Чехия (до 21 года)
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Стадион: Stadion Z'dezele
Италия (до 21 года)
Предыдущие игры
Чехия (до 21 года) Последние 20 матчей: +12 =4 -4Греция (до 21 года) 0:2 Чехия (до 21 года) Литва (до 21 года) 0:1 Чехия (до 21 года) Шотландия (до 21 года) 2:0 Чехия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 0:0 Хорватия (до 21 года)
Сан-Марино (до 21 года) 0:6 Чехия (до 21 года) Хорватия (до 21 года) 1:2 Чехия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 6:0 Сан-Марино (до 21 года) Чехия (до 21 года) 0:0 Шотландия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:1 Греция (до 21 года) Франция (до 21 года) 3:1 Чехия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 2:0 Литва (до 21 года) Чехия (до 21 года) 2:1 Словакия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:1 Исландия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:0 Молдова (до 21 года) Беларусь (до 21 года) 1:0 Чехия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:2 Греция (до 21 года) Сан-Марино (до 21 года) 0:2 Чехия (до 21 года) Австрия (до 21 года) 2:3 Чехия (до 21 года) Австрия (до 21 года) 0:3 Чехия (до 21 года)
Италия (до 21 года) Последние 20 матчей: +13 =3 -4Италия (до 21 года) 4:1 Швеция (до 21 года) Люксембург (до 21 года) 0:4 Италия (до 21 года) Исландия (до 21 года) 1:2 Италия (до 21 года) Италия (до 21 года) 2:0 Ирландия (до 21 года)
Швеция (до 21 года) 3:0 Италия (до 21 года) Италия (до 21 года) 2:1 Словения (до 21 года) Италия (до 21 года) 6:0 Армения (до 21 года) Италия (до 21 года) 3:0 Исландия (до 21 года) Армения (до 21 года) 0:1 Италия (до 21 года) Ирландия (до 21 года) 0:0 Италия (до 21 года) Италия (до 21 года) 5:0 Люксембург (до 21 года) Италия (до 21 года) 4:0 Молдова (до 21 года) Бельгия (до 21 года) 1:3 Италия (до 21 года) Италия (до 21 года) 0:1 Польша (до 21 года) Италия (до 21 года) 3:1 Испания (до 21 года) Италия (до 21 года) 2:2 Хорватия (до 21 года) Италия (до 21 года) 0:0 Австрия (до 21 года) Италия (до 21 года) 1:2 Германия (до 21 года) Италия (до 21 года) 1:2 Англия (до 21 года) Италия (до 21 года) 2:0 Тунис (до 21 года)
Последние игры между собой
Чехия (до 21 года): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Италия (до 21 года): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Чехия (до 21 года)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Испания (до 21 года)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Италия (до 21 года)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Словения (до 21 года)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
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Тотал
Прогнозы на матч Чехия (до 21 года) - Италия (до 21 года)
Исход игры
Чехия (до 21 года)
5.6% (3)
Ничья
13% (7)
Италия (до 21 года)
81.5% (44)
Тотал 2.5
Больше
64.71% (33)
Меньше
35.29% (18)
Обе команды забьют
Да
74.51% (38)
Нет
25.49% (13)
Популярный счёт
1:2 Италия (до 21 года)
51.9% (28)
1:1 Ничья
9.3% (5)
0:1 Италия (до 21 года)
9.3% (5)
0:2 Италия (до 21 года)
9.3% (5)
1:3 Италия (до 21 года)
7.4% (4)
1:0 Чехия (до 21 года)
3.7% (2)
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