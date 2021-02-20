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Лехия Гданьск
2:0
Перерыв

Стадион:
Гурник Забже
0'
1:0
24' Гол
Гаёс Мацей
38' Желтая карточка
Сайеф Кеннет
2:0
41' Гол
Пайшау Флавиу
12
Куцяк
Душан
2
Петшак
Рафаль
4
Кристерс
Тоберс
25
Налепа
Михал
5
Копац
Бартош
69
Jan
Bieganski
15
Сайеф
Кеннет
7
Гаёс
Мацей
6
Кубицки
Ярослав
22
Сисей
Йозеф
28
Пайшау
Флавиу
84
Чуды
Мартин
5
Эвангелу
Стефанос
2
Висневски
Пшемыслав
27
Гришкевич
Адриан
15
Войтушек
Норберт
17
Новак
Бартош
8
Манне
Аласана
9
Хименес
Хесус
64
Янжа
Эрик
21
Кравчик
Пётр
10
Боакье
Ричмонд
Лехия Гданьск
4-1-4-1
Гурник Забже
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Лехия Гданьск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пайшау Флавиу 8 (3) 0.44
2. Налепа Михал 3 0.17
3. Зволински Лукаш 3 0.17
4. Конрадо 2 0.11
5. Гаёс Мацей 2 0.11
6. Петшак Рафаль 1 0.06
7. Кубицки Ярослав 1 0.06
8. Хайдари Омран 1 0.06
9. Мигалик Ярослав 1 0.06
Гурник Забже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хименес Хесус 8 (4) 0.44
2. Новак Бартош 4 0.22
3. Кравчик Пётр 3 0.17
4. Собчик Алекс 2 0.11
5. Висневски Пшемыслав 1 0.06
6. Бохневич Павел 1 0.06
7. Кой Михал 1 0.06
8. Манне Аласана 1 0.06
9. Сцисляк Даниэль 1 0.06
10. Янжа Эрик 0 0
11. Прохазка Роман 0 0
12. Баинович Филип 0 0
13. Павловски Дариуш 0 0

Карточки

Лехия Гданьск
# Игрок      
1. Налепа Михал 9 2
2. Кубицки Ярослав 6 0
3. Маковский Томаш 3 1
4. Калузиньски Якуб 3 1
5. Сайеф Кеннет 4 0
6. Копац Бартош 3 0
7. Фила Карол 3 0
8. Куцяк Душан 2 0
9. Пайшау Флавиу 2 0
10. Хайдари Омран 2 0
11. Сопочко Матеуш 2 0
12. Аломерович Златан 1 0
13. Зволински Лукаш 1 0
14. Конрадо 1 0
15. Петшак Рафаль 1 0
16. Арак Якуб 1 0
17. Сисей Йозеф 1 0
18. Жуковски Матеуш 1 0
19. Кристерс Тоберс 1 0
Гурник Забже
# Игрок      
1. Манне Аласана 5 0
2. Кой Михал 3 0
3. Эвангелу Стефанос 3 0
4. Собчик Алекс 3 0
5. Масурас Яннис 3 0
6. Висневски Пшемыслав 3 0
7. Янжа Эрик 2 0
8. Боакье Ричмонд 1 0
9. Прохазка Роман 1 0
10. Рычковски Адам 1 0
11. Хименес Хесус 1 0
12. Гришкевич Адриан 1 0
13. Хайда Войцех 1 0
14. Палюшек Александр 1 0
15. Войтушек Норберт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лехия Гданьск 15% (3) 5% (1) 25% (5) 5% (1) 25% (5) 25% (5)
 Гурник Забже 22.73% (5) 9.09% (2) 18.18% (4) 22.73% (5) 13.64% (3) 13.64% (3)

Предыдущие игры

Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Ракув 0:1 Лехия Гданьск Пуща Неполомице 3:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Варта Познань Лехия Гданьск 0:2 Ягеллония
Краковия 0:3 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:1 Висла Плоцк Легия 2:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:1 Лех Пяст 2:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 3:2 Шлёнск Олимпия Грудзёнз 0:1 Лехия Гданьск Висла Краков 1:3 Лехия Гданьск Заглембе Любин 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Лехия Гданьск 4:0 Подбескидзе Лехия Гданьск 4:2 Сталь Мелец Гурник Забже 3:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Ракув Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск Сталь Сталёва-Воля 0:4 Лехия Гданьск
Гурник Забже Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Гурник Забже 2:1 Сталь Мелец Ракув 4:2 Гурник Забже Подбескидзе 2:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:1 Лех
Ягеллония 1:0 Гурник Забже Гурник Забже 0:2 Краковия Висла Плоцк 0:1 Гурник Забже Гурник Забже 2:1 Погонь Щецин Гурник Забже 1:2 Пяст Шлёнск 0:0 Гурник Забже Островец-Свентокшиски 2:3 Гурник Забже Варта Познань 0:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:3 Ракув Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Гурник Забже 0:0 Висла Краков Легия 1:3 Гурник Забже Гурник Забже 3:0 Лехия Гданьск Фрайбург 4:1 Гурник Забже Сталь Мелец 0:2 Гурник Забже Гурник Забже 4:2 Подбескидзе

Последние игры между собой

Лехия Гданьск: победы: 7, ничьи: 10, поражения: 3
Гурник Забже: победы: 3, ничьи: 10, поражения: 7
Гурник Забже 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса Гурник Забже 2:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:2 Лехия Гданьск Кубок
Лехия Гданьск 4:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 0:2 Лехия Гданьск Экстракласса Гурник Забже 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 0:1 Лехия Гданьск Ekstraklasa Final Round Лехия Гданьск 1:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:2 Лехия Гданьск Экстракласса Гурник Забже 0:2 Лехия Гданьск Экстракласса Гурник Забже 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Гурник Забже Экстракласса Лехия Гданьск 0:2 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 18 11 3 4 31 - 19 36
2. Погонь Щецин Заявка 18 10 5 3 23 - 10 35
3. Ракув Заявка 17 8 4 5 27 - 19 28
4. Гурник Забже 0:2 Заявка 18 8 3 7 22 - 20 27
5. Лехия Гданьск 2:0 Заявка 18 8 2 8 24 - 22 26
6. Шлёнск Заявка 17 7 4 6 22 - 18 25
7. Ягеллония Заявка 18 7 4 7 26 - 28 25
8. Заглембе Любин Заявка 17 6 5 6 18 - 18 23
9. Краковия Заявка 18 5 8 5 19 - 20 23
10. Висла Плоцк Заявка 17 6 4 7 22 - 25 22
11. Пяст Заявка 17 5 6 6 23 - 21 21
12. Висла Краков Заявка 18 5 6 7 27 - 25 21
13. Варта Познань Заявка 17 6 2 9 16 - 20 20
14. Лех Заявка 17 4 7 6 24 - 24 19
15. Подбескидзе Заявка 18 4 5 9 18 - 41 17
16. Сталь Мелец Заявка 17 3 6 8 18 - 30 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин Заявка 9 5 4 0 11 - 3 19
2. Легия Заявка 10 6 1 3 21 - 15 19
3. Шлёнск Заявка 8 5 3 0 13 - 6 18
4. Ракув Заявка 9 5 1 3 12 - 8 16
5. Ягеллония Заявка 8 4 3 1 16 - 11 15
6. Заглембе Любин Заявка 8 4 3 1 11 - 8 15
7. Гурник Забже 0:2 Заявка 9 4 2 3 14 - 12 14
8. Подбескидзе Заявка 10 4 2 4 11 - 18 14
9. Краковия Заявка 9 3 4 2 11 - 11 13
10. Лехия Гданьск 2:0 Заявка 10 4 1 5 15 - 13 13
11. Висла Плоцк Заявка 9 3 2 4 8 - 8 11
12. Варта Познань Заявка 8 3 1 4 5 - 8 10
13. Лех Заявка 8 2 4 2 11 - 11 10
14. Пяст Заявка 8 2 3 3 8 - 9 9
15. Сталь Мелец Заявка 8 2 3 3 7 - 13 9
16. Висла Краков Заявка 9 3 0 6 14 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 8 5 2 1 10 - 4 17
2. Погонь Щецин Заявка 9 5 1 3 12 - 7 16
3. Лехия Гданьск 2:0 Заявка 8 4 1 3 9 - 9 13
4. Гурник Забже 0:2 Заявка 9 4 1 4 8 - 8 13
5. Ракув Заявка 8 3 3 2 15 - 11 12
6. Пяст Заявка 9 3 3 3 15 - 12 12
7. Висла Краков Заявка 9 2 6 1 13 - 7 12
8. Висла Плоцк Заявка 8 3 2 3 14 - 17 11
9. Варта Познань Заявка 9 3 1 5 11 - 12 10
10. Краковия Заявка 9 2 4 3 8 - 9 10
11. Ягеллония Заявка 10 3 1 6 10 - 17 10
12. Лех Заявка 9 2 3 4 13 - 13 9
13. Заглембе Любин Заявка 9 2 2 5 7 - 10 8
14. Шлёнск Заявка 9 2 1 6 9 - 12 7
15. Сталь Мелец Заявка 9 1 3 5 11 - 17 6
16. Подбескидзе Заявка 8 0 3 5 7 - 23 3
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Пайшау Флавиу бьет в цель!
  • Желтая карточка
    38'
    Сайеф Кеннет получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Гаёс Мацей бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Energa Gdansk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Лехия Гданьск
Ничья
Гурник Забже
2.41
4.33
8.98
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.40 4.20 8.50
Бонус: 5 000 ₽ 2.41 3.22 3.05
Бонус: 5 000 ₽ 1.42 3.90 8.50
  1.41 4.33 8.98

Самый высокий коэффициент на матч «Лехия Гданьск» – «Гурник Забже» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лехия Гданьск» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гурник Забже» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лехия Гданьск» – «Гурник Забже», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 6 6
8.00 1.04 7.10 1.07 3.20 1.33 2.45 1.55 1.82 2.09 1.42 2.88 1.28 3.50 1.10 5.95 1.07 6.55 1.00 11.00
6.00 1.10 4.70 1.17 5.10 1.14 3.75 1.25 2.03 1.78 1.47 1.76 1.79 2.02 1.48 2.55 1.15 5.00 1.10 6.25 1.08 7.00 1.01 11.50 0.00 18.00
2.43 1.59 2.11 1.77 3.37 1.34 2.29 1.67 1.88 2.00 1.64 2.35 1.40 3.09 1.31 3.66 1.11 7.66
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.72 1.46 1.83 1.98 1.40 2.95
1.95 1.80 1.30 3.30 1.38 2.90 1.04 9.00 1.02 11.00
1.76 2.12 1.47 2.73 1.19 4.81 1.51 2.62 1.19 4.75
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.50 1.53 1.64 2.26 1.25 3.95
2.55 1.48 1.63 2.20 1.25 3.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.60 2.25
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.35 1.30
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