Заглембе Любин
3:0
Конец матча
Стадион: Заглебье Любин
Ягеллония
19' Желтая карточкаСтох Мирослав
42' Желтая карточкаСтажиньски Филип
46' Желтая карточкаФеррейроа Фернан
50' Желтая карточкаКвецень Бартош
57' Желтая карточкаХодына Кацпер
61' Желтая карточкаРунье Иван
1:0
62' ПенальтиСтажиньски Филип
64' Желтая карточкаБалич Саша
2:0
88' ГолШиш Патрик
3:0
90' ГолСтажиньски Филип
17
Шиш
Патрик
17
Рунье
Иван
25
Цэру
Богдан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Шиш ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Око ДамианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мраз СамуэлНападающий
-
-
Главный тренер: Martin Sevela
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Рунье ИванЗащитник
-
25 Цэру БогданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бида БартошНападающий
-
21 Пульич ЯковНападающий
-
13 Черных ФёдорНападающий
-
-
-
Главный тренер: Bogdan Zajac
Ход матча
19'
42'
46'
50'
57'
61'
62'
1:0
64'
88'
2:0
90'
3:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Стажиньски Филип
|5 (3)
|0.25
|2.
|Шиш Патрик
|4
|0.2
|3.
|Шимич Лоренцо
|4
|0.2
|4.
|Гулдан Любомир
|2
|0.1
|5.
|Балич Саша
|2
|0.1
|6.
|Ходына Кацпер
|2
|0.1
|7.
|Сирк Рок
|2
|0.1
|8.
|Живец Саша
|1
|0.05
|9.
|Бохар Дамьян
|1
|0.05
|10.
|Дражич Деян
|1 (1)
|0.05
|11.
|Мраз Самуэл
|1
|0.05
|12.
|Крук Камиль
|1
|0.05
|13.
|Пореба Лукаш
|0
|0
|14.
|Зубровски Якуб
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Имас Хесус
|10 (1)
|0.5
|2.
|Пульич Яков
|9 (1)
|0.45
|3.
|Макушевски Мацей
|3
|0.15
|4.
|Поспишил Мартин
|1
|0.05
|5.
|Романчук Тарас
|1
|0.05
|6.
|Вдовик Бартломей
|1
|0.05
|7.
|Мыстковски Пшемыслав
|1
|0.05
|8.
|Пржикрыл Томаш
|0
|0
|9.
|Ольшевски Павел
|0
|0
|10.
|Черных Фёдор
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Балич Саша
|6
|0
|2.
|Зубровски Якуб
|4
|1
|3.
|Шимич Лоренцо
|5
|0
|4.
|Дражич Деян
|4
|0
|5.
|Йончи Доминик
|2
|1
|6.
|Сирк Рок
|3
|0
|7.
|Шиш Патрик
|3
|0
|8.
|Гулдан Любомир
|2
|0
|9.
|Стох Мирослав
|2
|0
|10.
|Башкиров Евгений
|2
|0
|11.
|Вуйцицки Якуб
|2
|0
|12.
|Пореба Лукаш
|2
|0
|13.
|Стажиньски Филип
|1
|0
|14.
|Мраз Самуэл
|1
|0
|15.
|Бартолевски Матеуш
|1
|0
|16.
|Ходына Кацпер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Августин Блажей
|4
|1
|2.
|Цэру Богдан
|5
|0
|3.
|Борысюк Ариэль
|4
|0
|4.
|Романчук Тарас
|4
|0
|5.
|Черных Фёдор
|3
|0
|6.
|Рунье Иван
|3
|0
|7.
|Поспишил Мартин
|2
|0
|8.
|Бида Бартош
|2
|0
|9.
|Вдовик Бартломей
|2
|0
|10.
|Ольшевски Павел
|1
|0
|11.
|Собчак Шимон
|1
|0
|12.
|Пульич Яков
|1
|0
|13.
|Камара Хуан
|1
|0
|14.
|Квецень Бартош
|1
|0
|15.
|Стейнбор Павел
|1
|0
|16.
|Бедварссон Бедвар
|1
|0
|17.
|Арсенич Зоран
|1
|0
|18.
|Твардек Кристофер
|1
|0
|19.
|Феррейроа Фернан
|1
|0
|20.
|Milosz Matysik
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Заглембе Любин
|19.23% (5)
|3.85% (1)
|19.23% (5)
|3.85% (1)
|23.08% (6)
|30.77% (8)
|Ягеллония
|19.23% (5)
|23.08% (6)
|3.85% (1)
|26.92% (7)
|15.38% (4)
|11.54% (3)
Предыдущие игры
Заглембе Любин Последние 20 матчей: +6 =6 -8Краковия 2:4 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:2 Ракув Варта Познань 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:0 Хойничанка
Лех 0:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:2 Висла Плоцк Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Шлёнск Пяст 1:1 Заглембе Любин Подбескидзе 2:4 Заглембе Любин Висла Краков 1:2 Заглембе Любин Подбескидзе 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:2 Сталь Мелец Заглембе Любин 1:1 Лехия Гданьск Легия 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Краковия Ракув 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Хробры
Ягеллония Последние 20 матчей: +7 =5 -8Ягеллония 0:1 Пяст Подбескидзе 1:1 Ягеллония Ягеллония 1:1 Легия Висла Краков 2:0 Ягеллония
Лехия Гданьск 0:2 Ягеллония Ротор 1:1 Ягеллония Ягеллония 1:0 Гурник Забже Ракув 3:2 Ягеллония Ягеллония 4:3 Варта Познань Сталь Мелец 3:1 Ягеллония Ягеллония 5:2 Висла Плоцк Краковия 3:1 Ягеллония Погонь Щецин 3:0 Ягеллония Шлёнск 1:0 Ягеллония Ягеллония 2:1 Лех Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Пяст 0:1 Ягеллония Ягеллония 2:2 Подбескидзе Легия 1:2 Ягеллония Ягеллония 1:1 Висла Краков
Последние игры между собой
Заглембе Любин: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Ягеллония: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Ягеллония 0:4 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:2 Ягеллония Экстракласса Заглембе Любин 1:2 Ягеллония Экстракласса Заглембе Любин 1:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 3:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:1 Ягеллония Кубок Заглембе Любин 3:4 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:2 Заглембе Любин Кубок Ягеллония 1:2 Заглембе Любин Экстракласса Ягеллония 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Ягеллония 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Ягеллония Экстракласса Заглембе Любин 2:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:0 Заглембе Любин Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|33 - 20
|39
|2.
|Погонь Щецин
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|24 - 12
|35
|3.
|Ракув
|0:0 Заявка
|20
|10
|5
|5
|30 - 20
|35
|4.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|27 - 24
|30
|5.
|Заглембе Любин
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|26 - 22
|29
|6.
|Шлёнск
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|24 - 20
|28
|7.
|Гурник Забже
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|23 - 22
|28
|8.
|Лех
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|27 - 25
|25
|9.
|Ягеллония
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|26 - 32
|25
|10.
|Висла Краков
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|30 - 26
|25
|11.
|Пяст
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|24 - 22
|24
|12.
|Краковия
|0:0 Заявка
|20
|5
|9
|6
|21 - 24
|24
|13.
|Варта Познань
|Заявка
|19
|7
|2
|10
|18 - 22
|23
|14.
|Висла Плоцк
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|25 - 30
|23
|15.
|Подбескидзе
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|20 - 44
|18
|16.
|Сталь Мелец
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|20 - 33
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|15 - 7
|21
|2.
|Ракув
|0:0 Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 8
|20
|3.
|Погонь Щецин
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|11 - 3
|19
|4.
|Легия
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|21 - 15
|19
|5.
|Заглембе Любин
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 10
|18
|6.
|Ягеллония
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 12
|15
|7.
|Подбескидзе
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 20
|15
|8.
|Гурник Забже
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|9.
|Лех
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|10.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 13
|13
|11.
|Краковия
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 15
|13
|12.
|Висла Плоцк
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|13.
|Варта Познань
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|6 - 10
|10
|14.
|Висла Краков
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|14 - 18
|10
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 16
|10
|16.
|Пяст
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 10
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 5
|20
|2.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 11
|17
|3.
|Погонь Щецин
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|13 - 9
|16
|4.
|Ракув
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 12
|15
|5.
|Пяст
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 12
|15
|6.
|Висла Краков
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|16 - 8
|15
|7.
|Гурник Забже
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|8 - 8
|14
|8.
|Варта Познань
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 12
|13
|9.
|Висла Плоцк
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|16 - 19
|12
|10.
|Лех
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 14
|12
|11.
|Заглембе Любин
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|12.
|Краковия
|0:0 Заявка
|10
|2
|5
|3
|8 - 9
|11
|13.
|Ягеллония
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 20
|10
|14.
|Шлёнск
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 13
|7
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 17
|6
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 24
|3
Победитель
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