Погонь Щецин
0:0
Первый тайм: 20'
Стадион: Stadion Florian Krygier
Пяст
16' Желтая карточкаДабровски Дамьян
23
Цех
Бенедикт
97
Мата
Луиш
14
Дрыгас
Камил
10
Захович
Лука
14
Голубек
Якуб
11
Жиро
Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Защитник
-
97 Мата ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаНападающий
- Запасные игроки
-
26 Бурштын ЯкубВратарь
- Защитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Жиро МихалНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Моква ТомашЗащитник
-
21 Бадья ХерардПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
Ход матча
16'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Горгон Александр
|4
|0.24
|2.
|Захович Лука
|2
|0.12
|3.
|Дрыгас Камил
|2 (2)
|0.12
|4.
|Бенедычак Адриан
|2
|0.12
|5.
|Кухарчик Михал
|2 (1)
|0.12
|6.
|Ковальчик Себастьян
|2 (1)
|0.12
|7.
|Подставски Томаш
|1
|0.06
|8.
|Журавски Мачей
|1
|0.06
|9.
|Фронччак Адам
|1
|0.06
|10.
|Смолиньски Кацпер
|1
|0.06
|11.
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0.06
|12.
|Бартковски Якуб
|0
|0
|13.
|Дабровски Дамьян
|0
|0
|14.
|Козловски Кацпер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сверчок Якуб
|8 (3)
|0.47
|2.
|Жиро Михал
|4 (2)
|0.24
|3.
|Алвеш Тьягу
|2
|0.12
|4.
|Малярчик Петр
|2
|0.12
|5.
|Милевски Себастиан
|2
|0.12
|6.
|Стечик Доминик
|2
|0.12
|7.
|Червински Якуб
|1
|0.06
|8.
|Вида Кристофер
|1
|0.06
|9.
|Соколовски Патрик
|1
|0.06
|10.
|Бадья Херард
|0
|0
|11.
|Кончковски Мартин
|0
|0
|12.
|Голубек Якуб
|0
|0
|13.
|Храпек Михал
|0
|0
|14.
|Липски Патрик
|0
|0
|15.
|Пырка Аркадиуш
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Матыня Хуберт
|4
|1
|2.
|Горгон Александр
|4
|0
|3.
|Дабровски Дамьян
|4
|0
|4.
|Ковальчик Себастьян
|3
|0
|5.
|Смолиньски Кацпер
|3
|0
|6.
|Дрыгас Камил
|2
|0
|7.
|Штек Давид
|2
|0
|8.
|Мата Луиш
|2
|0
|9.
|Бенедычак Адриан
|2
|0
|10.
|Козловски Кацпер
|2
|0
|11.
|Фронччак Адам
|1
|0
|12.
|Кухарчик Михал
|1
|0
|13.
|Захович Лука
|1
|0
|14.
|Бартковски Якуб
|1
|0
|15.
|Бурштын Якуб
|1
|0
|16.
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Соколовски Патрик
|4
|0
|2.
|Сверчок Якуб
|3
|0
|3.
|Жиро Михал
|3
|0
|4.
|Липски Патрик
|3
|0
|5.
|Киркесков Миккель
|2
|0
|6.
|Храпек Михал
|2
|0
|7.
|Червински Якуб
|2
|0
|8.
|Малярчик Петр
|2
|0
|9.
|Гук Томаш
|2
|0
|10.
|Пырка Аркадиуш
|2
|0
|11.
|Йодловец Томаш
|1
|0
|12.
|Голубек Якуб
|1
|0
|13.
|Бадья Херард
|1
|0
|14.
|Кончковски Мартин
|1
|0
|15.
|Вида Кристофер
|1
|0
|16.
|Милевски Себастиан
|1
|0
|17.
|Стечик Доминик
|1
|0
|18.
|Хиек Хавьер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Погонь Щецин
|10.53% (2)
|10.53% (2)
|21.05% (4)
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|Пяст
|8.7% (2)
|13.04% (3)
|21.74% (5)
|21.74% (5)
|4.35% (1)
|30.43% (7)
Предыдущие игры
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +12 =4 -4Погонь Щецин 1:2 Пяст Погонь Щецин 1:0 Краковия Ракув 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин
Лех 0:4 Погонь Щецин Варта Познань 1:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Сталь Мелец Висла Плоцк 0:0 Погонь Щецин Гурник Забже 2:1 Погонь Щецин Висла Плоцк 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Подбескидзе Погонь Щецин 3:0 Ягеллония Погонь Щецин 0:0 Легия Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 2:2 Висла Краков Подхале Новы-Тарг 0:5 Погонь Щецин Пяст 0:1 Погонь Щецин Краковия 2:1 Погонь Щецин Эрцгебирге Ауэ 4:0 Погонь Щецин
Пяст Последние 20 матчей: +8 =6 -6Погонь Щецин 1:2 Пяст Пяст 2:0 Шлёнск Висла Краков 3:4 Пяст Пяст 0:0 Ракув
Подбескидзе 0:5 Пяст Пяст 1:1 Заглембе Любин Сталь Мелец 1:1 Пяст Легия 2:2 Пяст Пяст 2:0 Лехия Гданьск Гурник Забже 1:2 Пяст Пяст 2:2 Висла Плоцк Краковия 1:0 Пяст Пяст 1:4 Лех Сталь Мелец 3:2 Пяст Копенгаген 3:0 Пяст Пяст 0:1 Ягеллония Пяст 3:2 Хартберг Варта Познань 0:0 Пяст Пяст 0:0 Карвина Пяст 0:1 Погонь Щецин
Последние игры между собой
Погонь Щецин: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Пяст: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Пяст 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Пяст Экстракласса Пяст 3:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:2 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:2 Пяст Экстракласса Пяст 1:2 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:2 Погонь Щецин Экстракласса Пяст 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Пяст 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 3:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Пяст Экстракласса Пяст 2:2 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 4:0 Пяст Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|0:0 Заявка
|17
|10
|5
|2
|22 - 8
|35
|2.
|Легия
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|25 - 16
|32
|3.
|Ракув
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|27 - 18
|28
|4.
|Шлёнск
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|22 - 18
|25
|5.
|Гурник Забже
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 17
|24
|6.
|Ягеллония
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|24 - 26
|23
|7.
|Заглембе Любин
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 17
|23
|8.
|Краковия
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|19 - 20
|22
|9.
|Пяст
|0:0 Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 21
|21
|10.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|21 - 22
|20
|11.
|Висла Плоцк
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 20
|19
|12.
|Лех
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|24 - 23
|19
|13.
|Висла Краков
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|25 - 24
|18
|14.
|Варта Познань
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|15 - 20
|17
|15.
|Подбескидзе
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|17 - 40
|16
|16.
|Сталь Мелец
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 28
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|0:0 Заявка
|9
|5
|4
|0
|11 - 3
|19
|2.
|Шлёнск
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|13 - 6
|18
|3.
|Ракув
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|4.
|Легия
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 13
|16
|5.
|Заглембе Любин
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|6.
|Ягеллония
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 10
|14
|7.
|Подбескидзе
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 17
|13
|8.
|Краковия
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|9.
|Гурник Забже
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 11
|11
|10.
|Лех
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 11
|10
|11.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 13
|10
|12.
|Пяст
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|13.
|Сталь Мелец
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 13
|8
|14.
|Висла Плоцк
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|15.
|Варта Познань
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 8
|7
|16.
|Висла Краков
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|12 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|9 - 3
|16
|2.
|Погонь Щецин
|0:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 5
|16
|3.
|Гурник Забже
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 6
|13
|4.
|Ракув
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 11
|12
|5.
|Пяст
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 12
|12
|6.
|Висла Краков
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|13 - 7
|12
|7.
|Висла Плоцк
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 12
|11
|8.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|9.
|Варта Познань
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 12
|10
|10.
|Лех
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 12
|9
|11.
|Краковия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|12.
|Ягеллония
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 16
|9
|13.
|Заглембе Любин
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|14.
|Шлёнск
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 12
|7
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 23
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Погонь Щецин» – «Пяст» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Погонь Щецин» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Пяст» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Погонь Щецин» – «Пяст», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров