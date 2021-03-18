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Словения
 
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Стадион:
Хорватия

Предыдущие игры

Словения Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Греция 0:0 Словения Словения 2:1 Косово Словения 0:0 Азербайджан Молдова 0:4 Словения
Косово 0:1 Словения Словения 4:0 Сан-Марино Словения 1:0 Молдова Словения 0:0 Греция Польша 3:2 Словения Словения 1:0 Латвия Словения 0:1 Австрия Северная Македония 2:1 Словения Словения 3:2 Израиль Словения 2:0 Польша Латвия 0:5 Словения Австрия 1:0 Словения Словения 1:1 Северная Македония Израиль 1:1 Словения Болгария 1:1 Словения Словения 1:1 Норвегия
Хорватия Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Хорватия 2:3 Португалия Швеция 2:1 Хорватия Турция 3:3 Хорватия Хорватия 1:2 Франция
Хорватия 2:1 Швеция Швейцария 1:2 Хорватия Франция 4:2 Хорватия Португалия 4:1 Хорватия Хорватия 2:1 Грузия Хорватия 3:1 Словакия Уэльс 1:1 Хорватия Хорватия 3:0 Венгрия Азербайджан 1:1 Хорватия Словакия 0:4 Хорватия Хорватия 1:2 Тунис Хорватия 2:1 Уэльс Венгрия 2:1 Хорватия Хорватия 2:1 Азербайджан Англия 2:1 Хорватия Хорватия 3:2 Испания

Последние игры между собой

Словения: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Хорватия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Словения 2:3 Хорватия Товарищеские матчи

Группа H

Команда И В Н П Г О
1. РОССИЯ 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Кипр 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Словения 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Мальта 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Словакия 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Хорватия 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа H

Команда И В Н П Г О
1. РОССИЯ 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Кипр 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Словения 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Мальта 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Хорватия 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Словакия 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа H

Команда И В Н П Г О
1. РОССИЯ 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Кипр 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Словения 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Мальта 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Хорватия 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Словакия 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Словения - Хорватия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 марта 2021, осталось 2 дня 19 часов 58 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Словения 4% (2)
    X 10% (5)
    Хорватия 86% (43)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Словения
    Ничья
    Хорватия
    5.20
    3.56
    1.91
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 4.88 3.56 1.91
    Бонус: 10 000 ₽ 5.20 3.25 1.86
    Бонус: 5 000 ₽ 4.95 3.56 1.89
    Бонус: 5 000 ₽ 5.20 3.25 1.85
      5.17 3.13 1.87

    Самый высокий коэффициент на матч «Словения» – «Хорватия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Словения» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хорватия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Словения» – «Хорватия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    8.50 1.07 3.76 1.26 2.54 1.52 1.91 2.01 1.48 2.65 1.26 3.80 1.16 5.40 1.06 9.40
    7.60 1.09 6.60 1.10 3.00 1.40 2.23 1.66 1.65 2.25 1.32 3.30 1.25 4.00 1.09 7.00 1.08 8.20
    7.70 1.04 6.60 1.08 2.86 1.40 2.21 1.67 1.69 2.30 1.32 3.38 1.22 4.10 1.07 7.30 1.04 7.80
    8.70 1.05 6.80 1.10 2.85 1.39 2.23 1.70 1.85 1.99 1.65 2.28 1.31 3.35 1.22 4.00 1.07 7.20 1.06 7.90 1.01 14.00 0.00 14.50 0.00 22.00
    3.12 1.37 2.71 1.47 2.29 1.64 1.88 1.96 1.65 2.26 1.49 2.67 1.23 4.21
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.17 1.69 1.46 2.72 1.22 4.28 1.07 8.30
    2.60 1.47 1.70 2.08 1.33 3.15 1.07 7.60
    2.62 1.49 1.70 2.15 1.33 3.30 1.09 7.50 1.06 9.00
    1.72 2.12 1.35 3.15 1.08 7.30
    2.67 1.49 2.19 1.69 1.70 2.20 1.44 2.81 1.32 3.42
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.88 1.42 1.79 2.05 1.38 3.04 1.16 5.25
    3.30 1.30 2.25 1.60 1.54 2.38 1.13 5.40
    3.68 1.28 2.30 1.62 1.55 2.45 1.20 4.55 1.14 5.75
    2.23 1.61 1.53 2.41 1.19 4.40

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.17 1.66
    2.03 1.73
    2.00 1.77
    Букмекер Да Нет
    5.35 1.16
    5.20 1.13
    5.40 1.12
    Букмекер Да Нет
    3.84 1.26
    3.95 1.22
    3.90 1.23
    Где смотреть матч Словения - Хорватия онлайн

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    Прогнозы на матч Словения - Хорватия

    Исход игры
    Словения
    4.1% (2)
    Ничья
    10.2% (5)
    Хорватия
    85.7% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.89% (31)
    Меньше
    31.11% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    75.56% (34)
    Нет
    24.44% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Хорватия
    40.8% (20)
    1:3 Хорватия
    16.3% (8)
    0:2 Хорватия
    12.2% (6)
    0:1 Хорватия
    10.2% (5)
    1:1 Ничья
    6.1% (3)
    2:1 Словения
    4.1% (2)
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