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Погонь Щецин
0:0
Первый тайм: 20'

Стадион:
Пяст
0'
16' Желтая карточка
Дабровски Дамьян
20'
1
Стипица
Данте
2
Бартковски
Якуб
23
Цех
Бенедикт
13
Триантафиллопулос
Константинос
97
Мата
Луиш
8
Дабровски
Дамьян
18
Кухарчик
Михал
14
Дрыгас
Камил
61
Смолиньски
Кацпер
27
Ковальчик
Себастьян
10
Захович
Лука
26
Плах
Франтишек
20
Кончковски
Мартин
4
Червински
Якуб
34
Малярчик
Петр
14
Голубек
Якуб
6
Храпек
Михал
5
Гук
Томаш
77
Пырка
Аркадиуш
17
Липски
Патрик
10
Вида
Кристофер
11
Жиро
Михал
Погонь Щецин
4-1-4-1
Пяст
4-2-3-1

Ход матча

16'
Дабровски Дамьян
 

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Горгон Александр 4 0.24
2. Захович Лука 2 0.12
3. Дрыгас Камил 2 (2) 0.12
4. Бенедычак Адриан 2 0.12
5. Кухарчик Михал 2 (1) 0.12
6. Ковальчик Себастьян 2 (1) 0.12
7. Подставски Томаш 1 0.06
8. Журавски Мачей 1 0.06
9. Фронччак Адам 1 0.06
10. Смолиньски Кацпер 1 0.06
11. Триантафиллопулос Константинос 1 0.06
12. Бартковски Якуб 0 0
13. Дабровски Дамьян 0 0
14. Козловски Кацпер 0 0
Пяст
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сверчок Якуб 8 (3) 0.47
2. Жиро Михал 4 (2) 0.24
3. Алвеш Тьягу 2 0.12
4. Малярчик Петр 2 0.12
5. Милевски Себастиан 2 0.12
6. Стечик Доминик 2 0.12
7. Червински Якуб 1 0.06
8. Вида Кристофер 1 0.06
9. Соколовски Патрик 1 0.06
10. Бадья Херард 0 0
11. Кончковски Мартин 0 0
12. Голубек Якуб 0 0
13. Храпек Михал 0 0
14. Липски Патрик 0 0
15. Пырка Аркадиуш 0 0

Карточки

Погонь Щецин
# Игрок      
1. Матыня Хуберт 4 1
2. Горгон Александр 4 0
3. Дабровски Дамьян 4 0
4. Ковальчик Себастьян 3 0
5. Смолиньски Кацпер 3 0
6. Дрыгас Камил 2 0
7. Штек Давид 2 0
8. Мата Луиш 2 0
9. Бенедычак Адриан 2 0
10. Козловски Кацпер 2 0
11. Фронччак Адам 1 0
12. Кухарчик Михал 1 0
13. Захович Лука 1 0
14. Бартковски Якуб 1 0
15. Бурштын Якуб 1 0
16. Триантафиллопулос Константинос 1 0
Пяст
# Игрок      
1. Соколовски Патрик 4 0
2. Сверчок Якуб 3 0
3. Жиро Михал 3 0
4. Липски Патрик 3 0
5. Киркесков Миккель 2 0
6. Храпек Михал 2 0
7. Червински Якуб 2 0
8. Малярчик Петр 2 0
9. Гук Томаш 2 0
10. Пырка Аркадиуш 2 0
11. Йодловец Томаш 1 0
12. Голубек Якуб 1 0
13. Бадья Херард 1 0
14. Кончковски Мартин 1 0
15. Вида Кристофер 1 0
16. Милевски Себастиан 1 0
17. Стечик Доминик 1 0
18. Хиек Хавьер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Погонь Щецин 10.53% (2) 10.53% (2) 21.05% (4) 21.05% (4) 15.79% (3) 21.05% (4)
 Пяст 8.7% (2) 13.04% (3) 21.74% (5) 21.74% (5) 4.35% (1) 30.43% (7)

Предыдущие игры

Погонь Щецин Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Погонь Щецин 1:2 Пяст Погонь Щецин 1:0 Краковия Ракув 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин
Лех 0:4 Погонь Щецин Варта Познань 1:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Сталь Мелец Висла Плоцк 0:0 Погонь Щецин Гурник Забже 2:1 Погонь Щецин Висла Плоцк 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Подбескидзе Погонь Щецин 3:0 Ягеллония Погонь Щецин 0:0 Легия Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 2:2 Висла Краков Подхале Новы-Тарг 0:5 Погонь Щецин Пяст 0:1 Погонь Щецин Краковия 2:1 Погонь Щецин Эрцгебирге Ауэ 4:0 Погонь Щецин
Пяст Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Погонь Щецин 1:2 Пяст Пяст 2:0 Шлёнск Висла Краков 3:4 Пяст Пяст 0:0 Ракув
Подбескидзе 0:5 Пяст Пяст 1:1 Заглембе Любин Сталь Мелец 1:1 Пяст Легия 2:2 Пяст Пяст 2:0 Лехия Гданьск Гурник Забже 1:2 Пяст Пяст 2:2 Висла Плоцк Краковия 1:0 Пяст Пяст 1:4 Лех Сталь Мелец 3:2 Пяст Копенгаген 3:0 Пяст Пяст 0:1 Ягеллония Пяст 3:2 Хартберг Варта Познань 0:0 Пяст Пяст 0:0 Карвина Пяст 0:1 Погонь Щецин

Последние игры между собой

Погонь Щецин: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Пяст: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Погонь Щецин 1:2 Пяст Кубок Пяст 0:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:0 Пяст Экстракласса Погонь Щецин 1:0 Пяст Экстракласса
Пяст 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Пяст Экстракласса Пяст 3:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:2 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:2 Пяст Экстракласса Пяст 1:2 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:2 Погонь Щецин Экстракласса Пяст 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Пяст 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 3:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Пяст Экстракласса Пяст 2:2 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 4:0 Пяст Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 0:0 Заявка 17 10 5 2 22 - 8 35
2. Легия Заявка 16 10 2 4 25 - 16 32
3. Ракув Заявка 16 8 4 4 27 - 18 28
4. Шлёнск Заявка 17 7 4 6 22 - 18 25
5. Гурник Забже Заявка 16 7 3 6 20 - 17 24
6. Ягеллония Заявка 16 7 2 7 24 - 26 23
7. Заглембе Любин Заявка 16 6 5 5 18 - 17 23
8. Краковия Заявка 17 5 7 5 19 - 20 22
9. Пяст 0:0 Заявка 17 5 6 6 23 - 21 21
10. Лехия Гданьск Заявка 16 6 2 8 21 - 22 20
11. Висла Плоцк Заявка 15 5 4 6 19 - 20 19
12. Лех Заявка 16 4 7 5 24 - 23 19
13. Висла Краков Заявка 17 4 6 7 25 - 24 18
14. Варта Познань Заявка 16 5 2 9 15 - 20 17
15. Подбескидзе Заявка 17 4 4 9 17 - 40 16
16. Сталь Мелец Заявка 15 3 5 7 17 - 28 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 0:0 Заявка 9 5 4 0 11 - 3 19
2. Шлёнск Заявка 8 5 3 0 13 - 6 18
3. Ракув Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
4. Легия Заявка 9 5 1 3 16 - 13 16
5. Заглембе Любин Заявка 8 4 3 1 11 - 8 15
6. Ягеллония Заявка 7 4 2 1 15 - 10 14
7. Подбескидзе Заявка 9 4 1 4 10 - 17 13
8. Краковия Заявка 9 3 4 2 11 - 11 13
9. Гурник Забже Заявка 8 3 2 3 12 - 11 11
10. Лех Заявка 8 2 4 2 11 - 11 10
11. Лехия Гданьск Заявка 9 3 1 5 13 - 13 10
12. Пяст 0:0 Заявка 8 2 3 3 8 - 9 9
13. Сталь Мелец Заявка 7 2 2 3 7 - 13 8
14. Висла Плоцк Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
15. Варта Познань Заявка 7 2 1 4 4 - 8 7
16. Висла Краков Заявка 8 2 0 6 12 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 7 5 1 1 9 - 3 16
2. Погонь Щецин 0:0 Заявка 8 5 1 2 11 - 5 16
3. Гурник Забже Заявка 8 4 1 3 8 - 6 13
4. Ракув Заявка 8 3 3 2 15 - 11 12
5. Пяст 0:0 Заявка 9 3 3 3 15 - 12 12
6. Висла Краков Заявка 9 2 6 1 13 - 7 12
7. Висла Плоцк Заявка 7 3 2 2 12 - 12 11
8. Лехия Гданьск Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
9. Варта Познань Заявка 9 3 1 5 11 - 12 10
10. Лех Заявка 8 2 3 3 13 - 12 9
11. Краковия Заявка 8 2 3 3 8 - 9 9
12. Ягеллония Заявка 9 3 0 6 9 - 16 9
13. Заглембе Любин Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
14. Шлёнск Заявка 9 2 1 6 9 - 12 7
15. Сталь Мелец Заявка 8 1 3 4 10 - 15 6
16. Подбескидзе Заявка 8 0 3 5 7 - 23 3
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    16'
    Дабровски Дамьян получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Florian Krygier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Погонь Щецин
Ничья
Пяст
2.25
3.40
3.80
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.25 3.40 3.20
Бонус: 5 000 ₽ 2.08 3.32 3.58
Бонус: 5 000 ₽ 2.17 3.05 3.80

Самый высокий коэффициент на матч «Погонь Щецин» – «Пяст» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Погонь Щецин» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Пяст» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Погонь Щецин» – «Пяст», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.40 1.05 6.20 1.09 2.78 1.42 2.11 1.73 1.65 2.38 1.30 3.52 1.21 4.20 1.06 7.80 1.03 8.30
6.80 1.08 5.00 1.15 2.42 1.52 1.82 1.92 1.79 2.02 1.47 2.55 1.20 4.20 1.15 5.00 1.04 9.00 1.03 10.00 1.01 14.50 0.00 14.50 0.00 20.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.59 1.50 1.69 2.17 1.33 3.32
2.25 1.60 1.45 2.62 1.22 4.00 1.04 9.00 1.03 10.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.30 1.33 2.19 1.68 1.52 2.53 1.23 4.20
2.12 1.66 1.49 2.50 1.16 4.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.13 1.66
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
3.95 1.22
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