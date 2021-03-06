42' Желтая карточкаИви Лопес
48' Желтая карточкаКун Патрик
50' Желтая карточкаПолетанович Марко
58' Желтая карточкаХанка Серджу
75' Красная карточкаАрсенич Зоран
88' Желтая карточкаРодин Матай
33
Ях
Ярослав
10
Сапала
Игор
23
Кун
Патрик
43
Тиянич
Давид
11
Иви
Лопес
88
Родин
Матай
18
Роша
Луиш
17
Косецки
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ях ЯрославЗащитник
- Полузащитник
-
10 Сапала ИгорПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
-
43 Тиянич ДавидПолузащитник
-
11 Иви ЛопесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Арак ЯкубНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Marek Papszun
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
-
18 Роша ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Косецки ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
-
73 Зауха ПатрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Хавьер ТиагоПолузащитник
- Нападающий
-
-
28 Jan Ziewiec
-
Главный тренер: Пробирз Михал
Ход матча
42'
48'
58'
75'
88'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иви Лопес
|6
|0.3
|2.
|Гутковский Владислав
|5 (2)
|0.25
|3.
|Тиянич Давид
|4
|0.2
|4.
|Шварц Петр
|4 (4)
|0.2
|5.
|Цебуля Марчин
|3
|0.15
|6.
|Невулис Анджей
|2
|0.1
|7.
|Петрашек Томаш
|2
|0.1
|8.
|Кун Патрик
|1
|0.05
|9.
|Завада Оскар
|1
|0.05
|10.
|Сапала Игор
|1
|0.05
|11.
|Шелонговски Даниэль
|1
|0.05
|12.
|Тудор Фран
|0
|0
|13.
|Бартл Даниэл
|0
|0
|14.
|Вилюш Мацей
|0
|0
|15.
|Полетанович Марко
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ван Амерсфоорт Пелле
|5 (3)
|0.25
|2.
|Ханка Серджу
|2 (1)
|0.1
|3.
|Лосаж Флорьян
|2
|0.1
|4.
|Вестеницки Томаш
|2
|0.1
|5.
|Пищек Филип
|2
|0.1
|6.
|Альварес Маркос
|1
|0.05
|7.
|Сиплак Михал
|1
|0.05
|8.
|Хавьер Тиаго
|1
|0.05
|9.
|Фиолич Иван
|1
|0.05
|10.
|Шимонович Давид
|1
|0.05
|11.
|Ривалдиньо
|1
|0.05
|12.
|Яблонски Давид
|1
|0.05
|13.
|Рыпэ Корнел
|0
|0
|14.
|Димун Милан
|0
|0
|15.
|Вдовяк Матеуш
|0
|0
|16.
|Родин Матай
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сапала Игор
|6
|0
|2.
|Кун Патрик
|5
|0
|3.
|Невулис Анджей
|4
|0
|4.
|Вилюш Мацей
|2
|1
|5.
|Полетанович Марко
|3
|0
|6.
|Цебуля Марчин
|3
|0
|7.
|Иви Лопес
|3
|0
|8.
|Гутковский Владислав
|3
|0
|9.
|Петрашек Томаш
|3
|0
|10.
|Тудор Фран
|3
|0
|11.
|Пёнтковски Камиль
|3
|0
|12.
|Шварц Петр
|2
|0
|13.
|Ях Ярослав
|2
|0
|14.
|Арсенич Зоран
|0
|1
|15.
|Завада Оскар
|1
|0
|16.
|Тиянич Давид
|1
|0
|17.
|Шелонговски Даниэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ханка Серджу
|5
|0
|2.
|Гардавски Михаэль
|3
|1
|3.
|Родин Матай
|3
|1
|4.
|Сиплак Михал
|4
|0
|5.
|Ван Амерсфоорт Пелле
|4
|0
|6.
|Шимонович Давид
|4
|0
|7.
|Пищек Филип
|4
|0
|8.
|Маркес Иван
|2
|1
|9.
|Пик Даниэль
|2
|1
|10.
|Альварес Маркос
|3
|0
|11.
|Хавьер Тиаго
|2
|0
|12.
|Фиолич Иван
|2
|0
|13.
|Садикович Дамир
|2
|0
|14.
|Лосаж Флорьян
|2
|0
|15.
|Рыпэ Корнел
|1
|0
|16.
|Вестеницки Томаш
|1
|0
|17.
|Феррарессо Диего
|1
|0
|18.
|Ривалдиньо
|1
|0
|19.
|Зауха Патрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ракув
|13.33% (4)
|20% (6)
|20% (6)
|26.67% (8)
|6.67% (2)
|13.33% (4)
|Краковия
|5% (1)
|20% (4)
|15% (3)
|15% (3)
|15% (3)
|30% (6)
Предыдущие игры
Ракув Последние 20 матчей: +11 =4 -5Лех 0:2 Ракув Ракув 1:0 Подбескидзе Заглембе Любин 1:2 Ракув Ракув 0:1 Лехия Гданьск
Ракув 4:2 Гурник Забже Легия 2:0 Ракув Ракув 0:1 Погонь Щецин Динамо Москва 2:0 Ракув Пяст 0:0 Ракув Ракув 3:2 Ягеллония Шлёнск 1:0 Ракув Ракув 1:0 Варта Познань Лех 3:3 Ракув Ракув 0:0 Висла Краков Брук-Бет Термалица Нецеча 0:2 Ракув Ракув 2:1 Сталь Мелец Гурник Забже 1:3 Ракув Ракув 3:0 Висла Плоцк Краковия 2:2 Ракув Подбескидзе 1:4 Ракув
Краковия Последние 20 матчей: +8 =6 -6Хойничанка 0:3 Краковия Краковия 2:4 Заглембе Любин Сталь Мелец 0:0 Краковия Краковия 1:1 Подбескидзе
Варта Познань 0:1 Краковия Погонь Щецин 1:0 Краковия Варта Познань 1:0 Краковия Краковия 0:3 Лехия Гданьск Гурник Забже 0:2 Краковия Краковия 1:1 Висла Краков Висла Плоцк 0:1 Краковия Краковия 0:1 Легия Свит Сколвин 0:1 Краковия Краковия 3:1 Ягеллония Лех 1:1 Краковия Краковия 1:0 Пяст Легия 0:0 Краковия Шлёнск 3:1 Краковия Краковия 2:2 Ракув Заглембе Любин 1:1 Краковия
Последние игры между собой
Ракув: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Краковия: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|33 - 20
|39
|2.
|Погонь Щецин
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|24 - 12
|35
|3.
|Ракув
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|30 - 20
|35
|4.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|27 - 24
|30
|5.
|Заглембе Любин
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|26 - 22
|29
|6.
|Шлёнск
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|24 - 20
|28
|7.
|Гурник Забже
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|23 - 22
|28
|8.
|Лех
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|27 - 25
|25
|9.
|Ягеллония
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|26 - 32
|25
|10.
|Висла Краков
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|30 - 26
|25
|11.
|Пяст
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|24 - 22
|24
|12.
|Краковия
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|21 - 24
|24
|13.
|Варта Познань
|Заявка
|19
|7
|2
|10
|18 - 22
|23
|14.
|Висла Плоцк
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|25 - 30
|23
|15.
|Подбескидзе
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|20 - 44
|18
|16.
|Сталь Мелец
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|20 - 33
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|15 - 7
|21
|2.
|Ракув
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 8
|20
|3.
|Погонь Щецин
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|11 - 3
|19
|4.
|Легия
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|21 - 15
|19
|5.
|Заглембе Любин
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 10
|18
|6.
|Ягеллония
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 12
|15
|7.
|Подбескидзе
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 20
|15
|8.
|Гурник Забже
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|9.
|Лех
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|10.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 13
|13
|11.
|Краковия
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 15
|13
|12.
|Висла Плоцк
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|13.
|Варта Познань
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|6 - 10
|10
|14.
|Висла Краков
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|14 - 18
|10
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 16
|10
|16.
|Пяст
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 10
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 5
|20
|2.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 11
|17
|3.
|Погонь Щецин
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|13 - 9
|16
|4.
|Ракув
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 12
|15
|5.
|Пяст
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 12
|15
|6.
|Висла Краков
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|16 - 8
|15
|7.
|Гурник Забже
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|8 - 8
|14
|8.
|Варта Познань
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 12
|13
|9.
|Висла Плоцк
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|16 - 19
|12
|10.
|Лех
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 14
|12
|11.
|Заглембе Любин
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|12.
|Краковия
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|8 - 9
|11
|13.
|Ягеллония
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 20
|10
|14.
|Шлёнск
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 13
|7
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 17
|6
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 24
|3
Победитель
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