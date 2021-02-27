Сталь Мелец
0:0
Первый тайм: 43'
Стадион: Stadion Stali Mielec
Лехия Гданьск
12
Куцяк
Душан
19
Фила
Карол
23
Малоча
Марио
22
Сисей
Йозеф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мак МатеушПолузащитник
-
96 Дадок РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ойжиньски Лешек
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
-
19 Фила КаролЗащитник
-
23 Малоча МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Сисей ЙозефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
39 Мирус ЭрикВратарь
- Защитник
-
20 КонрадоПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Маулана ЭгиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Доманьски Мацей
|5 (3)
|0.28
|2.
|Мак Матеуш
|3
|0.17
|3.
|Прокич Андрея
|2
|0.11
|4.
|Томашевич Гжегож
|2 (1)
|0.11
|5.
|Гетингер Крыстян
|1
|0.06
|6.
|Томчук Павел
|1
|0.06
|7.
|Форселль Петтери
|1
|0.06
|8.
|Колев Александар
|1
|0.06
|9.
|Флис Марцин
|1
|0.06
|10.
|Зьявиньски Лукаш
|1
|0.06
|11.
|Косцельны Камиль
|0
|0
|12.
|Дадок Роберт
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пайшау Флавиу
|8 (3)
|0.42
|2.
|Налепа Михал
|3
|0.16
|3.
|Зволински Лукаш
|3
|0.16
|4.
|Конрадо
|2
|0.11
|5.
|Гаёс Мацей
|2
|0.11
|6.
|Петшак Рафаль
|1
|0.05
|7.
|Кубицки Ярослав
|1
|0.05
|8.
|Хайдари Омран
|1
|0.05
|9.
|Мигалик Ярослав
|1
|0.05
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Флис Марцин
|4
|0
|2.
|Томашевич Гжегож
|4
|0
|3.
|Жиро Матеуш
|4
|0
|4.
|Матрас Матеуш
|3
|0
|5.
|Гетингер Крыстян
|3
|0
|6.
|Чорбаджийски Божидар
|3
|0
|7.
|Прокич Андрея
|1
|1
|8.
|Форселль Петтери
|2
|0
|9.
|Дадок Роберт
|2
|0
|10.
|Зьявиньски Лукаш
|2
|0
|11.
|Стасик Шимон
|2
|0
|12.
|Гранлунд Альбин
|1
|0
|13.
|Мак Матеуш
|1
|0
|14.
|Колев Александар
|1
|0
|15.
|Косцельны Камиль
|1
|0
|16.
|Павловский Дамьян
|1
|0
|17.
|Вробель Якуб
|1
|0
|18.
|Стрончек Рафал
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Налепа Михал
|9
|2
|2.
|Кубицки Ярослав
|6
|0
|3.
|Маковский Томаш
|3
|1
|4.
|Калузиньски Якуб
|3
|1
|5.
|Копац Бартош
|4
|0
|6.
|Сайеф Кеннет
|4
|0
|7.
|Фила Карол
|3
|0
|8.
|Куцяк Душан
|2
|0
|9.
|Пайшау Флавиу
|2
|0
|10.
|Хайдари Омран
|2
|0
|11.
|Сопочко Матеуш
|2
|0
|12.
|Аломерович Златан
|1
|0
|13.
|Зволински Лукаш
|1
|0
|14.
|Конрадо
|1
|0
|15.
|Петшак Рафаль
|1
|0
|16.
|Арак Якуб
|1
|0
|17.
|Сисей Йозеф
|1
|0
|18.
|Жуковски Матеуш
|1
|0
|19.
|Кристерс Тоберс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сталь Мелец
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|22.22% (4)
|5.56% (1)
|22.22% (4)
|Лехия Гданьск
|13.64% (3)
|9.09% (2)
|27.27% (6)
|4.55% (1)
|22.73% (5)
|22.73% (5)
Предыдущие игры
Сталь Мелец Последние 20 матчей: +4 =6 -10Сталь Мелец 0:0 Краковия Гурник Забже 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:0 Шлёнск Легия 2:3 Сталь Мелец
Сталь Мелец 1:1 Лех Погонь Щецин 2:0 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:1 Пяст Сталь Мелец 3:1 Ягеллония Заглембе Любин 2:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:1 Варта Познань Ракув 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:6 Висла Краков Подбескидзе 1:0 Сталь Мелец Сталь Мелец 3:2 Пяст Лехия Гданьск 4:2 Сталь Мелец Краковия 1:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:2 Висла Краков Сталь Мелец 0:2 Гурник Забже Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец Karpaty Krosno 0:2 Сталь Мелец
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +9 =2 -9Лехия Гданьск 2:0 Гурник Забже Ракув 0:1 Лехия Гданьск Пуща Неполомице 3:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Варта Познань
Лехия Гданьск 0:2 Ягеллония Краковия 0:3 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:1 Висла Плоцк Легия 2:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:1 Лех Пяст 2:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 3:2 Шлёнск Олимпия Грудзёнз 0:1 Лехия Гданьск Висла Краков 1:3 Лехия Гданьск Заглембе Любин 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Лехия Гданьск 4:0 Подбескидзе Лехия Гданьск 4:2 Сталь Мелец Гурник Забже 3:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Ракув Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск
Последние игры между собой
Сталь Мелец: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Лехия Гданьск: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|31 - 19
|36
|2.
|Погонь Щецин
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|23 - 10
|35
|3.
|Ракув
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|30 - 20
|34
|4.
|Гурник Забже
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|22 - 20
|27
|5.
|Лехия Гданьск
|0:0 Заявка
|19
|8
|3
|8
|24 - 22
|27
|6.
|Шлёнск
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 19
|25
|7.
|Ягеллония
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|26 - 28
|25
|8.
|Лех
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|27 - 25
|25
|9.
|Заглембе Любин
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 20
|23
|10.
|Краковия
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|19 - 20
|23
|11.
|Варта Познань
|Заявка
|19
|7
|2
|10
|18 - 22
|23
|12.
|Висла Плоцк
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 25
|22
|13.
|Висла Краков
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|27 - 25
|21
|14.
|Пяст
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|23 - 22
|21
|15.
|Подбескидзе
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|18 - 42
|17
|16.
|Сталь Мелец
|0:0 Заявка
|18
|3
|7
|8
|18 - 30
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|11 - 3
|19
|2.
|Легия
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|21 - 15
|19
|3.
|Ракув
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|13 - 8
|19
|4.
|Шлёнск
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|13 - 6
|18
|5.
|Ягеллония
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 11
|15
|6.
|Заглембе Любин
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|7.
|Гурник Забже
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|8.
|Подбескидзе
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 18
|14
|9.
|Лех
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|10.
|Краковия
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|11.
|Лехия Гданьск
|0:0 Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 13
|13
|12.
|Висла Плоцк
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 8
|11
|13.
|Варта Познань
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|6 - 10
|10
|14.
|Сталь Мелец
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 13
|10
|15.
|Висла Краков
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|14 - 18
|9
|16.
|Пяст
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 10
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 4
|17
|2.
|Погонь Щецин
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 7
|16
|3.
|Ракув
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 12
|15
|4.
|Лехия Гданьск
|0:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 9
|14
|5.
|Гурник Забже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|8 - 8
|13
|6.
|Варта Познань
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 12
|13
|7.
|Пяст
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 12
|12
|8.
|Висла Краков
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|13 - 7
|12
|9.
|Лех
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 14
|12
|10.
|Висла Плоцк
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 17
|11
|11.
|Краковия
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 9
|10
|12.
|Ягеллония
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 17
|10
|13.
|Заглембе Любин
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 10
|8
|14.
|Шлёнск
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 13
|7
|15.
|Сталь Мелец
|0:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 17
|6
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 24
|3
Победитель
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