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Катар
1:0
Конец матча

Стадион:
Люксембург
0'
1:0
13' Гол
Мунтари Мохаммед
88' Вторая желтая карточка
Скендерович Алдин
90'+6
Катар
Люксембург

Бомбардиры внутри турнира

Катар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мунтари Мохаммед 1 1
Люксембург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Катар
# Игрок      
Люксембург
# Игрок      
1. Скендерович Алдин 0 1

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Катар 100% (1) 0 0 0 0 0
 Люксембург 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Катар Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Катар 5:0 Бангладеш Катар 1:2 Южная Корея Катар 1:1 Коста-Рика Гана 5:1 Катар
Саудовская Аравия 1:0 Катар Катар 4:2 ОАЭ Йемен 0:6 Катар Катар 1:2 Ирак Афганистан 0:1 Катар Катар 2:0 Сингапур Катар 2:1 Оман Бангладеш 0:2 Катар Катар 0:0 Индия Катар 6:0 Афганистан Катар 0:2 Аргентина Колумбия 1:0 Катар Парагвай 2:2 Катар Бразилия 2:0 Катар Япония 1:3 Катар Катар 4:0 ОАЭ
Люксембург Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Люксембург 0:0 Азербайджан Кипр 2:1 Люксембург Люксембург 0:3 Австрия Черногория 1:2 Люксембург
Люксембург 2:0 Кипр Люксембург 1:2 Лихтенштейн Люксембург 0:1 Черногория Азербайджан 1:2 Люксембург Люксембург 0:2 Португалия Сербия 3:2 Люксембург Дания 4:0 Люксембург Португалия 3:0 Люксембург Люксембург 1:3 Сербия Северная Ирландия 1:0 Люксембург Украина 1:0 Люксембург Литва 1:1 Люксембург Люксембург 3:3 Мадагаскар Люксембург 1:2 Украина Люксембург 2:1 Литва Молдова 1:1 Люксембург

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Катар Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Ирландия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Азербайджан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Португалия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Сербия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Люксембург Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Катар Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Ирландия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Азербайджан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Португалия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Люксембург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Сербия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Катар Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Ирландия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Азербайджан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Португалия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Сербия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Люксембург Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • Второй тайм
  • Свисток
    Ничего не принес стандарт сборной Люксембурга, уверенно вновь в защите отработали катарцы, и на этом все. Минимальная победа сборной Катара в этом товарищеском матче. Я, Цапкин Иван, благодарю Вас за внимание. Увидимся уже совсем скоро. Хорошего вечера. 
  • Угловой
    90'
    В "стенку" пробил игрок Люксембурга, будет у нас последний угловой удар. 
  • 90'
    Три или четыре раза мы сегодня увидели удары в перекладину, не везла как одной, так и второй команде. 
  • Штанга
    90'
    ПЕРЕКЛАДИНА! Ох, какой момент. Ро-Ро с угла штрафной площади пробил правой ногой очень сильно - лишь перекладина его спасла. 
  • 90'
    Ух, очень опасный штрафной заработали для себя гости. Прямо на линии был "срублен" игрок. И это шанс у гостей, чтобы на последней минуте дополнительного времени вырвать ничью. 
  • Дополнительное время
    90'
    Четыре минуты решил компенсировать главный арбитр к основному времени. Шанс увидеть еще один гол у нас есть. 
  • 88'
    Идут уже последние минуты этого матча. В меньшинстве вынуждены доигрывать гости, но я не думаю, что они огорчены. 
  • Жёлтая и сразу красная
    86'
    Неплохо, и получаса не отыграл  Скендерович, как успел получить две карточки и отправиться на заслуженный отдых, удаление у нас. 
  • 84'
    7 желтых карточек мы уже увидели в этом матче. Достаточно грубоватый футбол продемонстрировали нам команды. 
  • 83'
    Уверенно доводят до победы футболисты Катара, комбинируют на своей половине поля и не подпускают соперника к мячу. 
  • 81'
    Свой последний матч футболисты Катара сыграли аж в 2020 году, и смогли уверенно обыграть Бангладеш - 5:0, а футболисты Люксембурга разошлись миром с Азербайджаном - 0:0. 
  • 80'
    Десять минут осталось до конца основного времени. Пока лишь один забитый гол мы увидели, кстати, не особо много моментов было во втором тайме. 
  • Замена
    79'
    Аль-Хаидос Хассан покинул пределы поля, а так как он был капитаном, то передал свои обязанности голкиперу. Аль-Хайри вышел на газон. 
  • 78'
    Пару ударов по воротам мы увидели со стороны сборной Люксембурга, но вратарь по-прежнему на чеку, очень уверенно отрабатывает. 
  • Желтая карточка
    76'
    Сейчас Родригес в борьбе за верховой мяч "вмазал" сопернику по лицу, за что и был наказан карточкой. Что-то много предупреждений. 
  • Желтая карточка
    75'
    Вратарь Катара был наказан желтой карточкой, уж больно долго он пытался ввести мяч в игру, судья посчитал, что это задержка времени. 
  • 74'
    Угловой удар заработали футболисты в белой форме, но в очередной раз судья зафиксировал фол в атаке. Вновь потеря для Люксембурга. 
  • Желтая карточка
    72'
     Скендерович получил отложенный штраф, попытался он сорвать предыдущую атаку сборной Катара, это не получилось у него, но за "злой умысел" судья его наказал. 
  • Штанга
    70'
    Ух, как было сейчас опасно. Убежали в контратаку футболисты Катара, мяч получил Ро-Ро, сблизился с вратарем и пробил в ближний угол - перекладина сыграла за гостей. 
  • Замена
    68'
    Джогович и Роддригес появились на футбольном поле. Двойная замена была проведена в составе Люксембурга. 
  • 67'
    Кстати говоря, по мнению букмекеров именно футболисты Катара были фаворитами этой встречи. Коэффициент на их победу был 1.8, а на гостей - 5. 
  • 66'
    Решил я посмотреть статистику, так вот, 60% игрового времени мяч находится под контролем гостевой команды. Не уверен, что это верные данные, по игре не скажешь. 
  • 65'
    Хороший футбол в исполнении футболистов Катара, здорово они комбинируют, здорово обороняются. У гостей пока нет шансов даже на момент. 
  • Замена
    63'
    Замена в составе Катара, Алаэльдин появился на поле, а заменил он автора пока единственного гола - Мунтари. 
  • Опасный момент
    62'
    Ух, опасно получилось. Хатем решил взять на себя инициативу, из-за пределов штрафной площади он мощно зарядил под перекладину - вратарь кулаком перевел снаряд на угловой. 
  • 61'
    Активно разминаются запасные футболисты обеих команд, думаю, совсем скоро мы увидим ряд замен, как в составе Катара, так и в составе Люксембурга. 
  • 60'
    Пятнадцать минут игры во втором тайме позади, не так активны обе команды, как в первой половине, думаю, еще не разогрелись 
  • 58'
    Еще раз хочу уточнить, что результат этого матча никак не будет влиять на турнирное положение европейских команд в группе А. 
  • Замена
    57'
    Оливье Тилль покинул пределы поля, а заменил он Данела Синани. Это замена была проведена в составе сборной Люксембурга. 
  • 56'
    Напомню, что пока мы увидели лишь один забитый гол, но было очень много опасных моментов. Могли как и футболисты Катара забивать, так и их соперники. 
  • 55'
    Стоит отметить, что хоть нарушений и много в нашем матче, но футболисты очень уважительно относятся друг к другу, после фола извиняются. 
  • 54'
    Вратарь Катара сегодня очень хорош, постоянно он помогает своим партнерам, не выключается из игры, бдит, если так можно сказать. 
  • 52'
    Достаточно грубо играют команды, очень много нарушений, арбитр постоянно в игре. Напомню, что было выписано уже три карточки. 
  • 51'
    К сожалению, пока не получается разобраться с составами, не показали нам изменения, которые были произведены. По ходу тайма будем смотреть. 
  • Угловой
    49'
    Два корнера подряд в исполнении футболистов сборной Люксембурга, но ничем опасным они не закончились. 
  • 48'
    Продолжают футболисты Люксембурга искать подступы к чужой штрафной площади, но очень грамотно оборону держат хозяева. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался. 
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен. Минимальное преимущество сборной Катара. Давайте немного отдохнем. 
  • 45'
    Максим Шано исполняет роль защитника, но очень активен в атаке. Вновь он оказался в штрафной и пробил низом - вратарь справился. 
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты решил компенсировать арбитр к первому тайму. Были у нас остановки, это травма игрока Люксембурга, забитый гол, да и нарушений было немало. 
  • 43'
    Доигрывают первый тайм футболисты сборной Катара, контролируют они мяч в центре и не пускают соперника к своим владениям. 
  • 42'
    Ох, два шикарных шанса было уже в первом тайме у гостевой команды, чтобы забить, но пока мяч в ворота никак не хочет залетать. 
  • Штанга
    40'
    ПЕРЕКЛАДИНА! ОХ! МОМЕНТ! Последовал навес в штрафную площадь Катара, Максим Шано оказался на линии вратарской и головой пробил в перекладину! 
  • 38'
    Второй угловой удар заработали футболисты сборной Люксембурга, но в очередной раз не удалось ничего создать после стандарта. 
  • Желтая карточка
    37'
    Максим Шано был наказан карточкой. Нарушил он правила в чужой штрафной площади. Не особо согласен защитник Люксембурга с решением  арбитра, но оспорить его  нет возможности. 
  • 36'
    Классная многоходовка в исполнении футболистов гостевой команды, но вот на последнем этапе не удалось дожать, сразу два защитника остановили форварда. 
  • 35'
    Десять минут осталось до конца первого тайма. Думаю, еще увидим с Вами несколько опасных моментов. 
  • 33'
    Первый угловой заработали футболисты Катара, но извлечь выгоду из этого стандарта им не удалось. 
  • 32'
    Наконец-то, удалось гостям создать опасный момент у ворот соперника, потревожили они голкипера, однако страж катарского коллектива уверенно справился с угрозами. 
  • Опасный момент
    31'
    Муратович! Опасно было! Из-за пределов штрафной площади Эдвин нанес удар по воротам - вратарь справился, было добивание от Синани - снова шикарная игра кипера! 
  • Офсайд
    30'
    Передача из глубины поля последовала на Мунтари, но игра была остановлена, судья зафиксировал офсайд. 
  • Фол, нарушение
    28'
    Марвин нарушил правила в центре поля, не пустил он форварда на свою половину поля, но на сей раз обошлось без карточки. Кстати, 1:1 - по предупреждениям. 
  • 27'
    Продолжают футболисты Люксембурга атаковать, явно не хотят они проигрывать даже в этом товарищеском матче. 
  • Опасный момент
    25'
    Последовал удар по воротам со штрафного, но мяч пролетел возле правой штанги, однако судья назначил угловой. Видимо, кто-то дотронулся. 
  • Желтая карточка
    24'
    Ро-Ро сорвал атаку гостевой команды, сбил он соперника на подступах к штрафной, и это стандарт. Игрок Катара был наказан еще и карточкой. 
  • 23'
    За счет затяжного контроля футболисты сборной Катара пытаются сбить атакующий темп соперника, и знаете, это у них получается. 
  • 22'
    Пока не клеится игра у Люксембурга на подступах к штрафной площади. Очень здорово отрабатывают в защите хозяева. 
  • Угловой
    21'
    Еще один угловой удар заработали футболисты гостевой команды, последовала подача в штрафную площадь, но судья зафиксировал фол со стороны атаки. 
  • 20'
    Двадцать минут игры в первом тайме позади. Достаточно интересный матч мы с Вами смотрим, даже не смотря на то, что он товарищеский. 
  • 19'
    Удалось сейчас захватить инициативу футболистам в белой форме, постоянно они проводят время на чужой половине поля, но пока подобрать "ключики" в обороне азиатской команды не получается. 
  • Угловой
    18'
    Два корнера подряд выполнили футболисты гостевой команды, но так нанести удар по воротам и не получилось. Отбились катарцы. Пока в защите у хозяев проблем нет. 
  • 17'
    Ох, какой момент был. Игрок Катара сразу схватился за голову, ведь должен был он забивать. Интересно, сработает поговорка - "Не забиваешь ты - забивают тебе?". Посмотрим. 
  • Опасный момент
    15'
    МОМЕНТИЩЕ! ВОТ ЭТО ДА! ОБЯЗАНЫ БЫЛИ ЗАБИВАТЬ СЕЙЧАС ХОЗЯЕВА! Шикарная передача вновь вперед, Ро-Ро принял мяч и прострелил на Альмоэза, который с двух метров не смог переиграть вратаря. 
  • 14'
    Тилль подхватил мяч в чужой штрафной площади, попытался обыграть защитника, но вот мяч попал прямо в руку Кариму Будьяфу, а вот свисток арбитра промолчал. Посчитал судья, что это попадание было неумышленным. Очень спорный момент. 
  • 13'
    Достаточно неожиданно забили футболисты Катара, здорово они смогли воспользоваться грубейшими ошибками соперника. 
  • Описание гола
    12'
    Г-О-О-О-О-О-Л. 1:0. Счет открыт. Ой-ой-ой, Герсон допустил грубейшую ошибку возле своей штрафной площади, просто подарил он мяч сопернику, игрок сборной Катара его подхватил и прострелил в центр вратарской прямо на Мунтари, который в касание пробил прямо в "девятку". 
  • 11'
    На встречных курсах действуют команды на старте первого тайма, явно никто не собирается отсиживаться в обороне. Кстати говоря, много нарушений. Уже больше 7 раз судья был вынужден останавливать матч. 
  • Опасный момент
    10'
    Хассан классно ворвался в штрафную и в касание пробил метров с десяти в ближний угол - не попал, но было достаточно опасно. 
  • Замена
    9'
    Мартинс Марвин появился на футбольном поле, заменил он травмированного футболиста. Вынужденная замена у нас произошла. 
  • 8'
    Вернулся на поле игрок гостевой команды, но сразу лег на газон, судья был вынужден остановить игру и вызвать медиков. Нужны носилки, самостоятельно игрок поле покинуть уже не может. Будет замена. 
  • 7'
    Ответная атака сборной Катара через правый фланг, Хатем с фланга сильно прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров не смог нанести удар. 
  • Травма, повреждение
    6'
    С трудом смог покинуть Пинту пределы футбольного поля, но я думаю, что после оказанной помощи он вернется. Получил он небольшое повреждение правой ноги. 
  • Желтая карточка
    4'
    Как это было грубо, Пинту прямой ногой въехал сопернику, сам получил не только предупреждение, но и желтую карточку. Вот это старт. Кстати, а правила он нарушил против Ро-Ро. 
  • 3'
    Первая атака от гостевой команды, Синани получил мяч на правом фланге, выполнил прострел в штрафную - вратарь на выходе кулаком выбил снаряд подальше из опасной зоны.
  • 2'
    В красной форме одеты футболисты сборной Катара, а игроки из Люксембурга играют в белой. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Самое время начинать! Стартовый свисток прозвучал!
  • До матча
  • Хотите узнать почему сборная Катара играет в группе А вместе с европейскими сборными? Все просто, коллективу нужно готовиться к предстоящему мундиалю, поэтому федерация внесла их в группу А. Результаты европейским командам не будут засчитаны, поэтому можно назвать матчи с участием сборной Катара на отборочном цикле сугубо товарищескими. Более детально - по этой ссылке. 
  • Добрый день, уважаемые любители большого спорта! Я приглашаю Вас на прямую онлайн трансляцию матча, в котором, как это ни странно, сыграют сборные Катара и Люксембурга. Комментировать её буду я, Цапкин Иван. 
Прогнозы 147
Катар 78.2% (115)
X 10.9% (16)
Люксембург 10.9% (16)
Все прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 1.85 3.28 4.42
Бонус: 5 000 ₽ 1.87 3.35 4.45
Бонус: 5 000 ₽ 1.18 5.00 29.00
  1.13 6.36 44.33

Самый высокий коэффициент на матч «Катар» – «Люксембург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Катар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Люксембург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Катар» – «Люксембург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
7.90 1.06 3.60 1.24 2.63 1.45 1.95 1.89 1.52 2.42 1.30 3.34 1.17 4.66 1.07 7.20
7.80 1.04 6.45 1.07 2.93 1.35 2.25 1.60 1.72 2.17 1.35 3.04 1.24 3.64 1.07 6.45 1.05 7.20
1.57 2.31 1.10 6.25 1.05 8.50 1.08 7.00 1.05 8.50 1.02 11.00 1.02 11.00 1.02 11.00 1.02 11.00
1.38 3.01 1.21 4.31 1.41 2.88 1.28 3.61 1.63 2.28 1.42 2.86 1.29 3.49 1.49 2.60 1.24 4.06
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.06 1.64 1.47 2.57 1.22 4.00
2.60 1.46 1.71 2.06 1.34 3.10
1.35 3.05 1.03 10.00 1.02 11.00
2.65 1.48 2.18 1.69 1.69 2.18 1.43 2.79 1.17 4.89 1.48 2.64 1.18 4.67
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
2.94 1.37 1.83 1.91 1.41 2.77
3.40 1.29 2.36 1.55 1.58 2.29 1.22 4.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.10 1.70
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
5.05 1.15
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
Где смотреть матч Катар 1:0 Люксембург онлайн

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Прогнозы на матч Катар 1:0 Люксембург

Исход игры
Катар
78.2% (115)
Ничья
10.9% (16)
Люксембург
10.9% (16)
Тотал 2.5
Больше
45.45% (65)
Меньше
54.55% (78)
Обе команды забьют
Да
52.45% (75)
Нет
47.55% (68)
Популярный счёт
2:1 Катар
34.7% (51)
1:0 Катар
21.1% (31)
2:0 Катар
17.7% (26)
1:1 Ничья
8.8% (13)
1:2 Люксембург
4.1% (6)
0:1 Люксембург
2.7% (4)
3:0 Катар
2% (3)
3:1 Катар
1.4% (2)
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