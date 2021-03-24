Катар
1:0
Конец матча
Стадион: Дженерали Арена
Люксембург
1:0
13' ГолМунтари Мохаммед
88' Вторая желтая карточкаСкендерович Алдин
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Ро-РоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Хухи БуалемЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Будьяф КаримПолузащитник
-
19 Али АльмоэзПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мадибо АссимПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Санчес Феликс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Пинту МикаЗащитник
-
18 Жанс ЛоранЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Щон РальфВратарь
-
23 Фокс ЛукасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Тилль ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Хольц Люк
Ход матча
13'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мунтари Мохаммед
|1
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Скендерович Алдин
|0
|1
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Катар
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
|Люксембург
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Катар Последние 20 матчей: +10 =3 -7Катар 5:0 Бангладеш Катар 1:2 Южная Корея Катар 1:1 Коста-Рика Гана 5:1 Катар
Люксембург Последние 20 матчей: +4 =4 -12Люксембург 0:0 Азербайджан Кипр 2:1 Люксембург Люксембург 0:3 Австрия Черногория 1:2 Люксембург
Люксембург 2:0 Кипр Люксембург 1:2 Лихтенштейн Люксембург 0:1 Черногория Азербайджан 1:2 Люксембург Люксембург 0:2 Португалия Сербия 3:2 Люксембург Дания 4:0 Люксембург Португалия 3:0 Люксембург Люксембург 1:3 Сербия Северная Ирландия 1:0 Люксембург Украина 1:0 Люксембург Литва 1:1 Люксембург Люксембург 3:3 Мадагаскар Люксембург 1:2 Украина Люксембург 2:1 Литва Молдова 1:1 Люксембург
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Катар
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Ирландия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Азербайджан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Португалия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Сербия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Люксембург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Катар
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Ирландия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Азербайджан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Португалия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Люксембург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Сербия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Катар
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Ирландия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Азербайджан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Португалия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Сербия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Люксембург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Катар» – «Люксембург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Катар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Люксембург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Катар» – «Люксембург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Катар 1:0 Люксембург
Исход игры
Катар
78.2% (115)
Ничья
10.9% (16)
Люксембург
10.9% (16)
Тотал 2.5
Больше
45.45% (65)
Меньше
54.55% (78)
Обе команды забьют
Да
52.45% (75)
Нет
47.55% (68)
Популярный счёт
2:1 Катар
34.7% (51)
1:0 Катар
21.1% (31)
2:0 Катар
17.7% (26)
1:1 Ничья
8.8% (13)
1:2 Люксембург
4.1% (6)
0:1 Люксембург
2.7% (4)
3:0 Катар
2% (3)
3:1 Катар
1.4% (2)
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