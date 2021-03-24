Ух, очень опасный штрафной заработали для себя гости. Прямо на линии был "срублен" игрок. И это шанс у гостей, чтобы на последней минуте дополнительного времени вырвать ничью.

ПЕРЕКЛАДИНА! Ох, какой момент. Ро-Ро с угла штрафной площади пробил правой ногой очень сильно - лишь перекладина его спасла.

Три или четыре раза мы сегодня увидели удары в перекладину, не везла как одной, так и второй команде.

В "стенку" пробил игрок Люксембурга, будет у нас последний угловой удар.

Ничего не принес стандарт сборной Люксембурга, уверенно вновь в защите отработали катарцы, и на этом все. Минимальная победа сборной Катара в этом товарищеском матче. Я, Цапкин Иван, благодарю Вас за внимание. Увидимся уже совсем скоро. Хорошего вечера.

90' Четыре минуты решил компенсировать главный арбитр к основному времени. Шанс увидеть еще один гол у нас есть.

88' Идут уже последние минуты этого матча. В меньшинстве вынуждены доигрывать гости, но я не думаю, что они огорчены.

86' Неплохо, и получаса не отыграл Скендерович, как успел получить две карточки и отправиться на заслуженный отдых, удаление у нас.

84' 7 желтых карточек мы уже увидели в этом матче. Достаточно грубоватый футбол продемонстрировали нам команды.

83' Уверенно доводят до победы футболисты Катара, комбинируют на своей половине поля и не подпускают соперника к мячу.

81' Свой последний матч футболисты Катара сыграли аж в 2020 году, и смогли уверенно обыграть Бангладеш - 5:0, а футболисты Люксембурга разошлись миром с Азербайджаном - 0:0.

80' Десять минут осталось до конца основного времени. Пока лишь один забитый гол мы увидели, кстати, не особо много моментов было во втором тайме.

79' Аль-Хаидос Хассан покинул пределы поля, а так как он был капитаном, то передал свои обязанности голкиперу. Аль-Хайри вышел на газон.

78' Пару ударов по воротам мы увидели со стороны сборной Люксембурга, но вратарь по-прежнему на чеку, очень уверенно отрабатывает.

76' Сейчас Родригес в борьбе за верховой мяч "вмазал" сопернику по лицу, за что и был наказан карточкой. Что-то много предупреждений.

75' Вратарь Катара был наказан желтой карточкой, уж больно долго он пытался ввести мяч в игру, судья посчитал, что это задержка времени.

74' Угловой удар заработали футболисты в белой форме, но в очередной раз судья зафиксировал фол в атаке. Вновь потеря для Люксембурга.

72' Скендерович получил отложенный штраф, попытался он сорвать предыдущую атаку сборной Катара, это не получилось у него, но за "злой умысел" судья его наказал.

70' Ух, как было сейчас опасно. Убежали в контратаку футболисты Катара, мяч получил Ро-Ро, сблизился с вратарем и пробил в ближний угол - перекладина сыграла за гостей.

68' Джогович и Роддригес появились на футбольном поле. Двойная замена была проведена в составе Люксембурга.

67' Кстати говоря, по мнению букмекеров именно футболисты Катара были фаворитами этой встречи. Коэффициент на их победу был 1.8, а на гостей - 5.

66' Решил я посмотреть статистику, так вот, 60% игрового времени мяч находится под контролем гостевой команды. Не уверен, что это верные данные, по игре не скажешь.

65' Хороший футбол в исполнении футболистов Катара, здорово они комбинируют, здорово обороняются. У гостей пока нет шансов даже на момент.

63' Замена в составе Катара, Алаэльдин появился на поле, а заменил он автора пока единственного гола - Мунтари.

62' Ух, опасно получилось. Хатем решил взять на себя инициативу, из-за пределов штрафной площади он мощно зарядил под перекладину - вратарь кулаком перевел снаряд на угловой.

61' Активно разминаются запасные футболисты обеих команд, думаю, совсем скоро мы увидим ряд замен, как в составе Катара, так и в составе Люксембурга.

60' Пятнадцать минут игры во втором тайме позади, не так активны обе команды, как в первой половине, думаю, еще не разогрелись

58' Еще раз хочу уточнить, что результат этого матча никак не будет влиять на турнирное положение европейских команд в группе А.

57' Оливье Тилль покинул пределы поля, а заменил он Данела Синани. Это замена была проведена в составе сборной Люксембурга.

56' Напомню, что пока мы увидели лишь один забитый гол, но было очень много опасных моментов. Могли как и футболисты Катара забивать, так и их соперники.

55' Стоит отметить, что хоть нарушений и много в нашем матче, но футболисты очень уважительно относятся друг к другу, после фола извиняются.

54' Вратарь Катара сегодня очень хорош, постоянно он помогает своим партнерам, не выключается из игры, бдит, если так можно сказать.

52' Достаточно грубо играют команды, очень много нарушений, арбитр постоянно в игре. Напомню, что было выписано уже три карточки.

51' К сожалению, пока не получается разобраться с составами, не показали нам изменения, которые были произведены. По ходу тайма будем смотреть.

49' Два корнера подряд в исполнении футболистов сборной Люксембурга, но ничем опасным они не закончились.

48' Продолжают футболисты Люксембурга искать подступы к чужой штрафной площади, но очень грамотно оборону держат хозяева.