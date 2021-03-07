Вестерн Юнайтед
0:0
Второй тайм: 55'
Стадион: Mars Stadium
Вестерн Сидней Уондерерс
40' Желтая карточкаЛуштица Стивен
45' Желтая карточкаMark Natta
11
Пэйн
Коннор
33
Mark
Natta
13
Расселл
Тэйт
19
Матч
Джордон
18
Дорранс
Грэм
12
Дюк
Митчелл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пэйн КоннорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Скотт РайанВратарь
- Защитник
-
13 Вуйица ИванЗащитник
- Полузащитник
-
25 Дьюзел ЛюкПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Mark Rudan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Mark NattaЗащитник
-
13 Расселл ТэйтПолузащитник
-
19 Матч ДжордонПолузащитник
-
18 Дорранс ГрэмПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Дюк МитчеллНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Джеймс НоаВратарь
- Полузащитник
-
17 Keanu BaccusПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Йебоа КвамеНападающий
-
10 Кокс СаймонНападающий
-
Главный тренер: Робинсон Карл
Ход матча
40'
45'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бериша Бесарт
|5
|0.63
|2.
|Санчес Виктор
|3
|0.38
|3.
|Пирьес Дилан
|3
|0.38
|4.
|Имаи Томоки
|1
|0.13
|5.
|Луштица Стивен
|1
|0.13
|6.
|Гуаррочена Икер
|1
|0.13
|7.
|Вуйица Иван
|1
|0.13
|8.
|Ускок Томислав
|1
|0.13
|9.
|Диаманти Алессандро
|0
|0
|10.
|Пэйн Коннор
|0
|0
|11.
|Уэлс Лаклан
|0
|0
|12.
|Хэмилл Брендан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йебоа Кваме
|2
|0.18
|2.
|Камау Брюс
|2
|0.18
|3.
|Дорранс Грэм
|2 (1)
|0.18
|4.
|Ибини-Исэи Берни
|1
|0.09
|5.
|Кокс Саймон
|1
|0.09
|6.
|Троизи Джеймс
|1
|0.09
|7.
|Расселл Тэйт
|1
|0.09
|8.
|Дюк Митчелл
|1
|0.09
|9.
|Гордон Зигги
|1
|0.09
|10.
|Мюллер Николай
|1
|0.09
|11.
|Keanu Baccus
|0
|0
|12.
|Вилмеринг Дэниэл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Санчес Виктор
|5
|0
|2.
|Ускок Томислав
|3
|1
|3.
|Луштица Стивен
|3
|0
|4.
|Диаманти Алессандро
|2
|0
|5.
|Калвер Аарон
|2
|0
|6.
|Вуйица Иван
|2
|0
|7.
|Бериша Бесарт
|1
|0
|8.
|Хэмилл Брендан
|1
|0
|9.
|Пэйн Коннор
|1
|0
|10.
|Имаи Томоки
|1
|0
|11.
|Берджесс Макс
|1
|0
|12.
|Уэлс Лаклан
|1
|0
|13.
|Скотадис Джерри
|1
|0
|14.
|_Lustica S.
|1
|0
|15.
|Ayom Majok
|1
|0
|16.
|Nicolas Milanovic
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дорранс Грэм
|5
|0
|2.
|Ибини-Исэи Берни
|2
|0
|3.
|Keanu Baccus
|2
|0
|4.
|Мурдукутас Тасс
|2
|0
|5.
|Расселл Тэйт
|2
|0
|6.
|Кокс Саймон
|1
|0
|7.
|Троизи Джеймс
|1
|0
|8.
|Матч Джордон
|1
|0
|9.
|Макгоуэн Дилан
|1
|0
|10.
|Гордон Зигги
|1
|0
|11.
|Мюллер Николай
|1
|0
|12.
|Mark Natta
|1
|0
|13.
|_Natta M.
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вестерн Юнайтед
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|25% (4)
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|7.69% (1)
|0
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|38.46% (5)
|30.77% (4)
Предыдущие игры
Вестерн Юнайтед Последние 20 матчей: +10 =3 -7Мельбурн Виктори 3:4 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 4:1 Макартур Сентрал Кост Маринерз 3:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори
Вестерн Юнайтед 5:4 Перт Глори Мельбурн Сити 2:1 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 2:0 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 0:1 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:3 Мельбурн Сити Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед Перт Глори 0:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 5:3 Вестерн Сидней Уондерерс Ньюкасл Джетс 1:0 Вестерн Юнайтед Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:5 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 6:2 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 0:0 Вестерн Юнайтед
Вестерн Сидней Уондерерс Последние 20 матчей: +7 =7 -6Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Мельбурн Сити Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Аделаида Юнайтед Веллингтон Феникс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Мельбурн Виктори
Макартур 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Сентрал Кост Маринерз 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Ньюкасл Джетс 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Макартур Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 5:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс Сентрал Кост Маринерз 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Брисбен Роар 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 5:2 Аделаида Юнайтед
Последние игры между собой
Вестерн Юнайтед: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|10
|7
|0
|3
|18 - 11
|21
|2.
|Макартур
|10
|5
|2
|3
|14 - 13
|17
|3.
|Аделаида Юнайтед
|10
|5
|1
|4
|16 - 19
|16
|4.
|Мельбурн Сити
|9
|5
|0
|4
|17 - 12
|15
|5.
|Брисбен Роар
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|0:0
|11
|3
|5
|3
|13 - 13
|14
|7.
|Перт Глори
|8
|4
|0
|4
|19 - 18
|12
|8.
|Вестерн Юнайтед
|0:0
|8
|3
|3
|2
|16 - 13
|12
|9.
|Сидней
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|10.
|Веллингтон Феникс
|10
|3
|2
|5
|13 - 14
|11
|11.
|Ньюкасл Джетс
|11
|3
|2
|6
|9 - 13
|11
|12.
|Мельбурн Виктори
|10
|2
|1
|7
|10 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аделаида Юнайтед
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|3.
|Вестерн Юнайтед
|0:0
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|4.
|Брисбен Роар
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|5.
|Перт Глори
|3
|2
|0
|1
|9 - 6
|6
|6.
|Мельбурн Сити
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|7.
|Мельбурн Виктори
|6
|2
|0
|4
|8 - 15
|6
|8.
|Макартур
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|9.
|Сидней
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|10.
|Веллингтон Феникс
|5
|1
|1
|3
|7 - 8
|4
|11.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|0:0
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|12.
|Ньюкасл Джетс
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|2.
|Макартур
|5
|4
|0
|1
|7 - 5
|12
|3.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|0:0
|6
|2
|4
|0
|8 - 6
|10
|4.
|Мельбурн Сити
|6
|3
|0
|3
|11 - 6
|9
|5.
|Ньюкасл Джетс
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|6.
|Сидней
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|Брисбен Роар
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|8.
|Веллингтон Феникс
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|9.
|Перт Глори
|5
|2
|0
|3
|10 - 12
|6
|10.
|Аделаида Юнайтед
|5
|1
|1
|3
|7 - 14
|4
|11.
|Вестерн Юнайтед
|0:0
|3
|1
|0
|2
|7 - 8
|3
|12.
|Мельбурн Виктори
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
Победитель
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