  1. Футбол
  2. Матчи
Румыния (до 21 года)
 
Позже

Стадион:
Голландия (до 21 года)
1
Влад
Даниэл
16
Харуц
Денис
13
Чоботарю
Денис
4
Пашкану
Александру
2
Раду
Бобок
22
Олару
Дариус
8
Марин
Мариус
11
Чобану
Андрей
10
Моруцан
Олимпиу
9
Ганя
Джордже
20
Мэцан
Александру
1
Схерпен
Кьелл
2
Зефёйк
Дейовайсио
3
Шуурс
Перр
12
Тезе
Джордан
5
Баккер
Митчел
22
Рейс
Людовит
10
Де
Вит
Дани
8
Коопмейнерс
Теун
11
Ланг
Ноа
9
Боаду
Мирон
7
Клюйверт
Джастин
Румыния (до 21 года)
3-5-2
Голландия (до 21 года)
4-3-3

Предыдущие игры

Румыния (до 21 года) Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Румыния (до 21 года) 1:1 Дания (до 21 года) Румыния (до 21 года) 4:1 Мальта (до 21 года) Украина (до 21 года) 1:0 Румыния (до 21 года) Мальта (до 21 года) 0:3 Румыния (до 21 года)
Финляндия (до 21 года) 1:3 Румыния (до 21 года) Северная Ирландия (до 21 года) 0:0 Румыния (до 21 года) Румыния (до 21 года) 4:1 Финляндия (до 21 года) Румыния (до 21 года) 3:0 Северная Ирландия (до 21 года) Румыния (до 21 года) 3:0 Украина (до 21 года) Дания (до 21 года) 2:1 Румыния (до 21 года) Германия (до 21 года) 4:2 Румыния (до 21 года) Франция (до 21 года) 0:0 Румыния (до 21 года) Англия (до 21 года) 2:4 Румыния (до 21 года) Румыния (до 21 года) 4:1 Хорватия (до 21 года) Испания (до 21 года) 1:0 Румыния (до 21 года) Румыния (до 21 года) 3:3 Бельгия (до 21 года) Румыния (до 21 года) 4:0 Лихтенштейн (до 21 года) Румыния (до 21 года) 2:0 Уэльс (до 21 года) Румыния (до 21 года) 2:0 Босния и Герцеговина (до 21 года) Португалия (до 21 года) 1:2 Румыния (до 21 года)
Голландия (до 21 года) Последние 20 матчей: +16 =1 -3
Португалия (до 21 года) 2:1 Голландия (до 21 года) Голландия (до 21 года) 5:0 Беларусь (до 21 года) Кипр (до 21 года) 0:7 Голландия (до 21 года) Голландия (до 21 года) 5:0 Гибралтар (до 21 года)
Голландия (до 21 года) 2:0 Норвегия (до 21 года) Беларусь (до 21 года) 0:7 Голландия (до 21 года) Голландия (до 21 года) 2:1 Англия (до 21 года) Гибралтар (до 21 года) 0:6 Голландия (до 21 года) Норвегия (до 21 года) 0:4 Голландия (до 21 года) Голландия (до 21 года) 4:2 Португалия (до 21 года) Голландия (до 21 года) 5:1 Кипр (до 21 года) Голландия (до 21 года) 5:1 Мексика (до 21 года) Голландия (до 21 года) 1:0 Египет (до 21 года) Германия (до 21 года) 3:0 Голландия (до 21 года) Голландия (до 21 года) 3:0 Украина (до 21 года) Латвия (до 21 года) 0:3 Голландия (до 21 года) Голландия (до 21 года) 1:2 Шотландия (до 21 года) Англия (до 21 года) 0:0 Голландия (до 21 года) Парагвай (до 21 года) 1:1 Голландия (до 21 года) Bolivia U21 1:4 Голландия (до 21 года)
  • До матча
  • Рады приветствовать всех любителей футбола! Румыния и Голландия готовятся начать свой путь на Чемпионате Европы до 21 года. Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию данного сражения, которую проведу я - Кирилл Дудник. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Румыния (до 21 года) - Голландия (до 21 года) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 марта 2021, осталось 22 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 146
Румыния (до 21 года) 3.4% (5)
X 4.8% (7)
Голландия (до 21 года) 91.8% (134)
Все прогнозы
1.79 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Румыния (до 21 года)
Ничья
Голландия (до 21 года)
6.10
4.70
1.59
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 5.85 4.45 1.53
Бонус: 5 000 ₽ 6.10 4.70 1.49
  5.56 4.51 1.57

Самый высокий коэффициент на матч «Румыния (до 21 года)» – «Голландия (до 21 года)» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Румыния (до 21 года)» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Голландия (до 21 года)» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Румыния (до 21 года)» – «Голландия (до 21 года)», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.00 1.00 11.25 1.01 4.45 1.19 3.60 1.28 2.31 1.67 1.78 2.01 1.48 2.54 1.23 3.72 1.17 4.40 1.05 7.50 1.04 8.10
16.00 0.00 10.50 1.02 4.40 1.19 3.50 1.27 2.26 1.64 2.02 1.79 1.78 2.04 1.48 2.55 1.25 3.80 1.18 4.40 1.07 7.60 1.06 8.20 0.00 13.00
5.04 1.19 2.81 1.46 2.30 1.66 2.05 1.83 1.78 2.09 1.61 2.40 1.49 2.68 1.18 5.11
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
3.45 1.30 2.29 1.61 1.55 2.42
2.31 1.61 1.55 2.37 1.18 4.30
3.37 1.34 3.03 1.41 2.37 1.62 1.80 2.09 1.55 2.54 1.37 3.22
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.38 1.31 1.91 1.87 1.43 2.78
3.40 1.29 1.91 1.83 1.44 2.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.76 1.99
Букмекер Да Нет
4.20 1.21
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
Где смотреть матч Румыния (до 21 года) - Голландия (до 21 года) онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Румыния (до 21 года) - Голландия (до 21 года)

Исход игры
Румыния (до 21 года)
3.4% (5)
Ничья
4.8% (7)
Голландия (до 21 года)
91.8% (134)
Тотал 2.5
Больше
71.33% (102)
Меньше
28.67% (41)
Обе команды забьют
Да
72.73% (104)
Нет
27.27% (39)
Популярный счёт
1:2 Голландия (до 21 года)
48.6% (71)
0:2 Голландия (до 21 года)
12.3% (18)
1:3 Голландия (до 21 года)
11% (16)
0:1 Голландия (до 21 года)
10.3% (15)
1:1 Ничья
4.8% (7)
0:3 Голландия (до 21 года)
3.4% (5)
2:3 Голландия (до 21 года)
2.7% (4)
2:1 Румыния (до 21 года)
2.1% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 