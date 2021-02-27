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Сталь Мелец
0:0
Первый тайм: 43'

Стадион:
Лехия Гданьск
0' 43'
13
Стрончек
Рафал
32
Де
Амо
Хонатан
4
Чорбаджийски
Божидар
6
Флис
Марцин
2
Гранлунд Альбин
7
Доманьски
Мацей
21
Матрас
Матеуш
23
Гетингер
Крыстян
77
Янковски
Мацей
17
Форселль
Петтери
92
Колев
Александар
12
Куцяк
Душан
19
Фила
Карол
23
Малоча
Марио
4
Кристерс
Тоберс
2
Петшак
Рафаль
69
Jan
Bieganski
22
Сисей
Йозеф
7
Гаёс
Мацей
6
Кубицки
Ярослав
9
Зволински
Лукаш
28
Пайшау
Флавиу
Сталь Мелец
3-4-2-1
Лехия Гданьск
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Сталь Мелец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Доманьски Мацей 5 (3) 0.28
2. Мак Матеуш 3 0.17
3. Прокич Андрея 2 0.11
4. Томашевич Гжегож 2 (1) 0.11
5. Гетингер Крыстян 1 0.06
6. Томчук Павел 1 0.06
7. Форселль Петтери 1 0.06
8. Колев Александар 1 0.06
9. Флис Марцин 1 0.06
10. Зьявиньски Лукаш 1 0.06
11. Косцельны Камиль 0 0
12. Дадок Роберт 0 0
Лехия Гданьск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пайшау Флавиу 8 (3) 0.42
2. Налепа Михал 3 0.16
3. Зволински Лукаш 3 0.16
4. Конрадо 2 0.11
5. Гаёс Мацей 2 0.11
6. Петшак Рафаль 1 0.05
7. Кубицки Ярослав 1 0.05
8. Хайдари Омран 1 0.05
9. Мигалик Ярослав 1 0.05

Карточки

Сталь Мелец
# Игрок      
1. Флис Марцин 4 0
2. Томашевич Гжегож 4 0
3. Жиро Матеуш 4 0
4. Матрас Матеуш 3 0
5. Гетингер Крыстян 3 0
6. Чорбаджийски Божидар 3 0
7. Прокич Андрея 1 1
8. Форселль Петтери 2 0
9. Дадок Роберт 2 0
10. Зьявиньски Лукаш 2 0
11. Стасик Шимон 2 0
12. Гранлунд Альбин 1 0
13. Мак Матеуш 1 0
14. Колев Александар 1 0
15. Косцельны Камиль 1 0
16. Павловский Дамьян 1 0
17. Вробель Якуб 1 0
18. Стрончек Рафал 1 0
Лехия Гданьск
# Игрок      
1. Налепа Михал 9 2
2. Кубицки Ярослав 6 0
3. Маковский Томаш 3 1
4. Калузиньски Якуб 3 1
5. Копац Бартош 4 0
6. Сайеф Кеннет 4 0
7. Фила Карол 3 0
8. Куцяк Душан 2 0
9. Пайшау Флавиу 2 0
10. Хайдари Омран 2 0
11. Сопочко Матеуш 2 0
12. Аломерович Златан 1 0
13. Зволински Лукаш 1 0
14. Конрадо 1 0
15. Петшак Рафаль 1 0
16. Арак Якуб 1 0
17. Сисей Йозеф 1 0
18. Жуковски Матеуш 1 0
19. Кристерс Тоберс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сталь Мелец 16.67% (3) 16.67% (3) 16.67% (3) 22.22% (4) 5.56% (1) 22.22% (4)
 Лехия Гданьск 13.64% (3) 9.09% (2) 27.27% (6) 4.55% (1) 22.73% (5) 22.73% (5)

Предыдущие игры

Сталь Мелец Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Сталь Мелец 0:0 Краковия Гурник Забже 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:0 Шлёнск Легия 2:3 Сталь Мелец
Сталь Мелец 1:1 Лех Погонь Щецин 2:0 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:1 Пяст Сталь Мелец 3:1 Ягеллония Заглембе Любин 2:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:1 Варта Познань Ракув 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:6 Висла Краков Подбескидзе 1:0 Сталь Мелец Сталь Мелец 3:2 Пяст Лехия Гданьск 4:2 Сталь Мелец Краковия 1:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:2 Висла Краков Сталь Мелец 0:2 Гурник Забже Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец Karpaty Krosno 0:2 Сталь Мелец
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Лехия Гданьск 2:0 Гурник Забже Ракув 0:1 Лехия Гданьск Пуща Неполомице 3:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Варта Познань
Лехия Гданьск 0:2 Ягеллония Краковия 0:3 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:1 Висла Плоцк Легия 2:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:1 Лех Пяст 2:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 3:2 Шлёнск Олимпия Грудзёнз 0:1 Лехия Гданьск Висла Краков 1:3 Лехия Гданьск Заглембе Любин 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Лехия Гданьск 4:0 Подбескидзе Лехия Гданьск 4:2 Сталь Мелец Гурник Забже 3:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Ракув Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск

Последние игры между собой

Сталь Мелец: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Лехия Гданьск: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Лехия Гданьск 4:2 Сталь Мелец Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 18 11 3 4 31 - 19 36
2. Погонь Щецин Заявка 18 10 5 3 23 - 10 35
3. Ракув Заявка 19 10 4 5 30 - 20 34
4. Гурник Забже Заявка 18 8 3 7 22 - 20 27
5. Лехия Гданьск 0:0 Заявка 19 8 3 8 24 - 22 27
6. Шлёнск Заявка 18 7 4 7 22 - 19 25
7. Ягеллония Заявка 18 7 4 7 26 - 28 25
8. Лех Заявка 19 6 7 6 27 - 25 25
9. Заглембе Любин Заявка 18 6 5 7 19 - 20 23
10. Краковия Заявка 18 5 8 5 19 - 20 23
11. Варта Познань Заявка 19 7 2 10 18 - 22 23
12. Висла Плоцк Заявка 17 6 4 7 22 - 25 22
13. Висла Краков Заявка 18 5 6 7 27 - 25 21
14. Пяст Заявка 18 5 6 7 23 - 22 21
15. Подбескидзе Заявка 19 4 5 10 18 - 42 17
16. Сталь Мелец 0:0 Заявка 18 3 7 8 18 - 30 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин Заявка 9 5 4 0 11 - 3 19
2. Легия Заявка 10 6 1 3 21 - 15 19
3. Ракув Заявка 10 6 1 3 13 - 8 19
4. Шлёнск Заявка 8 5 3 0 13 - 6 18
5. Ягеллония Заявка 8 4 3 1 16 - 11 15
6. Заглембе Любин Заявка 9 4 3 2 12 - 10 15
7. Гурник Забже Заявка 9 4 2 3 14 - 12 14
8. Подбескидзе Заявка 10 4 2 4 11 - 18 14
9. Лех Заявка 9 3 4 2 12 - 11 13
10. Краковия Заявка 9 3 4 2 11 - 11 13
11. Лехия Гданьск 0:0 Заявка 10 4 1 5 15 - 13 13
12. Висла Плоцк Заявка 9 3 2 4 8 - 8 11
13. Варта Познань Заявка 9 3 1 5 6 - 10 10
14. Сталь Мелец 0:0 Заявка 9 2 4 3 7 - 13 10
15. Висла Краков Заявка 9 3 0 6 14 - 18 9
16. Пяст Заявка 9 2 3 4 8 - 10 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 8 5 2 1 10 - 4 17
2. Погонь Щецин Заявка 9 5 1 3 12 - 7 16
3. Ракув Заявка 9 4 3 2 17 - 12 15
4. Лехия Гданьск 0:0 Заявка 9 4 2 3 9 - 9 14
5. Гурник Забже Заявка 9 4 1 4 8 - 8 13
6. Варта Познань Заявка 10 4 1 5 12 - 12 13
7. Пяст Заявка 9 3 3 3 15 - 12 12
8. Висла Краков Заявка 9 2 6 1 13 - 7 12
9. Лех Заявка 10 3 3 4 15 - 14 12
10. Висла Плоцк Заявка 8 3 2 3 14 - 17 11
11. Краковия Заявка 9 2 4 3 8 - 9 10
12. Ягеллония Заявка 10 3 1 6 10 - 17 10
13. Заглембе Любин Заявка 9 2 2 5 7 - 10 8
14. Шлёнск Заявка 10 2 1 7 9 - 13 7
15. Сталь Мелец 0:0 Заявка 9 1 3 5 11 - 17 6
16. Подбескидзе Заявка 9 0 3 6 7 - 24 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Stali Mielec. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Сталь Мелец
Ничья
Лехия Гданьск
3.23
3.29
3.05
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.90 3.35 2.40
Бонус: 5 000 ₽ 3.15 3.18 2.40
Бонус: 5 000 ₽ 2.70 2.70 2.95
  3.23 3.29 2.41

Самый высокий коэффициент на матч «Сталь Мелец» – «Лехия Гданьск» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сталь Мелец» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лехия Гданьск» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сталь Мелец» – «Лехия Гданьск», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 6 6
6.70 1.08 3.10 1.35 2.40 1.57 1.79 2.13 1.40 2.95 1.27 3.62 1.09 6.15 1.06 6.75
5.25 1.13 3.90 1.23 2.15 1.65 1.60 2.25 2.00 1.81 1.37 2.95 1.14 5.20 1.11 5.80 1.02 11.00 1.02 11.00 1.01 11.50 0.00 18.00
3.35 1.35 2.94 1.44 2.51 1.57 2.04 1.85 1.77 2.12 1.59 2.45 1.29 3.78 1.10 7.92
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
2.65 1.48 1.79 2.02 1.39 3.00
1.85 1.90 1.23 3.90 1.13 5.40 1.09 6.40
2.91 1.45 2.38 1.63 1.85 2.04 1.53 2.62 1.39 3.19
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.45 1.55 1.63 2.28 1.25 3.95
2.50 1.50 1.62 2.21 1.23 3.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.31 1.57
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
Где смотреть матч Сталь Мелец 0:0 Лехия Гданьск онлайн

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