ЯрославЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
-
11 Иви ЛопесНападающий
- Нападающий
-
43 Тиянич ДавидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Marek Papszun
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Защитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Сайеф КеннетПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сисей ЙозефПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
39 Мирус ЭрикВратарь
-
19 Фила КаролЗащитник
-
32 Маулана ЭгиПолузащитник
-
20 КонрадоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Арак ЯкубНападающий
-
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
Ход матча
2'
0:1
29'
45'
52'
54'
60'
67'
82'
89'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иви Лопес
|5
|0.29
|2.
|Гутковский Владислав
|5 (2)
|0.29
|3.
|Тиянич Давид
|4
|0.24
|4.
|Шварц Петр
|4 (4)
|0.24
|5.
|Цебуля Марчин
|3
|0.18
|6.
|Петрашек Томаш
|2
|0.12
|7.
|Невулис Анджей
|1
|0.06
|8.
|Кун Патрик
|1
|0.06
|9.
|Завада Оскар
|1
|0.06
|10.
|Сапала Игор
|1
|0.06
|11.
|Шелонговски Даниэль
|1
|0.06
|12.
|Тудор Фран
|0
|0
|13.
|Бартл Даниэл
|0
|0
|14.
|Вилюш Мацей
|0
|0
|15.
|Полетанович Марко
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пайшау Флавиу
|7 (3)
|0.41
|2.
|Налепа Михал
|3
|0.18
|3.
|Зволински Лукаш
|3
|0.18
|4.
|Конрадо
|2
|0.12
|5.
|Петшак Рафаль
|1
|0.06
|6.
|Гаёс Мацей
|1
|0.06
|7.
|Кубицки Ярослав
|1
|0.06
|8.
|Хайдари Омран
|1
|0.06
|9.
|Мигалик Ярослав
|1
|0.06
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сапала Игор
|5
|0
|2.
|Кун Патрик
|4
|0
|3.
|Вилюш Мацей
|2
|1
|4.
|Невулис Анджей
|3
|0
|5.
|Цебуля Марчин
|3
|0
|6.
|Гутковский Владислав
|3
|0
|7.
|Петрашек Томаш
|3
|0
|8.
|Тудор Фран
|3
|0
|9.
|Пёнтковски Камиль
|3
|0
|10.
|Шварц Петр
|2
|0
|11.
|Полетанович Марко
|2
|0
|12.
|Иви Лопес
|2
|0
|13.
|Ях Ярослав
|1
|0
|14.
|Завада Оскар
|1
|0
|15.
|Тиянич Давид
|1
|0
|16.
|Шелонговски Даниэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Налепа Михал
|9
|2
|2.
|Кубицки Ярослав
|6
|0
|3.
|Маковский Томаш
|3
|1
|4.
|Калузиньски Якуб
|3
|1
|5.
|Копац Бартош
|3
|0
|6.
|Сайеф Кеннет
|3
|0
|7.
|Фила Карол
|3
|0
|8.
|Куцяк Душан
|2
|0
|9.
|Пайшау Флавиу
|2
|0
|10.
|Хайдари Омран
|2
|0
|11.
|Сопочко Матеуш
|2
|0
|12.
|Аломерович Златан
|1
|0
|13.
|Зволински Лукаш
|1
|0
|14.
|Конрадо
|1
|0
|15.
|Петшак Рафаль
|1
|0
|16.
|Арак Якуб
|1
|0
|17.
|Сисей Йозеф
|1
|0
|18.
|Жуковски Матеуш
|1
|0
|19.
|Кристерс Тоберс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ракув
|14.29% (4)
|17.86% (5)
|21.43% (6)
|25% (7)
|7.14% (2)
|14.29% (4)
|Лехия Гданьск
|15% (3)
|5% (1)
|25% (5)
|5% (1)
|25% (5)
|25% (5)
Предыдущие игры
Ракув Последние 20 матчей: +11 =5 -4Ракув 4:2 Гурник Забже Легия 2:0 Ракув Ракув 0:1 Погонь Щецин Динамо Москва 2:0 Ракув
Пяст 0:0 Ракув Ракув 3:2 Ягеллония Шлёнск 1:0 Ракув Ракув 1:0 Варта Познань Лех 3:3 Ракув Ракув 0:0 Висла Краков Брук-Бет Термалица Нецеча 0:2 Ракув Ракув 2:1 Сталь Мелец Гурник Забже 1:3 Ракув Ракув 3:0 Висла Плоцк Краковия 2:2 Ракув Подбескидзе 1:4 Ракув Ракув 2:1 Заглембе Любин Ракув 2:2 Видзев Лодзь Лехия Гданьск 1:3 Ракув Сандецья 0:3 Ракув
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +8 =2 -10Пуща Неполомице 3:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Варта Познань Лехия Гданьск 0:2 Ягеллония Краковия 0:3 Лехия Гданьск
Лехия Гданьск 0:1 Висла Плоцк Легия 2:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:1 Лех Пяст 2:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 3:2 Шлёнск Олимпия Грудзёнз 0:1 Лехия Гданьск Висла Краков 1:3 Лехия Гданьск Заглембе Любин 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Лехия Гданьск 4:0 Подбескидзе Лехия Гданьск 4:2 Сталь Мелец Гурник Забже 3:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Ракув Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск Сталь Сталёва-Воля 0:4 Лехия Гданьск Краковия 3:2 Лехия Гданьск
Последние игры между собой
Ракув: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Лехия Гданьск: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|22 - 8
|35
|2.
|Легия
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|25 - 16
|32
|3.
|Ракув
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|27 - 19
|28
|4.
|Шлёнск
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|22 - 18
|25
|5.
|Гурник Забже
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 17
|24
|6.
|Ягеллония
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|24 - 26
|23
|7.
|Заглембе Любин
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 17
|23
|8.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|22 - 22
|23
|9.
|Краковия
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|19 - 20
|22
|10.
|Пяст
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 21
|21
|11.
|Висла Плоцк
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 20
|19
|12.
|Лех
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|24 - 23
|19
|13.
|Висла Краков
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|25 - 24
|18
|14.
|Варта Познань
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|15 - 20
|17
|15.
|Подбескидзе
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|17 - 40
|16
|16.
|Сталь Мелец
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 28
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|11 - 3
|19
|2.
|Шлёнск
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|13 - 6
|18
|3.
|Ракув
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 8
|16
|4.
|Легия
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 13
|16
|5.
|Заглембе Любин
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|6.
|Ягеллония
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 10
|14
|7.
|Подбескидзе
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 17
|13
|8.
|Краковия
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|9.
|Гурник Забже
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 11
|11
|10.
|Лех
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 11
|10
|11.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 13
|10
|12.
|Пяст
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|13.
|Сталь Мелец
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 13
|8
|14.
|Висла Плоцк
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|15.
|Варта Познань
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 8
|7
|16.
|Висла Краков
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|12 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|9 - 3
|16
|2.
|Погонь Щецин
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 5
|16
|3.
|Гурник Забже
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 6
|13
|4.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 9
|13
|5.
|Ракув
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 11
|12
|6.
|Пяст
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 12
|12
|7.
|Висла Краков
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|13 - 7
|12
|8.
|Висла Плоцк
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 12
|11
|9.
|Варта Познань
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 12
|10
|10.
|Лех
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 12
|9
|11.
|Краковия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|12.
|Ягеллония
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 16
|9
|13.
|Заглембе Любин
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|14.
|Шлёнск
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 12
|7
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 23
|3
Победитель
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