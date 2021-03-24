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Венгрия (до 21 года)
 
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Стадион:
Германия (до 21 года)
12
Беше
Балаж
18
Болла
Бендегуз
4
Болог
Ботонд
3
Мочи
Отилла
19
Деуч
Ласло
15
Ката
Михай
8
Мезей
Саболч
6
Палинчар
Мартин
16
Сендреи
Норберт
7
Киш
Тамаш
10
Сзоке
Адриан
12
Дамен
Финн
2
Вагноман
Жоша
5
Пипер
Амос
4
Шлоттербек
Нико
3
Раум
Давид
21
Баку
Ридле
6
Дорш
Никлас
8
Майер
Арне
9
Буркардт
Джонатан
10
Нмеча
Лукас
11
Бериша
Мергим
Венгрия (до 21 года)
4-2-3-1
Германия (до 21 года)
4-3-1-2

Предыдущие игры

Венгрия (до 21 года) Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Венгрия (до 21 года) 2:0 Россия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 3:3 Словения (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 0:1 Австрия (до 21 года) Словения (до 21 года) 1:0 Венгрия (до 21 года)
Венгрия (до 21 года) 1:4 Хорватия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 0:3 Норвегия (до 21 года) Дания (до 21 года) 0:0 Венгрия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 1:2 Турция (до 21 года) Мальта (до 21 года) 2:1 Венгрия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 0:3 Бельгия (до 21 года) Швеция (до 21 года) 1:0 Венгрия (до 21 года) Азербайджан (до 21 года) 3:3 Венгрия (до 21 года) Бельгия (до 21 года) 3:0 Венгрия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 4:0 Кипр (до 21 года) Кипр (до 21 года) 0:2 Венгрия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 2:2 Швеция (до 21 года) Турция (до 21 года) 0:0 Венгрия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 2:6 Италия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 2:1 Мальта (до 21 года) Германия (до 21 года) 1:2 Венгрия (до 21 года)
Германия (до 21 года) Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Германия (до 21 года) 2:1 Уэльс (до 21 года) Германия (до 21 года) 1:1 Словения (до 21 года) Германия (до 21 года) 1:0 Босния и Герцеговина (до 21 года) Молдова (до 21 года) 0:5 Германия (до 21 года)
Бельгия (до 21 года) 4:1 Германия (до 21 года) Германия (до 21 года) 4:1 Молдова (до 21 года) Германия (до 21 года) 2:3 Бельгия (до 21 года) Босния и Герцеговина (до 21 года) 0:2 Германия (до 21 года) Испания (до 21 года) 1:1 Германия (до 21 года) Уэльс (до 21 года) 1:5 Германия (до 21 года) Германия (до 21 года) 2:0 Греция (до 21 года) Испания (до 21 года) 2:1 Германия (до 21 года) Германия (до 21 года) 4:2 Румыния (до 21 года) Австрия (до 21 года) 1:1 Германия (до 21 года) Германия (до 21 года) 6:1 Сербия (до 21 года) Германия (до 21 года) 3:1 Дания (до 21 года) Англия (до 21 года) 1:2 Германия (до 21 года) Германия (до 21 года) 2:2 Франция (до 21 года) Италия (до 21 года) 1:2 Германия (до 21 года) Германия (до 21 года) 3:0 Голландия (до 21 года)

Последние игры между собой

Венгрия (до 21 года): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Германия (до 21 года): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Германия (до 21 года) 1:2 Венгрия (до 21 года) Товарищеские матчи (до 21 года)
  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча Венгрия - Германия, который состоится в рамках Чемпионата Европы до 21 года. Комментировать буду я - Кирилл Дудник. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Венгрия (до 21 года) - Германия (до 21 года) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 марта 2021, осталось 22 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 141
Венгрия (до 21 года) 0.7% (1)
X 2.8% (4)
Германия (до 21 года) 96.5% (136)
Все прогнозы
1.67 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Венгрия (до 21 года)
Ничья
Германия (до 21 года)
9.50
5.60
1.31
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 9.50 5.60 1.29
Бонус: 5 000 ₽ 8.80 5.60 1.31

Самый высокий коэффициент на матч «Венгрия (до 21 года)» – «Германия (до 21 года)» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Венгрия (до 21 года)» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Германия (до 21 года)» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Венгрия (до 21 года)» – «Германия (до 21 года)», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.25 1.00 11.75 1.00 4.70 1.14 3.82 1.22 2.43 1.52 1.94 1.84 1.63 2.38 1.30 3.45 1.22 4.00 1.06 6.95 1.06 6.95
16.00 0.00 11.50 1.01 4.80 1.16 3.95 1.22 2.40 1.53 2.05 1.77 1.94 1.87 1.72 2.12 1.59 2.37 1.30 3.35 1.22 3.95 1.09 6.50 1.08 7.20 1.01 11.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.45 1.30 2.50 1.52 1.60 2.31 1.23 4.10
2.44 1.52 1.62 2.30 1.23 3.95
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.68 1.27 2.00 1.79 1.52 2.50
3.40 1.29 2.00 1.75 1.49 2.50 1.30 3.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.87 1.87
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
Где смотреть матч Венгрия (до 21 года) - Германия (до 21 года) онлайн

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Прогнозы на матч Венгрия (до 21 года) - Германия (до 21 года)

Исход игры
Венгрия (до 21 года)
0.7% (1)
Ничья
2.7% (4)
Германия (до 21 года)
96.6% (141)
Тотал 2.5
Больше
56.34% (80)
Меньше
43.66% (62)
Обе команды забьют
Да
46.48% (66)
Нет
53.52% (76)
Популярный счёт
0:2 Германия (до 21 года)
37% (54)
1:2 Германия (до 21 года)
24.7% (36)
1:3 Германия (до 21 года)
16.4% (24)
0:3 Германия (до 21 года)
8.2% (12)
0:1 Германия (до 21 года)
4.1% (6)
0:4 Германия (до 21 года)
2.1% (3)
1:1 Ничья
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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