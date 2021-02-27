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Гурник Забже
1:1
Перерыв

Стадион:
Легия
0'
0:1
4' Гол
Капустка Бартош
21' Желтая карточка
Прохазка Роман
26' Желтая карточка
Мартинш Андре
33' Желтая карточка
Гришкевич Адриан
39' Желтая карточка
Янжа Эрик
45' Желтая карточка
Енджейчик Артур
1:1
45' Пенальти
Хименес Хесус
45' Желтая карточка
Новак Бартош
84
Чуды
Мартин
2
Висневски
Пшемыслав
14
Кой
Михал
27
Гришкевич
Адриан
23
Масурас
Яннис
3
Кубица
Кшиштоф
6
Прохазка
Роман
17
Новак
Бартош
64
Янжа
Эрик
24
Собчик
Алекс
9
Хименес
Хесус
1
Боруц
Артур
55
Енджейчик
Артур
4
Ветеска
Матеуш
13
Шабанов
Артём
2
Юранович
Йосип
99
Слиш
Бартош
24
Мартинш
Андре
25
Младенович
Филип
67
Капустка
Бартош
21
Лопеш
Рафаэл
82
Лима
Лукас
II
Гурник Забже
3-5-2
Легия
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Забже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хименес Хесус 8 (4) 0.42
2. Новак Бартош 4 0.21
3. Кравчик Пётр 3 0.16
4. Собчик Алекс 2 0.11
5. Висневски Пшемыслав 1 0.05
6. Бохневич Павел 1 0.05
7. Кой Михал 1 0.05
8. Манне Аласана 1 0.05
9. Сцисляк Даниэль 1 0.05
10. Янжа Эрик 0 0
11. Прохазка Роман 0 0
12. Баинович Филип 0 0
13. Павловски Дариуш 0 0
Легия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пекхарт Томаш 15 (4) 0.79
2. Младенович Филип 4 (1) 0.21
3. Лима Лукас II 3 0.16
4. Капустка Бартош 3 0.16
5. Лопеш Рафаэл 2 0.11
6. Слиш Бартош 2 0.11
7. Вшолек Павел 1 0.05
8. Юранович Йосип 1 0.05
9. Скибицки Кацпер 1 0.05
10. Енджейчик Артур 0 0
11. Костож Кацпер 0 0

Карточки

Гурник Забже
# Игрок      
1. Манне Аласана 5 0
2. Кой Михал 3 0
3. Эвангелу Стефанос 3 0
4. Собчик Алекс 3 0
5. Масурас Яннис 3 0
6. Висневски Пшемыслав 3 0
7. Прохазка Роман 2 0
8. Янжа Эрик 2 0
9. Гришкевич Адриан 2 0
10. Боакье Ричмонд 1 0
11. Рычковски Адам 1 0
12. Хименес Хесус 1 0
13. Хайда Войцех 1 0
14. Палюшек Александр 1 0
15. Войтушек Норберт 1 0
Легия
# Игрок      
1. Енджейчик Артур 6 0
2. Мартинш Андре 4 0
3. Левчук Игор 3 0
4. Младенович Филип 3 0
5. Лима Лукас II 3 0
6. Лопеш Рафаэл 2 0
7. Пекхарт Томаш 2 0
8. Капустка Бартош 2 0
9. Юранович Йосип 2 0
10. Слиш Бартош 2 0
11. Антолич Домагой 1 0
12. Вшолек Павел 1 0
13. Цежняк Радослав 1 0
14. Роша Луиш 1 0
15. Ветеска Матеуш 1 0
16. Мишта Цезарий 1 0
17. Росолек Мацей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гурник Забже 22.73% (5) 9.09% (2) 18.18% (4) 22.73% (5) 13.64% (3) 13.64% (3)
 Легия 9.68% (3) 32.26% (10) 3.23% (1) 22.58% (7) 12.9% (4) 19.35% (6)

Предыдущие игры

Гурник Забже Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Лехия Гданьск 2:0 Гурник Забже Гурник Забже 2:1 Сталь Мелец Ракув 4:2 Гурник Забже Подбескидзе 2:1 Гурник Забже
Гурник Забже 1:1 Лех Ягеллония 1:0 Гурник Забже Гурник Забже 0:2 Краковия Висла Плоцк 0:1 Гурник Забже Гурник Забже 2:1 Погонь Щецин Гурник Забже 1:2 Пяст Шлёнск 0:0 Гурник Забже Островец-Свентокшиски 2:3 Гурник Забже Варта Познань 0:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:3 Ракув Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Гурник Забже 0:0 Висла Краков Легия 1:3 Гурник Забже Гурник Забже 3:0 Лехия Гданьск Фрайбург 4:1 Гурник Забже Сталь Мелец 0:2 Гурник Забже
Легия Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Легия 5:2 Висла Плоцк Ягеллония 1:1 Легия ЛКС Лодзь 2:3 Легия Легия 2:0 Ракув
Подбескидзе 1:0 Легия Краснодар 0:0 Легия Легия 2:3 Сталь Мелец Висла Краков 1:2 Легия Легия 2:0 Лехия Гданьск Легия 2:2 Пяст Видзев Лодзь 0:1 Легия Краковия 0:1 Легия Легия 2:1 Лех Варта Познань 0:3 Легия Погонь Щецин 0:0 Легия Легия 2:1 Шлёнск Легия 2:1 Заглембе Любин Легия 0:0 Краковия Легия 0:3 Карабах Легия 2:0 Дрита

Последние игры между собой

Гурник Забже: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Легия: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Легия 1:3 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:0 Легия Экстракласса Легия 5:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:2 Легия Экстракласса
Легия 4:0 Гурник Забже Экстракласса Легия 2:0 Гурник Забже Экстракласса Легия 2:1 Гурник Забже Кубок Гурник Забже 1:1 Легия Кубок Легия 1:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 3:1 Легия Экстракласса Легия 3:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:2 Легия Экстракласса Легия 2:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 0:4 Легия Экстракласса Легия 1:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:3 Легия Экстракласса Гурник Забже 0:3 Легия Экстракласса Гурник Забже 3:1 Легия Кубок Польши Легия 2:1 Гурник Забже Экстракласса Легия 3:0 Гурник Забже Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия 1:1 Заявка 19 11 4 4 32 - 20 37
2. Погонь Щецин Заявка 18 10 5 3 23 - 10 35
3. Ракув Заявка 19 10 4 5 30 - 20 34
4. Лехия Гданьск Заявка 19 9 2 8 25 - 22 29
5. Гурник Забже 1:1 Заявка 19 8 4 7 23 - 21 28
6. Шлёнск Заявка 18 7 4 7 22 - 19 25
7. Ягеллония Заявка 19 7 4 8 26 - 29 25
8. Лех Заявка 19 6 7 6 27 - 25 25
9. Пяст Заявка 19 6 6 7 24 - 22 24
10. Заглембе Любин Заявка 18 6 5 7 19 - 20 23
11. Краковия Заявка 18 5 8 5 19 - 20 23
12. Варта Познань Заявка 19 7 2 10 18 - 22 23
13. Висла Плоцк Заявка 17 6 4 7 22 - 25 22
14. Висла Краков Заявка 18 5 6 7 27 - 25 21
15. Подбескидзе Заявка 19 4 5 10 18 - 42 17
16. Сталь Мелец Заявка 18 3 6 9 18 - 31 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин Заявка 9 5 4 0 11 - 3 19
2. Легия 1:1 Заявка 10 6 1 3 21 - 15 19
3. Ракув Заявка 10 6 1 3 13 - 8 19
4. Шлёнск Заявка 8 5 3 0 13 - 6 18
5. Ягеллония Заявка 9 4 3 2 16 - 12 15
6. Заглембе Любин Заявка 9 4 3 2 12 - 10 15
7. Гурник Забже 1:1 Заявка 10 4 3 3 15 - 13 15
8. Подбескидзе Заявка 10 4 2 4 11 - 18 14
9. Лех Заявка 9 3 4 2 12 - 11 13
10. Краковия Заявка 9 3 4 2 11 - 11 13
11. Лехия Гданьск Заявка 10 4 1 5 15 - 13 13
12. Висла Плоцк Заявка 9 3 2 4 8 - 8 11
13. Варта Познань Заявка 9 3 1 5 6 - 10 10
14. Висла Краков Заявка 9 3 0 6 14 - 18 9
15. Пяст Заявка 9 2 3 4 8 - 10 9
16. Сталь Мелец Заявка 9 2 3 4 7 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия 1:1 Заявка 9 5 3 1 11 - 5 18
2. Погонь Щецин Заявка 9 5 1 3 12 - 7 16
3. Лехия Гданьск Заявка 9 5 1 3 10 - 9 16
4. Ракув Заявка 9 4 3 2 17 - 12 15
5. Пяст Заявка 10 4 3 3 16 - 12 15
6. Гурник Забже 1:1 Заявка 9 4 1 4 8 - 8 13
7. Варта Познань Заявка 10 4 1 5 12 - 12 13
8. Висла Краков Заявка 9 2 6 1 13 - 7 12
9. Лех Заявка 10 3 3 4 15 - 14 12
10. Висла Плоцк Заявка 8 3 2 3 14 - 17 11
11. Краковия Заявка 9 2 4 3 8 - 9 10
12. Ягеллония Заявка 10 3 1 6 10 - 17 10
13. Заглембе Любин Заявка 9 2 2 5 7 - 10 8
14. Шлёнск Заявка 10 2 1 7 9 - 13 7
15. Сталь Мелец Заявка 9 1 3 5 11 - 17 6
16. Подбескидзе Заявка 9 0 3 6 7 - 24 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion im. Ernesta Pohla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Гурник Забже
Ничья
Легия
4.40
5.22
1.89
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 11.00 4.40 1.35
Бонус: 5 000 ₽ 4.40 3.52 1.89
Бонус: 5 000 ₽ 12.00 4.90 1.27
  14.17 5.22 1.29

Самый высокий коэффициент на матч «Гурник Забже» – «Легия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гурник Забже» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Легия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гурник Забже» – «Легия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.50 1.03 7.30 1.06 3.32 1.31 2.53 1.52 1.91 1.99 1.44 2.77 1.32 3.26 1.11 5.70 1.08 6.25 1.00 11.25
10.00 1.03 7.40 1.07 4.50 1.18 3.25 1.31 2.02 1.79 1.90 1.85 1.73 2.10 1.42 1.87 1.50 3.55 1.08 7.00 1.07 7.50 1.04 9.00 1.03 10.00 0.00 18.00
3.53 1.32 2.94 1.43 3.13 1.39 2.14 1.76 1.77 2.13 1.53 2.59 1.30 3.65 1.54 2.57 1.31 3.60 1.11 7.36
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3
2.83 1.43 1.86 1.94 1.41 2.91
1.82 1.99 1.33 3.15 1.03 10.00 1.02 11.00 1.02 11.00
2.83 1.45 2.32 1.63 1.81 2.05 1.51 2.63 1.20 4.75 1.51 2.62 1.20 4.60
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.65 1.48 1.66 2.22 1.28 3.64
2.50 1.49 1.62 2.21 1.25 3.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.90 2.11
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
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