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Подбескидзе
2:2
Конец матча

Стадион:
Лехия Гданьск
0'
1:0
31' Пенальти
Рундич Милан
41' Желтая карточка
Бероньски Якуб
1:1
45' Гол
Конрадо
51' Желтая карточка
Кристерс Тоберс
1:2
86' Гол
Копац Бартош
2:2
88' Гол
Билиньски Камил
90' Желтая карточка
Хайдари Омран
90'+4
40
Пешкович
Михал
2
Модельски
Филип
20
Башлай
Дмитрий
4
Рундич
Милан
6
Мамич
Петар
15
Бероньски
Якуб
19
Жуховски
Михал
37
Тулио
Марко
23
Гора
Якуб
32
Мякушко
Сергей
95
Рогинич
Марко
12
Куцяк
Душан
5
Копац
Бартош
23
Малоча
Марио
4
Кристерс
Тоберс
2
Петшак
Рафаль
69
Jan
Bieganski
9
Зволински
Лукаш
7
Гаёс
Мацей
6
Кубицки
Ярослав
20
Конрадо
28
Пайшау
Флавиу
Подбескидзе
4-2-3-1
Лехия Гданьск
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Подбескидзе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Билиньски Камил 8 0.4
2. Яницки Рафал 2 0.1
3. Новак Томаш 1 0.05
4. Жуховски Михал 1 0.05
5. Данеляк Кароль 1 0.05
6. Уббинк Корнелис 1 0.05
7. Гора Якуб 1 0.05
8. Комор Александер 1 0.05
9. Мажец Матеуш 1 0.05
10. Ситек Максимилиан 1 0.05
11. Рундич Милан 1 (1) 0.05
12. Серпина Лукаш 0 0
13. Рогинич Марко 0 0
14. Кочиш Гергё 0 0
15. Ярох Бартош 0 0
Лехия Гданьск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пайшау Флавиу 8 (3) 0.4
2. Зволински Лукаш 4 0.2
3. Конрадо 3 0.15
4. Налепа Михал 3 0.15
5. Гаёс Мацей 2 0.1
6. Петшак Рафаль 1 0.05
7. Кубицки Ярослав 1 0.05
8. Хайдари Омран 1 0.05
9. Копац Бартош 1 0.05
10. Мигалик Ярослав 1 0.05
11. Jan Bieganski 0 0

Карточки

Подбескидзе
# Игрок      
1. Рогинич Марко 6 0
2. Кочиш Гергё 4 1
3. Билиньски Камил 4 0
4. Жуховски Михал 2 1
5. Ярох Бартош 2 1
6. Башлай Дмитрий 3 0
7. Комор Александер 1 1
8. Модельски Филип 2 0
9. Мартин Иван II 2 0
10. Гах Кацпер 2 0
11. Бероньски Якуб 2 0
12. Новак Томаш 1 0
13. Гора Якуб 1 0
14. Мякушко Сергей 1 0
15. Серпина Лукаш 1 0
16. Мамич Петар 1 0
17. Рундич Милан 1 0
18. Фигель Рафал 1 0
19. Данеляк Кароль 1 0
20. Уббинк Корнелис 1 0
21. Мажец Матеуш 1 0
22. Ситек Максимилиан 1 0
23. Ласковски Филип 1 0
24. Мрочко Шимон 1 0
Лехия Гданьск
# Игрок      
1. Налепа Михал 9 2
2. Кубицки Ярослав 6 0
3. Маковский Томаш 3 1
4. Калузиньски Якуб 3 1
5. Копац Бартош 4 0
6. Сайеф Кеннет 4 0
7. Фила Карол 4 0
8. Хайдари Омран 3 0
9. Кристерс Тоберс 3 0
10. Куцяк Душан 2 0
11. Пайшау Флавиу 2 0
12. Сопочко Матеуш 2 0
13. Аломерович Златан 1 0
14. Зволински Лукаш 1 0
15. Конрадо 1 0
16. Петшак Рафаль 1 0
17. Арак Якуб 1 0
18. Сисей Йозеф 1 0
19. Жуковски Матеуш 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Подбескидзе 10.53% (2) 26.32% (5) 15.79% (3) 21.05% (4) 5.26% (1) 21.05% (4)
 Лехия Гданьск 12% (3) 8% (2) 32% (8) 4% (1) 20% (5) 24% (6)

Предыдущие игры

Подбескидзе Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Ракув 1:0 Подбескидзе Подбескидзе 1:1 Ягеллония Краковия 1:1 Подбескидзе Подбескидзе 2:1 Гурник Забже
Подбескидзе 1:0 Легия Висла Плоцк 4:1 Подбескидзе Подбескидзе 0:5 Пяст Лех 4:0 Подбескидзе Подбескидзе 2:4 Заглембе Любин Подбескидзе 0:2 Шлёнск Подбескидзе 2:1 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:1 Подбескидзе Висла Краков 3:0 Подбескидзе Подбескидзе 1:2 Варта Познань Подбескидзе 1:0 Сталь Мелец Лехия Гданьск 4:0 Подбескидзе Подбескидзе 1:4 Ракув Ягеллония 2:2 Подбескидзе Подбескидзе 2:2 Краковия Гурник Забже 4:2 Подбескидзе
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Сталь Мелец 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Гурник Забже Ракув 0:1 Лехия Гданьск Пуща Неполомице 3:1 Лехия Гданьск
Лехия Гданьск 1:1 Варта Познань Лехия Гданьск 0:2 Ягеллония Краковия 0:3 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:1 Висла Плоцк Легия 2:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:1 Лех Пяст 2:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 3:2 Шлёнск Олимпия Грудзёнз 0:1 Лехия Гданьск Висла Краков 1:3 Лехия Гданьск Заглембе Любин 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Лехия Гданьск 4:0 Подбескидзе Лехия Гданьск 4:2 Сталь Мелец Гурник Забже 3:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Ракув

Последние игры между собой

Подбескидзе: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
Лехия Гданьск: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
Лехия Гданьск 4:0 Подбескидзе Экстракласса Лехия Гданьск 5:0 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса Подбескидзе 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса
Лехия Гданьск 1:0 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 3:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:2 Подбескидзе Экстракласса Лехия Гданьск 1:2 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 2:3 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:3 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 4:2 Подбескидзе Второй дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 19 12 3 4 33 - 20 39
2. Погонь Щецин Заявка 19 10 5 4 24 - 12 35
3. Ракув Заявка 19 10 4 5 30 - 20 34
4. Лехия Гданьск Заявка 20 9 3 8 27 - 24 30
5. Шлёнск Заявка 19 8 4 7 24 - 20 28
6. Гурник Забже Заявка 20 8 4 8 23 - 22 28
7. Заглембе Любин 0:0 Заявка 20 7 6 7 23 - 22 27
8. Ягеллония 0:0 Заявка 20 7 5 8 26 - 29 26
9. Лех Заявка 19 6 7 6 27 - 25 25
10. Висла Краков Заявка 20 6 7 7 30 - 26 25
11. Пяст Заявка 19 6 6 7 24 - 22 24
12. Варта Познань Заявка 19 7 2 10 18 - 22 23
13. Висла Плоцк Заявка 19 6 5 8 25 - 30 23
14. Краковия Заявка 19 5 8 6 21 - 24 23
15. Подбескидзе Заявка 20 4 6 10 20 - 44 18
16. Сталь Мелец Заявка 19 3 7 9 20 - 33 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шлёнск Заявка 9 6 3 0 15 - 7 21
2. Погонь Щецин Заявка 9 5 4 0 11 - 3 19
3. Легия Заявка 10 6 1 3 21 - 15 19
4. Ракув Заявка 10 6 1 3 13 - 8 19
5. Заглембе Любин 0:0 Заявка 10 4 4 2 12 - 10 16
6. Ягеллония 0:0 Заявка 9 4 3 2 16 - 12 15
7. Подбескидзе Заявка 11 4 3 4 13 - 20 15
8. Гурник Забже Заявка 10 4 2 4 15 - 14 14
9. Лех Заявка 9 3 4 2 12 - 11 13
10. Лехия Гданьск Заявка 10 4 1 5 15 - 13 13
11. Краковия Заявка 10 3 4 3 13 - 15 13
12. Висла Плоцк Заявка 10 3 2 5 9 - 11 11
13. Варта Познань Заявка 9 3 1 5 6 - 10 10
14. Висла Краков Заявка 10 3 1 6 14 - 18 10
15. Сталь Мелец Заявка 10 2 4 4 9 - 16 10
16. Пяст Заявка 9 2 3 4 8 - 10 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 9 6 2 1 12 - 5 20
2. Лехия Гданьск Заявка 10 5 2 3 12 - 11 17
3. Погонь Щецин Заявка 10 5 1 4 13 - 9 16
4. Ракув Заявка 9 4 3 2 17 - 12 15
5. Пяст Заявка 10 4 3 3 16 - 12 15
6. Висла Краков Заявка 10 3 6 1 16 - 8 15
7. Гурник Забже Заявка 10 4 2 4 8 - 8 14
8. Варта Познань Заявка 10 4 1 5 12 - 12 13
9. Висла Плоцк Заявка 9 3 3 3 16 - 19 12
10. Лех Заявка 10 3 3 4 15 - 14 12
11. Заглембе Любин 0:0 Заявка 10 3 2 5 11 - 12 11
12. Ягеллония 0:0 Заявка 11 3 2 6 10 - 17 11
13. Краковия Заявка 9 2 4 3 8 - 9 10
14. Шлёнск Заявка 10 2 1 7 9 - 13 7
15. Сталь Мелец Заявка 9 1 3 5 11 - 17 6
16. Подбескидзе Заявка 9 0 3 6 7 - 24 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Конрадо бьет в цель!
  • Желтая карточка
    41'
    Jakub Bieronski получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Рундич Милан из команды Подбескидзе забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Bielsko-Biala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 2.69 3.18 2.76
Бонус: 5 000 ₽ 5.25 1.57 4.00
  6.89 1.43 4.88

Самый высокий коэффициент на матч «Подбескидзе» – «Лехия Гданьск» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Подбескидзе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лехия Гданьск» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Подбескидзе» – «Лехия Гданьск», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.50 1.05 6.40 1.09 2.86 1.40 2.19 1.68 1.71 2.26 1.34 3.26 1.23 3.98 1.07 7.00 1.05 7.50
5.70 1.11 4.20 1.20 4.20 1.20 3.05 1.35 1.87 1.93 2.75 1.42 1.18 4.50 1.10 6.25 1.20 4.20 1.14 5.20 1.03 14.00 1.03 14.00 0.00 19.50
2.89 1.44 2.27 1.68 1.98 1.90 3.15 1.38 2.16 1.74 1.50 2.70 1.28 3.80 1.55 2.55 1.36 3.26 1.65 2.32 1.44 2.88
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.59 1.50 1.73 2.12 1.36 3.15
1.87 1.87 1.23 3.90 1.30 3.30 1.03 14.00 1.02 17.00
1.77 2.10 1.47 2.73 1.18 4.96 1.45 2.83 1.19 4.91
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.38 1.32 2.31 1.61 1.55 2.45 1.22 4.25
2.31 1.57 1.55 2.35 1.20 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.55 2.35
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.60 1.25
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