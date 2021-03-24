2
Шоу
Курт
15
Агиус
Андре
17
Теума
Тедди
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Шоу КуртЗащитник
-
15 Агиус АндреЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Теума ТеддиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Галеа ДжейкВратарь
- Защитник
-
22 Мускат ЗакЗащитник
-
13 Пепе ЭнрикоЗащитник
-
20 Гамбин ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Мбонг ПолНападающий
-
Главный тренер: Манджа Дэвис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кузяев ДалерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Дзюба АртёмНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Дюпин ЮрийВратарь
-
16 Лунёв АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Жирков ЮрийПолузащитник
-
21 Мухин МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Черчесов Станислав
Предыдущие игры
Мальта Последние 20 матчей: +5 =4 -11Мальта 1:1 Фарерские острова Мальта 3:1 Андорра Мальта 3:0 Лихтенштейн Латвия 0:1 Мальта
Андорра 0:0 Мальта Мальта 2:0 Гибралтар Мальта 1:1 Латвия Фарерские острова 3:2 Мальта Мальта 1:2 Норвегия Испания 7:0 Мальта Фарерские острова 1:0 Мальта Мальта 0:4 Швеция Румыния 1:0 Мальта Норвегия 2:0 Мальта Мальта 0:4 Румыния Швеция 3:0 Мальта Мальта 0:2 Испания Мальта 2:1 Фарерские острова Мальта 1:1 Фарерские острова Мальта 0:5 Косово
РОССИЯ Последние 20 матчей: +11 =3 -6Сербия 5:0 РОССИЯ Турция 3:2 РОССИЯ Молдова 0:0 РОССИЯ РОССИЯ 0:0 Венгрия
РОССИЯ 1:1 Турция РОССИЯ 1:2 Швеция Венгрия 2:3 РОССИЯ РОССИЯ 3:1 Сербия Сан-Марино 0:5 РОССИЯ РОССИЯ 1:4 Бельгия Кипр 0:5 РОССИЯ РОССИЯ 4:0 Шотландия РОССИЯ 1:0 Казахстан Шотландия 1:2 РОССИЯ РОССИЯ 1:0 Кипр РОССИЯ 9:0 Сан-Марино РОССИЯ 6:0 Чертаново Казахстан 0:4 РОССИЯ Бельгия 3:1 РОССИЯ Швеция 2:0 РОССИЯ
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РОССИЯ
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Кипр
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Словения
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Мальта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Хорватия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Словакия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РОССИЯ
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Кипр
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Словения
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Мальта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Словакия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Хорватия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Мальта» – «РОССИЯ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мальта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «РОССИЯ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мальта» – «РОССИЯ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Мальта - РОССИЯ
Исход игры
Мальта
2.3% (4)
Ничья
1.1% (2)
РОССИЯ
96.6% (170)
Тотал 2.5
Больше
65.85% (108)
Меньше
34.15% (56)
Обе команды забьют
Да
9.15% (15)
Нет
90.85% (149)
Популярный счёт
0:3 РОССИЯ
30.7% (54)
0:2 РОССИЯ
28.4% (50)
0:4 РОССИЯ
15.3% (27)
0:5 РОССИЯ
6.3% (11)
1:3 РОССИЯ
4.5% (8)
0:1 РОССИЯ
2.8% (5)
1:4 РОССИЯ
1.7% (3)
1:2 РОССИЯ
1.7% (3)
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