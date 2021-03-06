Брисбен Роар
1:0
Второй тайм: 58'
Стадион: Dolphin Oval
Сидней
9' Желтая карточкаБарбарусес Костас
1:0
18' ГолУэнзел-Холлс Дилан
25' Желтая карточкаНинкович Милош
36' Желтая карточкаRhyan Grant1
21
Янг
Джейми
27
Трюин
Кай
26
О'Ши
Джеймс
25
Акбари
Рамат
10
Riku
Danzaki
23
Rhyan
Grant1
16
Кинг
Джоэл
26
Брэттан
Люк
33
Patrick
Wood
- Основной состав
-
21 Янг ДжеймиВратарь
-
27 Трюин КайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
-
25 Акбари РаматПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Riku DanzakiПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Jesse Daley
-
-
-
Главный тренер: Warren Moon
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Rhyan Grant1Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Кинг ДжоэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Patrick WoodНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 БобоНападающий
-
-
Главный тренер: Steve Corica
Ход матча
18'
1:0
25'
36'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уэнзел-Холлс Дилан
|6
|0.6
|2.
|Макдональд Скотт
|3
|0.3
|3.
|Riku Danzaki
|3
|0.3
|4.
|Хинджерт Джек
|1
|0.1
|5.
|Гиллесфи Маколей
|1
|0.1
|6.
|О'Ши Джеймс
|1
|0.1
|7.
|Браун Кори
|0
|0
|8.
|Олдред Том
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Patrick Wood
|3
|0.33
|2.
|Барбарусес Костас
|3 (1)
|0.33
|3.
|Нинкович Милош
|2
|0.22
|4.
|Ньювенхоф Калем
|1
|0.11
|5.
|Брэттан Люк
|1
|0.11
|6.
|Баумйоханн Александер
|0
|0
|7.
|Кинг Джоэл
|0
|0
|8.
|Свибел Джорди
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Браун Кори
|3
|0
|2.
|О'Ши Джеймс
|2
|0
|3.
|Гиллесфи Маколей
|2
|0
|4.
|Jesse Daley
|2
|0
|5.
|Трюин Кай
|2
|0
|6.
|Хинджерт Джек
|1
|0
|7.
|Олдред Том
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Брэттан Люк
|4
|0
|2.
|Rhyan Grant1
|4
|0
|3.
|Ретре Пауло
|2
|1
|4.
|Барбарусес Костас
|2
|0
|5.
|Касерес Энтони
|2
|0
|6.
|Ньювенхоф Калем
|2
|0
|7.
|Нинкович Милош
|1
|0
|8.
|Баумйоханн Александер
|1
|0
|9.
|Уилкинсон Алекс
|1
|0
|10.
|Макгоуэн Райан
|1
|0
|11.
|Уорленд Бен
|1
|0
|12.
|Бухагьяр Трент
|1
|0
|13.
|Ван Дер Сааг Гарри
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брисбен Роар
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|Сидней
|0
|10% (1)
|10% (1)
|10% (1)
|40% (4)
|30% (3)
Предыдущие игры
Брисбен Роар Последние 20 матчей: +9 =5 -6Перт Глори 3:1 Брисбен Роар Сидней 0:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:0 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 0:2 Макартур
Брисбен Роар 5:2 Мельбурн Виктори Брисбен Роар 3:1 Аделаида Юнайтед Ньюкасл Джетс 1:2 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:3 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Сити Брисбен Роар 0:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 1:1 Сидней Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:1 Аделаида Юнайтед Брисбен Роар 1:0 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 1:0 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:1 Перт Глори Вестерн Юнайтед 0:1 Брисбен Роар
Сидней Последние 20 матчей: +7 =5 -8Сидней 0:1 Макартур Мельбурн Сити 3:2 Сидней Сидней 0:0 Брисбен Роар Сидней 2:1 Веллингтон Феникс
Макартур 0:3 Сидней Сидней 0:2 Сентрал Кост Маринерз Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 1:2 Сидней Сидней 1:1 Йокогама Маринос Шанхай СИПГ 0:4 Сидней Чонбук Хендай Моторс 1:0 Сидней Сидней 1:2 Шанхай СИПГ Сидней 1:0 Мельбурн Сити Сидней 2:0 Перт Глори Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 1:1 Сидней Аделаида Юнайтед 1:1 Сидней Мельбурн Сити 2:0 Сидней Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс Сидней 3:1 Веллингтон Феникс
Последние игры между собой
Брисбен Роар: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Сидней: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Сидней 0:2 Брисбен Роар Кубок ФФА Брисбен Роар 1:3 Сидней A-Лига Брисбен Роар 2:1 Сидней A-Лига Сидней 2:1 Брисбен Роар A-Лига Сидней 1:2 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 0:3 Сидней A-Лига Сидней 3:1 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 0:0 Сидней A-Лига Сидней 2:0 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 1:1 Сидней A-Лига Брисбен Роар 3:2 Сидней A-Лига Сидней 1:3 Брисбен Роар A-Лига Сидней 0:0 Брисбен Роар A-Лига Сидней 5:4 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 0:0 Сидней A-Лига Брисбен Роар 0:2 Сидней A-Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|10
|7
|0
|3
|18 - 11
|21
|2.
|Брисбен Роар
|1:0
|10
|5
|2
|3
|15 - 11
|17
|3.
|Макартур
|10
|5
|2
|3
|14 - 13
|17
|4.
|Аделаида Юнайтед
|10
|5
|1
|4
|16 - 19
|16
|5.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|10
|3
|4
|3
|13 - 13
|13
|6.
|Перт Глори
|7
|4
|0
|3
|19 - 15
|12
|7.
|Мельбурн Сити
|8
|4
|0
|4
|11 - 12
|12
|8.
|Вестерн Юнайтед
|7
|3
|2
|2
|16 - 13
|11
|9.
|Сидней
|0:1
|9
|3
|2
|4
|10 - 10
|11
|10.
|Ньюкасл Джетс
|11
|3
|2
|6
|9 - 13
|11
|11.
|Веллингтон Феникс
|9
|2
|2
|5
|10 - 14
|8
|12.
|Мельбурн Виктори
|9
|2
|1
|6
|10 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аделаида Юнайтед
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|2.
|Брисбен Роар
|1:0
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|3.
|Сентрал Кост Маринерз
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|4.
|Вестерн Юнайтед
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|5.
|Перт Глори
|3
|2
|0
|1
|9 - 6
|6
|6.
|Мельбурн Сити
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|7.
|Мельбурн Виктори
|5
|2
|0
|3
|8 - 9
|6
|8.
|Макартур
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|9.
|Сидней
|0:1
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|10.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|11.
|Ньюкасл Джетс
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|12.
|Веллингтон Феникс
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|2.
|Макартур
|5
|4
|0
|1
|7 - 5
|12
|3.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|5
|2
|3
|0
|8 - 6
|9
|4.
|Ньюкасл Джетс
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|5.
|Брисбен Роар
|1:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|6.
|Веллингтон Феникс
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|7.
|Сидней
|0:1
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|8.
|Перт Глори
|4
|2
|0
|2
|10 - 9
|6
|9.
|Мельбурн Сити
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|10.
|Аделаида Юнайтед
|5
|1
|1
|3
|7 - 14
|4
|11.
|Вестерн Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|7 - 8
|3
|12.
|Мельбурн Виктори
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
Победитель
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