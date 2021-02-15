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Венгрия (до 21 года)
 
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Венгрия (до 21 года) Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Венгрия (до 21 года) 2:0 Россия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 3:3 Словения (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 0:1 Австрия (до 21 года) Словения (до 21 года) 1:0 Венгрия (до 21 года)
Венгрия (до 21 года) 1:4 Хорватия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 0:3 Норвегия (до 21 года) Дания (до 21 года) 0:0 Венгрия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 1:2 Турция (до 21 года) Мальта (до 21 года) 2:1 Венгрия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 0:3 Бельгия (до 21 года) Швеция (до 21 года) 1:0 Венгрия (до 21 года) Азербайджан (до 21 года) 3:3 Венгрия (до 21 года) Бельгия (до 21 года) 3:0 Венгрия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 4:0 Кипр (до 21 года) Кипр (до 21 года) 0:2 Венгрия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 2:2 Швеция (до 21 года) Турция (до 21 года) 0:0 Венгрия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 2:6 Италия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 2:1 Мальта (до 21 года) Германия (до 21 года) 1:2 Венгрия (до 21 года)
Германия (до 21 года) Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Германия (до 21 года) 2:1 Уэльс (до 21 года) Германия (до 21 года) 1:1 Словения (до 21 года) Германия (до 21 года) 1:0 Босния и Герцеговина (до 21 года) Молдова (до 21 года) 0:5 Германия (до 21 года)
Бельгия (до 21 года) 4:1 Германия (до 21 года) Германия (до 21 года) 4:1 Молдова (до 21 года) Германия (до 21 года) 2:3 Бельгия (до 21 года) Босния и Герцеговина (до 21 года) 0:2 Германия (до 21 года) Испания (до 21 года) 1:1 Германия (до 21 года) Уэльс (до 21 года) 1:5 Германия (до 21 года) Германия (до 21 года) 2:0 Греция (до 21 года) Испания (до 21 года) 2:1 Германия (до 21 года) Германия (до 21 года) 4:2 Румыния (до 21 года) Австрия (до 21 года) 1:1 Германия (до 21 года) Германия (до 21 года) 6:1 Сербия (до 21 года) Германия (до 21 года) 3:1 Дания (до 21 года) Англия (до 21 года) 1:2 Германия (до 21 года) Германия (до 21 года) 2:2 Франция (до 21 года) Италия (до 21 года) 1:2 Германия (до 21 года) Германия (до 21 года) 3:0 Голландия (до 21 года)

Последние игры между собой

Венгрия (до 21 года): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Германия (до 21 года): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Германия (до 21 года) 1:2 Венгрия (до 21 года) Товарищеские матчи (до 21 года)
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Венгрия (до 21 года) - Германия (до 21 года) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 марта 2021, осталось 2 дня 20 часов 12 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Венгрия (до 21 года) 2% (1)
    X 4.1% (2)
    Германия (до 21 года) 93.9% (46)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Венгрия (до 21 года)
    Ничья
    Германия (до 21 года)
    6.80
    4.70
    1.45
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 6.80 4.60 1.44
    Бонус: 5 000 ₽ 6.70 4.70 1.45

    Самый высокий коэффициент на матч «Венгрия (до 21 года)» – «Германия (до 21 года)» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Венгрия (до 21 года)» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Германия (до 21 года)» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Венгрия (до 21 года)» – «Германия (до 21 года)», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    11.50 1.00 10.50 1.01 4.10 1.21 3.32 1.32 2.20 1.73 1.70 2.13 1.44 2.66 1.20 4.05 1.15 4.70 1.04 8.10
    15.00 0.00 9.80 1.02 4.20 1.21 3.35 1.30 2.18 1.68 1.95 1.85 1.72 2.12 1.45 2.65 1.22 4.00 1.17 4.70 1.06 8.10 1.05 8.70 0.00 13.50
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
    3.26 1.33 2.19 1.66 1.52 2.50
    2.23 1.65 1.51 2.45 1.18 4.50
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
    3.24 1.33 1.86 1.92 1.39 2.95
    3.20 1.32 1.85 1.89 1.39 2.85

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.86 1.88
    Букмекер Да Нет
    4.50 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.25 1.31
    Где смотреть матч Венгрия (до 21 года) - Германия (до 21 года) онлайн

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    Прогнозы на матч Венгрия (до 21 года) - Германия (до 21 года)

    Исход игры
    Венгрия (до 21 года)
    2% (1)
    Ничья
    4.1% (2)
    Германия (до 21 года)
    93.9% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.87% (28)
    Меньше
    39.13% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    52.17% (24)
    Нет
    47.83% (22)
    Популярный счёт
    0:2 Германия (до 21 года)
    30.6% (15)
    1:2 Германия (до 21 года)
    26.5% (13)
    1:3 Германия (до 21 года)
    16.3% (8)
    0:3 Германия (до 21 года)
    12.2% (6)
    1:1 Ничья
    4.1% (2)
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