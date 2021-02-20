Лехия Гданьск
2:0
Перерыв
Стадион: PGE Арена
Гурник Забже
1:0
24' ГолГаёс Мацей
38' Желтая карточкаСайеф Кеннет
2:0
41' ГолПайшау Флавиу
12
Куцяк
Душан
25
Налепа
Михал
15
Сайеф
Кеннет
22
Сисей
Йозеф
84
Чуды
Мартин
17
Новак
Бартош
64
Янжа
Эрик
21
Кравчик
Пётр
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Сайеф КеннетПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сисей ЙозефПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Малоча МариоЗащитник
-
19 Фила КаролЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Маулана ЭгиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 КонрадоПолузащитник
-
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
- Основной состав
-
84 Чуды МартинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Новак БартошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
64 Янжа ЭрикПолузащитник
-
21 Кравчик ПётрНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Кой МихалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Собчик АлексНападающий
-
-
Главный тренер: Marcin Brosz
Ход матча
24'
1:0
38'
41'
2:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пайшау Флавиу
|8 (3)
|0.44
|2.
|Налепа Михал
|3
|0.17
|3.
|Зволински Лукаш
|3
|0.17
|4.
|Конрадо
|2
|0.11
|5.
|Гаёс Мацей
|2
|0.11
|6.
|Петшак Рафаль
|1
|0.06
|7.
|Кубицки Ярослав
|1
|0.06
|8.
|Хайдари Омран
|1
|0.06
|9.
|Мигалик Ярослав
|1
|0.06
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хименес Хесус
|8 (4)
|0.44
|2.
|Новак Бартош
|4
|0.22
|3.
|Кравчик Пётр
|3
|0.17
|4.
|Собчик Алекс
|2
|0.11
|5.
|Висневски Пшемыслав
|1
|0.06
|6.
|Бохневич Павел
|1
|0.06
|7.
|Кой Михал
|1
|0.06
|8.
|Манне Аласана
|1
|0.06
|9.
|Сцисляк Даниэль
|1
|0.06
|10.
|Янжа Эрик
|0
|0
|11.
|Прохазка Роман
|0
|0
|12.
|Баинович Филип
|0
|0
|13.
|Павловски Дариуш
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Налепа Михал
|9
|2
|2.
|Кубицки Ярослав
|6
|0
|3.
|Маковский Томаш
|3
|1
|4.
|Калузиньски Якуб
|3
|1
|5.
|Сайеф Кеннет
|4
|0
|6.
|Копац Бартош
|3
|0
|7.
|Фила Карол
|3
|0
|8.
|Куцяк Душан
|2
|0
|9.
|Пайшау Флавиу
|2
|0
|10.
|Хайдари Омран
|2
|0
|11.
|Сопочко Матеуш
|2
|0
|12.
|Аломерович Златан
|1
|0
|13.
|Зволински Лукаш
|1
|0
|14.
|Конрадо
|1
|0
|15.
|Петшак Рафаль
|1
|0
|16.
|Арак Якуб
|1
|0
|17.
|Сисей Йозеф
|1
|0
|18.
|Жуковски Матеуш
|1
|0
|19.
|Кристерс Тоберс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Манне Аласана
|5
|0
|2.
|Кой Михал
|3
|0
|3.
|Эвангелу Стефанос
|3
|0
|4.
|Собчик Алекс
|3
|0
|5.
|Масурас Яннис
|3
|0
|6.
|Висневски Пшемыслав
|3
|0
|7.
|Янжа Эрик
|2
|0
|8.
|Боакье Ричмонд
|1
|0
|9.
|Прохазка Роман
|1
|0
|10.
|Рычковски Адам
|1
|0
|11.
|Хименес Хесус
|1
|0
|12.
|Гришкевич Адриан
|1
|0
|13.
|Хайда Войцех
|1
|0
|14.
|Палюшек Александр
|1
|0
|15.
|Войтушек Норберт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лехия Гданьск
|15% (3)
|5% (1)
|25% (5)
|5% (1)
|25% (5)
|25% (5)
|Гурник Забже
|22.73% (5)
|9.09% (2)
|18.18% (4)
|22.73% (5)
|13.64% (3)
|13.64% (3)
Предыдущие игры
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +9 =2 -9Ракув 0:1 Лехия Гданьск Пуща Неполомице 3:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Варта Познань Лехия Гданьск 0:2 Ягеллония
Краковия 0:3 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:1 Висла Плоцк Легия 2:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:1 Лех Пяст 2:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 3:2 Шлёнск Олимпия Грудзёнз 0:1 Лехия Гданьск Висла Краков 1:3 Лехия Гданьск Заглембе Любин 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Лехия Гданьск 4:0 Подбескидзе Лехия Гданьск 4:2 Сталь Мелец Гурник Забже 3:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Ракув Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск Сталь Сталёва-Воля 0:4 Лехия Гданьск
Гурник Забже Последние 20 матчей: +9 =3 -8Гурник Забже 2:1 Сталь Мелец Ракув 4:2 Гурник Забже Подбескидзе 2:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:1 Лех
Ягеллония 1:0 Гурник Забже Гурник Забже 0:2 Краковия Висла Плоцк 0:1 Гурник Забже Гурник Забже 2:1 Погонь Щецин Гурник Забже 1:2 Пяст Шлёнск 0:0 Гурник Забже Островец-Свентокшиски 2:3 Гурник Забже Варта Познань 0:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:3 Ракув Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Гурник Забже 0:0 Висла Краков Легия 1:3 Гурник Забже Гурник Забже 3:0 Лехия Гданьск Фрайбург 4:1 Гурник Забже Сталь Мелец 0:2 Гурник Забже Гурник Забже 4:2 Подбескидзе
Последние игры между собой
Лехия Гданьск: победы: 7, ничьи: 10, поражения: 3
Гурник Забже: победы: 3, ничьи: 10, поражения: 7
Лехия Гданьск 4:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 0:2 Лехия Гданьск Экстракласса Гурник Забже 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 0:1 Лехия Гданьск Ekstraklasa Final Round Лехия Гданьск 1:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:2 Лехия Гданьск Экстракласса Гурник Забже 0:2 Лехия Гданьск Экстракласса Гурник Забже 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Гурник Забже Экстракласса Лехия Гданьск 0:2 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|31 - 19
|36
|2.
|Погонь Щецин
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|23 - 10
|35
|3.
|Ракув
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|27 - 19
|28
|4.
|Гурник Забже
|0:2 Заявка
|18
|8
|3
|7
|22 - 20
|27
|5.
|Лехия Гданьск
|2:0 Заявка
|18
|8
|2
|8
|24 - 22
|26
|6.
|Шлёнск
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|22 - 18
|25
|7.
|Ягеллония
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|26 - 28
|25
|8.
|Заглембе Любин
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 18
|23
|9.
|Краковия
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|19 - 20
|23
|10.
|Висла Плоцк
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 25
|22
|11.
|Пяст
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 21
|21
|12.
|Висла Краков
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|27 - 25
|21
|13.
|Варта Познань
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|16 - 20
|20
|14.
|Лех
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|24 - 24
|19
|15.
|Подбескидзе
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|18 - 41
|17
|16.
|Сталь Мелец
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|18 - 30
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|11 - 3
|19
|2.
|Легия
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|21 - 15
|19
|3.
|Шлёнск
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|13 - 6
|18
|4.
|Ракув
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 8
|16
|5.
|Ягеллония
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 11
|15
|6.
|Заглембе Любин
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|7.
|Гурник Забже
|0:2 Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|8.
|Подбескидзе
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 18
|14
|9.
|Краковия
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|10.
|Лехия Гданьск
|2:0 Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 13
|13
|11.
|Висла Плоцк
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 8
|11
|12.
|Варта Познань
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|5 - 8
|10
|13.
|Лех
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 11
|10
|14.
|Пяст
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|16.
|Висла Краков
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|14 - 18
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 4
|17
|2.
|Погонь Щецин
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 7
|16
|3.
|Лехия Гданьск
|2:0 Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 9
|13
|4.
|Гурник Забже
|0:2 Заявка
|9
|4
|1
|4
|8 - 8
|13
|5.
|Ракув
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 11
|12
|6.
|Пяст
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 12
|12
|7.
|Висла Краков
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|13 - 7
|12
|8.
|Висла Плоцк
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 17
|11
|9.
|Варта Познань
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 12
|10
|10.
|Краковия
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 9
|10
|11.
|Ягеллония
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 17
|10
|12.
|Лех
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 13
|9
|13.
|Заглембе Любин
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 10
|8
|14.
|Шлёнск
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 12
|7
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 17
|6
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 23
|3
Победитель
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