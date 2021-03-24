Румыния (до 21 года)
Позже
Стадион: Божик Йожеф
Голландия (до 21 года)
16
Харуц
Денис
22
Олару
Дариус
12
Тезе
Джордан
22
Рейс
Людовит
10
Де
Вит
Дани
11
Ланг
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Харуц ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Олару ДариусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Айоани МихайВратарь
-
23 Эшану МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Иту КэтэлинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Оайдэ РэзванПолузащитник
-
21 Петре АдрианНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Adrian Mutu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Тезе ДжорданЗащитник
- Защитник
-
22 Рейс ЛюдовитПолузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ланг НоаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Бейло ЮстинВратарь
-
23 Пас МартенВратарь
-
13 Духи ДанилоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гакпо КодиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван де Лой Эрвин
Предыдущие игры
Румыния (до 21 года) Последние 20 матчей: +12 =4 -4Румыния (до 21 года) 1:1 Дания (до 21 года) Румыния (до 21 года) 4:1 Мальта (до 21 года) Украина (до 21 года) 1:0 Румыния (до 21 года) Мальта (до 21 года) 0:3 Румыния (до 21 года)
Финляндия (до 21 года) 1:3 Румыния (до 21 года) Северная Ирландия (до 21 года) 0:0 Румыния (до 21 года) Румыния (до 21 года) 4:1 Финляндия (до 21 года) Румыния (до 21 года) 3:0 Северная Ирландия (до 21 года) Румыния (до 21 года) 3:0 Украина (до 21 года) Дания (до 21 года) 2:1 Румыния (до 21 года) Германия (до 21 года) 4:2 Румыния (до 21 года) Франция (до 21 года) 0:0 Румыния (до 21 года) Англия (до 21 года) 2:4 Румыния (до 21 года) Румыния (до 21 года) 4:1 Хорватия (до 21 года) Испания (до 21 года) 1:0 Румыния (до 21 года) Румыния (до 21 года) 3:3 Бельгия (до 21 года) Румыния (до 21 года) 4:0 Лихтенштейн (до 21 года) Румыния (до 21 года) 2:0 Уэльс (до 21 года) Румыния (до 21 года) 2:0 Босния и Герцеговина (до 21 года) Португалия (до 21 года) 1:2 Румыния (до 21 года)
Голландия (до 21 года) Последние 20 матчей: +16 =1 -3Португалия (до 21 года) 2:1 Голландия (до 21 года) Голландия (до 21 года) 5:0 Беларусь (до 21 года) Кипр (до 21 года) 0:7 Голландия (до 21 года) Голландия (до 21 года) 5:0 Гибралтар (до 21 года)
Голландия (до 21 года) 2:0 Норвегия (до 21 года) Беларусь (до 21 года) 0:7 Голландия (до 21 года) Голландия (до 21 года) 2:1 Англия (до 21 года) Гибралтар (до 21 года) 0:6 Голландия (до 21 года) Норвегия (до 21 года) 0:4 Голландия (до 21 года) Голландия (до 21 года) 4:2 Португалия (до 21 года) Голландия (до 21 года) 5:1 Кипр (до 21 года) Голландия (до 21 года) 5:1 Мексика (до 21 года) Голландия (до 21 года) 1:0 Египет (до 21 года) Германия (до 21 года) 3:0 Голландия (до 21 года) Голландия (до 21 года) 3:0 Украина (до 21 года) Латвия (до 21 года) 0:3 Голландия (до 21 года) Голландия (до 21 года) 1:2 Шотландия (до 21 года) Англия (до 21 года) 0:0 Голландия (до 21 года) Парагвай (до 21 года) 1:1 Голландия (до 21 года) Bolivia U21 1:4 Голландия (до 21 года)
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Румыния (до 21 года)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Венгрия (до 21 года)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Голландия (до 21 года)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Германия (до 21 года)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Румыния (до 21 года)» – «Голландия (до 21 года)» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Румыния (до 21 года)» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Голландия (до 21 года)» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Румыния (до 21 года)» – «Голландия (до 21 года)», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Румыния (до 21 года) - Голландия (до 21 года)
Исход игры
Румыния (до 21 года)
3.4% (5)
Ничья
4.8% (7)
Голландия (до 21 года)
91.8% (134)
Тотал 2.5
Больше
71.33% (102)
Меньше
28.67% (41)
Обе команды забьют
Да
72.73% (104)
Нет
27.27% (39)
Популярный счёт
1:2 Голландия (до 21 года)
48.6% (71)
0:2 Голландия (до 21 года)
12.3% (18)
1:3 Голландия (до 21 года)
11% (16)
0:1 Голландия (до 21 года)
10.3% (15)
1:1 Ничья
4.8% (7)
0:3 Голландия (до 21 года)
3.4% (5)
2:3 Голландия (до 21 года)
2.7% (4)
2:1 Румыния (до 21 года)
2.1% (3)
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