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Ракув
0:0
Первый тайм: 4'

Стадион:
Краковия
0' 4'
28
Голец
Доминик
4
Пёнтковски
Камиль
24
Арсенич
Зоран
33
Ях
Ярослав
7
Тудор
Фран
20
Полетанович
Марко
10
Сапала
Игор
23
Кун
Патрик
43
Тиянич
Давид
21
Гутковский
Владислав
11
Иви
Лопес
23
Немчикски
Карол
2
Рыпэ
Корнел
44
Шимонович
Давид
88
Родин
Матай
18
Роша
Луиш
4
Ханка
Серджу
8
Димун
Милан
10
Ван
Амерсфоорт
Пелле
17
Косецки
Якуб
9
Альварес
Маркос
7
Ривалдиньо
Ракув
3-4-3
Краковия
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иви Лопес 6 0.32
2. Гутковский Владислав 5 (2) 0.26
3. Тиянич Давид 4 0.21
4. Шварц Петр 4 (4) 0.21
5. Цебуля Марчин 3 0.16
6. Невулис Анджей 2 0.11
7. Петрашек Томаш 2 0.11
8. Кун Патрик 1 0.05
9. Завада Оскар 1 0.05
10. Сапала Игор 1 0.05
11. Шелонговски Даниэль 1 0.05
12. Тудор Фран 0 0
13. Бартл Даниэл 0 0
14. Вилюш Мацей 0 0
15. Полетанович Марко 0 0
Краковия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван Амерсфоорт Пелле 5 (3) 0.26
2. Ханка Серджу 2 (1) 0.11
3. Лосаж Флорьян 2 0.11
4. Вестеницки Томаш 2 0.11
5. Пищек Филип 2 0.11
6. Альварес Маркос 1 0.05
7. Сиплак Михал 1 0.05
8. Хавьер Тиаго 1 0.05
9. Фиолич Иван 1 0.05
10. Шимонович Давид 1 0.05
11. Ривалдиньо 1 0.05
12. Яблонски Давид 1 0.05
13. Рыпэ Корнел 0 0
14. Димун Милан 0 0
15. Вдовяк Матеуш 0 0
16. Родин Матай 0 0

Карточки

Ракув
# Игрок      
1. Сапала Игор 6 0
2. Невулис Анджей 4 0
3. Кун Патрик 4 0
4. Вилюш Мацей 2 1
5. Цебуля Марчин 3 0
6. Гутковский Владислав 3 0
7. Петрашек Томаш 3 0
8. Тудор Фран 3 0
9. Пёнтковски Камиль 3 0
10. Шварц Петр 2 0
11. Полетанович Марко 2 0
12. Иви Лопес 2 0
13. Ях Ярослав 2 0
14. Завада Оскар 1 0
15. Тиянич Давид 1 0
16. Шелонговски Даниэль 1 0
Краковия
# Игрок      
1. Гардавски Михаэль 3 1
2. Сиплак Михал 4 0
3. Ван Амерсфоорт Пелле 4 0
4. Шимонович Давид 4 0
5. Ханка Серджу 4 0
6. Пищек Филип 4 0
7. Родин Матай 2 1
8. Маркес Иван 2 1
9. Пик Даниэль 2 1
10. Альварес Маркос 3 0
11. Хавьер Тиаго 2 0
12. Фиолич Иван 2 0
13. Садикович Дамир 2 0
14. Лосаж Флорьян 2 0
15. Рыпэ Корнел 1 0
16. Вестеницки Томаш 1 0
17. Феррарессо Диего 1 0
18. Ривалдиньо 1 0
19. Зауха Патрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ракув 13.33% (4) 20% (6) 20% (6) 26.67% (8) 6.67% (2) 13.33% (4)
 Краковия 5% (1) 20% (4) 15% (3) 15% (3) 15% (3) 30% (6)

Предыдущие игры

Ракув Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Лех 0:2 Ракув Ракув 1:0 Подбескидзе Заглембе Любин 1:2 Ракув Ракув 0:1 Лехия Гданьск
Ракув 4:2 Гурник Забже Легия 2:0 Ракув Ракув 0:1 Погонь Щецин Динамо Москва 2:0 Ракув Пяст 0:0 Ракув Ракув 3:2 Ягеллония Шлёнск 1:0 Ракув Ракув 1:0 Варта Познань Лех 3:3 Ракув Ракув 0:0 Висла Краков Брук-Бет Термалица Нецеча 0:2 Ракув Ракув 2:1 Сталь Мелец Гурник Забже 1:3 Ракув Ракув 3:0 Висла Плоцк Краковия 2:2 Ракув Подбескидзе 1:4 Ракув
Краковия Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Хойничанка 0:3 Краковия Краковия 2:4 Заглембе Любин Сталь Мелец 0:0 Краковия Краковия 1:1 Подбескидзе
Варта Познань 0:1 Краковия Погонь Щецин 1:0 Краковия Варта Познань 1:0 Краковия Краковия 0:3 Лехия Гданьск Гурник Забже 0:2 Краковия Краковия 1:1 Висла Краков Висла Плоцк 0:1 Краковия Краковия 0:1 Легия Свит Сколвин 0:1 Краковия Краковия 3:1 Ягеллония Лех 1:1 Краковия Краковия 1:0 Пяст Легия 0:0 Краковия Шлёнск 3:1 Краковия Краковия 2:2 Ракув Заглембе Любин 1:1 Краковия

Последние игры между собой

Ракув: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Краковия: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Краковия 2:2 Ракув Экстракласса Краковия 3:0 Ракув Экстракласса Краковия 0:0 Ракув Кубок Ракув 1:3 Краковия Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 19 12 3 4 33 - 20 39
2. Погонь Щецин Заявка 19 10 5 4 24 - 12 35
3. Ракув 0:0 Заявка 20 10 5 5 30 - 20 35
4. Лехия Гданьск Заявка 20 9 3 8 27 - 24 30
5. Заглембе Любин Заявка 20 8 5 7 26 - 22 29
6. Шлёнск Заявка 19 8 4 7 24 - 20 28
7. Гурник Забже Заявка 20 8 4 8 23 - 22 28
8. Лех Заявка 19 6 7 6 27 - 25 25
9. Ягеллония Заявка 20 7 4 9 26 - 32 25
10. Висла Краков Заявка 20 6 7 7 30 - 26 25
11. Пяст Заявка 19 6 6 7 24 - 22 24
12. Краковия 0:0 Заявка 20 5 9 6 21 - 24 24
13. Варта Познань Заявка 19 7 2 10 18 - 22 23
14. Висла Плоцк Заявка 19 6 5 8 25 - 30 23
15. Подбескидзе Заявка 20 4 6 10 20 - 44 18
16. Сталь Мелец Заявка 19 3 7 9 20 - 33 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шлёнск Заявка 9 6 3 0 15 - 7 21
2. Ракув 0:0 Заявка 11 6 2 3 13 - 8 20
3. Погонь Щецин Заявка 9 5 4 0 11 - 3 19
4. Легия Заявка 10 6 1 3 21 - 15 19
5. Заглембе Любин Заявка 10 5 3 2 15 - 10 18
6. Ягеллония Заявка 9 4 3 2 16 - 12 15
7. Подбескидзе Заявка 11 4 3 4 13 - 20 15
8. Гурник Забже Заявка 10 4 2 4 15 - 14 14
9. Лех Заявка 9 3 4 2 12 - 11 13
10. Лехия Гданьск Заявка 10 4 1 5 15 - 13 13
11. Краковия 0:0 Заявка 10 3 4 3 13 - 15 13
12. Висла Плоцк Заявка 10 3 2 5 9 - 11 11
13. Варта Познань Заявка 9 3 1 5 6 - 10 10
14. Висла Краков Заявка 10 3 1 6 14 - 18 10
15. Сталь Мелец Заявка 10 2 4 4 9 - 16 10
16. Пяст Заявка 9 2 3 4 8 - 10 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 9 6 2 1 12 - 5 20
2. Лехия Гданьск Заявка 10 5 2 3 12 - 11 17
3. Погонь Щецин Заявка 10 5 1 4 13 - 9 16
4. Ракув 0:0 Заявка 9 4 3 2 17 - 12 15
5. Пяст Заявка 10 4 3 3 16 - 12 15
6. Висла Краков Заявка 10 3 6 1 16 - 8 15
7. Гурник Забже Заявка 10 4 2 4 8 - 8 14
8. Варта Познань Заявка 10 4 1 5 12 - 12 13
9. Висла Плоцк Заявка 9 3 3 3 16 - 19 12
10. Лех Заявка 10 3 3 4 15 - 14 12
11. Заглембе Любин Заявка 10 3 2 5 11 - 12 11
12. Краковия 0:0 Заявка 10 2 5 3 8 - 9 11
13. Ягеллония Заявка 11 3 1 7 10 - 20 10
14. Шлёнск Заявка 10 2 1 7 9 - 13 7
15. Сталь Мелец Заявка 9 1 3 5 11 - 17 6
16. Подбескидзе Заявка 9 0 3 6 7 - 24 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion GKS. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ракув
Ничья
Краковия
1.88
3.54
5.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  1.85 3.54 4.48
Бонус: 5 000 ₽ 1.83 3.54 4.55
Бонус: 5 000 ₽ 1.88 3.35 5.00

Самый высокий коэффициент на матч «Ракув» – «Краковия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ракув» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Краковия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ракув» – «Краковия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.50 1.07 3.84 1.26 2.56 1.51 1.90 2.00 1.49 2.61 1.27 3.70 1.16 5.30 1.06 9.10
7.70 1.04 6.55 1.08 2.86 1.40 2.20 1.67 1.69 2.29 1.33 3.32 1.22 4.10 1.07 7.30 1.04 7.80 1.00 11.25
8.70 1.05 6.40 1.10 2.85 1.39 2.20 1.68 1.84 1.96 1.65 2.25 1.74 2.10 1.31 3.30 1.22 4.00 1.07 7.20 1.06 8.00 1.01 13.00 1.01 13.50 0.00 19.50
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
2.21 1.66 1.48 2.65 1.22 4.28
2.65 1.48 1.74 2.09 1.35 3.20
1.68 2.18 1.31 3.25 1.08 7.20
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
2.83 1.43 1.77 2.05 1.37 3.10
3.38 1.32 2.26 1.64 1.54 2.48 1.23 4.20
2.28 1.59 1.53 2.37 1.19 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.14 1.67
2.00 1.75
Букмекер Да Нет
5.40 1.15
5.60 1.12
Букмекер Да Нет
4.04 1.24
4.00 1.22
Где смотреть матч Ракув 0:0 Краковия онлайн

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