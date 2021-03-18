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Мальта
 
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Стадион:
РОССИЯ

Предыдущие игры

Мальта Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Мальта 1:1 Фарерские острова Мальта 3:1 Андорра Мальта 3:0 Лихтенштейн Латвия 0:1 Мальта
Андорра 0:0 Мальта Мальта 2:0 Гибралтар Мальта 1:1 Латвия Фарерские острова 3:2 Мальта Мальта 1:2 Норвегия Испания 7:0 Мальта Фарерские острова 1:0 Мальта Мальта 0:4 Швеция Румыния 1:0 Мальта Норвегия 2:0 Мальта Мальта 0:4 Румыния Швеция 3:0 Мальта Мальта 0:2 Испания Мальта 2:1 Фарерские острова Мальта 1:1 Фарерские острова Мальта 0:5 Косово
РОССИЯ Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Сербия 5:0 РОССИЯ Турция 3:2 РОССИЯ Молдова 0:0 РОССИЯ РОССИЯ 0:0 Венгрия
РОССИЯ 1:1 Турция РОССИЯ 1:2 Швеция Венгрия 2:3 РОССИЯ РОССИЯ 3:1 Сербия Сан-Марино 0:5 РОССИЯ РОССИЯ 1:4 Бельгия Кипр 0:5 РОССИЯ РОССИЯ 4:0 Шотландия РОССИЯ 1:0 Казахстан Шотландия 1:2 РОССИЯ РОССИЯ 1:0 Кипр РОССИЯ 9:0 Сан-Марино РОССИЯ 6:0 Чертаново Казахстан 0:4 РОССИЯ Бельгия 3:1 РОССИЯ Швеция 2:0 РОССИЯ

Группа H

Команда И В Н П Г О
1. РОССИЯ 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Кипр 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Словения 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Мальта 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Словакия 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Хорватия 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа H

Команда И В Н П Г О
1. РОССИЯ 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Кипр 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Словения 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Мальта 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Хорватия 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Словакия 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа H

Команда И В Н П Г О
1. РОССИЯ 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Кипр 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Словения 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Мальта 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Хорватия 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Словакия 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Мальта - РОССИЯ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 марта 2021, осталось 2 дня 19 часов 58 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 55
    Мальта 3.6% (2)
    X 3.6% (2)
    РОССИЯ 92.7% (51)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Мальта
    Ничья
    РОССИЯ
    31.00
    9.30
    1.14
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 31.00 9.30 1.13
    Бонус: 10 000 ₽ 24.00 8.60 1.13
    Бонус: 5 000 ₽ 30.00 8.90 1.14
    Бонус: 5 000 ₽ 23.00 9.00 1.14
      19.76 8.48 1.13

    Самый высокий коэффициент на матч «Мальта» – «РОССИЯ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мальта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «РОССИЯ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мальта» – «РОССИЯ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    4.76 1.19 3.04 1.38 2.26 1.64 1.82 2.09 1.49 2.61 1.31 3.46 1.20 4.62 1.10 7.10
    5.40 1.15 4.15 1.22 2.65 1.49 2.08 1.76 1.66 2.23 1.33 3.25 1.28 3.75 1.13 5.70 1.10 7.00
    4.80 1.14 4.05 1.21 2.49 1.51 2.00 1.81 1.67 2.34 1.36 3.15 1.26 3.70 1.10 5.95 1.07 6.40 1.00 10.75
    12.50 1.01 5.20 1.14 4.50 1.19 2.60 1.47 2.11 1.78 1.82 2.02 1.66 2.26 1.37 3.10 1.27 3.60 1.11 5.90 1.09 6.50 1.01 10.50 1.01 11.00
    2.40 1.57 2.10 1.74 1.82 2.00 1.65 2.25 1.50 2.59
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.95 1.40 1.87 1.93 1.44 2.79 1.22 4.30
    3.75 1.24 2.60 1.46 1.65 2.15 1.17 4.60
    3.64 1.28 2.40 1.57 1.62 2.30 1.25 3.95 1.17 5.10
    2.65 1.47 1.68 2.20 1.27 3.75
    3.38 1.32 2.71 1.46 1.98 1.85 1.67 2.21 1.46 2.72
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3
    4.74 1.19 2.62 1.49 1.85 1.95 1.44 2.79 1.29 3.64
    5.20 1.13 2.10 1.68 1.56 2.34 1.33 3.10
    5.45 1.15 3.95 1.25 2.11 1.73 1.58 2.38 1.36 3.15 1.18 4.85
    2.08 1.70 1.55 2.35 1.33 3.15

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.85 1.36
    2.65 1.45
    2.75 1.45
    Букмекер Да Нет
    7.30 1.11
    6.00 1.11
    6.20 1.11
    Букмекер Да Нет
    4.84 1.15
    4.60 1.17
    4.80 1.16
    Где смотреть матч Мальта - РОССИЯ онлайн

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    Прогнозы на матч Мальта - РОССИЯ

    Исход игры
    Мальта
    3.7% (2)
    Ничья
    3.7% (2)
    РОССИЯ
    92.6% (50)
    Тотал 2.5
    Больше
    62% (31)
    Меньше
    38% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    12% (6)
    Нет
    88% (44)
    Популярный счёт
    0:2 РОССИЯ
    29.6% (16)
    0:3 РОССИЯ
    25.9% (14)
    0:4 РОССИЯ
    20.4% (11)
    1:1 Ничья
    3.7% (2)
    1:3 РОССИЯ
    3.7% (2)
    1:2 РОССИЯ
    3.7% (2)
    0:5 РОССИЯ
    3.7% (2)
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