Подбескидзе
2:2
Конец матча
Стадион: Городской стадион Бельско-Бялы
Лехия Гданьск
1:0
31' ПенальтиРундич Милан
41' Желтая карточкаБероньски Якуб
1:1
45' ГолКонрадо
51' Желтая карточкаКристерс Тоберс
1:2
86' ГолКопац Бартош
2:2
88' ГолБилиньски Камил
90' Желтая карточкаХайдари Омран
37
Тулио
Марко
23
Гора
Якуб
12
Куцяк
Душан
23
Малоча
Марио
20
Конрадо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Тулио МаркоПолузащитник
-
23 Гора ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Кочиш ГергёПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мажец МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Robert Kasperczyk
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Защитник
-
23 Малоча МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 КонрадоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Маулана ЭгиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
Ход матча
31'
1:0
41'
45'
1:1
51'
86'
1:2
88'
2:2
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Билиньски Камил
|8
|0.4
|2.
|Яницки Рафал
|2
|0.1
|3.
|Новак Томаш
|1
|0.05
|4.
|Жуховски Михал
|1
|0.05
|5.
|Данеляк Кароль
|1
|0.05
|6.
|Уббинк Корнелис
|1
|0.05
|7.
|Гора Якуб
|1
|0.05
|8.
|Комор Александер
|1
|0.05
|9.
|Мажец Матеуш
|1
|0.05
|10.
|Ситек Максимилиан
|1
|0.05
|11.
|Рундич Милан
|1 (1)
|0.05
|12.
|Серпина Лукаш
|0
|0
|13.
|Рогинич Марко
|0
|0
|14.
|Кочиш Гергё
|0
|0
|15.
|Ярох Бартош
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пайшау Флавиу
|8 (3)
|0.4
|2.
|Зволински Лукаш
|4
|0.2
|3.
|Конрадо
|3
|0.15
|4.
|Налепа Михал
|3
|0.15
|5.
|Гаёс Мацей
|2
|0.1
|6.
|Петшак Рафаль
|1
|0.05
|7.
|Кубицки Ярослав
|1
|0.05
|8.
|Хайдари Омран
|1
|0.05
|9.
|Копац Бартош
|1
|0.05
|10.
|Мигалик Ярослав
|1
|0.05
|11.
|Jan Bieganski
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рогинич Марко
|6
|0
|2.
|Кочиш Гергё
|4
|1
|3.
|Билиньски Камил
|4
|0
|4.
|Жуховски Михал
|2
|1
|5.
|Ярох Бартош
|2
|1
|6.
|Башлай Дмитрий
|3
|0
|7.
|Комор Александер
|1
|1
|8.
|Модельски Филип
|2
|0
|9.
|Мартин Иван II
|2
|0
|10.
|Гах Кацпер
|2
|0
|11.
|Бероньски Якуб
|2
|0
|12.
|Новак Томаш
|1
|0
|13.
|Гора Якуб
|1
|0
|14.
|Мякушко Сергей
|1
|0
|15.
|Серпина Лукаш
|1
|0
|16.
|Мамич Петар
|1
|0
|17.
|Рундич Милан
|1
|0
|18.
|Фигель Рафал
|1
|0
|19.
|Данеляк Кароль
|1
|0
|20.
|Уббинк Корнелис
|1
|0
|21.
|Мажец Матеуш
|1
|0
|22.
|Ситек Максимилиан
|1
|0
|23.
|Ласковски Филип
|1
|0
|24.
|Мрочко Шимон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Налепа Михал
|9
|2
|2.
|Кубицки Ярослав
|6
|0
|3.
|Маковский Томаш
|3
|1
|4.
|Калузиньски Якуб
|3
|1
|5.
|Копац Бартош
|4
|0
|6.
|Сайеф Кеннет
|4
|0
|7.
|Фила Карол
|4
|0
|8.
|Хайдари Омран
|3
|0
|9.
|Кристерс Тоберс
|3
|0
|10.
|Куцяк Душан
|2
|0
|11.
|Пайшау Флавиу
|2
|0
|12.
|Сопочко Матеуш
|2
|0
|13.
|Аломерович Златан
|1
|0
|14.
|Зволински Лукаш
|1
|0
|15.
|Конрадо
|1
|0
|16.
|Петшак Рафаль
|1
|0
|17.
|Арак Якуб
|1
|0
|18.
|Сисей Йозеф
|1
|0
|19.
|Жуковски Матеуш
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Подбескидзе
|10.53% (2)
|26.32% (5)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|5.26% (1)
|21.05% (4)
|Лехия Гданьск
|12% (3)
|8% (2)
|32% (8)
|4% (1)
|20% (5)
|24% (6)
Предыдущие игры
Подбескидзе Последние 20 матчей: +4 =5 -11Ракув 1:0 Подбескидзе Подбескидзе 1:1 Ягеллония Краковия 1:1 Подбескидзе Подбескидзе 2:1 Гурник Забже
Подбескидзе 1:0 Легия Висла Плоцк 4:1 Подбескидзе Подбескидзе 0:5 Пяст Лех 4:0 Подбескидзе Подбескидзе 2:4 Заглембе Любин Подбескидзе 0:2 Шлёнск Подбескидзе 2:1 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:1 Подбескидзе Висла Краков 3:0 Подбескидзе Подбескидзе 1:2 Варта Познань Подбескидзе 1:0 Сталь Мелец Лехия Гданьск 4:0 Подбескидзе Подбескидзе 1:4 Ракув Ягеллония 2:2 Подбескидзе Подбескидзе 2:2 Краковия Гурник Забже 4:2 Подбескидзе
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +9 =2 -9Сталь Мелец 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Гурник Забже Ракув 0:1 Лехия Гданьск Пуща Неполомице 3:1 Лехия Гданьск
Лехия Гданьск 1:1 Варта Познань Лехия Гданьск 0:2 Ягеллония Краковия 0:3 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:1 Висла Плоцк Легия 2:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:1 Лех Пяст 2:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 3:2 Шлёнск Олимпия Грудзёнз 0:1 Лехия Гданьск Висла Краков 1:3 Лехия Гданьск Заглембе Любин 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Лехия Гданьск 4:0 Подбескидзе Лехия Гданьск 4:2 Сталь Мелец Гурник Забже 3:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Ракув
Последние игры между собой
Подбескидзе: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
Лехия Гданьск: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
Лехия Гданьск 1:0 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 3:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:2 Подбескидзе Экстракласса Лехия Гданьск 1:2 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 2:3 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:3 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 4:2 Подбескидзе Второй дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|33 - 20
|39
|2.
|Погонь Щецин
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|24 - 12
|35
|3.
|Ракув
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|30 - 20
|34
|4.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|27 - 24
|30
|5.
|Шлёнск
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|24 - 20
|28
|6.
|Гурник Забже
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|23 - 22
|28
|7.
|Заглембе Любин
|0:0 Заявка
|20
|7
|6
|7
|23 - 22
|27
|8.
|Ягеллония
|0:0 Заявка
|20
|7
|5
|8
|26 - 29
|26
|9.
|Лех
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|27 - 25
|25
|10.
|Висла Краков
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|30 - 26
|25
|11.
|Пяст
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|24 - 22
|24
|12.
|Варта Познань
|Заявка
|19
|7
|2
|10
|18 - 22
|23
|13.
|Висла Плоцк
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|25 - 30
|23
|14.
|Краковия
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|21 - 24
|23
|15.
|Подбескидзе
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|20 - 44
|18
|16.
|Сталь Мелец
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|20 - 33
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|15 - 7
|21
|2.
|Погонь Щецин
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|11 - 3
|19
|3.
|Легия
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|21 - 15
|19
|4.
|Ракув
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|13 - 8
|19
|5.
|Заглембе Любин
|0:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 10
|16
|6.
|Ягеллония
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 12
|15
|7.
|Подбескидзе
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 20
|15
|8.
|Гурник Забже
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|9.
|Лех
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|10.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 13
|13
|11.
|Краковия
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 15
|13
|12.
|Висла Плоцк
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|13.
|Варта Познань
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|6 - 10
|10
|14.
|Висла Краков
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|14 - 18
|10
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 16
|10
|16.
|Пяст
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 10
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 5
|20
|2.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 11
|17
|3.
|Погонь Щецин
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|13 - 9
|16
|4.
|Ракув
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 12
|15
|5.
|Пяст
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 12
|15
|6.
|Висла Краков
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|16 - 8
|15
|7.
|Гурник Забже
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|8 - 8
|14
|8.
|Варта Познань
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 12
|13
|9.
|Висла Плоцк
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|16 - 19
|12
|10.
|Лех
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 14
|12
|11.
|Заглембе Любин
|0:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|12.
|Ягеллония
|0:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 17
|11
|13.
|Краковия
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 9
|10
|14.
|Шлёнск
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 13
|7
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 17
|6
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 24
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Подбескидзе» – «Лехия Гданьск» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Подбескидзе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лехия Гданьск» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Подбескидзе» – «Лехия Гданьск», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров