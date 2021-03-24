1
Облак
Ян
17
Мевля
Миха
14
Куртич
Ясмин
15
Бохар
Дамьян
- Основной состав
-
1 Облак ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Мевля МихаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Куртич ЯсминПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Бохар ДамьянНападающий
- Запасные игроки
-
12 Белек ВидВратарь
-
13 Йокич БоянЗащитник
- Защитник
-
23 Байрич КенанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Зайц МихаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Крамер БлажНападающий
-
19 Захович ЛукаНападающий
-
16 Фрелих Жига
-
Главный тренер: Кек Матьяж
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Слуга СимонВратарь
- Защитник
-
22 Мелняк ДариоЗащитник
- Защитник
-
19 Бадель МиланПолузащитник
-
18 Оршич МиславПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Будимир АнтеНападающий
-
-
Главный тренер: Далич Златко
Предыдущие игры
Словения Последние 20 матчей: +9 =7 -4Греция 0:0 Словения Словения 2:1 Косово Словения 0:0 Азербайджан Молдова 0:4 Словения
Косово 0:1 Словения Словения 4:0 Сан-Марино Словения 1:0 Молдова Словения 0:0 Греция Польша 3:2 Словения Словения 1:0 Латвия Словения 0:1 Австрия Северная Македония 2:1 Словения Словения 3:2 Израиль Словения 2:0 Польша Латвия 0:5 Словения Австрия 1:0 Словения Словения 1:1 Северная Македония Израиль 1:1 Словения Болгария 1:1 Словения Словения 1:1 Норвегия
Хорватия Последние 20 матчей: +9 =3 -8Хорватия 2:3 Португалия Швеция 2:1 Хорватия Турция 3:3 Хорватия Хорватия 1:2 Франция
Хорватия 2:1 Швеция Швейцария 1:2 Хорватия Франция 4:2 Хорватия Португалия 4:1 Хорватия Хорватия 2:1 Грузия Хорватия 3:1 Словакия Уэльс 1:1 Хорватия Хорватия 3:0 Венгрия Азербайджан 1:1 Хорватия Словакия 0:4 Хорватия Хорватия 1:2 Тунис Хорватия 2:1 Уэльс Венгрия 2:1 Хорватия Хорватия 2:1 Азербайджан Англия 2:1 Хорватия Хорватия 3:2 Испания
Последние игры между собой
Словения: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Хорватия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РОССИЯ
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Кипр
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Словения
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Мальта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Хорватия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Словакия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РОССИЯ
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Кипр
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Словения
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Мальта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Словакия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Хорватия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Словения» – «Хорватия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Словения» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хорватия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Словения» – «Хорватия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Словения - Хорватия
Исход игры
Словения
2.6% (4)
Ничья
11.2% (17)
Хорватия
86.2% (131)
Тотал 2.5
Больше
63.27% (93)
Меньше
36.73% (54)
Обе команды забьют
Да
72.79% (107)
Нет
27.21% (40)
Популярный счёт
1:2 Хорватия
44.1% (67)
0:1 Хорватия
17.1% (26)
1:3 Хорватия
12.5% (19)
1:1 Ничья
9.2% (14)
0:2 Хорватия
8.6% (13)
2:1 Словения
2% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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