  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австралия
Вестерн Юнайтед
0:0
Второй тайм: 55'

Стадион:
Вестерн Сидней Уондерерс
0'
40' Желтая карточка
Луштица Стивен
45' Желтая карточка
Mark Natta
55'
1
Курто
Филип
6
Имаи
Томоки
4
Дюрэнт
Эндрю
2
Калвер
Аарон
5
Пирьес
Дилан
10
Луштица
Стивен
27
Скотадис
Джерри
11
Пэйн
Коннор
23
Диаманти
Алессандро
7
Бериша
Бесарт
34
Гуаррочена
Икер
30
Daniel
Margush
2
Гордон
Зигги
4
Макгоуэн
Дилан
33
Mark
Natta
13
Расселл
Тэйт
19
Матч
Джордон
18
Дорранс
Грэм
29
Вилмеринг
Дэниэл
9
Ибини-Исэи
Берни
12
Дюк
Митчелл
14
Троизи
Джеймс
Вестерн Юнайтед
Вестерн Сидней Уондерерс

Бомбардиры внутри турнира

Вестерн Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Бесарт 5 0.63
2. Санчес Виктор 3 0.38
3. Пирьес Дилан 3 0.38
4. Имаи Томоки 1 0.13
5. Луштица Стивен 1 0.13
6. Гуаррочена Икер 1 0.13
7. Вуйица Иван 1 0.13
8. Ускок Томислав 1 0.13
9. Диаманти Алессандро 0 0
10. Пэйн Коннор 0 0
11. Уэлс Лаклан 0 0
12. Хэмилл Брендан 0 0
Вестерн Сидней Уондерерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йебоа Кваме 2 0.18
2. Камау Брюс 2 0.18
3. Дорранс Грэм 2 (1) 0.18
4. Ибини-Исэи Берни 1 0.09
5. Кокс Саймон 1 0.09
6. Троизи Джеймс 1 0.09
7. Расселл Тэйт 1 0.09
8. Дюк Митчелл 1 0.09
9. Гордон Зигги 1 0.09
10. Мюллер Николай 1 0.09
11. Keanu Baccus 0 0
12. Вилмеринг Дэниэл 0 0

Карточки

Вестерн Юнайтед
# Игрок      
1. Санчес Виктор 5 0
2. Ускок Томислав 3 1
3. Луштица Стивен 3 0
4. Диаманти Алессандро 2 0
5. Калвер Аарон 2 0
6. Вуйица Иван 2 0
7. Бериша Бесарт 1 0
8. Хэмилл Брендан 1 0
9. Пэйн Коннор 1 0
10. Имаи Томоки 1 0
11. Берджесс Макс 1 0
12. Уэлс Лаклан 1 0
13. Скотадис Джерри 1 0
14. _Lustica S. 1 0
15. Ayom Majok 1 0
16. Nicolas Milanovic 1 0
Вестерн Сидней Уондерерс
# Игрок      
1. Дорранс Грэм 5 0
2. Ибини-Исэи Берни 2 0
3. Keanu Baccus 2 0
4. Мурдукутас Тасс 2 0
5. Расселл Тэйт 2 0
6. Кокс Саймон 1 0
7. Троизи Джеймс 1 0
8. Матч Джордон 1 0
9. Макгоуэн Дилан 1 0
10. Гордон Зигги 1 0
11. Мюллер Николай 1 0
12. Mark Natta 1 0
13. _Natta M. 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вестерн Юнайтед 12.5% (2) 12.5% (2) 18.75% (3) 25% (4) 18.75% (3) 12.5% (2)
 Вестерн Сидней Уондерерс 7.69% (1) 0 7.69% (1) 15.38% (2) 38.46% (5) 30.77% (4)

Предыдущие игры

Вестерн Юнайтед Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Мельбурн Виктори 3:4 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 4:1 Макартур Сентрал Кост Маринерз 3:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори
Вестерн Юнайтед 5:4 Перт Глори Мельбурн Сити 2:1 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 2:0 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 0:1 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:3 Мельбурн Сити Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед Перт Глори 0:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 5:3 Вестерн Сидней Уондерерс Ньюкасл Джетс 1:0 Вестерн Юнайтед Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:5 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 6:2 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 0:0 Вестерн Юнайтед
Вестерн Сидней Уондерерс Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Мельбурн Сити Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Аделаида Юнайтед Веллингтон Феникс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Мельбурн Виктори
Макартур 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Сентрал Кост Маринерз 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Ньюкасл Джетс 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Макартур Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 5:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс Сентрал Кост Маринерз 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Брисбен Роар 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 5:2 Аделаида Юнайтед

Последние игры между собой

Вестерн Юнайтед: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Вестерн Юнайтед 5:3 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед A-Лига Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 10 7 0 3 18 - 11 21
2. Макартур 10 5 2 3 14 - 13 17
3. Аделаида Юнайтед 10 5 1 4 16 - 19 16
4. Мельбурн Сити 9 5 0 4 17 - 12 15
5. Брисбен Роар 10 4 3 3 15 - 12 15
6. Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 11 3 5 3 13 - 13 14
7. Перт Глори 8 4 0 4 19 - 18 12
8. Вестерн Юнайтед 0:0 8 3 3 2 16 - 13 12
9. Сидней 9 3 3 3 11 - 10 12
10. Веллингтон Феникс 10 3 2 5 13 - 14 11
11. Ньюкасл Джетс 11 3 2 6 9 - 13 11
12. Мельбурн Виктори 10 2 1 7 10 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аделаида Юнайтед 5 4 0 1 9 - 5 12
2. Сентрал Кост Маринерз 5 3 0 2 8 - 7 9
3. Вестерн Юнайтед 0:0 5 2 3 0 9 - 5 9
4. Брисбен Роар 6 2 2 2 9 - 7 8
5. Перт Глори 3 2 0 1 9 - 6 6
6. Мельбурн Сити 3 2 0 1 6 - 6 6
7. Мельбурн Виктори 6 2 0 4 8 - 15 6
8. Макартур 5 1 2 2 7 - 8 5
9. Сидней 5 1 2 2 3 - 5 5
10. Веллингтон Феникс 5 1 1 3 7 - 8 4
11. Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 5 1 1 3 5 - 7 4
12. Ньюкасл Джетс 5 1 0 4 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 5 4 0 1 10 - 4 12
2. Макартур 5 4 0 1 7 - 5 12
3. Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 6 2 4 0 8 - 6 10
4. Мельбурн Сити 6 3 0 3 11 - 6 9
5. Ньюкасл Джетс 6 2 2 2 5 - 5 8
6. Сидней 4 2 1 1 8 - 5 7
7. Брисбен Роар 4 2 1 1 6 - 5 7
8. Веллингтон Феникс 5 2 1 2 6 - 6 7
9. Перт Глори 5 2 0 3 10 - 12 6
10. Аделаида Юнайтед 5 1 1 3 7 - 14 4
11. Вестерн Юнайтед 0:0 3 1 0 2 7 - 8 3
12. Мельбурн Виктори 4 0 1 3 2 - 8 1
  • Второй тайм
  • 53'
    Mark Natta уходит с поля. Keanu Baccus выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Mark Natta получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Луштица Стивен получил желтую карточку от судьи
  • 35'
    Курто Филип уходит с поля. Ryan Scott выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mars Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Вестерн Юнайтед
Ничья
Вестерн Сидней Уондерерс
2.75
3.84
3.12
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  2.30 3.58 3.07
Бонус: 5 000 ₽ 2.31 3.84 2.84
Бонус: 5 000 ₽ 2.65 2.90 2.90
  2.75 2.77 3.12

Самый высокий коэффициент на матч «Вестерн Юнайтед» – «Вестерн Сидней Уондерерс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вестерн Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вестерн Сидней Уондерерс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вестерн Юнайтед» – «Вестерн Сидней Уондерерс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
7.30 1.09 4.82 1.18 3.12 1.37 2.33 1.63 1.89 2.01 1.53 2.50 1.32 3.42 1.19 4.68
13.00 1.00 13.00 1.00 4.75 1.17 4.20 1.23 2.44 1.62 1.87 1.93 1.53 2.43 1.31 3.20 1.19 4.10 1.06 6.85 1.05 7.50
5.10 1.16 3.90 1.25 2.04 1.77 1.52 2.52 1.31 3.35 2.14 1.71 1.11 6.50 1.72 2.12 1.09 7.20 1.07 6.76 1.07 8.40 1.09 7.75 1.07 8.31 1.01 11.50
2.64 1.51 2.14 1.76 1.86 2.02 1.57 2.50 1.43 2.94 1.65 2.31 1.48 2.75 1.60 2.43 1.70 2.24 1.57 2.52 1.22 4.61
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.36 1.34 1.99 1.81 1.50 2.68 1.19 4.38
3.76 1.27 2.59 1.50 1.61 2.32 1.26 3.85 1.16 5.30
1.03 12.00 1.28 3.60 1.15 5.30 1.13 5.09 1.09 6.16
1.70 2.20 1.43 2.89 1.16 5.40 1.49 2.68 1.35 3.25 1.39 3.17
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
4.80 1.18 2.67 1.47 1.93 1.87 1.47 2.67
5.20 1.17 3.76 1.27 2.03 1.79 1.46 2.72 1.32 3.38
4.38 1.17 3.19 1.26 1.97 1.90 1.47 2.48 1.27 3.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.44 2.79
2.63 1.48
Букмекер Да Нет
3.24 1.34
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
2.46 1.55
2.60 1.47
Где смотреть матч Вестерн Юнайтед 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 