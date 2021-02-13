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Краковия
0:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Подбескидзе
0'
15' Желтая карточка
Рогинич Марко
16' Желтая карточка
Ривалдиньо
17'
23
Немчикски
Карол
2
Рыпэ
Корнел
44
Шимонович
Давид
5
Маркес
Иван
73
Зауха
Патрик
4
Ханка
Серджу
19
Садикович
Дамир
10
Ван
Амерсфоорт
Пелле
22
Лосаж
Флорьян
7
Ривалдиньо
14
Фиолич
Иван
40
Пешкович
Михал
2
Модельски
Филип
26
Яницки
Рафал
4
Рундич
Милан
6
Мамич
Петар
21
Кочиш
Гергё
19
Жуховски
Михал
50
Ситек
Максимилиан
23
Гора
Якуб
95
Рогинич
Марко
14
Вильсон
Петер
Краковия
4-1-4-1
Подбескидзе
4-2-3-1

Ход матча

15'
 
Рогинич Марко
16'
Ривалдиньо
 

Бомбардиры внутри турнира

Краковия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван Амерсфоорт Пелле 4 (2) 0.24
2. Ханка Серджу 2 (1) 0.12
3. Лосаж Флорьян 2 0.12
4. Вестеницки Томаш 2 0.12
5. Альварес Маркос 1 0.06
6. Сиплак Михал 1 0.06
7. Хавьер Тиаго 1 0.06
8. Фиолич Иван 1 0.06
9. Шимонович Давид 1 0.06
10. Ривалдиньо 1 0.06
11. Пищек Филип 1 0.06
12. Яблонски Давид 1 0.06
13. Рыпэ Корнел 0 0
14. Димун Милан 0 0
15. Вдовяк Матеуш 0 0
16. Родин Матай 0 0
Подбескидзе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Билиньски Камил 7 0.41
2. Новак Томаш 1 0.06
3. Данеляк Кароль 1 0.06
4. Уббинк Корнелис 1 0.06
5. Яницки Рафал 1 0.06
6. Жуховски Михал 1 0.06
7. Комор Александер 1 0.06
8. Мажец Матеуш 1 0.06
9. Ситек Максимилиан 1 0.06
10. Серпина Лукаш 0 0
11. Рогинич Марко 0 0
12. Кочиш Гергё 0 0
13. Ярох Бартош 0 0

Карточки

Краковия
# Игрок      
1. Гардавски Михаэль 3 1
2. Сиплак Михал 4 0
3. Шимонович Давид 4 0
4. Ханка Серджу 4 0
5. Альварес Маркос 3 0
6. Ван Амерсфоорт Пелле 3 0
7. Пищек Филип 3 0
8. Родин Матай 1 1
9. Хавьер Тиаго 2 0
10. Фиолич Иван 2 0
11. Садикович Дамир 2 0
12. Лосаж Флорьян 2 0
13. Маркес Иван 2 0
14. Рыпэ Корнел 1 0
15. Вестеницки Томаш 1 0
16. Феррарессо Диего 1 0
17. Ривалдиньо 1 0
18. Зауха Патрик 1 0
Подбескидзе
# Игрок      
1. Рогинич Марко 6 0
2. Билиньски Камил 4 0
3. Жуховски Михал 2 1
4. Ярох Бартош 2 1
5. Кочиш Гергё 3 0
6. Башлай Дмитрий 3 0
7. Комор Александер 1 1
8. Модельски Филип 2 0
9. Мартин Иван II 2 0
10. Гах Кацпер 2 0
11. Новак Томаш 1 0
12. Мякушко Сергей 1 0
13. Серпина Лукаш 1 0
14. Мамич Петар 1 0
15. Рундич Милан 1 0
16. Фигель Рафал 1 0
17. Уббинк Корнелис 1 0
18. Мажец Матеуш 1 0
19. Ситек Максимилиан 1 0
20. Бероньски Якуб 1 0
21. Ласковски Филип 1 0
22. Мрочко Шимон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Краковия 5.56% (1) 22.22% (4) 11.11% (2) 16.67% (3) 11.11% (2) 33.33% (6)
 Подбескидзе 6.67% (1) 26.67% (4) 13.33% (2) 26.67% (4) 6.67% (1) 20% (3)

Предыдущие игры

Краковия Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Варта Познань 0:1 Краковия Погонь Щецин 1:0 Краковия Варта Познань 1:0 Краковия Краковия 0:3 Лехия Гданьск
Гурник Забже 0:2 Краковия Краковия 1:1 Висла Краков Висла Плоцк 0:1 Краковия Краковия 0:1 Легия Свит Сколвин 0:1 Краковия Краковия 3:1 Ягеллония Лех 1:1 Краковия Краковия 1:0 Пяст Легия 0:0 Краковия Шлёнск 3:1 Краковия Краковия 2:2 Ракув Заглембе Любин 1:1 Краковия Краковия 1:1 Сталь Мелец Подбескидзе 2:2 Краковия Мальмё 2:0 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин
Подбескидзе Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Подбескидзе 2:1 Гурник Забже Подбескидзе 1:0 Легия Висла Плоцк 4:1 Подбескидзе Подбескидзе 0:5 Пяст
Лех 4:0 Подбескидзе Подбескидзе 2:4 Заглембе Любин Подбескидзе 0:2 Шлёнск Подбескидзе 2:1 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:1 Подбескидзе Висла Краков 3:0 Подбескидзе Подбескидзе 1:2 Варта Познань Подбескидзе 1:0 Сталь Мелец Лехия Гданьск 4:0 Подбескидзе Подбескидзе 1:4 Ракув Ягеллония 2:2 Подбескидзе Подбескидзе 2:2 Краковия Гурник Забже 4:2 Подбескидзе Сталь Жешув 0:1 Подбескидзе Подбескидзе 0:1 Висла Краков Подбескидзе 2:0 Хутник Краков

Последние игры между собой

Краковия: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 3
Подбескидзе: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 10
Подбескидзе 2:2 Краковия Экстракласса Краковия 4:1 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 0:1 Краковия Экстракласса Подбескидзе 0:3 Краковия Экстракласса
Подбескидзе 1:1 Краковия Экстракласса Подбескидзе 1:3 Краковия Товарищеские матчи Краковия 1:3 Подбескидзе Экстракласса Краковия 2:1 Подбескидзе Товарищеские матчи Краковия 0:1 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 1:1 Краковия Экстракласса Краковия 4:2 Подбескидзе Экстракласса Краковия 2:1 Подбескидзе Международные матчи (клубы) Краковия 3:1 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 1:0 Краковия Экстракласса Краковия 2:1 Подбескидзе Товарищеские матчи Краковия 2:0 Подбескидзе Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин Заявка 16 10 4 2 22 - 8 34
2. Легия Заявка 16 10 2 4 25 - 16 32
3. Ракув Заявка 16 8 4 4 27 - 18 28
4. Шлёнск Заявка 17 7 4 6 22 - 18 25
5. Гурник Забже Заявка 16 7 3 6 20 - 17 24
6. Ягеллония Заявка 16 7 2 7 24 - 26 23
7. Заглембе Любин Заявка 16 6 5 5 18 - 17 23
8. Краковия 0:0 Заявка 17 5 7 5 18 - 19 22
9. Лехия Гданьск Заявка 16 6 2 8 21 - 22 20
10. Пяст Заявка 16 5 5 6 23 - 21 20
11. Висла Плоцк Заявка 15 5 4 6 19 - 20 19
12. Лех Заявка 16 4 7 5 24 - 23 19
13. Висла Краков Заявка 17 4 6 7 25 - 24 18
14. Варта Познань Заявка 16 5 2 9 15 - 20 17
15. Подбескидзе 0:0 Заявка 17 4 4 9 16 - 39 16
16. Сталь Мелец Заявка 15 3 5 7 17 - 28 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин Заявка 8 5 3 0 11 - 3 18
2. Шлёнск Заявка 8 5 3 0 13 - 6 18
3. Ракув Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
4. Легия Заявка 9 5 1 3 16 - 13 16
5. Заглембе Любин Заявка 8 4 3 1 11 - 8 15
6. Ягеллония Заявка 7 4 2 1 15 - 10 14
7. Подбескидзе 0:0 Заявка 9 4 1 4 10 - 17 13
8. Краковия 0:0 Заявка 9 3 4 2 10 - 10 13
9. Гурник Забже Заявка 8 3 2 3 12 - 11 11
10. Лех Заявка 8 2 4 2 11 - 11 10
11. Лехия Гданьск Заявка 9 3 1 5 13 - 13 10
12. Пяст Заявка 8 2 3 3 8 - 9 9
13. Сталь Мелец Заявка 7 2 2 3 7 - 13 8
14. Висла Плоцк Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
15. Варта Познань Заявка 7 2 1 4 4 - 8 7
16. Висла Краков Заявка 8 2 0 6 12 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 7 5 1 1 9 - 3 16
2. Погонь Щецин Заявка 8 5 1 2 11 - 5 16
3. Гурник Забже Заявка 8 4 1 3 8 - 6 13
4. Ракув Заявка 8 3 3 2 15 - 11 12
5. Висла Краков Заявка 9 2 6 1 13 - 7 12
6. Висла Плоцк Заявка 7 3 2 2 12 - 12 11
7. Пяст Заявка 8 3 2 3 15 - 12 11
8. Лехия Гданьск Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
9. Варта Познань Заявка 9 3 1 5 11 - 12 10
10. Лех Заявка 8 2 3 3 13 - 12 9
11. Краковия 0:0 Заявка 8 2 3 3 8 - 9 9
12. Ягеллония Заявка 9 3 0 6 9 - 16 9
13. Заглембе Любин Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
14. Шлёнск Заявка 9 2 1 6 9 - 12 7
15. Сталь Мелец Заявка 8 1 3 4 10 - 15 6
16. Подбескидзе 0:0 Заявка 8 0 3 5 6 - 22 3
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    16'
    Ривалдиньо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Рогинич Марко получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Cracow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Краковия
Ничья
Подбескидзе
2.20
3.55
4.05
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.00 3.55 3.55
Бонус: 5 000 ₽ 1.97 3.40 4.05
Бонус: 5 000 ₽ 2.20 2.95 3.50
  2.02 3.37 3.93

Самый высокий коэффициент на матч «Краковия» – «Подбескидзе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Краковия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Подбескидзе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Краковия» – «Подбескидзе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.40 1.03 7.50 1.06 3.40 1.30 2.62 1.49 1.90 2.00 1.48 2.65 1.32 3.26 1.12 5.40 1.09 5.95 1.01 10.75
5.80 1.11 4.20 1.20 2.15 1.65 1.62 2.20 2.07 1.76 1.38 2.90 1.71 2.14 1.14 5.20 1.11 5.80 1.02 11.00 1.02 11.00 1.01 11.00 1.01 11.00 0.00 17.50
3.51 1.33 2.58 1.54 2.08 1.81 1.82 2.07 1.62 2.39 1.42 2.97 1.31 3.61 1.11 7.45
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
2.79 1.44 1.89 1.91 1.43 2.83
1.87 1.87 1.22 4.00 1.11 5.80 1.11 6.00
2.87 1.43 2.36 1.62 1.84 2.02 1.52 2.59 1.37 3.15
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.65 1.48 1.69 2.17 1.28 3.64
2.55 1.47 1.64 2.18 1.25 3.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.35 1.55
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
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