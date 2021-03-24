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Мальта
 
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Стадион:
РОССИЯ
1
Бонелло
Анри
2
Шоу
Курт
15
Агиус
Андре
4
Борг
Стив
7
Мбонг
Джозеф
19
Кристенсен
Бьорн
6
Гийомье
Мэтью
3
Камензули
Райан
17
Теума
Тедди
18
Дегабриэль
Юрген
14
Монтебельо
Лука
1
Шунин
Антон
2
Фернандес
Марио
5
Семёнов
Андрей
14
Джикия
Георгий
4
Караваев
Вячеслав
23
Кузяев
Далер
7
Ахметов
Ильзат
8
Фомин
Даниил
20
Ионов
Алексей
22
Дзюба
Артём
17
Головин
Александр
Мальта
3-4-2-1
РОССИЯ
4-3-3

Предыдущие игры

Мальта Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Мальта 1:1 Фарерские острова Мальта 3:1 Андорра Мальта 3:0 Лихтенштейн Латвия 0:1 Мальта
Андорра 0:0 Мальта Мальта 2:0 Гибралтар Мальта 1:1 Латвия Фарерские острова 3:2 Мальта Мальта 1:2 Норвегия Испания 7:0 Мальта Фарерские острова 1:0 Мальта Мальта 0:4 Швеция Румыния 1:0 Мальта Норвегия 2:0 Мальта Мальта 0:4 Румыния Швеция 3:0 Мальта Мальта 0:2 Испания Мальта 2:1 Фарерские острова Мальта 1:1 Фарерские острова Мальта 0:5 Косово
РОССИЯ Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Сербия 5:0 РОССИЯ Турция 3:2 РОССИЯ Молдова 0:0 РОССИЯ РОССИЯ 0:0 Венгрия
РОССИЯ 1:1 Турция РОССИЯ 1:2 Швеция Венгрия 2:3 РОССИЯ РОССИЯ 3:1 Сербия Сан-Марино 0:5 РОССИЯ РОССИЯ 1:4 Бельгия Кипр 0:5 РОССИЯ РОССИЯ 4:0 Шотландия РОССИЯ 1:0 Казахстан Шотландия 1:2 РОССИЯ РОССИЯ 1:0 Кипр РОССИЯ 9:0 Сан-Марино РОССИЯ 6:0 Чертаново Казахстан 0:4 РОССИЯ Бельгия 3:1 РОССИЯ Швеция 2:0 РОССИЯ

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Кипр Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Словения Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Мальта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Хорватия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Словакия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Кипр Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Словения Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Мальта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Словакия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Хорватия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Кипр Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Словения Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Мальта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Словакия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Хорватия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча первого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, в котором сыграют сборные Мальты и РОССИИ. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Прогнозы 170
Мальта 2.4% (4)
X 1.2% (2)
РОССИЯ 96.5% (164)
+2
выиграет РОССИЯ
Россия показывает класс футбол и в этом матче они фавориты П2
Дауренбек #
+1
выиграет РОССИЯ, со счетом 0:5
Вперёд ребята!!! Мы ждём победы!!!
Олег Чижиков #
Все прогнозы
1.64 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мальта
Ничья
РОССИЯ
36.00
9.80
1.14
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 36.00 10.50 1.11
Бонус: 10 000 ₽ 30.00 9.80 1.10
Бонус: 5 000 ₽ 34.00 10.50 1.11
Бонус: 5 000 ₽ 29.00 11.00 1.14
  31.00 10.00 1.10

Самый высокий коэффициент на матч «Мальта» – «РОССИЯ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мальта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «РОССИЯ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мальта» – «РОССИЯ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.55 1.16 3.04 1.32 2.51 1.53 1.99 1.91 1.60 2.33 1.32 3.01 1.20 4.56 1.14 5.85
5.80 1.14 4.15 1.22 2.75 1.46 2.17 1.70 1.71 2.15 1.33 3.25 1.30 3.55 1.13 5.70 1.12 6.40
4.85 1.11 4.33 1.16 2.69 1.44 2.24 1.65 1.81 2.11 1.45 2.75 1.26 3.70 1.14 5.00 1.10 5.50 1.02 9.10
14.50 1.01 5.70 1.13 5.00 1.18 2.75 1.44 2.26 1.68 1.96 1.91 1.76 2.14 1.42 2.85 1.32 3.45 1.09 5.20 1.10 5.80 1.01 9.90 1.01 10.50
2.70 1.47 2.66 1.50 2.31 1.64 1.96 1.89 1.74 2.14 1.58 2.43
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.00 1.37 1.95 1.85 1.44 2.79 1.22 4.24
3.85 1.23 2.70 1.43 1.68 2.10 1.18 4.40
3.64 1.28 2.65 1.48 1.63 2.28 1.25 3.95 1.20 4.70
2.90 1.41 1.76 2.10 1.32 3.35
3.69 1.29 2.98 1.41 2.12 1.77 1.76 2.11 1.54 2.55
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3
5.15 1.17 2.87 1.42 1.99 1.82 1.52 2.53 1.28 3.64
5.40 1.13 2.15 1.65 1.59 2.26 1.35 3.00
5.50 1.15 4.55 1.20 2.28 1.63 1.70 2.15 1.42 2.88 1.17 5.05
2.12 1.66 1.60 2.25 1.35 3.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.20 1.33
3.00 1.36
3.10 1.35
Букмекер Да Нет
7.40 1.09
6.60 1.09
7.00 1.07
Букмекер Да Нет
5.50 1.15
5.20 1.14
5.60 1.12
Где смотреть матч Мальта - РОССИЯ онлайн

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Прогнозы на матч Мальта - РОССИЯ

Исход игры
Мальта
2.3% (4)
Ничья
1.1% (2)
РОССИЯ
96.6% (170)
Тотал 2.5
Больше
65.85% (108)
Меньше
34.15% (56)
Обе команды забьют
Да
9.15% (15)
Нет
90.85% (149)
Популярный счёт
0:3 РОССИЯ
30.7% (54)
0:2 РОССИЯ
28.4% (50)
0:4 РОССИЯ
15.3% (27)
0:5 РОССИЯ
6.3% (11)
1:3 РОССИЯ
4.5% (8)
0:1 РОССИЯ
2.8% (5)
1:4 РОССИЯ
1.7% (3)
1:2 РОССИЯ
1.7% (3)
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