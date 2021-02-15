Румыния (до 21 года)
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Стадион: Божик Йожеф
Голландия (до 21 года)
Предыдущие игры
Румыния (до 21 года) Последние 20 матчей: +12 =4 -4Румыния (до 21 года) 1:1 Дания (до 21 года) Румыния (до 21 года) 4:1 Мальта (до 21 года) Украина (до 21 года) 1:0 Румыния (до 21 года) Мальта (до 21 года) 0:3 Румыния (до 21 года)
Финляндия (до 21 года) 1:3 Румыния (до 21 года) Северная Ирландия (до 21 года) 0:0 Румыния (до 21 года) Румыния (до 21 года) 4:1 Финляндия (до 21 года) Румыния (до 21 года) 3:0 Северная Ирландия (до 21 года) Румыния (до 21 года) 3:0 Украина (до 21 года) Дания (до 21 года) 2:1 Румыния (до 21 года) Германия (до 21 года) 4:2 Румыния (до 21 года) Франция (до 21 года) 0:0 Румыния (до 21 года) Англия (до 21 года) 2:4 Румыния (до 21 года) Румыния (до 21 года) 4:1 Хорватия (до 21 года) Испания (до 21 года) 1:0 Румыния (до 21 года) Румыния (до 21 года) 3:3 Бельгия (до 21 года) Румыния (до 21 года) 4:0 Лихтенштейн (до 21 года) Румыния (до 21 года) 2:0 Уэльс (до 21 года) Румыния (до 21 года) 2:0 Босния и Герцеговина (до 21 года) Португалия (до 21 года) 1:2 Румыния (до 21 года)
Голландия (до 21 года) Последние 20 матчей: +16 =1 -3Португалия (до 21 года) 2:1 Голландия (до 21 года) Голландия (до 21 года) 5:0 Беларусь (до 21 года) Кипр (до 21 года) 0:7 Голландия (до 21 года) Голландия (до 21 года) 5:0 Гибралтар (до 21 года)
Голландия (до 21 года) 2:0 Норвегия (до 21 года) Беларусь (до 21 года) 0:7 Голландия (до 21 года) Голландия (до 21 года) 2:1 Англия (до 21 года) Гибралтар (до 21 года) 0:6 Голландия (до 21 года) Норвегия (до 21 года) 0:4 Голландия (до 21 года) Голландия (до 21 года) 4:2 Португалия (до 21 года) Голландия (до 21 года) 5:1 Кипр (до 21 года) Голландия (до 21 года) 5:1 Мексика (до 21 года) Голландия (до 21 года) 1:0 Египет (до 21 года) Германия (до 21 года) 3:0 Голландия (до 21 года) Голландия (до 21 года) 3:0 Украина (до 21 года) Латвия (до 21 года) 0:3 Голландия (до 21 года) Голландия (до 21 года) 1:2 Шотландия (до 21 года) Англия (до 21 года) 0:0 Голландия (до 21 года) Парагвай (до 21 года) 1:1 Голландия (до 21 года) Bolivia U21 1:4 Голландия (до 21 года)
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Румыния (до 21 года)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Венгрия (до 21 года)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Голландия (до 21 года)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Германия (до 21 года)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
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Тотал
Прогнозы на матч Румыния (до 21 года) - Голландия (до 21 года)
Исход игры
Румыния (до 21 года)
4% (2)
Ничья
6% (3)
Голландия (до 21 года)
90% (45)
Тотал 2.5
Больше
75% (36)
Меньше
25% (12)
Обе команды забьют
Да
75% (36)
Нет
25% (12)
Популярный счёт
1:2 Голландия (до 21 года)
44% (22)
1:3 Голландия (до 21 года)
14% (7)
0:2 Голландия (до 21 года)
10% (5)
2:3 Голландия (до 21 года)
6% (3)
0:3 Голландия (до 21 года)
6% (3)
0:1 Голландия (до 21 года)
6% (3)
1:1 Ничья
6% (3)
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