Ягеллония
0:1
Конец матча
Стадион: Городской стадион Белостока
Пяст
27' Желтая карточкаАвгустин Блажей
28' Желтая карточкаГолубек Якуб
36' Желтая карточкаРоманчук Тарас
51' Желтая карточкаТвардек Кристофер
53' Желтая карточкаРыманяк Бартош
60' Вторая желтая карточкаАвгустин Блажей
0:1
90' ГолАлвеш Тьягу
17
Рунье
Иван
13
Черных
Фёдор
14
Голубек
Якуб
70
Сверчок
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Рунье ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Черных ФёдорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Цэру БогданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бида БартошНападающий
-
-
Главный тренер: Bogdan Zajac
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Сверчок ЯкубНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Бадья ХерардПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Жиро МихалНападающий
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
Ход матча
27'
28'
36'
53'
60'
90'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Имас Хесус
|10 (1)
|0.53
|2.
|Пульич Яков
|9 (1)
|0.47
|3.
|Макушевски Мацей
|3
|0.16
|4.
|Поспишил Мартин
|1
|0.05
|5.
|Романчук Тарас
|1
|0.05
|6.
|Вдовик Бартломей
|1
|0.05
|7.
|Мыстковски Пшемыслав
|1
|0.05
|8.
|Пржикрыл Томаш
|0
|0
|9.
|Ольшевски Павел
|0
|0
|10.
|Черных Фёдор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сверчок Якуб
|8 (3)
|0.42
|2.
|Жиро Михал
|4 (2)
|0.21
|3.
|Алвеш Тьягу
|3
|0.16
|4.
|Малярчик Петр
|2
|0.11
|5.
|Милевски Себастиан
|2
|0.11
|6.
|Стечик Доминик
|2
|0.11
|7.
|Червински Якуб
|1
|0.05
|8.
|Вида Кристофер
|1
|0.05
|9.
|Соколовски Патрик
|1
|0.05
|10.
|Голубек Якуб
|0
|0
|11.
|Бадья Херард
|0
|0
|12.
|Кончковски Мартин
|0
|0
|13.
|Храпек Михал
|0
|0
|14.
|Липски Патрик
|0
|0
|15.
|Пырка Аркадиуш
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Августин Блажей
|4
|1
|2.
|Цэру Богдан
|5
|0
|3.
|Борысюк Ариэль
|4
|0
|4.
|Романчук Тарас
|4
|0
|5.
|Черных Фёдор
|3
|0
|6.
|Рунье Иван
|2
|0
|7.
|Поспишил Мартин
|2
|0
|8.
|Бида Бартош
|2
|0
|9.
|Вдовик Бартломей
|2
|0
|10.
|Ольшевски Павел
|1
|0
|11.
|Собчак Шимон
|1
|0
|12.
|Пульич Яков
|1
|0
|13.
|Камара Хуан
|1
|0
|14.
|Стейнбор Павел
|1
|0
|15.
|Бедварссон Бедвар
|1
|0
|16.
|Арсенич Зоран
|1
|0
|17.
|Твардек Кристофер
|1
|0
|18.
|Milosz Matysik
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Соколовски Патрик
|4
|0
|2.
|Пырка Аркадиуш
|4
|0
|3.
|Сверчок Якуб
|3
|0
|4.
|Жиро Михал
|3
|0
|5.
|Храпек Михал
|3
|0
|6.
|Гук Томаш
|3
|0
|7.
|Липски Патрик
|3
|0
|8.
|Киркесков Миккель
|2
|0
|9.
|Голубек Якуб
|2
|0
|10.
|Червински Якуб
|2
|0
|11.
|Малярчик Петр
|2
|0
|12.
|Йодловец Томаш
|1
|0
|13.
|Бадья Херард
|1
|0
|14.
|Рыманяк Бартош
|1
|0
|15.
|Кончковски Мартин
|1
|0
|16.
|Вида Кристофер
|1
|0
|17.
|Милевски Себастиан
|1
|0
|18.
|Стечик Доминик
|1
|0
|19.
|Хиек Хавьер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ягеллония
|19.23% (5)
|23.08% (6)
|3.85% (1)
|26.92% (7)
|15.38% (4)
|11.54% (3)
|Пяст
|8.33% (2)
|12.5% (3)
|20.83% (5)
|20.83% (5)
|4.17% (1)
|33.33% (8)
Предыдущие игры
Ягеллония Последние 20 матчей: +7 =5 -8Подбескидзе 1:1 Ягеллония Ягеллония 1:1 Легия Висла Краков 2:0 Ягеллония Лехия Гданьск 0:2 Ягеллония
Ротор 1:1 Ягеллония Ягеллония 1:0 Гурник Забже Ракув 3:2 Ягеллония Ягеллония 4:3 Варта Познань Сталь Мелец 3:1 Ягеллония Ягеллония 5:2 Висла Плоцк Краковия 3:1 Ягеллония Погонь Щецин 3:0 Ягеллония Шлёнск 1:0 Ягеллония Ягеллония 2:1 Лех Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Пяст 0:1 Ягеллония Ягеллония 2:2 Подбескидзе Легия 1:2 Ягеллония Ягеллония 1:1 Висла Краков Гурник Забже 3:1 Ягеллония
Пяст Последние 20 матчей: +8 =6 -6Пяст 0:1 Варта Познань Погонь Щецин 0:0 Пяст Погонь Щецин 1:2 Пяст Пяст 2:0 Шлёнск
Висла Краков 3:4 Пяст Пяст 0:0 Ракув Подбескидзе 0:5 Пяст Пяст 1:1 Заглембе Любин Сталь Мелец 1:1 Пяст Легия 2:2 Пяст Пяст 2:0 Лехия Гданьск Гурник Забже 1:2 Пяст Пяст 2:2 Висла Плоцк Краковия 1:0 Пяст Пяст 1:4 Лех Сталь Мелец 3:2 Пяст Копенгаген 3:0 Пяст Пяст 0:1 Ягеллония Пяст 3:2 Хартберг Варта Познань 0:0 Пяст
Последние игры между собой
Ягеллония: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Пяст: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Пяст 2:1 Ягеллония Экстракласса Пяст 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:0 Пяст Экстракласса Пяст 2:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:2 Пяст Экстракласса Ягеллония 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 4:3 Пяст Экстракласса Ягеллония 1:1 Пяст Экстракласса Пяст 2:1 Ягеллония Экстракласса Пяст 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:2 Пяст Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|1:1 Заявка
|19
|11
|4
|4
|32 - 20
|37
|2.
|Погонь Щецин
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|23 - 10
|35
|3.
|Ракув
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|30 - 20
|34
|4.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|25 - 22
|29
|5.
|Гурник Забже
|1:1 Заявка
|19
|8
|4
|7
|23 - 21
|28
|6.
|Шлёнск
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 19
|25
|7.
|Ягеллония
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|26 - 29
|25
|8.
|Лех
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|27 - 25
|25
|9.
|Пяст
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|24 - 22
|24
|10.
|Заглембе Любин
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 20
|23
|11.
|Краковия
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|19 - 20
|23
|12.
|Варта Познань
|Заявка
|19
|7
|2
|10
|18 - 22
|23
|13.
|Висла Плоцк
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 25
|22
|14.
|Висла Краков
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|27 - 25
|21
|15.
|Подбескидзе
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|18 - 42
|17
|16.
|Сталь Мелец
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|18 - 31
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|11 - 3
|19
|2.
|Легия
|1:1 Заявка
|10
|6
|1
|3
|21 - 15
|19
|3.
|Ракув
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|13 - 8
|19
|4.
|Шлёнск
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|13 - 6
|18
|5.
|Ягеллония
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 12
|15
|6.
|Заглембе Любин
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|7.
|Гурник Забже
|1:1 Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 13
|15
|8.
|Подбескидзе
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 18
|14
|9.
|Лех
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|10.
|Краковия
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|11.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 13
|13
|12.
|Висла Плоцк
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 8
|11
|13.
|Варта Познань
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|6 - 10
|10
|14.
|Висла Краков
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|14 - 18
|9
|15.
|Пяст
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 10
|9
|16.
|Сталь Мелец
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 14
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|1:1 Заявка
|9
|5
|3
|1
|11 - 5
|18
|2.
|Погонь Щецин
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 7
|16
|3.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|10 - 9
|16
|4.
|Ракув
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 12
|15
|5.
|Пяст
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 12
|15
|6.
|Гурник Забже
|1:1 Заявка
|9
|4
|1
|4
|8 - 8
|13
|7.
|Варта Познань
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 12
|13
|8.
|Висла Краков
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|13 - 7
|12
|9.
|Лех
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 14
|12
|10.
|Висла Плоцк
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 17
|11
|11.
|Краковия
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 9
|10
|12.
|Ягеллония
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 17
|10
|13.
|Заглембе Любин
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 10
|8
|14.
|Шлёнск
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 13
|7
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 17
|6
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 24
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ягеллония» – «Пяст» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ягеллония» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Пяст» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ягеллония» – «Пяст», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров