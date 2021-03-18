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Сербия
 
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Стадион:
Ирландия

Предыдущие игры

Сербия Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Панама 0:0 Сербия Доминиканская Республика 0:0 Сербия Сербия 5:0 РОССИЯ Венгрия 1:1 Сербия
Сербия 1:1 Шотландия Турция 2:2 Сербия Сербия 0:1 Венгрия Норвегия 1:2 Сербия Сербия 0:0 Турция РОССИЯ 3:1 Сербия Сербия 2:2 Украина Сербия 3:2 Люксембург Литва 1:2 Сербия Сербия 1:0 Парагвай Люксембург 1:3 Сербия Сербия 2:4 Португалия Сербия 4:1 Литва Украина 5:0 Сербия Португалия 1:1 Сербия Германия 1:1 Сербия
Ирландия Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Ирландия 0:0 Болгария Уэльс 1:0 Ирландия Англия 3:0 Ирландия Финляндия 1:0 Ирландия
Ирландия 0:0 Уэльс Словакия 0:0 Ирландия Ирландия 0:1 Финляндия Болгария 1:1 Ирландия Ирландия 1:1 Дания Ирландия 3:1 Новая Зеландия Швейцария 2:0 Ирландия Грузия 0:0 Ирландия Ирландия 3:1 Болгария Ирландия 1:1 Швейцария Ирландия 2:0 Гибралтар Дания 1:1 Ирландия Ирландия 1:0 Грузия Гибралтар 0:1 Ирландия Дания 0:0 Ирландия Ирландия 0:0 Северная Ирландия

Последние игры между собой

Сербия: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 0
Ирландия: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 2
Ирландия 0:1 Сербия Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа Сербия 2:2 Ирландия Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа Ирландия 1:2 Сербия Международные матчи Сербия 0:0 Ирландия Международные матчи
Ирландия 1:1 Сербия Товарищеские матчи

Группа A

Команда И В Н П Г О
1. Ирландия 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Азербайджан 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Португалия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Сербия 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Катар 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Люксембург 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда И В Н П Г О
1. Ирландия 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Азербайджан 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Португалия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Сербия 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Люксембург 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Катар 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда И В Н П Г О
1. Ирландия 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Азербайджан 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Португалия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Сербия 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Люксембург 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Катар 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сербия - Ирландия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 марта 2021, осталось 2 дня 19 часов 58 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Сербия 79.6% (39)
    X 14.3% (7)
    Ирландия 6.1% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сербия
    Ничья
    Ирландия
    1.70
    3.60
    6.65
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 1.70 3.58 6.45
    Бонус: 10 000 ₽ 1.68 3.60 6.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.68 3.58 6.65
    Бонус: 5 000 ₽ 1.69 3.60 6.00
      1.64 3.59 6.27

    Самый высокий коэффициент на матч «Сербия» – «Ирландия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сербия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ирландия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сербия» – «Ирландия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
    8.60 1.07 3.66 1.28 2.32 1.57 1.82 2.08 1.44 2.81 1.23 4.16 1.13 5.95 1.04 10.00 1.01 15.00
    7.40 1.09 6.00 1.12 2.75 1.45 2.07 1.77 1.59 2.38 1.30 3.45 1.21 4.50 1.08 7.50 1.06 9.20
    7.70 1.04 6.45 1.09 2.78 1.42 2.05 1.77 1.65 2.38 1.28 3.68 1.19 4.70 1.05 8.30 1.03 8.70
    7.70 1.06 6.30 1.12 2.65 1.45 2.10 1.79 1.79 2.10 1.61 2.40 1.28 3.65 1.18 4.50 1.05 8.30 1.04 8.70 0.00 15.50 0.00 16.00 0.00 23.00
    2.82 1.43 2.47 1.55 2.11 1.75 1.79 2.06 1.60 2.36 1.44 2.84 1.19 4.69
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.17 1.69 1.44 2.79 1.20 4.60 1.06 9.30
    2.47 1.50 1.62 2.21 1.30 3.35 1.05 8.20
    2.65 1.48 1.68 2.19 1.30 3.52 1.08 8.00 1.05 9.40
    1.63 2.31 1.28 3.45 1.08 8.10
    2.59 1.51 2.13 1.75 1.64 2.29 1.41 2.95
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.65 1.48 1.68 2.19 1.33 3.26 1.14 5.75
    3.20 1.32 2.15 1.65 1.49 2.49 1.11 5.80
    3.32 1.33 2.17 1.69 1.49 2.62 1.17 4.95 1.12 6.20
    2.15 1.65 1.49 2.55 1.16 4.80

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.27 1.60
    2.28 1.58
    2.28 1.63
    Букмекер Да Нет
    5.50 1.15
    5.80 1.11
    6.10 1.11
    Букмекер Да Нет
    4.04 1.24
    4.50 1.18
    4.30 1.19
    Где смотреть матч Сербия - Ирландия онлайн

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    Прогнозы на матч Сербия - Ирландия

    Исход игры
    Сербия
    80% (40)
    Ничья
    14% (7)
    Ирландия
    6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.68% (21)
    Меньше
    55.32% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    57.45% (27)
    Нет
    42.55% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Сербия
    36% (18)
    1:0 Сербия
    24% (12)
    2:0 Сербия
    16% (8)
    1:1 Ничья
    12% (6)
    1:2 Ирландия
    4% (2)
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