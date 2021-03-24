Сербия
Позже
Стадион: Райко Митич
Ирландия
16
Лукич
Саша
14
Рачич
Урош
10
Тадич
Душан
20
О'Ши
Дара
17
Каллен
Джош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Лукич СашаПолузащитник
-
14 Рачич УрошПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Костич ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Йович ЛукаНападающий
-
Главный тренер: Dragan Stojkovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 О'Ши ДараЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Каллен ДжошПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Базуну ГэвинВратарь
-
23 О'Хара КиранВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Хорган ДэрилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Лонг ШейнНападающий
-
Главный тренер: Кенни Стивен
Предыдущие игры
Сербия Последние 20 матчей: +7 =8 -5Панама 0:0 Сербия Доминиканская Республика 0:0 Сербия Сербия 5:0 РОССИЯ Венгрия 1:1 Сербия
Сербия 1:1 Шотландия Турция 2:2 Сербия Сербия 0:1 Венгрия Норвегия 1:2 Сербия Сербия 0:0 Турция РОССИЯ 3:1 Сербия Сербия 2:2 Украина Сербия 3:2 Люксембург Литва 1:2 Сербия Сербия 1:0 Парагвай Люксембург 1:3 Сербия Сербия 2:4 Португалия Сербия 4:1 Литва Украина 5:0 Сербия Португалия 1:1 Сербия Германия 1:1 Сербия
Ирландия Последние 20 матчей: +5 =9 -6Ирландия 0:0 Болгария Уэльс 1:0 Ирландия Англия 3:0 Ирландия Финляндия 1:0 Ирландия
Ирландия 0:0 Уэльс Словакия 0:0 Ирландия Ирландия 0:1 Финляндия Болгария 1:1 Ирландия Ирландия 1:1 Дания Ирландия 3:1 Новая Зеландия Швейцария 2:0 Ирландия Грузия 0:0 Ирландия Ирландия 3:1 Болгария Ирландия 1:1 Швейцария Ирландия 2:0 Гибралтар Дания 1:1 Ирландия Ирландия 1:0 Грузия Гибралтар 0:1 Ирландия Дания 0:0 Ирландия Ирландия 0:0 Северная Ирландия
Последние игры между собой
Сербия: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 0
Ирландия: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Катар
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Ирландия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Азербайджан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Португалия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Сербия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Люксембург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Катар
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Ирландия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Азербайджан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Португалия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Люксембург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Сербия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Катар
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Ирландия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Азербайджан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Португалия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Сербия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Люксембург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сербия» – «Ирландия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сербия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ирландия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сербия» – «Ирландия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Сербия - Ирландия
Исход игры
Сербия
76.7% (115)
Ничья
19.3% (29)
Ирландия
4% (6)
Тотал 2.5
Больше
41.38% (60)
Меньше
58.62% (85)
Обе команды забьют
Да
56.55% (82)
Нет
43.45% (63)
Популярный счёт
2:1 Сербия
32.7% (49)
1:0 Сербия
29.3% (44)
1:1 Ничья
14.7% (22)
2:0 Сербия
11.3% (17)
1:2 Ирландия
2.7% (4)
2:2 Ничья
2.7% (4)
3:1 Сербия
2% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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