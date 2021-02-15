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Румыния (до 21 года)
 
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Голландия (до 21 года)

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Румыния (до 21 года) Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Румыния (до 21 года) 1:1 Дания (до 21 года) Румыния (до 21 года) 4:1 Мальта (до 21 года) Украина (до 21 года) 1:0 Румыния (до 21 года) Мальта (до 21 года) 0:3 Румыния (до 21 года)
Финляндия (до 21 года) 1:3 Румыния (до 21 года) Северная Ирландия (до 21 года) 0:0 Румыния (до 21 года) Румыния (до 21 года) 4:1 Финляндия (до 21 года) Румыния (до 21 года) 3:0 Северная Ирландия (до 21 года) Румыния (до 21 года) 3:0 Украина (до 21 года) Дания (до 21 года) 2:1 Румыния (до 21 года) Германия (до 21 года) 4:2 Румыния (до 21 года) Франция (до 21 года) 0:0 Румыния (до 21 года) Англия (до 21 года) 2:4 Румыния (до 21 года) Румыния (до 21 года) 4:1 Хорватия (до 21 года) Испания (до 21 года) 1:0 Румыния (до 21 года) Румыния (до 21 года) 3:3 Бельгия (до 21 года) Румыния (до 21 года) 4:0 Лихтенштейн (до 21 года) Румыния (до 21 года) 2:0 Уэльс (до 21 года) Румыния (до 21 года) 2:0 Босния и Герцеговина (до 21 года) Португалия (до 21 года) 1:2 Румыния (до 21 года)
Голландия (до 21 года) Последние 20 матчей: +16 =1 -3
Португалия (до 21 года) 2:1 Голландия (до 21 года) Голландия (до 21 года) 5:0 Беларусь (до 21 года) Кипр (до 21 года) 0:7 Голландия (до 21 года) Голландия (до 21 года) 5:0 Гибралтар (до 21 года)
Голландия (до 21 года) 2:0 Норвегия (до 21 года) Беларусь (до 21 года) 0:7 Голландия (до 21 года) Голландия (до 21 года) 2:1 Англия (до 21 года) Гибралтар (до 21 года) 0:6 Голландия (до 21 года) Норвегия (до 21 года) 0:4 Голландия (до 21 года) Голландия (до 21 года) 4:2 Португалия (до 21 года) Голландия (до 21 года) 5:1 Кипр (до 21 года) Голландия (до 21 года) 5:1 Мексика (до 21 года) Голландия (до 21 года) 1:0 Египет (до 21 года) Германия (до 21 года) 3:0 Голландия (до 21 года) Голландия (до 21 года) 3:0 Украина (до 21 года) Латвия (до 21 года) 0:3 Голландия (до 21 года) Голландия (до 21 года) 1:2 Шотландия (до 21 года) Англия (до 21 года) 0:0 Голландия (до 21 года) Парагвай (до 21 года) 1:1 Голландия (до 21 года) Bolivia U21 1:4 Голландия (до 21 года)
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Румыния (до 21 года) - Голландия (до 21 года) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 марта 2021, осталось 2 дня 20 часов 12 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Румыния (до 21 года) 4% (2)
    X 6% (3)
    Голландия (до 21 года) 90% (45)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Румыния (до 21 года)
    Ничья
    Голландия (до 21 года)
    4.02
    3.82
    1.92
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 3.90 3.74 1.86
    Бонус: 5 000 ₽ 3.80 3.75 1.92
      4.02 3.82 1.88

    Самый высокий коэффициент на матч «Румыния (до 21 года)» – «Голландия (до 21 года)» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Румыния (до 21 года)» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Голландия (до 21 года)» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Румыния (до 21 года)» – «Голландия (до 21 года)», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 6 6
    10.50 1.01 9.40 1.02 3.80 1.24 3.04 1.37 2.11 1.79 1.62 2.27 1.38 2.90 1.16 4.40 1.12 5.20 1.02 9.10
    13.50 0.00 9.10 1.03 3.90 1.23 3.05 1.35 2.07 1.76 1.85 1.95 1.63 2.28 1.40 2.80 1.18 4.40 1.15 5.10 1.04 9.00 0.00 14.50
    4.28 1.23 2.48 1.56 2.08 1.77 1.86 1.99 1.63 2.33 1.50 2.65 1.41 2.95 1.15 5.81
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
    3.10 1.36 2.08 1.73 1.47 2.64
    2.10 1.74 1.45 2.60 1.15 5.00
    3.29 1.35 2.72 1.48 2.14 1.75 1.68 2.24 1.48 2.72
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
    2.95 1.39 1.79 2.00 1.34 3.20
    3.05 1.36 1.81 1.94 1.36 3.00

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.66 2.14
    Букмекер Да Нет
    4.20 1.21
    Букмекер Да Нет
    3.00 1.36
    Где смотреть матч Румыния (до 21 года) - Голландия (до 21 года) онлайн

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    Прогнозы на матч Румыния (до 21 года) - Голландия (до 21 года)

    Исход игры
    Румыния (до 21 года)
    4% (2)
    Ничья
    6% (3)
    Голландия (до 21 года)
    90% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (36)
    Меньше
    25% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (36)
    Нет
    25% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Голландия (до 21 года)
    44% (22)
    1:3 Голландия (до 21 года)
    14% (7)
    0:2 Голландия (до 21 года)
    10% (5)
    2:3 Голландия (до 21 года)
    6% (3)
    0:3 Голландия (до 21 года)
    6% (3)
    0:1 Голландия (до 21 года)
    6% (3)
    1:1 Ничья
    6% (3)
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