33
Ях
Ярослав
10
Сапала
Игор
23
Кун
Патрик
43
Тиянич
Давид
11
Иви
Лопес
88
Родин
Матай
18
Роша
Луиш
17
Косецки
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ях ЯрославЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сапала ИгорПолузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
-
43 Тиянич ДавидНападающий
- Нападающий
-
11 Иви ЛопесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Арак ЯкубНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Marek Papszun
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
-
18 Роша ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Косецки ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
-
73 Зауха ПатрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Хавьер ТиагоПолузащитник
- Нападающий
-
-
28 Jan Ziewiec
-
Главный тренер: Пробирз Михал
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иви Лопес
|6
|0.32
|2.
|Гутковский Владислав
|5 (2)
|0.26
|3.
|Тиянич Давид
|4
|0.21
|4.
|Шварц Петр
|4 (4)
|0.21
|5.
|Цебуля Марчин
|3
|0.16
|6.
|Невулис Анджей
|2
|0.11
|7.
|Петрашек Томаш
|2
|0.11
|8.
|Кун Патрик
|1
|0.05
|9.
|Завада Оскар
|1
|0.05
|10.
|Сапала Игор
|1
|0.05
|11.
|Шелонговски Даниэль
|1
|0.05
|12.
|Тудор Фран
|0
|0
|13.
|Бартл Даниэл
|0
|0
|14.
|Вилюш Мацей
|0
|0
|15.
|Полетанович Марко
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ван Амерсфоорт Пелле
|5 (3)
|0.26
|2.
|Ханка Серджу
|2 (1)
|0.11
|3.
|Лосаж Флорьян
|2
|0.11
|4.
|Вестеницки Томаш
|2
|0.11
|5.
|Пищек Филип
|2
|0.11
|6.
|Альварес Маркос
|1
|0.05
|7.
|Сиплак Михал
|1
|0.05
|8.
|Хавьер Тиаго
|1
|0.05
|9.
|Фиолич Иван
|1
|0.05
|10.
|Шимонович Давид
|1
|0.05
|11.
|Ривалдиньо
|1
|0.05
|12.
|Яблонски Давид
|1
|0.05
|13.
|Рыпэ Корнел
|0
|0
|14.
|Димун Милан
|0
|0
|15.
|Вдовяк Матеуш
|0
|0
|16.
|Родин Матай
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сапала Игор
|6
|0
|2.
|Невулис Анджей
|4
|0
|3.
|Кун Патрик
|4
|0
|4.
|Вилюш Мацей
|2
|1
|5.
|Цебуля Марчин
|3
|0
|6.
|Гутковский Владислав
|3
|0
|7.
|Петрашек Томаш
|3
|0
|8.
|Тудор Фран
|3
|0
|9.
|Пёнтковски Камиль
|3
|0
|10.
|Шварц Петр
|2
|0
|11.
|Полетанович Марко
|2
|0
|12.
|Иви Лопес
|2
|0
|13.
|Ях Ярослав
|2
|0
|14.
|Завада Оскар
|1
|0
|15.
|Тиянич Давид
|1
|0
|16.
|Шелонговски Даниэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гардавски Михаэль
|3
|1
|2.
|Сиплак Михал
|4
|0
|3.
|Ван Амерсфоорт Пелле
|4
|0
|4.
|Шимонович Давид
|4
|0
|5.
|Ханка Серджу
|4
|0
|6.
|Пищек Филип
|4
|0
|7.
|Родин Матай
|2
|1
|8.
|Маркес Иван
|2
|1
|9.
|Пик Даниэль
|2
|1
|10.
|Альварес Маркос
|3
|0
|11.
|Хавьер Тиаго
|2
|0
|12.
|Фиолич Иван
|2
|0
|13.
|Садикович Дамир
|2
|0
|14.
|Лосаж Флорьян
|2
|0
|15.
|Рыпэ Корнел
|1
|0
|16.
|Вестеницки Томаш
|1
|0
|17.
|Феррарессо Диего
|1
|0
|18.
|Ривалдиньо
|1
|0
|19.
|Зауха Патрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ракув
|13.33% (4)
|20% (6)
|20% (6)
|26.67% (8)
|6.67% (2)
|13.33% (4)
|Краковия
|5% (1)
|20% (4)
|15% (3)
|15% (3)
|15% (3)
|30% (6)
Предыдущие игры
Ракув Последние 20 матчей: +11 =4 -5Лех 0:2 Ракув Ракув 1:0 Подбескидзе Заглембе Любин 1:2 Ракув Ракув 0:1 Лехия Гданьск
Ракув 4:2 Гурник Забже Легия 2:0 Ракув Ракув 0:1 Погонь Щецин Динамо Москва 2:0 Ракув Пяст 0:0 Ракув Ракув 3:2 Ягеллония Шлёнск 1:0 Ракув Ракув 1:0 Варта Познань Лех 3:3 Ракув Ракув 0:0 Висла Краков Брук-Бет Термалица Нецеча 0:2 Ракув Ракув 2:1 Сталь Мелец Гурник Забже 1:3 Ракув Ракув 3:0 Висла Плоцк Краковия 2:2 Ракув Подбескидзе 1:4 Ракув
Краковия Последние 20 матчей: +8 =6 -6Хойничанка 0:3 Краковия Краковия 2:4 Заглембе Любин Сталь Мелец 0:0 Краковия Краковия 1:1 Подбескидзе
Варта Познань 0:1 Краковия Погонь Щецин 1:0 Краковия Варта Познань 1:0 Краковия Краковия 0:3 Лехия Гданьск Гурник Забже 0:2 Краковия Краковия 1:1 Висла Краков Висла Плоцк 0:1 Краковия Краковия 0:1 Легия Свит Сколвин 0:1 Краковия Краковия 3:1 Ягеллония Лех 1:1 Краковия Краковия 1:0 Пяст Легия 0:0 Краковия Шлёнск 3:1 Краковия Краковия 2:2 Ракув Заглембе Любин 1:1 Краковия
Последние игры между собой
Ракув: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Краковия: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|33 - 20
|39
|2.
|Погонь Щецин
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|24 - 12
|35
|3.
|Ракув
|0:0 Заявка
|20
|10
|5
|5
|30 - 20
|35
|4.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|27 - 24
|30
|5.
|Заглембе Любин
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|26 - 22
|29
|6.
|Шлёнск
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|24 - 20
|28
|7.
|Гурник Забже
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|23 - 22
|28
|8.
|Лех
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|27 - 25
|25
|9.
|Ягеллония
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|26 - 32
|25
|10.
|Висла Краков
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|30 - 26
|25
|11.
|Пяст
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|24 - 22
|24
|12.
|Краковия
|0:0 Заявка
|20
|5
|9
|6
|21 - 24
|24
|13.
|Варта Познань
|Заявка
|19
|7
|2
|10
|18 - 22
|23
|14.
|Висла Плоцк
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|25 - 30
|23
|15.
|Подбескидзе
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|20 - 44
|18
|16.
|Сталь Мелец
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|20 - 33
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|15 - 7
|21
|2.
|Ракув
|0:0 Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 8
|20
|3.
|Погонь Щецин
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|11 - 3
|19
|4.
|Легия
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|21 - 15
|19
|5.
|Заглембе Любин
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 10
|18
|6.
|Ягеллония
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 12
|15
|7.
|Подбескидзе
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 20
|15
|8.
|Гурник Забже
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|9.
|Лех
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|10.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 13
|13
|11.
|Краковия
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 15
|13
|12.
|Висла Плоцк
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|13.
|Варта Познань
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|6 - 10
|10
|14.
|Висла Краков
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|14 - 18
|10
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 16
|10
|16.
|Пяст
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 10
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 5
|20
|2.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 11
|17
|3.
|Погонь Щецин
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|13 - 9
|16
|4.
|Ракув
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 12
|15
|5.
|Пяст
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 12
|15
|6.
|Висла Краков
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|16 - 8
|15
|7.
|Гурник Забже
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|8 - 8
|14
|8.
|Варта Познань
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 12
|13
|9.
|Висла Плоцк
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|16 - 19
|12
|10.
|Лех
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 14
|12
|11.
|Заглембе Любин
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|12.
|Краковия
|0:0 Заявка
|10
|2
|5
|3
|8 - 9
|11
|13.
|Ягеллония
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 20
|10
|14.
|Шлёнск
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 13
|7
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 17
|6
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 24
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ракув» – «Краковия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ракув» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Краковия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ракув» – «Краковия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров