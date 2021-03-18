Турция
Позже
Стадион: Олимпийский стадион (Стамбул)
Голландия
Предыдущие игры
Турция Последние 20 матчей: +10 =7 -3Венгрия 2:0 Турция Турция 3:2 РОССИЯ Турция 3:3 Хорватия Турция 2:2 Сербия
РОССИЯ 1:1 Турция Германия 3:3 Турция Сербия 0:0 Турция Турция 0:1 Венгрия Андорра 0:2 Турция Турция 0:0 Исландия Франция 1:1 Турция Турция 1:0 Албания Молдова 0:4 Турция Турция 1:0 Андорра Исландия 2:1 Турция Турция 2:0 Франция Турция 2:0 Узбекистан Турция 2:1 Греция Турция 4:0 Молдова Албания 0:2 Турция
Голландия Последние 20 матчей: +11 =5 -4Польша 1:2 Голландия Голландия 3:1 Босния и Герцеговина Голландия 1:1 Испания Италия 1:1 Голландия
Босния и Герцеговина 0:0 Голландия Голландия 0:1 Мексика Голландия 0:1 Италия Голландия 1:0 Польша Голландия 5:0 Эстония Северная Ирландия 0:0 Голландия Беларусь 1:2 Голландия Голландия 3:1 Северная Ирландия Эстония 0:4 Голландия Германия 2:4 Голландия Португалия 1:0 Голландия Голландия 3:1 Англия Голландия 2:3 Германия Голландия 4:0 Беларусь Германия 2:2 Голландия Голландия 2:0 Франция
Последние игры между собой
Турция: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Голландия: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Группа G
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норвегия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Латвия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Гибралтар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Черногория
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Голландия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Турция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа G
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норвегия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Латвия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Гибралтар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Черногория
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Турция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Голландия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Турция» – «Голландия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Турция» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Голландия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Турция» – «Голландия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Турция - Голландия
Исход игры
Турция
3.9% (2)
Ничья
25.5% (13)
Голландия
70.6% (36)
Тотал 2.5
Больше
70.83% (34)
Меньше
29.17% (14)
Обе команды забьют
Да
87.5% (42)
Нет
12.5% (6)
Популярный счёт
1:2 Голландия
47.1% (24)
1:1 Ничья
19.6% (10)
1:3 Голландия
7.8% (4)
2:2 Ничья
5.9% (3)
0:1 Голландия
3.9% (2)
0:3 Голландия
3.9% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!