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Мельбурн Сити
3:0
Конец матча

Стадион:
Макартур
0'
20' Желтая карточка
Нун Крэйг
1:0
23' Гол
Макларен Джейми
2:0
25' Гол
Макларен Джейми
3:0
35' Гол
Нун Крэйг
61' Желтая карточка
Беренгер Флорен
81' Желтая карточка
Джеймисон Скотт
90'+4
1
Гловер
Том
13
Аткинсон
Натаниэль
4
Рейш
Нуну
22
Гуд
Кёртис
3
Джеймисон
Скотт
18
Меткалф
Коннор
7
Гриффитс
Ростин
15
Нэббаут
Эндрю
10
Беренгер
Флорен
11
Нун
Крэйг
9
Макларен
Джейми
1
Федеричи
Адам
7
Франьич
Иван
5
Миллиган
Марк
15
Сусняр
Александар
3
Antony
Golec
8
Генро
Денис
4
Беньят
Эчебария
33
Сусаета
Маркель
11
Оар
Томас
19
Michael
Ruhs
27
Дербишир
Мэтт
Мельбурн Сити
Макартур

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макларен Джейми 10 (1) 1
2. Меткалф Коннор 3 0.3
3. Нун Крэйг 2 0.2
4. Луна Адриан 2 0.2
5. Беренгер Флорен 1 0.1
6. Цолаковски Стефан 1 0.1
7. Гриффитс Ростин 1 0.1
8. Нэббаут Эндрю 0 0
9. Аткинсон Натаниэль 0 0
10. Рейш Нуну 0 0
11. Гуд Кёртис 0 0
Макартур
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дербишир Мэтт 7 0.58
2. Пуйо Лоик 1 0.08
3. Беньят Эчебария 1 0.08
4. Сусаета Маркель 1 0.08
5. Генро Денис 1 0.08
6. Миллиган Марк 1 0.08
7. Сусняр Александар 1 0.08
8. Aleksandar Jovanovic I 1 0.08
9. Оар Томас 0 0
10. Jake Hollman 0 0
11. Lachlan Rose 0 0

Карточки

Мельбурн Сити
# Игрок      
1. Джеймисон Скотт 3 1
2. Меткалф Коннор 3 0
3. Луна Адриан 1 1
4. Стоукс Керрин 1 1
5. Беренгер Флорен 2 0
6. Гриффитс Ростин 1 0
7. Нун Крэйг 1 0
8. Гуд Кёртис 1 0
9. Benjamin Garuccio 1 0
10. Аткинсон Натаниэль 1 0
Макартур
# Игрок      
1. Миллиган Марк 3 1
2. Сусняр Александар 4 0
3. Дербишир Мэтт 3 0
4. Франьич Иван 3 0
5. Генро Денис 3 0
6. Jake Hollman 3 0
7. Antony Golec 2 0
8. Федеричи Адам 1 0
9. Сусаета Маркель 1 0
10. Беньят Эчебария 1 0
11. Aleksandar Jovanovic I 1 0
12. Michael Ruhs 1 0
13. Мартис Антонис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мельбурн Сити 10% (2) 20% (4) 25% (5) 25% (5) 5% (1) 15% (3)
Макартур 7.14% (1) 14.29% (2) 7.14% (1) 7.14% (1) 28.57% (4) 35.71% (5)

Предыдущие игры

Мельбурн Сити Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Мельбурн Виктори 0:6 Мельбурн Сити Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:2 Сидней Ньюкасл Джетс 1:0 Мельбурн Сити
Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори Мельбурн Сити 2:1 Вестерн Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Сити Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Сити Сидней 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:2 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 2:0 Сидней Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити Сентрал Кост Маринерз 2:4 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Перт Глори 2:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити
Макартур Последние 11 матчей: +5 =2 -4
Сентрал Кост Маринерз 2:0 Макартур Сидней 0:1 Макартур Вестерн Юнайтед 4:1 Макартур Макартур 4:0 Аделаида Юнайтед
Брисбен Роар 0:2 Макартур Макартур 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Макартур 0:3 Сидней Ньюкасл Джетс 1:2 Макартур Макартур 1:1 Веллингтон Феникс Макартур 0:2 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Макартур
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 11 8 0 3 20 - 11 24
2. Мельбурн Сити 10 6 0 4 20 - 12 18
3. Макартур 12 5 2 5 14 - 18 17
4. Аделаида Юнайтед 10 5 1 4 16 - 19 16
5. Вестерн Сидней Уондерерс 11 4 4 3 14 - 13 16
6. Сидней 10 4 3 3 13 - 10 15
7. Брисбен Роар 10 4 3 3 15 - 12 15
8. Перт Глори 8 4 0 4 19 - 18 12
9. Вестерн Юнайтед 9 3 2 4 16 - 16 11
10. Веллингтон Феникс 10 3 2 5 13 - 14 11
11. Ньюкасл Джетс 11 3 2 6 9 - 13 11
12. Мельбурн Виктори 10 2 1 7 10 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аделаида Юнайтед 5 4 0 1 9 - 5 12
2. Сентрал Кост Маринерз 6 4 0 2 10 - 7 12
3. Мельбурн Сити 4 3 0 1 9 - 6 9
4. Вестерн Юнайтед 5 2 2 1 9 - 6 8
5. Брисбен Роар 6 2 2 2 9 - 7 8
6. Сидней 6 2 2 2 5 - 5 8
7. Перт Глори 3 2 0 1 9 - 6 6
8. Мельбурн Виктори 6 2 0 4 8 - 15 6
9. Макартур 5 1 2 2 7 - 8 5
10. Веллингтон Феникс 5 1 1 3 7 - 8 4
11. Вестерн Сидней Уондерерс 5 1 1 3 5 - 7 4
12. Ньюкасл Джетс 5 1 0 4 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 5 4 0 1 10 - 4 12
2. Вестерн Сидней Уондерерс 6 3 3 0 9 - 6 12
3. Макартур 7 4 0 3 7 - 10 12
4. Мельбурн Сити 6 3 0 3 11 - 6 9
5. Ньюкасл Джетс 6 2 2 2 5 - 5 8
6. Сидней 4 2 1 1 8 - 5 7
7. Брисбен Роар 4 2 1 1 6 - 5 7
8. Веллингтон Феникс 5 2 1 2 6 - 6 7
9. Перт Глори 5 2 0 3 10 - 12 6
10. Аделаида Юнайтед 5 1 1 3 7 - 14 4
11. Вестерн Юнайтед 4 1 0 3 7 - 10 3
12. Мельбурн Виктори 4 0 1 3 2 - 8 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Нун Крэйг бьет в цель!
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Макларен Джейми бьет в цель!
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Макларен Джейми бьет в цель!
  • Желтая карточка
    20'
    Нун Крэйг получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AAMI Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 1.05 15.00 31.00
  1.69 4.27 4.86

Самый высокий коэффициент на матч «Мельбурн Сити» – «Макартур» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мельбурн Сити» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Макартур» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мельбурн Сити» – «Макартур», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
16.00 0.00 10.00 1.02 4.00 1.24 3.15 1.35 7.65 1.05 2.00 1.81 7.20 1.09 1.72 2.12 2.05 1.75 1.35 3.15 1.70 2.15 1.02 13.00 1.02 13.00 1.05 9.50 1.04 10.00
5.03 1.19 2.77 1.49 2.27 1.68 2.02 1.87 1.76 2.14 1.60 2.45 1.49 2.74 2.74 1.48 2.40 1.61 2.05 1.83 1.76 2.14 1.59 2.45
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75
2.70 1.45 1.77 2.04 1.37 3.05 1.09 6.20 1.75 2.05 1.19 4.60 1.11 6.50
3.02 1.42 2.38 1.63 1.82 2.09 1.57 2.52 1.39 3.19 1.46 2.79 1.25 3.99
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.93 1.14 3.70 1.23 2.05 1.75 1.53 2.50 1.33 3.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.35 1.31
Букмекер Да Нет
4.44 1.20
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Где смотреть матч Мельбурн Сити 3:0 Макартур онлайн

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