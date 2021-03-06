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Брисбен Роар
1:0
Второй тайм: 58'

Стадион:
Сидней
0'
9' Желтая карточка
Барбарусес Костас
1:0
18' Гол
Уэнзел-Холлс Дилан
25' Желтая карточка
Нинкович Милош
36' Желтая карточка
Rhyan Grant1
58'
21
Янг
Джейми
27
Трюин
Кай
5
Олдред
Том
6
Гиллесфи
Маколей
19
Хинджерт
Джек
26
О'Ши
Джеймс
25
Акбари
Рамат
3
Браун
Кори
10
Riku
Danzaki
23
Уэнзел-Холлс
Дилан
17
Мебрахту
Голгол
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Rhyan
Grant1
6
Макгоуэн
Райан
4
Уилкинсон
Алекс
16
Кинг
Джоэл
17
Касерес
Энтони
28
Ньювенхоф
Калем
26
Брэттан
Люк
10
Нинкович
Милош
33
Patrick
Wood
11
Барбарусес
Костас
Брисбен Роар
Сидней

Бомбардиры внутри турнира

Брисбен Роар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уэнзел-Холлс Дилан 6 0.6
2. Макдональд Скотт 3 0.3
3. Riku Danzaki 3 0.3
4. Хинджерт Джек 1 0.1
5. Гиллесфи Маколей 1 0.1
6. О'Ши Джеймс 1 0.1
7. Браун Кори 0 0
8. Олдред Том 0 0
Сидней
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Patrick Wood 3 0.33
2. Барбарусес Костас 3 (1) 0.33
3. Нинкович Милош 2 0.22
4. Ньювенхоф Калем 1 0.11
5. Брэттан Люк 1 0.11
6. Баумйоханн Александер 0 0
7. Кинг Джоэл 0 0
8. Свибел Джорди 0 0

Карточки

Брисбен Роар
# Игрок      
1. Браун Кори 3 0
2. О'Ши Джеймс 2 0
3. Гиллесфи Маколей 2 0
4. Jesse Daley 2 0
5. Трюин Кай 2 0
6. Хинджерт Джек 1 0
7. Олдред Том 1 0
Сидней
# Игрок      
1. Брэттан Люк 4 0
2. Rhyan Grant1 4 0
3. Ретре Пауло 2 1
4. Барбарусес Костас 2 0
5. Касерес Энтони 2 0
6. Ньювенхоф Калем 2 0
7. Нинкович Милош 1 0
8. Баумйоханн Александер 1 0
9. Уилкинсон Алекс 1 0
10. Макгоуэн Райан 1 0
11. Уорленд Бен 1 0
12. Бухагьяр Трент 1 0
13. Ван Дер Сааг Гарри 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брисбен Роар 21.43% (3) 14.29% (2) 28.57% (4) 14.29% (2) 7.14% (1) 14.29% (2)
 Сидней 0 10% (1) 10% (1) 10% (1) 40% (4) 30% (3)

Предыдущие игры

Брисбен Роар Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Перт Глори 3:1 Брисбен Роар Сидней 0:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:0 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 0:2 Макартур
Брисбен Роар 5:2 Мельбурн Виктори Брисбен Роар 3:1 Аделаида Юнайтед Ньюкасл Джетс 1:2 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:3 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Сити Брисбен Роар 0:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 1:1 Сидней Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:1 Аделаида Юнайтед Брисбен Роар 1:0 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 1:0 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:1 Перт Глори Вестерн Юнайтед 0:1 Брисбен Роар
Сидней Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Сидней 0:1 Макартур Мельбурн Сити 3:2 Сидней Сидней 0:0 Брисбен Роар Сидней 2:1 Веллингтон Феникс
Макартур 0:3 Сидней Сидней 0:2 Сентрал Кост Маринерз Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 1:2 Сидней Сидней 1:1 Йокогама Маринос Шанхай СИПГ 0:4 Сидней Чонбук Хендай Моторс 1:0 Сидней Сидней 1:2 Шанхай СИПГ Сидней 1:0 Мельбурн Сити Сидней 2:0 Перт Глори Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 1:1 Сидней Аделаида Юнайтед 1:1 Сидней Мельбурн Сити 2:0 Сидней Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс Сидней 3:1 Веллингтон Феникс

Последние игры между собой

Брисбен Роар: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Сидней: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Сидней 0:0 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 1:1 Сидней A-Лига Сидней 1:0 Брисбен Роар A-Лига Сидней 5:1 Брисбен Роар A-Лига
Сидней 0:2 Брисбен Роар Кубок ФФА Брисбен Роар 1:3 Сидней A-Лига Брисбен Роар 2:1 Сидней A-Лига Сидней 2:1 Брисбен Роар A-Лига Сидней 1:2 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 0:3 Сидней A-Лига Сидней 3:1 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 0:0 Сидней A-Лига Сидней 2:0 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 1:1 Сидней A-Лига Брисбен Роар 3:2 Сидней A-Лига Сидней 1:3 Брисбен Роар A-Лига Сидней 0:0 Брисбен Роар A-Лига Сидней 5:4 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 0:0 Сидней A-Лига Брисбен Роар 0:2 Сидней A-Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 10 7 0 3 18 - 11 21
2. Брисбен Роар 1:0 10 5 2 3 15 - 11 17
3. Макартур 10 5 2 3 14 - 13 17
4. Аделаида Юнайтед 10 5 1 4 16 - 19 16
5. Вестерн Сидней Уондерерс 10 3 4 3 13 - 13 13
6. Перт Глори 7 4 0 3 19 - 15 12
7. Мельбурн Сити 8 4 0 4 11 - 12 12
8. Вестерн Юнайтед 7 3 2 2 16 - 13 11
9. Сидней 0:1 9 3 2 4 10 - 10 11
10. Ньюкасл Джетс 11 3 2 6 9 - 13 11
11. Веллингтон Феникс 9 2 2 5 10 - 14 8
12. Мельбурн Виктори 9 2 1 6 10 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аделаида Юнайтед 5 4 0 1 9 - 5 12
2. Брисбен Роар 1:0 6 3 1 2 9 - 6 10
3. Сентрал Кост Маринерз 5 3 0 2 8 - 7 9
4. Вестерн Юнайтед 4 2 2 0 9 - 5 8
5. Перт Глори 3 2 0 1 9 - 6 6
6. Мельбурн Сити 3 2 0 1 6 - 6 6
7. Мельбурн Виктори 5 2 0 3 8 - 9 6
8. Макартур 5 1 2 2 7 - 8 5
9. Сидней 0:1 5 1 2 2 3 - 5 5
10. Вестерн Сидней Уондерерс 5 1 1 3 5 - 7 4
11. Ньюкасл Джетс 5 1 0 4 4 - 8 3
12. Веллингтон Феникс 4 0 1 3 4 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 5 4 0 1 10 - 4 12
2. Макартур 5 4 0 1 7 - 5 12
3. Вестерн Сидней Уондерерс 5 2 3 0 8 - 6 9
4. Ньюкасл Джетс 6 2 2 2 5 - 5 8
5. Брисбен Роар 1:0 4 2 1 1 6 - 5 7
6. Веллингтон Феникс 5 2 1 2 6 - 6 7
7. Сидней 0:1 4 2 0 2 7 - 5 6
8. Перт Глори 4 2 0 2 10 - 9 6
9. Мельбурн Сити 5 2 0 3 5 - 6 6
10. Аделаида Юнайтед 5 1 1 3 7 - 14 4
11. Вестерн Юнайтед 3 1 0 2 7 - 8 3
12. Мельбурн Виктори 4 0 1 3 2 - 8 1
  • Второй тайм
  • 46'
    Patrick Wood уходит с поля. Jordi Swibel выходит вместо него
  • 46'
    Барбарусес Костас уходит с поля. Бобо выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Рхян Грант получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Нинкович Милош получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Уэнзел-Холлс Дилан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    9'
    Барбарусес Костас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dolphin Oval. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Брисбен Роар
Ничья
Сидней
2.93
3.80
7.77
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  2.65 3.48 2.58
Бонус: 5 000 ₽ 2.93 3.40 2.41
Бонус: 5 000 ₽ 1.50 3.80 7.77
  1.55 3.79 7.07

Самый высокий коэффициент на матч «Брисбен Роар» – «Сидней» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брисбен Роар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сидней» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брисбен Роар» – «Сидней», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
13.00 1.02 5.85 1.14 3.58 1.29 2.50 1.53 1.91 1.99 1.52 2.54 1.30 3.46 1.18 5.05 1.09 7.20
9.30 1.02 8.40 1.04 3.62 1.27 2.83 1.43 1.97 1.92 1.53 2.50 1.35 3.10 1.14 5.05 1.10 5.60 1.01 9.90
8.53 1.04 7.35 1.06 3.35 1.31 2.22 1.65 2.17 1.69 1.53 2.50 1.83 1.98 1.19 4.60 1.13 5.80 1.02 13.00 1.07 8.40 1.03 8.99 1.02 9.61 0.00 16.50
3.49 1.33 3.35 1.35 2.30 1.66 1.90 1.98 1.65 2.32 1.40 3.05 1.51 2.68 1.31 3.59 1.11 7.70
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.65 1.48 1.74 2.09 1.34 3.15 1.14 5.55
3.00 1.39 1.99 1.82 1.46 2.72 1.15 5.55 1.10 6.80
2.50 1.53 1.62 2.27 1.66 2.20 1.06 5.30 1.09 7.20
2.99 1.43 2.45 1.60 1.91 1.97 1.56 2.53 1.41 3.09
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.68 1.27 2.19 1.68 1.57 2.40 1.29 3.60
4.05 1.24 2.79 1.44 1.73 2.11 1.31 3.45 1.21 4.40
4.20 1.22 2.90 1.40 1.75 2.05 1.31 3.16 1.20 4.07

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.60 2.27
1.42 2.40
Букмекер Да Нет
3.94 1.25
3.50 1.30
Букмекер Да Нет
3.04 1.38
3.15 1.35
Где смотреть матч Брисбен Роар 1:0 Сидней онлайн

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