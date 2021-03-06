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Заглембе Любин
3:0
Конец матча

Стадион:
Ягеллония
0'
19' Желтая карточка
Стох Мирослав
42' Желтая карточка
Стажиньски Филип
46' Желтая карточка
Феррейроа Фернан
50' Желтая карточка
Квецень Бартош
57' Желтая карточка
Ходына Кацпер
61' Желтая карточка
Рунье Иван
1:0
62' Пенальти
Стажиньски Филип
64' Желтая карточка
Балич Саша
2:0
88' Гол
Шиш Патрик
3:0
90' Гол
Стажиньски Филип
90'+5
30
Хладун
Доминик
26
Ходына
Кацпер
5
Шимич
Лоренцо
15
Црномаркович
Джордже
3
Балич
Саша
14
Зубровски
Якуб
17
Шиш
Патрик
8
Пореба
Лукаш
18
Стажиньски
Филип
39
Стох
Мирослав
13
Karol
Podlinski
55
Дзеконски
Ксавье
38
Ольшевски
Павел
17
Рунье
Иван
25
Цэру
Богдан
5
Настич
Боян
99
Квецень
Бартош
26
Поспишил
Мартин
15
Твардек
Кристофер
23
Феррейроа
Фернан
27
Вдовик
Бартломей
36
Бортничук
Мачей
Заглембе Любин
4-1-4-1
Ягеллония
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Заглембе Любин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стажиньски Филип 5 (3) 0.25
2. Шиш Патрик 4 0.2
3. Шимич Лоренцо 4 0.2
4. Гулдан Любомир 2 0.1
5. Балич Саша 2 0.1
6. Ходына Кацпер 2 0.1
7. Сирк Рок 2 0.1
8. Живец Саша 1 0.05
9. Бохар Дамьян 1 0.05
10. Дражич Деян 1 (1) 0.05
11. Мраз Самуэл 1 0.05
12. Крук Камиль 1 0.05
13. Пореба Лукаш 0 0
14. Зубровски Якуб 0 0
Ягеллония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Имас Хесус 10 (1) 0.5
2. Пульич Яков 9 (1) 0.45
3. Макушевски Мацей 3 0.15
4. Поспишил Мартин 1 0.05
5. Романчук Тарас 1 0.05
6. Вдовик Бартломей 1 0.05
7. Мыстковски Пшемыслав 1 0.05
8. Пржикрыл Томаш 0 0
9. Ольшевски Павел 0 0
10. Черных Фёдор 0 0

Карточки

Заглембе Любин
# Игрок      
1. Балич Саша 6 0
2. Зубровски Якуб 4 1
3. Шимич Лоренцо 5 0
4. Дражич Деян 4 0
5. Йончи Доминик 2 1
6. Сирк Рок 3 0
7. Шиш Патрик 3 0
8. Гулдан Любомир 2 0
9. Стох Мирослав 2 0
10. Башкиров Евгений 2 0
11. Вуйцицки Якуб 2 0
12. Пореба Лукаш 2 0
13. Стажиньски Филип 1 0
14. Мраз Самуэл 1 0
15. Бартолевски Матеуш 1 0
16. Ходына Кацпер 1 0
Ягеллония
# Игрок      
1. Августин Блажей 4 1
2. Цэру Богдан 5 0
3. Борысюк Ариэль 4 0
4. Романчук Тарас 4 0
5. Черных Фёдор 3 0
6. Рунье Иван 3 0
7. Поспишил Мартин 2 0
8. Бида Бартош 2 0
9. Вдовик Бартломей 2 0
10. Ольшевски Павел 1 0
11. Собчак Шимон 1 0
12. Пульич Яков 1 0
13. Камара Хуан 1 0
14. Квецень Бартош 1 0
15. Стейнбор Павел 1 0
16. Бедварссон Бедвар 1 0
17. Арсенич Зоран 1 0
18. Твардек Кристофер 1 0
19. Феррейроа Фернан 1 0
20. Milosz Matysik 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Заглембе Любин 19.23% (5) 3.85% (1) 19.23% (5) 3.85% (1) 23.08% (6) 30.77% (8)
 Ягеллония 19.23% (5) 23.08% (6) 3.85% (1) 26.92% (7) 15.38% (4) 11.54% (3)

Предыдущие игры

Заглембе Любин Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Краковия 2:4 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:2 Ракув Варта Познань 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:0 Хойничанка
Лех 0:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:2 Висла Плоцк Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Шлёнск Пяст 1:1 Заглембе Любин Подбескидзе 2:4 Заглембе Любин Висла Краков 1:2 Заглембе Любин Подбескидзе 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:2 Сталь Мелец Заглембе Любин 1:1 Лехия Гданьск Легия 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Краковия Ракув 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Хробры
Ягеллония Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Ягеллония 0:1 Пяст Подбескидзе 1:1 Ягеллония Ягеллония 1:1 Легия Висла Краков 2:0 Ягеллония
Лехия Гданьск 0:2 Ягеллония Ротор 1:1 Ягеллония Ягеллония 1:0 Гурник Забже Ракув 3:2 Ягеллония Ягеллония 4:3 Варта Познань Сталь Мелец 3:1 Ягеллония Ягеллония 5:2 Висла Плоцк Краковия 3:1 Ягеллония Погонь Щецин 3:0 Ягеллония Шлёнск 1:0 Ягеллония Ягеллония 2:1 Лех Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Пяст 0:1 Ягеллония Ягеллония 2:2 Подбескидзе Легия 1:2 Ягеллония Ягеллония 1:1 Висла Краков

Последние игры между собой

Заглембе Любин: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Ягеллония: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Экстракласса Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:2 Ягеллония Экстракласса Заглембе Любин 2:0 Ягеллония Экстракласса
Ягеллония 0:4 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:2 Ягеллония Экстракласса Заглембе Любин 1:2 Ягеллония Экстракласса Заглембе Любин 1:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 3:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:1 Ягеллония Кубок Заглембе Любин 3:4 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:2 Заглембе Любин Кубок Ягеллония 1:2 Заглембе Любин Экстракласса Ягеллония 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Ягеллония 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Ягеллония Экстракласса Заглембе Любин 2:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:0 Заглембе Любин Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 19 12 3 4 33 - 20 39
2. Погонь Щецин Заявка 19 10 5 4 24 - 12 35
3. Ракув 0:0 Заявка 20 10 5 5 30 - 20 35
4. Лехия Гданьск Заявка 20 9 3 8 27 - 24 30
5. Заглембе Любин Заявка 20 8 5 7 26 - 22 29
6. Шлёнск Заявка 19 8 4 7 24 - 20 28
7. Гурник Забже Заявка 20 8 4 8 23 - 22 28
8. Лех Заявка 19 6 7 6 27 - 25 25
9. Ягеллония Заявка 20 7 4 9 26 - 32 25
10. Висла Краков Заявка 20 6 7 7 30 - 26 25
11. Пяст Заявка 19 6 6 7 24 - 22 24
12. Краковия 0:0 Заявка 20 5 9 6 21 - 24 24
13. Варта Познань Заявка 19 7 2 10 18 - 22 23
14. Висла Плоцк Заявка 19 6 5 8 25 - 30 23
15. Подбескидзе Заявка 20 4 6 10 20 - 44 18
16. Сталь Мелец Заявка 19 3 7 9 20 - 33 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шлёнск Заявка 9 6 3 0 15 - 7 21
2. Ракув 0:0 Заявка 11 6 2 3 13 - 8 20
3. Погонь Щецин Заявка 9 5 4 0 11 - 3 19
4. Легия Заявка 10 6 1 3 21 - 15 19
5. Заглембе Любин Заявка 10 5 3 2 15 - 10 18
6. Ягеллония Заявка 9 4 3 2 16 - 12 15
7. Подбескидзе Заявка 11 4 3 4 13 - 20 15
8. Гурник Забже Заявка 10 4 2 4 15 - 14 14
9. Лех Заявка 9 3 4 2 12 - 11 13
10. Лехия Гданьск Заявка 10 4 1 5 15 - 13 13
11. Краковия 0:0 Заявка 10 3 4 3 13 - 15 13
12. Висла Плоцк Заявка 10 3 2 5 9 - 11 11
13. Варта Познань Заявка 9 3 1 5 6 - 10 10
14. Висла Краков Заявка 10 3 1 6 14 - 18 10
15. Сталь Мелец Заявка 10 2 4 4 9 - 16 10
16. Пяст Заявка 9 2 3 4 8 - 10 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 9 6 2 1 12 - 5 20
2. Лехия Гданьск Заявка 10 5 2 3 12 - 11 17
3. Погонь Щецин Заявка 10 5 1 4 13 - 9 16
4. Ракув 0:0 Заявка 9 4 3 2 17 - 12 15
5. Пяст Заявка 10 4 3 3 16 - 12 15
6. Висла Краков Заявка 10 3 6 1 16 - 8 15
7. Гурник Забже Заявка 10 4 2 4 8 - 8 14
8. Варта Познань Заявка 10 4 1 5 12 - 12 13
9. Висла Плоцк Заявка 9 3 3 3 16 - 19 12
10. Лех Заявка 10 3 3 4 15 - 14 12
11. Заглембе Любин Заявка 10 3 2 5 11 - 12 11
12. Краковия 0:0 Заявка 10 2 5 3 8 - 9 11
13. Ягеллония Заявка 11 3 1 7 10 - 20 10
14. Шлёнск Заявка 10 2 1 7 9 - 13 7
15. Сталь Мелец Заявка 9 1 3 5 11 - 17 6
16. Подбескидзе Заявка 9 0 3 6 7 - 24 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Стажиньски Филип получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Стох Мирослав получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Zaglebie. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  1.67 4.04 5.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.68 3.98 4.95
Бонус: 5 000 ₽ 1.15 5.55 29.00
  1.13 7.16 45.59

Самый высокий коэффициент на матч «Заглембе Любин» – «Ягеллония» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Заглембе Любин» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ягеллония» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Заглембе Любин» – «Ягеллония», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
13.00 1.02 5.30 1.16 3.38 1.32 2.34 1.60 1.83 2.07 1.47 2.69 1.29 3.58 1.14 5.55
10.00 1.01 9.40 1.03 3.78 1.25 2.95 1.40 2.04 1.86 1.57 2.40 1.37 2.99 1.15 4.75 1.11 5.35 1.02 9.50
3.55 1.27 2.48 1.50 2.08 1.70 1.35 3.05 1.18 4.50 1.80 2.01 1.03 14.00 1.03 14.00 1.03 14.00 1.03 14.00 1.04 9.50 1.02 9.60 0.00 15.00
3.12 1.39 2.46 1.58 1.85 2.03 1.83 2.05 1.52 2.64 1.21 4.65 1.49 2.71 1.79 2.10 1.59 2.44 1.54 2.59 1.36 3.32 1.13 6.79
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.62 1.49 1.67 2.20 1.32 3.36
3.15 1.36 2.09 1.74 1.48 2.65
1.62 2.20 1.12 5.55 1.07 7.50 1.11 5.80 1.08 7.00
1.48 2.70 1.27 3.81 1.63 2.32 1.41 2.98 1.45 2.89
Букмекер 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
3.52 1.30 2.08 1.75 1.54 2.48
2.88 1.42 1.76 2.06 1.31 3.45
3.00 1.36 1.79 1.96 1.35 3.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.83 1.93
3.30 1.30
Букмекер Да Нет
4.44 1.21
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
3.44 1.31
3.35 1.30
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