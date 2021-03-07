Веллингтон Феникс
0:0
Первый тайм: 14'
Стадион: Wollongong Showground
Перт Глори
20
Сэил
Оливер
16
Фентон
Луис
6
Пейн
Тим
14
Руфер
Алекс
18
Уэйн
Бен
23
Ингем
Дэйн
88
Килкенни
Нил
10
Кио
Эндрю
17
Кастро
Диего
- Основной состав
-
20 Сэил ОливерВратарь
-
16 Фентон ЛуисЗащитник
-
6 Пейн ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Уэйн БенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Хемед ТомерНападающий
- Нападающий
-
21 Joshua Laws
-
Главный тренер: Ufuk Talay
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Ингем ДэйнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Килкенни НилПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кио ЭндрюНападающий
- Нападающий
-
17 Кастро ДиегоНападающий
- Запасные игроки
-
33 Редди ЛиэмВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
13 Luke Bodnar
-
Главный тренер: Richard Garcia
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Давила Улисес
|3 (1)
|0.3
|2.
|Болл Дэвид
|2
|0.2
|3.
|Муратович Мирза
|2
|0.2
|4.
|Фентон Луис
|1
|0.1
|5.
|Сотирио Джошуа
|1
|0.1
|6.
|Уэйн Бен
|1
|0.1
|7.
|_Sotirio J.
|1
|0.1
|8.
|Руфер Алекс
|0
|0
|9.
|Хемед Томер
|0
|0
|10.
|Пейн Тим
|0
|0
|11.
|МакГэрри Джеймс
|0
|0
|12.
|Пископо Рено
|0
|0
|13.
|_Rufer A.
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форнароли Бруно
|6
|0.75
|2.
|Д'Агостино Николас
|4
|0.5
|3.
|Армиенто Карло
|3
|0.38
|4.
|Кастро Диего
|2
|0.25
|5.
|Килкенни Нил
|1 (1)
|0.13
|6.
|Ингем Дэйн
|1
|0.13
|7.
|Daniel Stynes
|1
|0.13
|8.
|Кио Эндрю
|0
|0
|9.
|Косуке Ота
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Болл Дэвид
|2
|1
|2.
|Руфер Алекс
|2
|1
|3.
|Давила Улисес
|2
|0
|4.
|Фентон Луис
|2
|0
|5.
|Joshua Laws
|2
|0
|6.
|Хемед Томер
|1
|0
|7.
|Де Вере Люк
|1
|0
|8.
|Пейн Тим
|1
|0
|9.
|Сэил Оливер
|1
|0
|10.
|МакГэрри Джеймс
|1
|0
|11.
|Девлин Кэмерон
|1
|0
|12.
|Муратович Мирза
|1
|0
|13.
|_Davila U.
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Nick Sullivan
|3
|0
|2.
|Аспропотамитис Джонатан
|2
|0
|3.
|Кастро Диего
|1
|0
|4.
|Велафи Тандо
|1
|0
|5.
|Ингем Дэйн
|1
|0
|6.
|Callum Timmins
|1
|0
|7.
|Армиенто Карло
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Веллингтон Феникс
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|0
|45.45% (5)
|Перт Глори
|11.11% (2)
|0
|16.67% (3)
|22.22% (4)
|33.33% (6)
|16.67% (3)
Предыдущие игры
Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: +7 =4 -9Ньюкасл Джетс 0:2 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 2:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 0:2 Сентрал Кост Маринерз
Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Сентрал Кост Маринерз 1:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс Макартур 1:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:2 Сидней Веллингтон Феникс 0:1 Перт Глори Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Сидней 3:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити
Перт Глори Последние 20 матчей: +7 =1 -12Перт Глори 1:2 Сентрал Кост Маринерз Перт Глори 3:1 Брисбен Роар Аделаида Юнайтед 1:2 Перт Глори Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори
Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори Вестерн Юнайтед 5:4 Перт Глори Перт Глори 5:3 Аделаида Юнайтед Перт Глори 0:1 Токио Шанхай Шэньхуа 3:3 Перт Глори Ульсан Хендай 2:0 Перт Глори Перт Глори 1:2 Ульсан Хендай Перт Глори 1:2 Шанхай Шэньхуа Сидней 2:0 Перт Глори Веллингтон Феникс 0:1 Перт Глори Перт Глори 0:2 Вестерн Юнайтед Перт Глори 0:4 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори Аделаида Юнайтед 5:3 Перт Глори Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Перт Глори 1:0 Сентрал Кост Маринерз
Последние игры между собой
Веллингтон Феникс: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Перт Глори: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Перт Глори 5:0 Веллингтон Феникс A-Лига Перт Глори 3:0 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:1 Перт Глори A-Лига Веллингтон Феникс 2:1 Перт Глори A-Лига Перт Глори 1:0 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 5:2 Перт Глори A-Лига Веллингтон Феникс 3:3 Перт Глори A-Лига Перт Глори 2:1 Веллингтон Феникс A-Лига Перт Глори 2:0 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори A-Лига Веллингтон Феникс 0:1 Перт Глори A-Лига Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс A-Лига Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс A-Лига Перт Глори 2:1 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори A-Лига Веллингтон Феникс 1:1 Перт Глори A-Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|10
|7
|0
|3
|18 - 11
|21
|2.
|Макартур
|10
|5
|2
|3
|14 - 13
|17
|3.
|Аделаида Юнайтед
|10
|5
|1
|4
|16 - 19
|16
|4.
|Мельбурн Сити
|9
|5
|0
|4
|17 - 12
|15
|5.
|Брисбен Роар
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|6.
|Перт Глори
|0:0
|8
|4
|1
|3
|19 - 15
|13
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|10
|3
|4
|3
|13 - 13
|13
|8.
|Сидней
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|9.
|Вестерн Юнайтед
|7
|3
|2
|2
|16 - 13
|11
|10.
|Ньюкасл Джетс
|11
|3
|2
|6
|9 - 13
|11
|11.
|Веллингтон Феникс
|0:0
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|12.
|Мельбурн Виктори
|10
|2
|1
|7
|10 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аделаида Юнайтед
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|3.
|Вестерн Юнайтед
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|4.
|Брисбен Роар
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|5.
|Перт Глори
|0:0
|3
|2
|0
|1
|9 - 6
|6
|6.
|Мельбурн Сити
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|7.
|Мельбурн Виктори
|6
|2
|0
|4
|8 - 15
|6
|8.
|Макартур
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|9.
|Сидней
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|10.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|11.
|Ньюкасл Джетс
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|12.
|Веллингтон Феникс
|0:0
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|2.
|Макартур
|5
|4
|0
|1
|7 - 5
|12
|3.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|5
|2
|3
|0
|8 - 6
|9
|4.
|Мельбурн Сити
|6
|3
|0
|3
|11 - 6
|9
|5.
|Ньюкасл Джетс
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|6.
|Сидней
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|Брисбен Роар
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|8.
|Перт Глори
|0:0
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|9.
|Веллингтон Феникс
|0:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|10.
|Аделаида Юнайтед
|5
|1
|1
|3
|7 - 14
|4
|11.
|Вестерн Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|7 - 8
|3
|12.
|Мельбурн Виктори
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
Победитель
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