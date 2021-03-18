Бельгия
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Стадион: King Power at Den Dreef
Уэльс
Предыдущие игры
Бельгия Последние 20 матчей: +17 =1 -2Бельгия 4:2 Дания Бельгия 2:0 Англия Бельгия 2:1 Швейцария Исландия 1:2 Бельгия
Англия 2:1 Бельгия Бельгия 1:1 Кот-д'Ивуар Бельгия 5:1 Исландия Дания 0:2 Бельгия Бельгия 6:1 Кипр РОССИЯ 1:4 Бельгия Казахстан 0:2 Бельгия Бельгия 9:0 Сан-Марино Шотландия 0:4 Бельгия Сан-Марино 0:4 Бельгия Бельгия 3:0 Шотландия Бельгия 3:0 Казахстан Кипр 0:2 Бельгия Бельгия 3:1 РОССИЯ Швейцария 5:2 Бельгия Бельгия 2:0 Исландия
Уэльс Последние 20 матчей: +11 =4 -5Уэльс 3:1 Финляндия Уэльс 1:0 Ирландия Уэльс 0:0 США Болгария 0:1 Уэльс
Ирландия 0:0 Уэльс Англия 3:0 Уэльс Уэльс 1:0 Болгария Финляндия 0:1 Уэльс Уэльс 2:0 Венгрия Азербайджан 0:2 Уэльс Уэльс 1:1 Хорватия Словакия 1:1 Уэльс Уэльс 1:0 Беларусь Уэльс 2:1 Азербайджан Венгрия 1:0 Уэльс Хорватия 2:1 Уэльс Уэльс 1:0 Словакия Уэльс 1:0 Тринидад и Тобаго Албания 1:0 Уэльс Уэльс 1:2 Дания
Последние игры между собой
Бельгия: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Уэльс: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беларусь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Бельгия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Уэльс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Эстония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Чехия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беларусь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Бельгия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Уэльс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Эстония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Чехия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Бельгия» – «Уэльс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бельгия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Уэльс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бельгия» – «Уэльс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Бельгия - Уэльс
Исход игры
Бельгия
98% (48)
Ничья
2% (1)
Уэльс
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
51.11% (23)
Меньше
48.89% (22)
Обе команды забьют
Да
46.67% (21)
Нет
53.33% (24)
Популярный счёт
2:0 Бельгия
40.8% (20)
3:1 Бельгия
36.7% (18)
3:0 Бельгия
6.1% (3)
2:1 Бельгия
4.1% (2)
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