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Турция
 
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Стадион:
Голландия

Предыдущие игры

Турция Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Венгрия 2:0 Турция Турция 3:2 РОССИЯ Турция 3:3 Хорватия Турция 2:2 Сербия
РОССИЯ 1:1 Турция Германия 3:3 Турция Сербия 0:0 Турция Турция 0:1 Венгрия Андорра 0:2 Турция Турция 0:0 Исландия Франция 1:1 Турция Турция 1:0 Албания Молдова 0:4 Турция Турция 1:0 Андорра Исландия 2:1 Турция Турция 2:0 Франция Турция 2:0 Узбекистан Турция 2:1 Греция Турция 4:0 Молдова Албания 0:2 Турция
Голландия Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Польша 1:2 Голландия Голландия 3:1 Босния и Герцеговина Голландия 1:1 Испания Италия 1:1 Голландия
Босния и Герцеговина 0:0 Голландия Голландия 0:1 Мексика Голландия 0:1 Италия Голландия 1:0 Польша Голландия 5:0 Эстония Северная Ирландия 0:0 Голландия Беларусь 1:2 Голландия Голландия 3:1 Северная Ирландия Эстония 0:4 Голландия Германия 2:4 Голландия Португалия 1:0 Голландия Голландия 3:1 Англия Голландия 2:3 Германия Голландия 4:0 Беларусь Германия 2:2 Голландия Голландия 2:0 Франция

Последние игры между собой

Турция: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Голландия: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Турция 3:0 Голландия ЕВРО 2016: Отборочные матчи Голландия 1:1 Турция ЕВРО 2016: Отборочные матчи Турция 0:2 Голландия Чемпионат Мира Голландия 2:0 Турция Чемпионат Мира
Голландия 1:0 Турция Товарищеские матчи

Группа G

Команда И В Н П Г О
1. Норвегия 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Латвия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Гибралтар 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Черногория 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Голландия 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Турция 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа G

Команда И В Н П Г О
1. Норвегия 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Латвия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Гибралтар 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Черногория 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Турция 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Голландия 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа G

Команда И В Н П Г О
1. Норвегия 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Латвия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Гибралтар 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Черногория 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Турция 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Голландия 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Турция - Голландия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 марта 2021, осталось 2 дня 17 часов 13 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Турция 3.9% (2)
    X 25.5% (13)
    Голландия 70.6% (36)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Турция
    Ничья
    Голландия
    5.60
    4.10
    1.76
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 5.50 3.86 1.74
    Бонус: 10 000 ₽ 4.90 4.00 1.71
    Бонус: 5 000 ₽ 5.60 3.92 1.76
    Бонус: 5 000 ₽ 4.90 4.10 1.69
      4.85 4.02 1.68

    Самый высокий коэффициент на матч «Турция» – «Голландия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Турция» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Голландия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Турция» – «Голландия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
    13.00 1.02 5.50 1.15 3.54 1.29 2.42 1.56 1.89 2.06 1.50 2.59 1.30 3.50 1.16 5.35 1.09 7.30
    3.85 1.26 3.00 1.39 2.00 1.82 1.58 2.40 1.39 3.00 1.18 4.70 1.14 5.60 1.04 10.00 1.03 11.00
    11.50 1.01 9.50 1.03 3.88 1.24 3.12 1.36 2.15 1.86 1.60 2.34 1.39 2.90 1.17 4.50 1.12 5.15 1.02 9.00
    13.00 1.01 9.10 1.04 3.85 1.27 3.00 1.39 2.03 1.84 1.81 2.07 1.59 2.45 1.38 3.05 1.18 4.90 1.13 5.40 1.04 9.60 1.03 10.00 0.00 17.00
    4.11 1.24 2.40 1.58 2.02 1.81 1.82 2.03 1.60 2.37 1.48 2.68 1.40 2.97 1.15 5.55
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.62 1.49 1.67 2.20 1.32 3.36 1.13 5.90
    3.00 1.36 2.00 1.76 1.45 2.65 1.10 6.20
    3.32 1.33 2.06 1.76 1.49 2.62 1.16 5.30 1.11 6.40
    2.03 1.78 1.45 2.70 1.15 5.40
    3.27 1.35 2.70 1.48 2.12 1.75 1.67 2.23 1.47 2.71
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    3.68 1.28 2.14 1.71 1.58 2.38 1.28 3.68
    4.20 1.20 1.76 1.99 1.21 4.10
    4.60 1.20 2.95 1.40 1.78 2.04 1.35 3.20 1.23 4.20
    2.90 1.38 1.75 2.01 1.32 3.20

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.78 1.99
    1.80 1.95
    1.82 1.96
    Букмекер Да Нет
    4.04 1.24
    4.40 1.18
    4.50 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.10 1.37
    3.30 1.30
    3.30 1.31
    Где смотреть матч Турция - Голландия онлайн

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    Прогнозы на матч Турция - Голландия

    Исход игры
    Турция
    3.9% (2)
    Ничья
    25.5% (13)
    Голландия
    70.6% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.83% (34)
    Меньше
    29.17% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    87.5% (42)
    Нет
    12.5% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Голландия
    47.1% (24)
    1:1 Ничья
    19.6% (10)
    1:3 Голландия
    7.8% (4)
    2:2 Ничья
    5.9% (3)
    0:1 Голландия
    3.9% (2)
    0:3 Голландия
    3.9% (2)
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