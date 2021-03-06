Мельбурн Виктори
0:0
Первый тайм: 9'
Стадион: Marvel Stadium
Мельбурн Сити
20
Крокомб
Макс
10
Круз
Робби
22
Гуд
Кёртис
11
Нун
Крэйг
- Основной состав
-
20 Крокомб МаксВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Круз РоббиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Барнетт ДжейПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Фолами БенНападающий
-
-
35 Zaydan Bello
-
Главный тренер: Grant Brebner
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Нун КрэйгНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Тилио МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Patrick Kisnorbo
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бриммер Джейк
|3 (1)
|0.3
|2.
|Жестед Рюди
|3
|0.3
|3.
|Макманаман Каллум
|2
|0.2
|4.
|Баттерфилд Джейкоб
|1
|0.1
|5.
|Luis Lawrie-Lattanzio
|1
|0.1
|6.
|Траоре Адама III
|0
|0
|7.
|Dalibor Markovic
|0
|0
|8.
|Роу Сторм
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макларен Джейми
|7 (1)
|0.78
|2.
|Луна Адриан
|2
|0.22
|3.
|Нун Крэйг
|1
|0.11
|4.
|Меткалф Коннор
|1
|0.11
|5.
|Беренгер Флорен
|0
|0
|6.
|Гуд Кёртис
|0
|0
|7.
|Нэббаут Эндрю
|0
|0
|8.
|Цолаковски Стефан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шоттон Райан
|3
|0
|2.
|Броксхэм Ли
|3
|0
|3.
|Роу Сторм
|3
|0
|4.
|Траоре Адама III
|3
|0
|5.
|Круз Робби
|2
|0
|6.
|Бриммер Джейк
|2
|0
|7.
|Кирдар Биркан
|2
|0
|8.
|Андерсон Аарон
|2
|0
|9.
|Баттерфилд Джейкоб
|1
|0
|10.
|Макманаман Каллум
|1
|0
|11.
|Жестед Рюди
|1
|0
|12.
|Райн Дилан
|1
|0
|13.
|Luis Lawrie-Lattanzio
|1
|0
|14.
|Dalibor Markovic
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Джеймисон Скотт
|2
|1
|2.
|Меткалф Коннор
|3
|0
|3.
|Луна Адриан
|1
|1
|4.
|Стоукс Керрин
|1
|1
|5.
|Гуд Кёртис
|1
|0
|6.
|Benjamin Garuccio
|1
|0
|7.
|Аткинсон Натаниэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мельбурн Виктори
|0
|30% (3)
|20% (2)
|10% (1)
|10% (1)
|30% (3)
|Мельбурн Сити
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|27.27% (3)
|0
|9.09% (1)
Предыдущие игры
Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +4 =2 -14Мельбурн Виктори 3:4 Вестерн Юнайтед Мельбурн Виктори 2:0 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 0:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Мельбурн Виктори
Брисбен Роар 5:2 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:3 Брисбен Роар Ульсан Хендай 3:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Сеул Чианграй Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 0:4 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:3 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори
Мельбурн Сити Последние 20 матчей: +11 =2 -7Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:2 Сидней Ньюкасл Джетс 1:0 Мельбурн Сити Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Сити
Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори Мельбурн Сити 2:1 Вестерн Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Сити Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Сити Сидней 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:2 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 2:0 Сидней Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити Сентрал Кост Маринерз 2:4 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Перт Глори 2:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори
Последние игры между собой
Мельбурн Виктори: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Мельбурн Сити: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Сити 0:1 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 0:2 Мельбурн Сити Кубок ФФА Мельбурн Виктори 1:4 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 3:2 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Виктори 3:0 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Виктори 3:0 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Виктори 3:0 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Виктори A-Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|10
|7
|0
|3
|18 - 11
|21
|2.
|Макартур
|10
|5
|2
|3
|14 - 13
|17
|3.
|Аделаида Юнайтед
|10
|5
|1
|4
|16 - 19
|16
|4.
|Брисбен Роар
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|5.
|Мельбурн Сити
|0:0
|9
|4
|1
|4
|11 - 12
|13
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|10
|3
|4
|3
|13 - 13
|13
|7.
|Перт Глори
|7
|4
|0
|3
|19 - 15
|12
|8.
|Сидней
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|9.
|Вестерн Юнайтед
|7
|3
|2
|2
|16 - 13
|11
|10.
|Ньюкасл Джетс
|11
|3
|2
|6
|9 - 13
|11
|11.
|Веллингтон Феникс
|9
|2
|2
|5
|10 - 14
|8
|12.
|Мельбурн Виктори
|0:0
|10
|2
|2
|6
|10 - 17
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аделаида Юнайтед
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|3.
|Вестерн Юнайтед
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|4.
|Брисбен Роар
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|5.
|Мельбурн Виктори
|0:0
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|6.
|Перт Глори
|3
|2
|0
|1
|9 - 6
|6
|7.
|Мельбурн Сити
|0:0
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|8.
|Макартур
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|9.
|Сидней
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|10.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|11.
|Ньюкасл Джетс
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|12.
|Веллингтон Феникс
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|2.
|Макартур
|5
|4
|0
|1
|7 - 5
|12
|3.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|5
|2
|3
|0
|8 - 6
|9
|4.
|Ньюкасл Джетс
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|5.
|Сидней
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|6.
|Брисбен Роар
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|7.
|Веллингтон Феникс
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|8.
|Мельбурн Сити
|0:0
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|9.
|Перт Глори
|4
|2
|0
|2
|10 - 9
|6
|10.
|Аделаида Юнайтед
|5
|1
|1
|3
|7 - 14
|4
|11.
|Вестерн Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|7 - 8
|3
|12.
|Мельбурн Виктори
|0:0
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
Победитель
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