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Ягеллония
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Пяст
0' 9'
55
Дзеконски
Ксавье
15
Твардек
Кристофер
3
Августин
Блажей
17
Рунье
Иван
5
Настич
Боян
23
Феррейроа
Фернан
6
Романчук
Тарас
10
Макушевски
Мацей
26
Поспишил
Мартин
27
Вдовик
Бартломей
13
Черных
Фёдор
26
Плах
Франтишек
28
Рыманяк
Бартош
4
Червински
Якуб
5
Гук
Томаш
14
Голубек
Якуб
10
Вида
Кристофер
18
Соколовски
Патрик
3
Йодловец
Томаш
16
Стечик
Доминик
6
Храпек
Михал
70
Сверчок
Якуб
Ягеллония
4-2-3-1
Пяст
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Ягеллония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Имас Хесус 10 (1) 0.53
2. Пульич Яков 9 (1) 0.47
3. Макушевски Мацей 3 0.16
4. Поспишил Мартин 1 0.05
5. Романчук Тарас 1 0.05
6. Вдовик Бартломей 1 0.05
7. Мыстковски Пшемыслав 1 0.05
8. Пржикрыл Томаш 0 0
9. Ольшевски Павел 0 0
10. Черных Фёдор 0 0
Пяст
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сверчок Якуб 8 (3) 0.42
2. Жиро Михал 4 (2) 0.21
3. Алвеш Тьягу 2 0.11
4. Малярчик Петр 2 0.11
5. Милевски Себастиан 2 0.11
6. Стечик Доминик 2 0.11
7. Червински Якуб 1 0.05
8. Вида Кристофер 1 0.05
9. Соколовски Патрик 1 0.05
10. Бадья Херард 0 0
11. Кончковски Мартин 0 0
12. Голубек Якуб 0 0
13. Храпек Михал 0 0
14. Липски Патрик 0 0
15. Пырка Аркадиуш 0 0

Карточки

Ягеллония
# Игрок      
1. Цэру Богдан 5 0
2. Борысюк Ариэль 4 0
3. Августин Блажей 3 0
4. Черных Фёдор 3 0
5. Романчук Тарас 3 0
6. Рунье Иван 2 0
7. Поспишил Мартин 2 0
8. Бида Бартош 2 0
9. Вдовик Бартломей 2 0
10. Ольшевски Павел 1 0
11. Собчак Шимон 1 0
12. Пульич Яков 1 0
13. Камара Хуан 1 0
14. Стейнбор Павел 1 0
15. Бедварссон Бедвар 1 0
16. Арсенич Зоран 1 0
17. Milosz Matysik 1 0
Пяст
# Игрок      
1. Соколовски Патрик 4 0
2. Пырка Аркадиуш 4 0
3. Сверчок Якуб 3 0
4. Жиро Михал 3 0
5. Храпек Михал 3 0
6. Гук Томаш 3 0
7. Липски Патрик 3 0
8. Киркесков Миккель 2 0
9. Червински Якуб 2 0
10. Малярчик Петр 2 0
11. Йодловец Томаш 1 0
12. Голубек Якуб 1 0
13. Бадья Херард 1 0
14. Кончковски Мартин 1 0
15. Вида Кристофер 1 0
16. Милевски Себастиан 1 0
17. Стечик Доминик 1 0
18. Хиек Хавьер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ягеллония 19.23% (5) 23.08% (6) 3.85% (1) 26.92% (7) 15.38% (4) 11.54% (3)
 Пяст 8.7% (2) 13.04% (3) 21.74% (5) 21.74% (5) 4.35% (1) 30.43% (7)

Предыдущие игры

Ягеллония Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Подбескидзе 1:1 Ягеллония Ягеллония 1:1 Легия Висла Краков 2:0 Ягеллония Лехия Гданьск 0:2 Ягеллония
Ротор 1:1 Ягеллония Ягеллония 1:0 Гурник Забже Ракув 3:2 Ягеллония Ягеллония 4:3 Варта Познань Сталь Мелец 3:1 Ягеллония Ягеллония 5:2 Висла Плоцк Краковия 3:1 Ягеллония Погонь Щецин 3:0 Ягеллония Шлёнск 1:0 Ягеллония Ягеллония 2:1 Лех Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Пяст 0:1 Ягеллония Ягеллония 2:2 Подбескидзе Легия 1:2 Ягеллония Ягеллония 1:1 Висла Краков Гурник Забже 3:1 Ягеллония
Пяст Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Пяст 0:1 Варта Познань Погонь Щецин 0:0 Пяст Погонь Щецин 1:2 Пяст Пяст 2:0 Шлёнск
Висла Краков 3:4 Пяст Пяст 0:0 Ракув Подбескидзе 0:5 Пяст Пяст 1:1 Заглембе Любин Сталь Мелец 1:1 Пяст Легия 2:2 Пяст Пяст 2:0 Лехия Гданьск Гурник Забже 1:2 Пяст Пяст 2:2 Висла Плоцк Краковия 1:0 Пяст Пяст 1:4 Лех Сталь Мелец 3:2 Пяст Копенгаген 3:0 Пяст Пяст 0:1 Ягеллония Пяст 3:2 Хартберг Варта Познань 0:0 Пяст

Последние игры между собой

Ягеллония: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Пяст: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Пяст 0:1 Ягеллония Экстракласса Пяст 2:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:2 Пяст Экстракласса Пяст 3:1 Ягеллония Экстракласса
Пяст 2:1 Ягеллония Экстракласса Пяст 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:0 Пяст Экстракласса Пяст 2:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:2 Пяст Экстракласса Ягеллония 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 4:3 Пяст Экстракласса Ягеллония 1:1 Пяст Экстракласса Пяст 2:1 Ягеллония Экстракласса Пяст 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:2 Пяст Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 18 11 3 4 31 - 19 36
2. Погонь Щецин Заявка 18 10 5 3 23 - 10 35
3. Ракув Заявка 19 10 4 5 30 - 20 34
4. Лехия Гданьск Заявка 19 9 2 8 25 - 22 29
5. Гурник Забже Заявка 18 8 3 7 22 - 20 27
6. Ягеллония 0:0 Заявка 19 7 5 7 26 - 28 26
7. Шлёнск Заявка 18 7 4 7 22 - 19 25
8. Лех Заявка 19 6 7 6 27 - 25 25
9. Заглембе Любин Заявка 18 6 5 7 19 - 20 23
10. Краковия Заявка 18 5 8 5 19 - 20 23
11. Варта Познань Заявка 19 7 2 10 18 - 22 23
12. Висла Плоцк Заявка 17 6 4 7 22 - 25 22
13. Пяст 0:0 Заявка 19 5 7 7 23 - 22 22
14. Висла Краков Заявка 18 5 6 7 27 - 25 21
15. Подбескидзе Заявка 19 4 5 10 18 - 42 17
16. Сталь Мелец Заявка 18 3 6 9 18 - 31 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин Заявка 9 5 4 0 11 - 3 19
2. Легия Заявка 10 6 1 3 21 - 15 19
3. Ракув Заявка 10 6 1 3 13 - 8 19
4. Шлёнск Заявка 8 5 3 0 13 - 6 18
5. Ягеллония 0:0 Заявка 9 4 4 1 16 - 11 16
6. Заглембе Любин Заявка 9 4 3 2 12 - 10 15
7. Гурник Забже Заявка 9 4 2 3 14 - 12 14
8. Подбескидзе Заявка 10 4 2 4 11 - 18 14
9. Лех Заявка 9 3 4 2 12 - 11 13
10. Краковия Заявка 9 3 4 2 11 - 11 13
11. Лехия Гданьск Заявка 10 4 1 5 15 - 13 13
12. Висла Плоцк Заявка 9 3 2 4 8 - 8 11
13. Варта Познань Заявка 9 3 1 5 6 - 10 10
14. Висла Краков Заявка 9 3 0 6 14 - 18 9
15. Пяст 0:0 Заявка 9 2 3 4 8 - 10 9
16. Сталь Мелец Заявка 9 2 3 4 7 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 8 5 2 1 10 - 4 17
2. Погонь Щецин Заявка 9 5 1 3 12 - 7 16
3. Лехия Гданьск Заявка 9 5 1 3 10 - 9 16
4. Ракув Заявка 9 4 3 2 17 - 12 15
5. Гурник Забже Заявка 9 4 1 4 8 - 8 13
6. Варта Познань Заявка 10 4 1 5 12 - 12 13
7. Пяст 0:0 Заявка 10 3 4 3 15 - 12 13
8. Висла Краков Заявка 9 2 6 1 13 - 7 12
9. Лех Заявка 10 3 3 4 15 - 14 12
10. Висла Плоцк Заявка 8 3 2 3 14 - 17 11
11. Краковия Заявка 9 2 4 3 8 - 9 10
12. Ягеллония 0:0 Заявка 10 3 1 6 10 - 17 10
13. Заглембе Любин Заявка 9 2 2 5 7 - 10 8
14. Шлёнск Заявка 10 2 1 7 9 - 13 7
15. Сталь Мелец Заявка 9 1 3 5 11 - 17 6
16. Подбескидзе Заявка 9 0 3 6 7 - 24 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Bialystok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ягеллония
Ничья
Пяст
4.05
3.50
2.06
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.60 3.45 2.00
Бонус: 5 000 ₽ 4.05 3.24 2.01
Бонус: 5 000 ₽ 3.80 3.20 1.97
  3.89 3.50 2.06

Самый высокий коэффициент на матч «Ягеллония» – «Пяст» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ягеллония» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Пяст» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ягеллония» – «Пяст», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.20 1.04 7.40 1.06 3.62 1.27 2.75 1.45 1.94 1.95 1.53 2.50 1.37 2.99 1.15 4.95 1.10 5.35 1.02 9.50
8.50 1.05 7.00 1.08 3.20 1.32 2.48 1.50 2.15 1.70 1.80 1.95 1.71 2.12 1.42 2.75 1.30 3.30 1.12 5.55 1.10 6.25 1.02 10.50 1.01 11.00 1.01 17.00
3.74 1.30 2.85 1.47 2.23 1.70 1.93 1.96 1.72 2.21 1.52 2.66 1.50 2.68 1.35 3.32 1.13 6.71
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.77 1.44 1.90 1.90 1.45 2.75
2.65 1.44 1.76 2.00 1.37 2.95 1.10 6.25 1.07 7.50
3.08 1.41 2.52 1.57 1.97 1.92 1.60 2.45 1.43 2.98
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.79 1.44 1.75 2.08 1.32 3.38
2.65 1.44 1.68 2.11 1.28 3.50 1.29 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.80 1.95
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
3.30 1.31
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