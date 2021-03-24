Венгрия (до 21 года)
Позже
Стадион: Arena Sosto
Германия (до 21 года)
12
Беше
Балаж
19
Деуч
Ласло
15
Ката
Михай
10
Сзоке
Адриан
12
Дамен
Финн
21
Баку
Ридле
10
Нмеча
Лукас
- Основной состав
-
12 Беше БалажВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Деуч ЛаслоЗащитник
-
15 Ката МихайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сзоке АдрианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Шкрибек АленПолузащитник
-
21 Чонко ОндрашПолузащитник
- Нападающий
-
-
13 Oliver Tamas
-
-
17 Donat Barany
-
20 Csaba Bukta
-
Главный тренер: Гера Золтан
- Основной состав
-
12 Дамен ФиннВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Баку РидлеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Нмеча ЛукасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
19 Лайч МаксимЗащитник
-
16 Тиау МаликЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Якобс ИсмаилПолузащитник
-
17 Стах АнтонПолузащитник
-
13 Эзкан СалихПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кунц Штефан
Предыдущие игры
Венгрия (до 21 года) Последние 20 матчей: +5 =5 -10Венгрия (до 21 года) 2:0 Россия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 3:3 Словения (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 0:1 Австрия (до 21 года) Словения (до 21 года) 1:0 Венгрия (до 21 года)
Венгрия (до 21 года) 1:4 Хорватия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 0:3 Норвегия (до 21 года) Дания (до 21 года) 0:0 Венгрия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 1:2 Турция (до 21 года) Мальта (до 21 года) 2:1 Венгрия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 0:3 Бельгия (до 21 года) Швеция (до 21 года) 1:0 Венгрия (до 21 года) Азербайджан (до 21 года) 3:3 Венгрия (до 21 года) Бельгия (до 21 года) 3:0 Венгрия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 4:0 Кипр (до 21 года) Кипр (до 21 года) 0:2 Венгрия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 2:2 Швеция (до 21 года) Турция (до 21 года) 0:0 Венгрия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 2:6 Италия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 2:1 Мальта (до 21 года) Германия (до 21 года) 1:2 Венгрия (до 21 года)
Германия (до 21 года) Последние 20 матчей: +13 =4 -3Германия (до 21 года) 2:1 Уэльс (до 21 года) Германия (до 21 года) 1:1 Словения (до 21 года) Германия (до 21 года) 1:0 Босния и Герцеговина (до 21 года) Молдова (до 21 года) 0:5 Германия (до 21 года)
Бельгия (до 21 года) 4:1 Германия (до 21 года) Германия (до 21 года) 4:1 Молдова (до 21 года) Германия (до 21 года) 2:3 Бельгия (до 21 года) Босния и Герцеговина (до 21 года) 0:2 Германия (до 21 года) Испания (до 21 года) 1:1 Германия (до 21 года) Уэльс (до 21 года) 1:5 Германия (до 21 года) Германия (до 21 года) 2:0 Греция (до 21 года) Испания (до 21 года) 2:1 Германия (до 21 года) Германия (до 21 года) 4:2 Румыния (до 21 года) Австрия (до 21 года) 1:1 Германия (до 21 года) Германия (до 21 года) 6:1 Сербия (до 21 года) Германия (до 21 года) 3:1 Дания (до 21 года) Англия (до 21 года) 1:2 Германия (до 21 года) Германия (до 21 года) 2:2 Франция (до 21 года) Италия (до 21 года) 1:2 Германия (до 21 года) Германия (до 21 года) 3:0 Голландия (до 21 года)
Последние игры между собой
Венгрия (до 21 года): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Германия (до 21 года): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Румыния (до 21 года)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Венгрия (до 21 года)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Голландия (до 21 года)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Германия (до 21 года)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Венгрия (до 21 года)» – «Германия (до 21 года)» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Венгрия (до 21 года)» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Германия (до 21 года)» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Венгрия (до 21 года)» – «Германия (до 21 года)», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Венгрия (до 21 года) - Германия (до 21 года)
Исход игры
Венгрия (до 21 года)
0.7% (1)
Ничья
2.7% (4)
Германия (до 21 года)
96.6% (141)
Тотал 2.5
Больше
56.34% (80)
Меньше
43.66% (62)
Обе команды забьют
Да
46.48% (66)
Нет
53.52% (76)
Популярный счёт
0:2 Германия (до 21 года)
37% (54)
1:2 Германия (до 21 года)
24.7% (36)
1:3 Германия (до 21 года)
16.4% (24)
0:3 Германия (до 21 года)
8.2% (12)
0:1 Германия (до 21 года)
4.1% (6)
0:4 Германия (до 21 года)
2.1% (3)
1:1 Ничья
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!