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Подбескидзе
1:1
Конец матча

Стадион:
Ягеллония
0'
1:0
13' Гол
Яницки Рафал
29' Желтая карточка
Борысюк Ариэль
48' Желтая карточка
Поспишил Мартин
1:1
53' Гол
Вдовик Бартломей
90' Желтая карточка
Данеляк Кароль
90' Желтая карточка
Августин Блажей
90'+8
40
Пешкович
Михал
2
Модельски
Филип
26
Яницки
Рафал
4
Рундич
Милан
6
Мамич
Петар
19
Жуховски
Михал
44
Фрелек
Доминик
8
Данеляк
Кароль
23
Гора
Якуб
95
Рогинич
Марко
9
Билиньски
Камил
55
Дзеконски
Ксавье
38
Ольшевски
Павел
25
Цэру
Богдан
3
Августин
Блажей
5
Настич
Боян
16
Борысюк
Ариэль
26
Поспишил
Мартин
10
Макушевски
Мацей
11
Имас
Хесус
27
Вдовик
Бартломей
13
Черных
Фёдор
Подбескидзе
4-2-3-1
Ягеллония
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Подбескидзе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Билиньски Камил 7 0.39
2. Яницки Рафал 2 0.11
3. Новак Томаш 1 0.06
4. Жуховски Михал 1 0.06
5. Данеляк Кароль 1 0.06
6. Уббинк Корнелис 1 0.06
7. Гора Якуб 1 0.06
8. Комор Александер 1 0.06
9. Мажец Матеуш 1 0.06
10. Ситек Максимилиан 1 0.06
11. Серпина Лукаш 0 0
12. Рогинич Марко 0 0
13. Кочиш Гергё 0 0
14. Ярох Бартош 0 0
Ягеллония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Имас Хесус 10 (1) 0.56
2. Пульич Яков 9 (1) 0.5
3. Макушевски Мацей 3 0.17
4. Поспишил Мартин 1 0.06
5. Романчук Тарас 1 0.06
6. Вдовик Бартломей 1 0.06
7. Мыстковски Пшемыслав 1 0.06
8. Пржикрыл Томаш 0 0
9. Ольшевски Павел 0 0
10. Черных Фёдор 0 0

Карточки

Подбескидзе
# Игрок      
1. Рогинич Марко 6 0
2. Кочиш Гергё 4 1
3. Билиньски Камил 4 0
4. Жуховски Михал 2 1
5. Ярох Бартош 2 1
6. Башлай Дмитрий 3 0
7. Комор Александер 1 1
8. Модельски Филип 2 0
9. Мартин Иван II 2 0
10. Гах Кацпер 2 0
11. Новак Томаш 1 0
12. Гора Якуб 1 0
13. Мякушко Сергей 1 0
14. Серпина Лукаш 1 0
15. Мамич Петар 1 0
16. Рундич Милан 1 0
17. Фигель Рафал 1 0
18. Данеляк Кароль 1 0
19. Уббинк Корнелис 1 0
20. Мажец Матеуш 1 0
21. Ситек Максимилиан 1 0
22. Бероньски Якуб 1 0
23. Ласковски Филип 1 0
24. Мрочко Шимон 1 0
Ягеллония
# Игрок      
1. Цэру Богдан 5 0
2. Борысюк Ариэль 4 0
3. Августин Блажей 3 0
4. Черных Фёдор 3 0
5. Романчук Тарас 3 0
6. Рунье Иван 2 0
7. Поспишил Мартин 2 0
8. Бида Бартош 2 0
9. Вдовик Бартломей 2 0
10. Ольшевски Павел 1 0
11. Собчак Шимон 1 0
12. Пульич Яков 1 0
13. Камара Хуан 1 0
14. Стейнбор Павел 1 0
15. Бедварссон Бедвар 1 0
16. Арсенич Зоран 1 0
17. Milosz Matysik 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Подбескидзе 11.76% (2) 29.41% (5) 11.76% (2) 23.53% (4) 5.88% (1) 17.65% (3)
 Ягеллония 19.23% (5) 23.08% (6) 3.85% (1) 26.92% (7) 15.38% (4) 11.54% (3)

Предыдущие игры

Подбескидзе Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Краковия 1:1 Подбескидзе Подбескидзе 2:1 Гурник Забже Подбескидзе 1:0 Легия Висла Плоцк 4:1 Подбескидзе
Подбескидзе 0:5 Пяст Лех 4:0 Подбескидзе Подбескидзе 2:4 Заглембе Любин Подбескидзе 0:2 Шлёнск Подбескидзе 2:1 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:1 Подбескидзе Висла Краков 3:0 Подбескидзе Подбескидзе 1:2 Варта Познань Подбескидзе 1:0 Сталь Мелец Лехия Гданьск 4:0 Подбескидзе Подбескидзе 1:4 Ракув Ягеллония 2:2 Подбескидзе Подбескидзе 2:2 Краковия Гурник Забже 4:2 Подбескидзе Сталь Жешув 0:1 Подбескидзе Подбескидзе 0:1 Висла Краков
Ягеллония Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Ягеллония 1:1 Легия Висла Краков 2:0 Ягеллония Лехия Гданьск 0:2 Ягеллония Ротор 1:1 Ягеллония
Ягеллония 1:0 Гурник Забже Ракув 3:2 Ягеллония Ягеллония 4:3 Варта Познань Сталь Мелец 3:1 Ягеллония Ягеллония 5:2 Висла Плоцк Краковия 3:1 Ягеллония Погонь Щецин 3:0 Ягеллония Шлёнск 1:0 Ягеллония Ягеллония 2:1 Лех Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Пяст 0:1 Ягеллония Ягеллония 2:2 Подбескидзе Легия 1:2 Ягеллония Ягеллония 1:1 Висла Краков Гурник Забже 3:1 Ягеллония Лех 4:0 Ягеллония

Последние игры между собой

Подбескидзе: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 4
Ягеллония: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 5
Ягеллония 2:2 Подбескидзе Экстракласса Ягеллония 3:2 Подбескидзе Экстракласса Ягеллония 0:3 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 1:1 Ягеллония Экстракласса
Подбескидзе 1:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 4:2 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 2:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:2 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 0:1 Ягеллония Экстракласса Подбескидзе 4:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:1 Подбескидзе Экстракласса Ягеллония 0:2 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 2:2 Ягеллония Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 18 11 3 4 31 - 19 36
2. Погонь Щецин Заявка 18 10 5 3 23 - 10 35
3. Ракув Заявка 17 8 4 5 27 - 19 28
4. Гурник Забже Заявка 17 8 3 6 22 - 18 27
5. Шлёнск Заявка 17 7 4 6 22 - 18 25
6. Ягеллония Заявка 18 7 4 7 26 - 28 25
7. Лехия Гданьск Заявка 17 7 2 8 22 - 22 23
8. Заглембе Любин Заявка 17 6 5 6 18 - 18 23
9. Краковия Заявка 18 5 8 5 19 - 20 23
10. Висла Плоцк Заявка 17 6 4 7 22 - 25 22
11. Пяст Заявка 17 5 6 6 23 - 21 21
12. Висла Краков Заявка 18 5 6 7 27 - 25 21
13. Варта Познань Заявка 17 6 2 9 16 - 20 20
14. Лех Заявка 17 4 7 6 24 - 24 19
15. Подбескидзе Заявка 18 4 5 9 18 - 41 17
16. Сталь Мелец Заявка 17 3 6 8 18 - 30 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин Заявка 9 5 4 0 11 - 3 19
2. Легия Заявка 10 6 1 3 21 - 15 19
3. Шлёнск Заявка 8 5 3 0 13 - 6 18
4. Ракув Заявка 9 5 1 3 12 - 8 16
5. Ягеллония Заявка 8 4 3 1 16 - 11 15
6. Заглембе Любин Заявка 8 4 3 1 11 - 8 15
7. Гурник Забже Заявка 9 4 2 3 14 - 12 14
8. Подбескидзе Заявка 10 4 2 4 11 - 18 14
9. Краковия Заявка 9 3 4 2 11 - 11 13
10. Висла Плоцк Заявка 9 3 2 4 8 - 8 11
11. Варта Познань Заявка 8 3 1 4 5 - 8 10
12. Лех Заявка 8 2 4 2 11 - 11 10
13. Лехия Гданьск Заявка 9 3 1 5 13 - 13 10
14. Пяст Заявка 8 2 3 3 8 - 9 9
15. Сталь Мелец Заявка 8 2 3 3 7 - 13 9
16. Висла Краков Заявка 9 3 0 6 14 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 8 5 2 1 10 - 4 17
2. Погонь Щецин Заявка 9 5 1 3 12 - 7 16
3. Гурник Забже Заявка 8 4 1 3 8 - 6 13
4. Лехия Гданьск Заявка 8 4 1 3 9 - 9 13
5. Ракув Заявка 8 3 3 2 15 - 11 12
6. Пяст Заявка 9 3 3 3 15 - 12 12
7. Висла Краков Заявка 9 2 6 1 13 - 7 12
8. Висла Плоцк Заявка 8 3 2 3 14 - 17 11
9. Варта Познань Заявка 9 3 1 5 11 - 12 10
10. Краковия Заявка 9 2 4 3 8 - 9 10
11. Ягеллония Заявка 10 3 1 6 10 - 17 10
12. Лех Заявка 9 2 3 4 13 - 13 9
13. Заглембе Любин Заявка 9 2 2 5 7 - 10 8
14. Шлёнск Заявка 9 2 1 6 9 - 12 7
15. Сталь Мелец Заявка 9 1 3 5 11 - 17 6
16. Подбескидзе Заявка 8 0 3 5 7 - 23 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    29'
    Борысюк Ариэль получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Яницки Рафал бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Bielsko-Biala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.30 1.35 7.10
Бонус: 5 000 ₽ 2.36 3.36 3.04
Бонус: 5 000 ₽ 7.77 1.17 10.00
  3.71 1.71 5.18

Самый высокий коэффициент на матч «Подбескидзе» – «Ягеллония» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Подбескидзе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ягеллония» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Подбескидзе» – «Ягеллония», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.10 1.02 8.20 1.05 3.62 1.27 2.83 1.43 1.97 1.92 1.54 2.48 1.35 3.10 1.15 4.95 1.10 5.55 1.02 9.70
9.50 1.03 7.50 1.07 6.50 1.09 4.70 1.17 1.18 4.50 1.73 2.11 1.76 2.00 1.44 2.65 1.18 4.50 1.14 5.20 1.02 10.00 1.03 10.00 0.00 16.00
3.82 1.29 3.13 1.39 2.46 1.59 1.84 2.04 1.93 1.96 1.58 2.47 1.25 4.14 1.46 2.81 1.36 3.27 1.13 6.65
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.91 1.41 1.98 1.83 1.46 2.72
2.75 1.42 1.80 1.95 1.68 2.11 1.10 5.00 1.09 6.50
2.57 1.53 2.11 1.76 1.64 2.32 1.41 2.97 1.45 2.83 1.25 4.03
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.79 1.44 1.78 2.04 1.31 3.45
2.80 1.41 1.72 2.05 1.30 3.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.52 2.42
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
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