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Веллингтон Феникс
0:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Перт Глори
0' 14'
20
Сэил
Оливер
16
Фентон
Луис
6
Пейн
Тим
2
Макгинг
Лиам
5
МакГэрри
Джеймс
10
Давила
Улисес
14
Руфер
Алекс
23
Clayton
Rhys
Lewis1
7
Пископо
Рено
18
Уэйн
Бен
9
Болл
Дэвид
1
Велафи
Тандо
23
Ингем
Дэйн
5
Аспропотамитис
Джонатан
29
Лахман
Даррил
8
Косуке
Ота
15
Уилсон
Брэндон
88
Килкенни
Нил
24
Daniel
Stynes
10
Кио
Эндрю
9
Форнароли
Бруно
17
Кастро
Диего
Веллингтон Феникс
Перт Глори

Бомбардиры внутри турнира

Веллингтон Феникс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Давила Улисес 3 (1) 0.3
2. Болл Дэвид 2 0.2
3. Муратович Мирза 2 0.2
4. Фентон Луис 1 0.1
5. Сотирио Джошуа 1 0.1
6. Уэйн Бен 1 0.1
7. _Sotirio J. 1 0.1
8. Руфер Алекс 0 0
9. Хемед Томер 0 0
10. Пейн Тим 0 0
11. МакГэрри Джеймс 0 0
12. Пископо Рено 0 0
13. _Rufer A. 0 0
Перт Глори
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форнароли Бруно 6 0.75
2. Д'Агостино Николас 4 0.5
3. Армиенто Карло 3 0.38
4. Кастро Диего 2 0.25
5. Килкенни Нил 1 (1) 0.13
6. Ингем Дэйн 1 0.13
7. Daniel Stynes 1 0.13
8. Кио Эндрю 0 0
9. Косуке Ота 0 0

Карточки

Веллингтон Феникс
# Игрок      
1. Болл Дэвид 2 1
2. Руфер Алекс 2 1
3. Давила Улисес 2 0
4. Фентон Луис 2 0
5. Joshua Laws 2 0
6. Хемед Томер 1 0
7. Де Вере Люк 1 0
8. Пейн Тим 1 0
9. Сэил Оливер 1 0
10. МакГэрри Джеймс 1 0
11. Девлин Кэмерон 1 0
12. Муратович Мирза 1 0
13. _Davila U. 1 0
Перт Глори
# Игрок      
1. Nick Sullivan 3 0
2. Аспропотамитис Джонатан 2 0
3. Кастро Диего 1 0
4. Велафи Тандо 1 0
5. Ингем Дэйн 1 0
6. Callum Timmins 1 0
7. Армиенто Карло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Веллингтон Феникс 18.18% (2) 9.09% (1) 18.18% (2) 9.09% (1) 0 45.45% (5)
 Перт Глори 11.11% (2) 0 16.67% (3) 22.22% (4) 33.33% (6) 16.67% (3)

Предыдущие игры

Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Ньюкасл Джетс 0:2 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 2:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 0:2 Сентрал Кост Маринерз
Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Сентрал Кост Маринерз 1:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс Макартур 1:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:2 Сидней Веллингтон Феникс 0:1 Перт Глори Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Сидней 3:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити
Перт Глори Последние 20 матчей: +7 =1 -12
Перт Глори 1:2 Сентрал Кост Маринерз Перт Глори 3:1 Брисбен Роар Аделаида Юнайтед 1:2 Перт Глори Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори
Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори Вестерн Юнайтед 5:4 Перт Глори Перт Глори 5:3 Аделаида Юнайтед Перт Глори 0:1 Токио Шанхай Шэньхуа 3:3 Перт Глори Ульсан Хендай 2:0 Перт Глори Перт Глори 1:2 Ульсан Хендай Перт Глори 1:2 Шанхай Шэньхуа Сидней 2:0 Перт Глори Веллингтон Феникс 0:1 Перт Глори Перт Глори 0:2 Вестерн Юнайтед Перт Глори 0:4 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори Аделаида Юнайтед 5:3 Перт Глори Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Перт Глори 1:0 Сентрал Кост Маринерз

Последние игры между собой

Веллингтон Феникс: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Перт Глори: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Веллингтон Феникс 0:1 Перт Глори A-Лига Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс A-Лига Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори A-Лига
Перт Глори 5:0 Веллингтон Феникс A-Лига Перт Глори 3:0 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:1 Перт Глори A-Лига Веллингтон Феникс 2:1 Перт Глори A-Лига Перт Глори 1:0 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 5:2 Перт Глори A-Лига Веллингтон Феникс 3:3 Перт Глори A-Лига Перт Глори 2:1 Веллингтон Феникс A-Лига Перт Глори 2:0 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори A-Лига Веллингтон Феникс 0:1 Перт Глори A-Лига Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс A-Лига Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс A-Лига Перт Глори 2:1 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори A-Лига Веллингтон Феникс 1:1 Перт Глори A-Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 10 7 0 3 18 - 11 21
2. Макартур 10 5 2 3 14 - 13 17
3. Аделаида Юнайтед 10 5 1 4 16 - 19 16
4. Мельбурн Сити 9 5 0 4 17 - 12 15
5. Брисбен Роар 10 4 3 3 15 - 12 15
6. Перт Глори 0:0 8 4 1 3 19 - 15 13
7. Вестерн Сидней Уондерерс 10 3 4 3 13 - 13 13
8. Сидней 9 3 3 3 11 - 10 12
9. Вестерн Юнайтед 7 3 2 2 16 - 13 11
10. Ньюкасл Джетс 11 3 2 6 9 - 13 11
11. Веллингтон Феникс 0:0 10 2 3 5 10 - 14 9
12. Мельбурн Виктори 10 2 1 7 10 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аделаида Юнайтед 5 4 0 1 9 - 5 12
2. Сентрал Кост Маринерз 5 3 0 2 8 - 7 9
3. Вестерн Юнайтед 4 2 2 0 9 - 5 8
4. Брисбен Роар 6 2 2 2 9 - 7 8
5. Перт Глори 0:0 3 2 0 1 9 - 6 6
6. Мельбурн Сити 3 2 0 1 6 - 6 6
7. Мельбурн Виктори 6 2 0 4 8 - 15 6
8. Макартур 5 1 2 2 7 - 8 5
9. Сидней 5 1 2 2 3 - 5 5
10. Вестерн Сидней Уондерерс 5 1 1 3 5 - 7 4
11. Ньюкасл Джетс 5 1 0 4 4 - 8 3
12. Веллингтон Феникс 0:0 5 0 2 3 4 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 5 4 0 1 10 - 4 12
2. Макартур 5 4 0 1 7 - 5 12
3. Вестерн Сидней Уондерерс 5 2 3 0 8 - 6 9
4. Мельбурн Сити 6 3 0 3 11 - 6 9
5. Ньюкасл Джетс 6 2 2 2 5 - 5 8
6. Сидней 4 2 1 1 8 - 5 7
7. Брисбен Роар 4 2 1 1 6 - 5 7
8. Перт Глори 0:0 5 2 1 2 10 - 9 7
9. Веллингтон Феникс 0:0 5 2 1 2 6 - 6 7
10. Аделаида Юнайтед 5 1 1 3 7 - 14 4
11. Вестерн Юнайтед 3 1 0 2 7 - 8 3
12. Мельбурн Виктори 4 0 1 3 2 - 8 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wollongong Showground. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Веллингтон Феникс
Ничья
Перт Глори
2.51
3.85
2.75
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  2.45 3.78 2.62
Бонус: 5 000 ₽ 2.45 3.80 2.64
Бонус: 5 000 ₽ 2.75 3.35 2.60
  2.51 3.85 2.71

Самый высокий коэффициент на матч «Веллингтон Феникс» – «Перт Глори» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Веллингтон Феникс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Перт Глори» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Веллингтон Феникс» – «Перт Глори», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
6.85 1.10 4.56 1.20 2.82 1.43 2.19 1.68 1.70 2.10 1.45 2.74 1.26 3.82 1.15 5.45
13.50 1.00 12.50 1.00 4.70 1.18 4.05 1.24 2.51 1.59 1.84 1.96 1.57 2.34 1.28 3.36 1.18 3.84 1.06 7.00 1.04 7.70
9.29 1.03 8.16 1.04 3.60 1.28 2.85 1.42 1.92 1.87 2.15 1.70 1.52 2.52 1.70 2.15 1.35 3.15 1.15 5.30 1.12 6.10 1.09 6.61 1.07 7.19 1.01 11.50
5.08 1.19 2.81 1.47 2.39 1.62 2.12 1.78 1.85 2.04 1.66 2.32 1.53 2.61 1.20 4.85
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.00 1.39 1.90 1.90 1.42 2.87 1.20 4.54
3.68 1.28 2.43 1.56 1.64 2.26 1.25 3.95 1.15 5.10
2.55 1.50 1.68 2.18 1.33 3.25 1.07 6.93 1.05 8.01
3.07 1.41 2.43 1.61 1.85 2.05 1.59 2.47 1.40 3.12
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
4.44 1.21 2.45 1.55 1.75 2.08 1.38 3.04
5.10 1.18 3.68 1.28 1.94 1.86 1.49 2.62 1.28 3.64
4.41 1.17 3.20 1.30 1.90 1.90 1.42 2.85 1.27 3.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.50 2.51
1.72 2.08
Букмекер Да Нет
3.38 1.32
5.30 1.15
Букмекер Да Нет
2.75 1.45
2.85 1.45
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