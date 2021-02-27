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Ягеллония
0:1
Конец матча

Стадион:
Пяст
0'
27' Желтая карточка
Августин Блажей
28' Желтая карточка
Голубек Якуб
36' Желтая карточка
Романчук Тарас
51' Желтая карточка
Твардек Кристофер
53' Желтая карточка
Рыманяк Бартош
60' Вторая желтая карточка
Августин Блажей
0:1
90' Гол
Алвеш Тьягу
90'+6
55
Дзеконски
Ксавье
15
Твардек
Кристофер
3
Августин
Блажей
17
Рунье
Иван
5
Настич
Боян
23
Феррейроа
Фернан
6
Романчук
Тарас
10
Макушевски
Мацей
26
Поспишил
Мартин
27
Вдовик
Бартломей
13
Черных
Фёдор
26
Плах
Франтишек
28
Рыманяк
Бартош
4
Червински
Якуб
5
Гук
Томаш
14
Голубек
Якуб
10
Вида
Кристофер
18
Соколовски
Патрик
3
Йодловец
Томаш
16
Стечик
Доминик
6
Храпек
Михал
70
Сверчок
Якуб
Ягеллония
4-2-3-1
Пяст
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Ягеллония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Имас Хесус 10 (1) 0.53
2. Пульич Яков 9 (1) 0.47
3. Макушевски Мацей 3 0.16
4. Поспишил Мартин 1 0.05
5. Романчук Тарас 1 0.05
6. Вдовик Бартломей 1 0.05
7. Мыстковски Пшемыслав 1 0.05
8. Пржикрыл Томаш 0 0
9. Ольшевски Павел 0 0
10. Черных Фёдор 0 0
Пяст
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сверчок Якуб 8 (3) 0.42
2. Жиро Михал 4 (2) 0.21
3. Алвеш Тьягу 3 0.16
4. Малярчик Петр 2 0.11
5. Милевски Себастиан 2 0.11
6. Стечик Доминик 2 0.11
7. Червински Якуб 1 0.05
8. Вида Кристофер 1 0.05
9. Соколовски Патрик 1 0.05
10. Голубек Якуб 0 0
11. Бадья Херард 0 0
12. Кончковски Мартин 0 0
13. Храпек Михал 0 0
14. Липски Патрик 0 0
15. Пырка Аркадиуш 0 0

Карточки

Ягеллония
# Игрок      
1. Августин Блажей 4 1
2. Цэру Богдан 5 0
3. Борысюк Ариэль 4 0
4. Романчук Тарас 4 0
5. Черных Фёдор 3 0
6. Рунье Иван 2 0
7. Поспишил Мартин 2 0
8. Бида Бартош 2 0
9. Вдовик Бартломей 2 0
10. Ольшевски Павел 1 0
11. Собчак Шимон 1 0
12. Пульич Яков 1 0
13. Камара Хуан 1 0
14. Стейнбор Павел 1 0
15. Бедварссон Бедвар 1 0
16. Арсенич Зоран 1 0
17. Твардек Кристофер 1 0
18. Milosz Matysik 1 0
Пяст
# Игрок      
1. Соколовски Патрик 4 0
2. Пырка Аркадиуш 4 0
3. Сверчок Якуб 3 0
4. Жиро Михал 3 0
5. Храпек Михал 3 0
6. Гук Томаш 3 0
7. Липски Патрик 3 0
8. Киркесков Миккель 2 0
9. Голубек Якуб 2 0
10. Червински Якуб 2 0
11. Малярчик Петр 2 0
12. Йодловец Томаш 1 0
13. Бадья Херард 1 0
14. Рыманяк Бартош 1 0
15. Кончковски Мартин 1 0
16. Вида Кристофер 1 0
17. Милевски Себастиан 1 0
18. Стечик Доминик 1 0
19. Хиек Хавьер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ягеллония 19.23% (5) 23.08% (6) 3.85% (1) 26.92% (7) 15.38% (4) 11.54% (3)
 Пяст 8.33% (2) 12.5% (3) 20.83% (5) 20.83% (5) 4.17% (1) 33.33% (8)

Предыдущие игры

Ягеллония Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Подбескидзе 1:1 Ягеллония Ягеллония 1:1 Легия Висла Краков 2:0 Ягеллония Лехия Гданьск 0:2 Ягеллония
Ротор 1:1 Ягеллония Ягеллония 1:0 Гурник Забже Ракув 3:2 Ягеллония Ягеллония 4:3 Варта Познань Сталь Мелец 3:1 Ягеллония Ягеллония 5:2 Висла Плоцк Краковия 3:1 Ягеллония Погонь Щецин 3:0 Ягеллония Шлёнск 1:0 Ягеллония Ягеллония 2:1 Лех Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Пяст 0:1 Ягеллония Ягеллония 2:2 Подбескидзе Легия 1:2 Ягеллония Ягеллония 1:1 Висла Краков Гурник Забже 3:1 Ягеллония
Пяст Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Пяст 0:1 Варта Познань Погонь Щецин 0:0 Пяст Погонь Щецин 1:2 Пяст Пяст 2:0 Шлёнск
Висла Краков 3:4 Пяст Пяст 0:0 Ракув Подбескидзе 0:5 Пяст Пяст 1:1 Заглембе Любин Сталь Мелец 1:1 Пяст Легия 2:2 Пяст Пяст 2:0 Лехия Гданьск Гурник Забже 1:2 Пяст Пяст 2:2 Висла Плоцк Краковия 1:0 Пяст Пяст 1:4 Лех Сталь Мелец 3:2 Пяст Копенгаген 3:0 Пяст Пяст 0:1 Ягеллония Пяст 3:2 Хартберг Варта Познань 0:0 Пяст

Последние игры между собой

Ягеллония: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Пяст: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Пяст 0:1 Ягеллония Экстракласса Пяст 2:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:2 Пяст Экстракласса Пяст 3:1 Ягеллония Экстракласса
Пяст 2:1 Ягеллония Экстракласса Пяст 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:0 Пяст Экстракласса Пяст 2:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:2 Пяст Экстракласса Ягеллония 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 4:3 Пяст Экстракласса Ягеллония 1:1 Пяст Экстракласса Пяст 2:1 Ягеллония Экстракласса Пяст 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:2 Пяст Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия 1:1 Заявка 19 11 4 4 32 - 20 37
2. Погонь Щецин Заявка 18 10 5 3 23 - 10 35
3. Ракув Заявка 19 10 4 5 30 - 20 34
4. Лехия Гданьск Заявка 19 9 2 8 25 - 22 29
5. Гурник Забже 1:1 Заявка 19 8 4 7 23 - 21 28
6. Шлёнск Заявка 18 7 4 7 22 - 19 25
7. Ягеллония Заявка 19 7 4 8 26 - 29 25
8. Лех Заявка 19 6 7 6 27 - 25 25
9. Пяст Заявка 19 6 6 7 24 - 22 24
10. Заглембе Любин Заявка 18 6 5 7 19 - 20 23
11. Краковия Заявка 18 5 8 5 19 - 20 23
12. Варта Познань Заявка 19 7 2 10 18 - 22 23
13. Висла Плоцк Заявка 17 6 4 7 22 - 25 22
14. Висла Краков Заявка 18 5 6 7 27 - 25 21
15. Подбескидзе Заявка 19 4 5 10 18 - 42 17
16. Сталь Мелец Заявка 18 3 6 9 18 - 31 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин Заявка 9 5 4 0 11 - 3 19
2. Легия 1:1 Заявка 10 6 1 3 21 - 15 19
3. Ракув Заявка 10 6 1 3 13 - 8 19
4. Шлёнск Заявка 8 5 3 0 13 - 6 18
5. Ягеллония Заявка 9 4 3 2 16 - 12 15
6. Заглембе Любин Заявка 9 4 3 2 12 - 10 15
7. Гурник Забже 1:1 Заявка 10 4 3 3 15 - 13 15
8. Подбескидзе Заявка 10 4 2 4 11 - 18 14
9. Лех Заявка 9 3 4 2 12 - 11 13
10. Краковия Заявка 9 3 4 2 11 - 11 13
11. Лехия Гданьск Заявка 10 4 1 5 15 - 13 13
12. Висла Плоцк Заявка 9 3 2 4 8 - 8 11
13. Варта Познань Заявка 9 3 1 5 6 - 10 10
14. Висла Краков Заявка 9 3 0 6 14 - 18 9
15. Пяст Заявка 9 2 3 4 8 - 10 9
16. Сталь Мелец Заявка 9 2 3 4 7 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия 1:1 Заявка 9 5 3 1 11 - 5 18
2. Погонь Щецин Заявка 9 5 1 3 12 - 7 16
3. Лехия Гданьск Заявка 9 5 1 3 10 - 9 16
4. Ракув Заявка 9 4 3 2 17 - 12 15
5. Пяст Заявка 10 4 3 3 16 - 12 15
6. Гурник Забже 1:1 Заявка 9 4 1 4 8 - 8 13
7. Варта Познань Заявка 10 4 1 5 12 - 12 13
8. Висла Краков Заявка 9 2 6 1 13 - 7 12
9. Лех Заявка 10 3 3 4 15 - 14 12
10. Висла Плоцк Заявка 8 3 2 3 14 - 17 11
11. Краковия Заявка 9 2 4 3 8 - 9 10
12. Ягеллония Заявка 10 3 1 6 10 - 17 10
13. Заглембе Любин Заявка 9 2 2 5 7 - 10 8
14. Шлёнск Заявка 10 2 1 7 9 - 13 7
15. Сталь Мелец Заявка 9 1 3 5 11 - 17 6
16. Подбескидзе Заявка 9 0 3 6 7 - 24 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Романчук Тарас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Голубек Якуб получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Августин Блажей получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Bialystok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 18.00 1.25 4.60
Бонус: 5 000 ₽ 4.05 3.24 2.01
Бонус: 5 000 ₽ 19.00 1.14 6.80
  10.19 1.74 2.70

Самый высокий коэффициент на матч «Ягеллония» – «Пяст» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ягеллония» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Пяст» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ягеллония» – «Пяст», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.20 1.04 7.40 1.06 3.62 1.27 2.75 1.45 1.94 1.95 1.53 2.50 1.37 2.99 1.15 4.95 1.10 5.35 1.02 9.50
1.14 5.20 1.47 2.55 1.25 3.75 1.05 8.50 2.15 1.70 1.03 10.00 1.71 2.12 1.02 11.00 1.02 11.00 1.01 12.60 1.10 6.25 1.02 10.50 1.01 11.00 1.01 17.00
1.89 1.97 1.56 2.48 1.24 4.15 1.74 2.17 1.52 2.62 1.34 3.38 1.46 2.83 1.81 2.07 1.62 2.39 1.46 2.82 1.52 2.66 1.50 2.68 1.35 3.32 1.13 6.71
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.77 1.44 1.90 1.90 1.45 2.75
1.57 2.31 1.11 5.80 1.07 7.50 1.10 6.25 1.07 7.50
1.38 3.09 1.21 4.52 1.51 2.63 1.34 3.34 1.43 2.98
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.79 1.44 1.75 2.08 1.32 3.38
2.65 1.44 1.68 2.11 1.28 3.50 1.29 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
3.30 1.31
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