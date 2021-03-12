Мельбурн Сити
3:0
Первый тайм: 45+'
Стадион: AAMI Park (Melbourne)
Макартур
20' Желтая карточка_Noone C.
1:0
23' Гол_Maclaren J.
2:0
25' Гол_Maclaren J.
3:0
35' Гол_Noone C.
22
Гуд
Кёртис
11
Нун
Крэйг
11
Оар
Томас
19
Michael
Ruhs
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Нун КрэйгПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Тилио МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
43 Alec Mills
-
-
Главный тренер: Patrick Kisnorbo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Оар ТомасПолузащитник
-
19 Michael RuhsПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Скотт УолтерЗащитник
- Полузащитник
-
10 Пуйо ЛоикПолузащитник
-
31 Lachlan Rose
-
21 Jake Hollman
-
20 Вуд Райан
-
-
Главный тренер: Миличич Анте
Ход матча
20'
23'
1:0
25'
2:0
35'
3:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макларен Джейми
|10 (1)
|1
|2.
|Меткалф Коннор
|3
|0.3
|3.
|Луна Адриан
|2
|0.2
|4.
|Нун Крэйг
|1
|0.1
|5.
|Беренгер Флорен
|1
|0.1
|6.
|Цолаковски Стефан
|1
|0.1
|7.
|Гриффитс Ростин
|1
|0.1
|8.
|Нэббаут Эндрю
|0
|0
|9.
|Аткинсон Натаниэль
|0
|0
|10.
|Рейш Нуну
|0
|0
|11.
|Гуд Кёртис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дербишир Мэтт
|7
|0.58
|2.
|Пуйо Лоик
|1
|0.08
|3.
|Беньят Эчебария
|1
|0.08
|4.
|Сусаета Маркель
|1
|0.08
|5.
|Генро Денис
|1
|0.08
|6.
|Миллиган Марк
|1
|0.08
|7.
|Сусняр Александар
|1
|0.08
|8.
|Aleksandar Jovanovic I
|1
|0.08
|9.
|Оар Томас
|0
|0
|10.
|Jake Hollman
|0
|0
|11.
|Lachlan Rose
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Джеймисон Скотт
|2
|1
|2.
|Меткалф Коннор
|3
|0
|3.
|Луна Адриан
|1
|1
|4.
|Стоукс Керрин
|1
|1
|5.
|Гриффитс Ростин
|1
|0
|6.
|Нун Крэйг
|1
|0
|7.
|Беренгер Флорен
|1
|0
|8.
|Гуд Кёртис
|1
|0
|9.
|Benjamin Garuccio
|1
|0
|10.
|Аткинсон Натаниэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Миллиган Марк
|3
|1
|2.
|Сусняр Александар
|4
|0
|3.
|Дербишир Мэтт
|3
|0
|4.
|Франьич Иван
|3
|0
|5.
|Генро Денис
|3
|0
|6.
|Jake Hollman
|3
|0
|7.
|Antony Golec
|2
|0
|8.
|Федеричи Адам
|1
|0
|9.
|Сусаета Маркель
|1
|0
|10.
|Беньят Эчебария
|1
|0
|11.
|Aleksandar Jovanovic I
|1
|0
|12.
|Michael Ruhs
|1
|0
|13.
|Мартис Антонис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мельбурн Сити
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|23.53% (4)
|29.41% (5)
|5.88% (1)
|17.65% (3)
|Макартур
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|28.57% (4)
|35.71% (5)
Предыдущие игры
Мельбурн Сити Последние 20 матчей: +11 =2 -7Мельбурн Виктори 0:6 Мельбурн Сити Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:2 Сидней Ньюкасл Джетс 1:0 Мельбурн Сити
Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори Мельбурн Сити 2:1 Вестерн Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Сити Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Сити Сидней 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:2 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 2:0 Сидней Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити Сентрал Кост Маринерз 2:4 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Перт Глори 2:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити
Макартур Последние 11 матчей: +5 =2 -4Сентрал Кост Маринерз 2:0 Макартур Сидней 0:1 Макартур Вестерн Юнайтед 4:1 Макартур Макартур 4:0 Аделаида Юнайтед
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|11
|8
|0
|3
|20 - 11
|24
|2.
|Мельбурн Сити
|3:0
|10
|6
|0
|4
|20 - 12
|18
|3.
|Макартур
|0:3
|12
|5
|2
|5
|14 - 18
|17
|4.
|Аделаида Юнайтед
|10
|5
|1
|4
|16 - 19
|16
|5.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|6.
|Сидней
|10
|4
|3
|3
|13 - 10
|15
|7.
|Брисбен Роар
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|8.
|Перт Глори
|8
|4
|0
|4
|19 - 18
|12
|9.
|Вестерн Юнайтед
|9
|3
|2
|4
|16 - 16
|11
|10.
|Веллингтон Феникс
|10
|3
|2
|5
|13 - 14
|11
|11.
|Ньюкасл Джетс
|11
|3
|2
|6
|9 - 13
|11
|12.
|Мельбурн Виктори
|10
|2
|1
|7
|10 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аделаида Юнайтед
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|3.
|Мельбурн Сити
|3:0
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|4.
|Вестерн Юнайтед
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|5.
|Брисбен Роар
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|6.
|Сидней
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|7.
|Перт Глори
|3
|2
|0
|1
|9 - 6
|6
|8.
|Мельбурн Виктори
|6
|2
|0
|4
|8 - 15
|6
|9.
|Макартур
|0:3
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|10.
|Веллингтон Феникс
|5
|1
|1
|3
|7 - 8
|4
|11.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|12.
|Ньюкасл Джетс
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|2.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|3
|3
|0
|9 - 6
|12
|3.
|Макартур
|0:3
|7
|4
|0
|3
|7 - 10
|12
|4.
|Мельбурн Сити
|3:0
|6
|3
|0
|3
|11 - 6
|9
|5.
|Ньюкасл Джетс
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|6.
|Сидней
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|Брисбен Роар
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|8.
|Веллингтон Феникс
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|9.
|Перт Глори
|5
|2
|0
|3
|10 - 12
|6
|10.
|Аделаида Юнайтед
|5
|1
|1
|3
|7 - 14
|4
|11.
|Вестерн Юнайтед
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|12.
|Мельбурн Виктори
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|
|Бонус: 5 000 ₽
|1.05
|15.00
|31.00
|
|1.69
|4.27
|4.86
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