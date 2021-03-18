Предыдущие игры
Словения Последние 20 матчей: +9 =7 -4Греция 0:0 Словения Словения 2:1 Косово Словения 0:0 Азербайджан Молдова 0:4 Словения
Косово 0:1 Словения Словения 4:0 Сан-Марино Словения 1:0 Молдова Словения 0:0 Греция Польша 3:2 Словения Словения 1:0 Латвия Словения 0:1 Австрия Северная Македония 2:1 Словения Словения 3:2 Израиль Словения 2:0 Польша Латвия 0:5 Словения Австрия 1:0 Словения Словения 1:1 Северная Македония Израиль 1:1 Словения Болгария 1:1 Словения Словения 1:1 Норвегия
Хорватия Последние 20 матчей: +9 =3 -8Хорватия 2:3 Португалия Швеция 2:1 Хорватия Турция 3:3 Хорватия Хорватия 1:2 Франция
Хорватия 2:1 Швеция Швейцария 1:2 Хорватия Франция 4:2 Хорватия Португалия 4:1 Хорватия Хорватия 2:1 Грузия Хорватия 3:1 Словакия Уэльс 1:1 Хорватия Хорватия 3:0 Венгрия Азербайджан 1:1 Хорватия Словакия 0:4 Хорватия Хорватия 1:2 Тунис Хорватия 2:1 Уэльс Венгрия 2:1 Хорватия Хорватия 2:1 Азербайджан Англия 2:1 Хорватия Хорватия 3:2 Испания
Последние игры между собой
Словения: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Хорватия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа H
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РОССИЯ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Кипр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Словения
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Мальта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Словакия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Хорватия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа H
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РОССИЯ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Кипр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Словения
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Мальта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Хорватия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Словакия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Словения» – «Хорватия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Словения» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хорватия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Словения» – «Хорватия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Словения - Хорватия
Исход игры
Словения
4.1% (2)
Ничья
10.2% (5)
Хорватия
85.7% (42)
Тотал 2.5
Больше
68.89% (31)
Меньше
31.11% (14)
Обе команды забьют
Да
75.56% (34)
Нет
24.44% (11)
Популярный счёт
1:2 Хорватия
40.8% (20)
1:3 Хорватия
16.3% (8)
0:2 Хорватия
12.2% (6)
0:1 Хорватия
10.2% (5)
1:1 Ничья
6.1% (3)
2:1 Словения
4.1% (2)
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