Краковия
1:1
Конец матча
Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски
Подбескидзе
15' Желтая карточкаРогинич Марко
16' Желтая карточкаРивалдиньо
0:1
25' ГолГора Якуб
42' Желтая карточкаКочиш Гергё
1:1
42' ПенальтиВан Амерсфоорт Пелле
44' Желтая карточкаГора Якуб
63' Вторая желтая карточкаКочиш Гергё
74' Желтая карточкаВан Амерсфоорт Пелле
86' Красная карточкаМаркес Иван
73
Зауха
Патрик
14
Фиолич
Иван
26
Яницки
Рафал
21
Кочиш
Гергё
23
Гора
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
73 Зауха ПатрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Фиолич ИванНападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Хавьер ТиагоПолузащитник
- Полузащитник
-
97 Пик ДаниэльПолузащитник
- Нападающий
-
26 Пищек ФилипНападающий
-
28 Jan Ziewiec
-
Главный тренер: Пробирз Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Кочиш ГергёПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гора ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мажец МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Robert Kasperczyk
Ход матча
15'
16'
25'
0:1
42'
42'
44'
63'
86'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ван Амерсфоорт Пелле
|5 (3)
|0.29
|2.
|Ханка Серджу
|2 (1)
|0.12
|3.
|Лосаж Флорьян
|2
|0.12
|4.
|Вестеницки Томаш
|2
|0.12
|5.
|Альварес Маркос
|1
|0.06
|6.
|Сиплак Михал
|1
|0.06
|7.
|Хавьер Тиаго
|1
|0.06
|8.
|Фиолич Иван
|1
|0.06
|9.
|Шимонович Давид
|1
|0.06
|10.
|Ривалдиньо
|1
|0.06
|11.
|Пищек Филип
|1
|0.06
|12.
|Яблонски Давид
|1
|0.06
|13.
|Рыпэ Корнел
|0
|0
|14.
|Димун Милан
|0
|0
|15.
|Вдовяк Матеуш
|0
|0
|16.
|Родин Матай
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Билиньски Камил
|7
|0.41
|2.
|Новак Томаш
|1
|0.06
|3.
|Жуховски Михал
|1
|0.06
|4.
|Данеляк Кароль
|1
|0.06
|5.
|Уббинк Корнелис
|1
|0.06
|6.
|Гора Якуб
|1
|0.06
|7.
|Яницки Рафал
|1
|0.06
|8.
|Комор Александер
|1
|0.06
|9.
|Мажец Матеуш
|1
|0.06
|10.
|Ситек Максимилиан
|1
|0.06
|11.
|Серпина Лукаш
|0
|0
|12.
|Рогинич Марко
|0
|0
|13.
|Кочиш Гергё
|0
|0
|14.
|Ярох Бартош
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гардавски Михаэль
|3
|1
|2.
|Сиплак Михал
|4
|0
|3.
|Ван Амерсфоорт Пелле
|4
|0
|4.
|Шимонович Давид
|4
|0
|5.
|Ханка Серджу
|4
|0
|6.
|Маркес Иван
|2
|1
|7.
|Альварес Маркос
|3
|0
|8.
|Пищек Филип
|3
|0
|9.
|Родин Матай
|1
|1
|10.
|Хавьер Тиаго
|2
|0
|11.
|Фиолич Иван
|2
|0
|12.
|Садикович Дамир
|2
|0
|13.
|Лосаж Флорьян
|2
|0
|14.
|Рыпэ Корнел
|1
|0
|15.
|Вестеницки Томаш
|1
|0
|16.
|Феррарессо Диего
|1
|0
|17.
|Ривалдиньо
|1
|0
|18.
|Зауха Патрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рогинич Марко
|6
|0
|2.
|Кочиш Гергё
|4
|1
|3.
|Билиньски Камил
|4
|0
|4.
|Жуховски Михал
|2
|1
|5.
|Ярох Бартош
|2
|1
|6.
|Башлай Дмитрий
|3
|0
|7.
|Комор Александер
|1
|1
|8.
|Модельски Филип
|2
|0
|9.
|Мартин Иван II
|2
|0
|10.
|Гах Кацпер
|2
|0
|11.
|Новак Томаш
|1
|0
|12.
|Гора Якуб
|1
|0
|13.
|Мякушко Сергей
|1
|0
|14.
|Серпина Лукаш
|1
|0
|15.
|Мамич Петар
|1
|0
|16.
|Рундич Милан
|1
|0
|17.
|Фигель Рафал
|1
|0
|18.
|Уббинк Корнелис
|1
|0
|19.
|Мажец Матеуш
|1
|0
|20.
|Ситек Максимилиан
|1
|0
|21.
|Бероньски Якуб
|1
|0
|22.
|Ласковски Филип
|1
|0
|23.
|Мрочко Шимон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Краковия
|5.26% (1)
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|10.53% (2)
|31.58% (6)
|Подбескидзе
|6.25% (1)
|31.25% (5)
|12.5% (2)
|25% (4)
|6.25% (1)
|18.75% (3)
Предыдущие игры
Краковия Последние 20 матчей: +8 =6 -6Варта Познань 0:1 Краковия Погонь Щецин 1:0 Краковия Варта Познань 1:0 Краковия Краковия 0:3 Лехия Гданьск
Гурник Забже 0:2 Краковия Краковия 1:1 Висла Краков Висла Плоцк 0:1 Краковия Краковия 0:1 Легия Свит Сколвин 0:1 Краковия Краковия 3:1 Ягеллония Лех 1:1 Краковия Краковия 1:0 Пяст Легия 0:0 Краковия Шлёнск 3:1 Краковия Краковия 2:2 Ракув Заглембе Любин 1:1 Краковия Краковия 1:1 Сталь Мелец Подбескидзе 2:2 Краковия Мальмё 2:0 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин
Подбескидзе Последние 20 матчей: +6 =3 -11Подбескидзе 2:1 Гурник Забже Подбескидзе 1:0 Легия Висла Плоцк 4:1 Подбескидзе Подбескидзе 0:5 Пяст
Лех 4:0 Подбескидзе Подбескидзе 2:4 Заглембе Любин Подбескидзе 0:2 Шлёнск Подбескидзе 2:1 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:1 Подбескидзе Висла Краков 3:0 Подбескидзе Подбескидзе 1:2 Варта Познань Подбескидзе 1:0 Сталь Мелец Лехия Гданьск 4:0 Подбескидзе Подбескидзе 1:4 Ракув Ягеллония 2:2 Подбескидзе Подбескидзе 2:2 Краковия Гурник Забже 4:2 Подбескидзе Сталь Жешув 0:1 Подбескидзе Подбескидзе 0:1 Висла Краков Подбескидзе 2:0 Хутник Краков
Последние игры между собой
Краковия: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 3
Подбескидзе: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 10
Подбескидзе 1:1 Краковия Экстракласса Подбескидзе 1:3 Краковия Товарищеские матчи Краковия 1:3 Подбескидзе Экстракласса Краковия 2:1 Подбескидзе Товарищеские матчи Краковия 0:1 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 1:1 Краковия Экстракласса Краковия 4:2 Подбескидзе Экстракласса Краковия 2:1 Подбескидзе Международные матчи (клубы) Краковия 3:1 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 1:0 Краковия Экстракласса Краковия 2:1 Подбескидзе Товарищеские матчи Краковия 2:0 Подбескидзе Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|0:0 Заявка
|17
|10
|5
|2
|22 - 8
|35
|2.
|Легия
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|25 - 16
|32
|3.
|Ракув
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|27 - 18
|28
|4.
|Шлёнск
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|22 - 18
|25
|5.
|Гурник Забже
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 17
|24
|6.
|Ягеллония
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|24 - 26
|23
|7.
|Заглембе Любин
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 17
|23
|8.
|Краковия
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|19 - 20
|22
|9.
|Пяст
|0:0 Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 21
|21
|10.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|21 - 22
|20
|11.
|Висла Плоцк
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 20
|19
|12.
|Лех
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|24 - 23
|19
|13.
|Висла Краков
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|25 - 24
|18
|14.
|Варта Познань
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|15 - 20
|17
|15.
|Подбескидзе
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|17 - 40
|16
|16.
|Сталь Мелец
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 28
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|0:0 Заявка
|9
|5
|4
|0
|11 - 3
|19
|2.
|Шлёнск
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|13 - 6
|18
|3.
|Ракув
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|4.
|Легия
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 13
|16
|5.
|Заглембе Любин
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|6.
|Ягеллония
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 10
|14
|7.
|Подбескидзе
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 17
|13
|8.
|Краковия
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|9.
|Гурник Забже
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 11
|11
|10.
|Лех
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 11
|10
|11.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 13
|10
|12.
|Пяст
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|13.
|Сталь Мелец
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 13
|8
|14.
|Висла Плоцк
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|15.
|Варта Познань
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 8
|7
|16.
|Висла Краков
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|12 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|9 - 3
|16
|2.
|Погонь Щецин
|0:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 5
|16
|3.
|Гурник Забже
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 6
|13
|4.
|Ракув
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 11
|12
|5.
|Пяст
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 12
|12
|6.
|Висла Краков
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|13 - 7
|12
|7.
|Висла Плоцк
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 12
|11
|8.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|9.
|Варта Познань
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 12
|10
|10.
|Лех
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 12
|9
|11.
|Краковия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|12.
|Ягеллония
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 16
|9
|13.
|Заглембе Любин
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|14.
|Шлёнск
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 12
|7
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 23
|3
Победитель
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