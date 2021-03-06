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Мельбурн Виктори
0:6
Конец матча

Стадион:
Мельбурн Сити
0'
13' Желтая карточка
Гриффитс Ростин
14' Желтая карточка
Макманаман Каллум
0:0
17' Не забитый пенальти
Макларен Джейми
0:1
34' Гол
Макларен Джейми
45' Желтая карточка
Беренгер Флорен
0:2
52' Гол
Беренгер Флорен
0:3
56' Гол
Гриффитс Ростин
63' Желтая карточка
Luis Lawrie-Lattanzio
66' Желтая карточка
Броксхэм Ли
0:4
75' Гол
Меткалф Коннор
0:5
77' Гол
Меткалф Коннор
0:6
90' Гол
Цолаковски Стефан
90'+4
20
Крокомб
Макс
2
Роу
Сторм
4
Анселл
Николас
15
Андерсон
Аарон
33
Dalibor
Markovic
22
Бриммер
Джейк
8
Баттерфилд
Джейкоб
7
Макманаман
Каллум
13
Кирдар
Биркан
10
Круз
Робби
9
Жестед
Рюди
1
Гловер
Том
13
Аткинсон
Натаниэль
4
Рейш
Нуну
22
Гуд
Кёртис
3
Джеймисон
Скотт
7
Гриффитс
Ростин
18
Меткалф
Коннор
10
Беренгер
Флорен
15
Нэббаут
Эндрю
9
Макларен
Джейми
11
Нун
Крэйг
Мельбурн Виктори
Мельбурн Сити

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Виктори
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бриммер Джейк 3 (1) 0.3
2. Жестед Рюди 3 0.3
3. Макманаман Каллум 2 0.2
4. Баттерфилд Джейкоб 1 0.1
5. Luis Lawrie-Lattanzio 1 0.1
6. Траоре Адама III 0 0
7. Dalibor Markovic 0 0
8. Роу Сторм 0 0
Мельбурн Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макларен Джейми 8 (1) 0.89
2. Меткалф Коннор 3 0.33
3. Луна Адриан 2 0.22
4. Нун Крэйг 1 0.11
5. Беренгер Флорен 1 0.11
6. Цолаковски Стефан 1 0.11
7. Гриффитс Ростин 1 0.11
8. Нэббаут Эндрю 0 0
9. Рейш Нуну 0 0
10. Гуд Кёртис 0 0
11. Аткинсон Натаниэль 0 0

Карточки

Мельбурн Виктори
# Игрок      
1. Броксхэм Ли 4 0
2. Шоттон Райан 3 0
3. Роу Сторм 3 0
4. Траоре Адама III 3 0
5. Круз Робби 2 0
6. Макманаман Каллум 2 0
7. Бриммер Джейк 2 0
8. Кирдар Биркан 2 0
9. Андерсон Аарон 2 0
10. Luis Lawrie-Lattanzio 2 0
11. Баттерфилд Джейкоб 1 0
12. Жестед Рюди 1 0
13. Райн Дилан 1 0
14. Dalibor Markovic 1 0
Мельбурн Сити
# Игрок      
1. Джеймисон Скотт 2 1
2. Меткалф Коннор 3 0
3. Луна Адриан 1 1
4. Стоукс Керрин 1 1
5. Гриффитс Ростин 1 0
6. Беренгер Флорен 1 0
7. Гуд Кёртис 1 0
8. Benjamin Garuccio 1 0
9. Аткинсон Натаниэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мельбурн Виктори 0 30% (3) 20% (2) 10% (1) 10% (1) 30% (3)
 Мельбурн Сити 11.76% (2) 11.76% (2) 23.53% (4) 29.41% (5) 5.88% (1) 17.65% (3)

Предыдущие игры

Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +4 =2 -14
Мельбурн Виктори 3:4 Вестерн Юнайтед Мельбурн Виктори 2:0 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 0:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Мельбурн Виктори
Брисбен Роар 5:2 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:3 Брисбен Роар Ульсан Хендай 3:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Сеул Чианграй Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 0:4 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:3 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори
Мельбурн Сити Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:2 Сидней Ньюкасл Джетс 1:0 Мельбурн Сити Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Сити
Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори Мельбурн Сити 2:1 Вестерн Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Сити Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Сити Сидней 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:2 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 2:0 Сидней Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити Сентрал Кост Маринерз 2:4 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Перт Глори 2:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори

Последние игры между собой

Мельбурн Виктори: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Мельбурн Сити: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Сити A-Лига
Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Сити 0:1 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 0:2 Мельбурн Сити Кубок ФФА Мельбурн Виктори 1:4 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 3:2 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Виктори 3:0 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Виктори 3:0 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Виктори 3:0 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Виктори A-Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 10 7 0 3 18 - 11 21
2. Макартур 10 5 2 3 14 - 13 17
3. Аделаида Юнайтед 10 5 1 4 16 - 19 16
4. Мельбурн Сити 9 5 0 4 17 - 12 15
5. Брисбен Роар 10 4 3 3 15 - 12 15
6. Вестерн Сидней Уондерерс 10 3 4 3 13 - 13 13
7. Перт Глори 7 4 0 3 19 - 15 12
8. Сидней 9 3 3 3 11 - 10 12
9. Вестерн Юнайтед 7 3 2 2 16 - 13 11
10. Ньюкасл Джетс 11 3 2 6 9 - 13 11
11. Веллингтон Феникс 9 2 2 5 10 - 14 8
12. Мельбурн Виктори 10 2 1 7 10 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аделаида Юнайтед 5 4 0 1 9 - 5 12
2. Сентрал Кост Маринерз 5 3 0 2 8 - 7 9
3. Вестерн Юнайтед 4 2 2 0 9 - 5 8
4. Брисбен Роар 6 2 2 2 9 - 7 8
5. Перт Глори 3 2 0 1 9 - 6 6
6. Мельбурн Сити 3 2 0 1 6 - 6 6
7. Мельбурн Виктори 6 2 0 4 8 - 15 6
8. Макартур 5 1 2 2 7 - 8 5
9. Сидней 5 1 2 2 3 - 5 5
10. Вестерн Сидней Уондерерс 5 1 1 3 5 - 7 4
11. Ньюкасл Джетс 5 1 0 4 4 - 8 3
12. Веллингтон Феникс 4 0 1 3 4 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 5 4 0 1 10 - 4 12
2. Макартур 5 4 0 1 7 - 5 12
3. Вестерн Сидней Уондерерс 5 2 3 0 8 - 6 9
4. Мельбурн Сити 6 3 0 3 11 - 6 9
5. Ньюкасл Джетс 6 2 2 2 5 - 5 8
6. Сидней 4 2 1 1 8 - 5 7
7. Брисбен Роар 4 2 1 1 6 - 5 7
8. Веллингтон Феникс 5 2 1 2 6 - 6 7
9. Перт Глори 4 2 0 2 10 - 9 6
10. Аделаида Юнайтед 5 1 1 3 7 - 14 4
11. Вестерн Юнайтед 3 1 0 2 7 - 8 3
12. Мельбурн Виктори 4 0 1 3 2 - 8 1
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  4.89 4.46 1.66
Бонус: 5 000 ₽ 5.00 4.55 1.60
Бонус: 5 000 ₽ 17.00 6.50 1.18
  5.07 4.24 1.67

Самый высокий коэффициент на матч «Мельбурн Виктори» – «Мельбурн Сити» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мельбурн Виктори» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Мельбурн Сити» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мельбурн Виктори» – «Мельбурн Сити», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
8.00 1.08 4.82 1.16 3.12 1.37 2.38 1.61 1.89 2.01 1.53 2.44 1.32 3.40 1.20 4.68
14.00 1.00 5.30 1.14 4.80 1.18 2.80 1.49 2.03 1.79 1.69 2.12 1.38 2.85 1.26 3.40 1.09 5.95 1.07 6.55 1.01 10.25
9.03 1.03 7.89 1.05 3.50 1.30 3.25 1.33 1.90 1.90 2.15 1.70 1.42 2.85 1.83 1.98 2.63 1.48 1.72 2.08 1.35 3.15 1.06 7.20 1.17 4.90 1.02 10.50
5.88 1.16 2.64 1.51 2.37 1.63 2.08 1.81 1.83 2.07 1.67 2.30 1.51 2.68 1.26 4.05 1.11 7.75
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.31 1.32 2.00 1.81 1.49 2.70 1.24 4.30
4.05 1.24 2.79 1.44 1.72 2.12 1.30 3.52 1.18 4.60
2.08 1.72 1.37 3.05 1.19 4.60 1.15 4.70 1.10 5.75
3.33 1.36 2.66 1.52 1.96 1.93 1.66 2.31 1.46 2.86
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
4.90 1.18 2.69 1.47 1.81 2.00 1.45 2.75
5.65 1.15 4.20 1.23 2.14 1.71 1.54 2.48 1.36 3.15
5.07 1.13 3.82 1.22 2.08 1.72 1.55 2.40 1.35 3.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.56 2.47
12.00 1.03
Букмекер Да Нет
3.46 1.29
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
2.58 1.50
3.00 1.38
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