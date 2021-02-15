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Чехия (до 21 года)
 
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Италия (до 21 года)

Предыдущие игры

Чехия (до 21 года) Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Греция (до 21 года) 0:2 Чехия (до 21 года) Литва (до 21 года) 0:1 Чехия (до 21 года) Шотландия (до 21 года) 2:0 Чехия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 0:0 Хорватия (до 21 года)
Сан-Марино (до 21 года) 0:6 Чехия (до 21 года) Хорватия (до 21 года) 1:2 Чехия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 6:0 Сан-Марино (до 21 года) Чехия (до 21 года) 0:0 Шотландия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:1 Греция (до 21 года) Франция (до 21 года) 3:1 Чехия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 2:0 Литва (до 21 года) Чехия (до 21 года) 2:1 Словакия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:1 Исландия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:0 Молдова (до 21 года) Беларусь (до 21 года) 1:0 Чехия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:2 Греция (до 21 года) Сан-Марино (до 21 года) 0:2 Чехия (до 21 года) Австрия (до 21 года) 2:3 Чехия (до 21 года) Австрия (до 21 года) 0:3 Чехия (до 21 года)
Италия (до 21 года) Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Италия (до 21 года) 4:1 Швеция (до 21 года) Люксембург (до 21 года) 0:4 Италия (до 21 года) Исландия (до 21 года) 1:2 Италия (до 21 года) Италия (до 21 года) 2:0 Ирландия (до 21 года)
Швеция (до 21 года) 3:0 Италия (до 21 года) Италия (до 21 года) 2:1 Словения (до 21 года) Италия (до 21 года) 6:0 Армения (до 21 года) Италия (до 21 года) 3:0 Исландия (до 21 года) Армения (до 21 года) 0:1 Италия (до 21 года) Ирландия (до 21 года) 0:0 Италия (до 21 года) Италия (до 21 года) 5:0 Люксембург (до 21 года) Италия (до 21 года) 4:0 Молдова (до 21 года) Бельгия (до 21 года) 1:3 Италия (до 21 года) Италия (до 21 года) 0:1 Польша (до 21 года) Италия (до 21 года) 3:1 Испания (до 21 года) Италия (до 21 года) 2:2 Хорватия (до 21 года) Италия (до 21 года) 0:0 Австрия (до 21 года) Италия (до 21 года) 1:2 Германия (до 21 года) Италия (до 21 года) 1:2 Англия (до 21 года) Италия (до 21 года) 2:0 Тунис (до 21 года)

Последние игры между собой

Чехия (до 21 года): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Италия (до 21 года): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Чехия (до 21 года) 3:1 Италия (до 21 года) ЕВРО (до 21 года)
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Чехия (до 21 года) - Италия (до 21 года) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 марта 2021, осталось 2 дня 17 часов 13 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Чехия (до 21 года) 5.6% (3)
    X 13% (7)
    Италия (до 21 года) 81.5% (44)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Чехия (до 21 года)
    Ничья
    Италия (до 21 года)
    3.90
    3.71
    1.96
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 3.82 3.56 1.93
    Бонус: 5 000 ₽ 3.75 3.60 1.96
      3.90 3.71 1.94

    Самый высокий коэффициент на матч «Чехия (до 21 года)» – «Италия (до 21 года)» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Чехия (до 21 года)» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Италия (до 21 года)» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Чехия (до 21 года)» – «Италия (до 21 года)», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 6 6
    8.80 1.03 7.90 1.05 3.32 1.30 2.58 1.49 1.87 2.01 1.44 2.73 1.30 3.32 1.11 5.65 1.08 6.30
    10.50 1.03 7.60 1.07 3.20 1.32 2.50 1.53 2.05 1.77 1.80 2.02 1.41 2.80 1.28 3.45 1.11 5.90 1.09 6.60 1.01 11.00 0.00 17.50
    3.58 1.30 2.72 1.48 2.15 1.73 1.86 1.99 1.65 2.28 1.45 2.82 1.30 3.55 1.10 7.33
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
    2.86 1.41 1.88 1.90 1.40 2.90
    1.82 1.99 1.36 3.00 1.10 6.30
    2.97 1.41 2.44 1.58 1.90 1.95 1.55 2.50 1.40 3.04
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
    2.61 1.48 1.67 2.18 1.27 3.68
    2.55 1.47 1.64 2.17 1.25 3.65

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.85 1.89
    Букмекер Да Нет
    4.80 1.16
    Букмекер Да Нет
    3.40 1.29
    Где смотреть матч Чехия (до 21 года) - Италия (до 21 года) онлайн

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    Прогнозы на матч Чехия (до 21 года) - Италия (до 21 года)

    Исход игры
    Чехия (до 21 года)
    5.6% (3)
    Ничья
    13% (7)
    Италия (до 21 года)
    81.5% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.71% (33)
    Меньше
    35.29% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    74.51% (38)
    Нет
    25.49% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Италия (до 21 года)
    51.9% (28)
    1:1 Ничья
    9.3% (5)
    0:1 Италия (до 21 года)
    9.3% (5)
    0:2 Италия (до 21 года)
    9.3% (5)
    1:3 Италия (до 21 года)
    7.4% (4)
    1:0 Чехия (до 21 года)
    3.7% (2)
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