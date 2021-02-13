Краковия
0:0
Первый тайм: 17'
Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски
Подбескидзе
15' Желтая карточкаРогинич Марко
16' Желтая карточкаРивалдиньо
73
Зауха
Патрик
14
Фиолич
Иван
26
Яницки
Рафал
21
Кочиш
Гергё
23
Гора
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
73 Зауха ПатрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Фиолич ИванНападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Хавьер ТиагоПолузащитник
- Полузащитник
-
97 Пик ДаниэльПолузащитник
- Нападающий
-
26 Пищек ФилипНападающий
-
28 Jan Ziewiec
-
Главный тренер: Пробирз Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Кочиш ГергёПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гора ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мажец МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Robert Kasperczyk
Ход матча
15'
16'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ван Амерсфоорт Пелле
|4 (2)
|0.24
|2.
|Ханка Серджу
|2 (1)
|0.12
|3.
|Лосаж Флорьян
|2
|0.12
|4.
|Вестеницки Томаш
|2
|0.12
|5.
|Альварес Маркос
|1
|0.06
|6.
|Сиплак Михал
|1
|0.06
|7.
|Хавьер Тиаго
|1
|0.06
|8.
|Фиолич Иван
|1
|0.06
|9.
|Шимонович Давид
|1
|0.06
|10.
|Ривалдиньо
|1
|0.06
|11.
|Пищек Филип
|1
|0.06
|12.
|Яблонски Давид
|1
|0.06
|13.
|Рыпэ Корнел
|0
|0
|14.
|Димун Милан
|0
|0
|15.
|Вдовяк Матеуш
|0
|0
|16.
|Родин Матай
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Билиньски Камил
|7
|0.41
|2.
|Новак Томаш
|1
|0.06
|3.
|Данеляк Кароль
|1
|0.06
|4.
|Уббинк Корнелис
|1
|0.06
|5.
|Яницки Рафал
|1
|0.06
|6.
|Жуховски Михал
|1
|0.06
|7.
|Комор Александер
|1
|0.06
|8.
|Мажец Матеуш
|1
|0.06
|9.
|Ситек Максимилиан
|1
|0.06
|10.
|Серпина Лукаш
|0
|0
|11.
|Рогинич Марко
|0
|0
|12.
|Кочиш Гергё
|0
|0
|13.
|Ярох Бартош
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гардавски Михаэль
|3
|1
|2.
|Сиплак Михал
|4
|0
|3.
|Шимонович Давид
|4
|0
|4.
|Ханка Серджу
|4
|0
|5.
|Альварес Маркос
|3
|0
|6.
|Ван Амерсфоорт Пелле
|3
|0
|7.
|Пищек Филип
|3
|0
|8.
|Родин Матай
|1
|1
|9.
|Хавьер Тиаго
|2
|0
|10.
|Фиолич Иван
|2
|0
|11.
|Садикович Дамир
|2
|0
|12.
|Лосаж Флорьян
|2
|0
|13.
|Маркес Иван
|2
|0
|14.
|Рыпэ Корнел
|1
|0
|15.
|Вестеницки Томаш
|1
|0
|16.
|Феррарессо Диего
|1
|0
|17.
|Ривалдиньо
|1
|0
|18.
|Зауха Патрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рогинич Марко
|6
|0
|2.
|Билиньски Камил
|4
|0
|3.
|Жуховски Михал
|2
|1
|4.
|Ярох Бартош
|2
|1
|5.
|Кочиш Гергё
|3
|0
|6.
|Башлай Дмитрий
|3
|0
|7.
|Комор Александер
|1
|1
|8.
|Модельски Филип
|2
|0
|9.
|Мартин Иван II
|2
|0
|10.
|Гах Кацпер
|2
|0
|11.
|Новак Томаш
|1
|0
|12.
|Мякушко Сергей
|1
|0
|13.
|Серпина Лукаш
|1
|0
|14.
|Мамич Петар
|1
|0
|15.
|Рундич Милан
|1
|0
|16.
|Фигель Рафал
|1
|0
|17.
|Уббинк Корнелис
|1
|0
|18.
|Мажец Матеуш
|1
|0
|19.
|Ситек Максимилиан
|1
|0
|20.
|Бероньски Якуб
|1
|0
|21.
|Ласковски Филип
|1
|0
|22.
|Мрочко Шимон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Краковия
|5.56% (1)
|22.22% (4)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|11.11% (2)
|33.33% (6)
|Подбескидзе
|6.67% (1)
|26.67% (4)
|13.33% (2)
|26.67% (4)
|6.67% (1)
|20% (3)
Предыдущие игры
Краковия Последние 20 матчей: +8 =6 -6Варта Познань 0:1 Краковия Погонь Щецин 1:0 Краковия Варта Познань 1:0 Краковия Краковия 0:3 Лехия Гданьск
Гурник Забже 0:2 Краковия Краковия 1:1 Висла Краков Висла Плоцк 0:1 Краковия Краковия 0:1 Легия Свит Сколвин 0:1 Краковия Краковия 3:1 Ягеллония Лех 1:1 Краковия Краковия 1:0 Пяст Легия 0:0 Краковия Шлёнск 3:1 Краковия Краковия 2:2 Ракув Заглембе Любин 1:1 Краковия Краковия 1:1 Сталь Мелец Подбескидзе 2:2 Краковия Мальмё 2:0 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин
Подбескидзе Последние 20 матчей: +6 =3 -11Подбескидзе 2:1 Гурник Забже Подбескидзе 1:0 Легия Висла Плоцк 4:1 Подбескидзе Подбескидзе 0:5 Пяст
Лех 4:0 Подбескидзе Подбескидзе 2:4 Заглембе Любин Подбескидзе 0:2 Шлёнск Подбескидзе 2:1 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:1 Подбескидзе Висла Краков 3:0 Подбескидзе Подбескидзе 1:2 Варта Познань Подбескидзе 1:0 Сталь Мелец Лехия Гданьск 4:0 Подбескидзе Подбескидзе 1:4 Ракув Ягеллония 2:2 Подбескидзе Подбескидзе 2:2 Краковия Гурник Забже 4:2 Подбескидзе Сталь Жешув 0:1 Подбескидзе Подбескидзе 0:1 Висла Краков Подбескидзе 2:0 Хутник Краков
Последние игры между собой
Краковия: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 3
Подбескидзе: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 10
Подбескидзе 1:1 Краковия Экстракласса Подбескидзе 1:3 Краковия Товарищеские матчи Краковия 1:3 Подбескидзе Экстракласса Краковия 2:1 Подбескидзе Товарищеские матчи Краковия 0:1 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 1:1 Краковия Экстракласса Краковия 4:2 Подбескидзе Экстракласса Краковия 2:1 Подбескидзе Международные матчи (клубы) Краковия 3:1 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 1:0 Краковия Экстракласса Краковия 2:1 Подбескидзе Товарищеские матчи Краковия 2:0 Подбескидзе Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|22 - 8
|34
|2.
|Легия
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|25 - 16
|32
|3.
|Ракув
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|27 - 18
|28
|4.
|Шлёнск
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|22 - 18
|25
|5.
|Гурник Забже
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 17
|24
|6.
|Ягеллония
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|24 - 26
|23
|7.
|Заглембе Любин
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 17
|23
|8.
|Краковия
|0:0 Заявка
|17
|5
|7
|5
|18 - 19
|22
|9.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|21 - 22
|20
|10.
|Пяст
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|23 - 21
|20
|11.
|Висла Плоцк
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 20
|19
|12.
|Лех
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|24 - 23
|19
|13.
|Висла Краков
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|25 - 24
|18
|14.
|Варта Познань
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|15 - 20
|17
|15.
|Подбескидзе
|0:0 Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 39
|16
|16.
|Сталь Мелец
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 28
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|11 - 3
|18
|2.
|Шлёнск
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|13 - 6
|18
|3.
|Ракув
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|4.
|Легия
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 13
|16
|5.
|Заглембе Любин
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|6.
|Ягеллония
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 10
|14
|7.
|Подбескидзе
|0:0 Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 17
|13
|8.
|Краковия
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 10
|13
|9.
|Гурник Забже
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 11
|11
|10.
|Лех
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 11
|10
|11.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 13
|10
|12.
|Пяст
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|13.
|Сталь Мелец
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 13
|8
|14.
|Висла Плоцк
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|15.
|Варта Познань
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 8
|7
|16.
|Висла Краков
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|12 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|9 - 3
|16
|2.
|Погонь Щецин
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 5
|16
|3.
|Гурник Забже
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 6
|13
|4.
|Ракув
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 11
|12
|5.
|Висла Краков
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|13 - 7
|12
|6.
|Висла Плоцк
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 12
|11
|7.
|Пяст
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|15 - 12
|11
|8.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|9.
|Варта Познань
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 12
|10
|10.
|Лех
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 12
|9
|11.
|Краковия
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|12.
|Ягеллония
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 16
|9
|13.
|Заглембе Любин
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|14.
|Шлёнск
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 12
|7
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|16.
|Подбескидзе
|0:0 Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 22
|3
Победитель
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