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Бельгия
 
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Стадион:
Уэльс

Предыдущие игры

Бельгия Последние 20 матчей: +17 =1 -2
Бельгия 4:2 Дания Бельгия 2:0 Англия Бельгия 2:1 Швейцария Исландия 1:2 Бельгия
Англия 2:1 Бельгия Бельгия 1:1 Кот-д'Ивуар Бельгия 5:1 Исландия Дания 0:2 Бельгия Бельгия 6:1 Кипр РОССИЯ 1:4 Бельгия Казахстан 0:2 Бельгия Бельгия 9:0 Сан-Марино Шотландия 0:4 Бельгия Сан-Марино 0:4 Бельгия Бельгия 3:0 Шотландия Бельгия 3:0 Казахстан Кипр 0:2 Бельгия Бельгия 3:1 РОССИЯ Швейцария 5:2 Бельгия Бельгия 2:0 Исландия
Уэльс Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Уэльс 3:1 Финляндия Уэльс 1:0 Ирландия Уэльс 0:0 США Болгария 0:1 Уэльс
Ирландия 0:0 Уэльс Англия 3:0 Уэльс Уэльс 1:0 Болгария Финляндия 0:1 Уэльс Уэльс 2:0 Венгрия Азербайджан 0:2 Уэльс Уэльс 1:1 Хорватия Словакия 1:1 Уэльс Уэльс 1:0 Беларусь Уэльс 2:1 Азербайджан Венгрия 1:0 Уэльс Хорватия 2:1 Уэльс Уэльс 1:0 Словакия Уэльс 1:0 Тринидад и Тобаго Албания 1:0 Уэльс Уэльс 1:2 Дания

Последние игры между собой

Бельгия: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Уэльс: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Уэльс 3:1 Бельгия ЕВРО 2016 Уэльс 1:0 Бельгия ЕВРО 2016: Отборочные матчи Бельгия 0:0 Уэльс ЕВРО 2016: Отборочные матчи Бельгия 1:1 Уэльс Чемпионат Мира
Уэльс 0:2 Бельгия Чемпионат Мира

Группа E

Команда И В Н П Г О
1. Беларусь 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Бельгия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Уэльс 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Эстония 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Чехия 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа E

Команда И В Н П Г О
1. Беларусь 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Бельгия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Уэльс 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Эстония 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Чехия 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа E

Команда И В Н П Г О
1. Беларусь 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Бельгия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Уэльс 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Эстония 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Чехия 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бельгия - Уэльс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 марта 2021, осталось 2 дня 19 часов 57 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Бельгия 98% (48)
    X 2% (1)
    Уэльс 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бельгия
    Ничья
    Уэльс
    1.36
    5.75
    9.50
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 1.33 5.55 10.50
    Бонус: 10 000 ₽ 1.36 5.20 8.60
    Бонус: 5 000 ₽ 1.35 5.75 11.25
    Бонус: 5 000 ₽ 1.33 5.10 9.50
      1.32 5.40 9.14

    Самый высокий коэффициент на матч «Бельгия» – «Уэльс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бельгия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Уэльс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бельгия» – «Уэльс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6
    7.30 1.09 3.94 1.22 2.65 1.43 2.12 1.84 1.58 2.25 1.35 2.97 1.20 4.12 1.11 5.55 1.05 7.80 1.01 10.50
    4.60 1.20 3.70 1.27 2.30 1.63 1.81 2.01 1.52 2.55 1.27 3.70 1.21 4.50 1.09 7.00 1.07 8.40
    12.75 1.00 4.40 1.17 3.54 1.26 2.26 1.61 1.80 2.01 1.57 2.74 1.29 3.60 1.19 4.55 1.06 7.70 1.04 8.20
    16.50 0.00 10.00 1.02 4.30 1.20 3.50 1.29 2.30 1.66 2.02 1.82 1.77 2.08 1.70 2.15 1.47 2.60 1.23 3.95 1.18 4.50 1.06 7.60 1.05 8.30 1.01 14.00
    4.63 1.20 2.74 1.46 2.28 1.64 2.04 1.81 1.77 2.07 1.60 2.36 1.49 2.64 1.19 4.85
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.95 1.40 1.81 2.00 1.39 3.00 1.17 5.05
    3.35 1.29 2.28 1.58 1.55 2.36 1.14 5.20
    3.52 1.30 2.36 1.59 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.65
    2.28 1.63 1.51 2.46 1.18 4.60
    2.94 1.41 2.32 1.62 1.78 2.08 1.54 2.51 1.36 3.19
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    4.54 1.20 2.34 1.60 1.69 2.17 1.34 3.24
    4.70 1.17 1.92 1.82 1.27 3.55
    4.85 1.18 3.45 1.31 1.92 1.88 1.44 2.79 1.28 3.64
    3.35 1.28 1.91 1.83 1.42 2.70 1.28 3.45

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.95 1.81
    1.94 1.81
    1.96 1.85
    Букмекер Да Нет
    4.70 1.19
    4.60 1.17
    4.90 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.32 1.33
    3.45 1.28
    3.45 1.28
    Где смотреть матч Бельгия - Уэльс онлайн

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    Прогнозы на матч Бельгия - Уэльс

    Исход игры
    Бельгия
    98% (48)
    Ничья
    2% (1)
    Уэльс
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.11% (23)
    Меньше
    48.89% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    46.67% (21)
    Нет
    53.33% (24)
    Популярный счёт
    2:0 Бельгия
    40.8% (20)
    3:1 Бельгия
    36.7% (18)
    3:0 Бельгия
    6.1% (3)
    2:1 Бельгия
    4.1% (2)
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