Подбескидзе
1:0
Первый тайм: 44'
Стадион: Городской стадион Бельско-Бялы
Ягеллония
1:0
13' ГолЯницки Рафал
29' Желтая карточкаБорысюк Ариэль
26
Яницки
Рафал
23
Гора
Якуб
25
Цэру
Богдан
11
Имас
Хесус
13
Черных
Фёдор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гора ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Мажец МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Robert Kasperczyk
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Цэру БогданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Черных ФёдорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Рунье ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Jakub Orpik
-
-
Главный тренер: Bogdan Zajac
Ход матча
13'
1:0
29'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Билиньски Камил
|7
|0.39
|2.
|Яницки Рафал
|2
|0.11
|3.
|Новак Томаш
|1
|0.06
|4.
|Жуховски Михал
|1
|0.06
|5.
|Данеляк Кароль
|1
|0.06
|6.
|Уббинк Корнелис
|1
|0.06
|7.
|Гора Якуб
|1
|0.06
|8.
|Комор Александер
|1
|0.06
|9.
|Мажец Матеуш
|1
|0.06
|10.
|Ситек Максимилиан
|1
|0.06
|11.
|Серпина Лукаш
|0
|0
|12.
|Рогинич Марко
|0
|0
|13.
|Кочиш Гергё
|0
|0
|14.
|Ярох Бартош
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Имас Хесус
|10 (1)
|0.56
|2.
|Пульич Яков
|9 (1)
|0.5
|3.
|Макушевски Мацей
|3
|0.17
|4.
|Поспишил Мартин
|1
|0.06
|5.
|Романчук Тарас
|1
|0.06
|6.
|Мыстковски Пшемыслав
|1
|0.06
|7.
|Пржикрыл Томаш
|0
|0
|8.
|Ольшевски Павел
|0
|0
|9.
|Черных Фёдор
|0
|0
|10.
|Вдовик Бартломей
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рогинич Марко
|6
|0
|2.
|Кочиш Гергё
|4
|1
|3.
|Билиньски Камил
|4
|0
|4.
|Жуховски Михал
|2
|1
|5.
|Ярох Бартош
|2
|1
|6.
|Башлай Дмитрий
|3
|0
|7.
|Комор Александер
|1
|1
|8.
|Модельски Филип
|2
|0
|9.
|Мартин Иван II
|2
|0
|10.
|Гах Кацпер
|2
|0
|11.
|Новак Томаш
|1
|0
|12.
|Гора Якуб
|1
|0
|13.
|Мякушко Сергей
|1
|0
|14.
|Серпина Лукаш
|1
|0
|15.
|Мамич Петар
|1
|0
|16.
|Рундич Милан
|1
|0
|17.
|Фигель Рафал
|1
|0
|18.
|Уббинк Корнелис
|1
|0
|19.
|Мажец Матеуш
|1
|0
|20.
|Ситек Максимилиан
|1
|0
|21.
|Бероньски Якуб
|1
|0
|22.
|Ласковски Филип
|1
|0
|23.
|Мрочко Шимон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Цэру Богдан
|5
|0
|2.
|Борысюк Ариэль
|4
|0
|3.
|Черных Фёдор
|3
|0
|4.
|Романчук Тарас
|3
|0
|5.
|Августин Блажей
|2
|0
|6.
|Рунье Иван
|2
|0
|7.
|Бида Бартош
|2
|0
|8.
|Вдовик Бартломей
|2
|0
|9.
|Ольшевски Павел
|1
|0
|10.
|Собчак Шимон
|1
|0
|11.
|Пульич Яков
|1
|0
|12.
|Камара Хуан
|1
|0
|13.
|Поспишил Мартин
|1
|0
|14.
|Стейнбор Павел
|1
|0
|15.
|Бедварссон Бедвар
|1
|0
|16.
|Арсенич Зоран
|1
|0
|17.
|Milosz Matysik
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Подбескидзе
|6.25% (1)
|31.25% (5)
|12.5% (2)
|25% (4)
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|Ягеллония
|20% (5)
|24% (6)
|4% (1)
|24% (6)
|16% (4)
|12% (3)
Предыдущие игры
Подбескидзе Последние 20 матчей: +5 =4 -11Краковия 1:1 Подбескидзе Подбескидзе 2:1 Гурник Забже Подбескидзе 1:0 Легия Висла Плоцк 4:1 Подбескидзе
Подбескидзе 0:5 Пяст Лех 4:0 Подбескидзе Подбескидзе 2:4 Заглембе Любин Подбескидзе 0:2 Шлёнск Подбескидзе 2:1 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:1 Подбескидзе Висла Краков 3:0 Подбескидзе Подбескидзе 1:2 Варта Познань Подбескидзе 1:0 Сталь Мелец Лехия Гданьск 4:0 Подбескидзе Подбескидзе 1:4 Ракув Ягеллония 2:2 Подбескидзе Подбескидзе 2:2 Краковия Гурник Забже 4:2 Подбескидзе Сталь Жешув 0:1 Подбескидзе Подбескидзе 0:1 Висла Краков
Ягеллония Последние 20 матчей: +7 =4 -9Ягеллония 1:1 Легия Висла Краков 2:0 Ягеллония Лехия Гданьск 0:2 Ягеллония Ротор 1:1 Ягеллония
Ягеллония 1:0 Гурник Забже Ракув 3:2 Ягеллония Ягеллония 4:3 Варта Познань Сталь Мелец 3:1 Ягеллония Ягеллония 5:2 Висла Плоцк Краковия 3:1 Ягеллония Погонь Щецин 3:0 Ягеллония Шлёнск 1:0 Ягеллония Ягеллония 2:1 Лех Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Пяст 0:1 Ягеллония Ягеллония 2:2 Подбескидзе Легия 1:2 Ягеллония Ягеллония 1:1 Висла Краков Гурник Забже 3:1 Ягеллония Лех 4:0 Ягеллония
Последние игры между собой
Подбескидзе: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 4
Ягеллония: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 5
Подбескидзе 1:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 4:2 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 2:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:2 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 0:1 Ягеллония Экстракласса Подбескидзе 4:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:1 Подбескидзе Экстракласса Ягеллония 0:2 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 2:2 Ягеллония Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|31 - 19
|36
|2.
|Погонь Щецин
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|23 - 10
|35
|3.
|Ракув
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|27 - 19
|28
|4.
|Гурник Забже
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|22 - 18
|27
|5.
|Шлёнск
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|22 - 18
|25
|6.
|Ягеллония
|0:1 Заявка
|18
|7
|3
|8
|25 - 28
|24
|7.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|22 - 22
|23
|8.
|Заглембе Любин
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 18
|23
|9.
|Краковия
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|19 - 20
|23
|10.
|Висла Плоцк
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 25
|22
|11.
|Пяст
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 21
|21
|12.
|Висла Краков
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|27 - 25
|21
|13.
|Варта Познань
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|16 - 20
|20
|14.
|Лех
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|24 - 24
|19
|15.
|Подбескидзе
|1:0 Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 40
|19
|16.
|Сталь Мелец
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|18 - 30
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|11 - 3
|19
|2.
|Легия
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|21 - 15
|19
|3.
|Шлёнск
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|13 - 6
|18
|4.
|Ракув
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 8
|16
|5.
|Подбескидзе
|1:0 Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 17
|16
|6.
|Ягеллония
|0:1 Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 11
|15
|7.
|Заглембе Любин
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|8.
|Гурник Забже
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|9.
|Краковия
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|10.
|Висла Плоцк
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 8
|11
|11.
|Варта Познань
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|5 - 8
|10
|12.
|Лех
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 11
|10
|13.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 13
|10
|14.
|Пяст
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|16.
|Висла Краков
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|14 - 18
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 4
|17
|2.
|Погонь Щецин
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 7
|16
|3.
|Гурник Забже
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 6
|13
|4.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 9
|13
|5.
|Ракув
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 11
|12
|6.
|Пяст
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 12
|12
|7.
|Висла Краков
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|13 - 7
|12
|8.
|Висла Плоцк
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 17
|11
|9.
|Варта Познань
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 12
|10
|10.
|Краковия
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 9
|10
|11.
|Лех
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 13
|9
|12.
|Ягеллония
|0:1 Заявка
|10
|3
|0
|7
|9 - 17
|9
|13.
|Заглембе Любин
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 10
|8
|14.
|Шлёнск
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 12
|7
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 17
|6
|16.
|Подбескидзе
|1:0 Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 23
|3
Победитель
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