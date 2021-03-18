Предыдущие игры
Мальта Последние 20 матчей: +5 =4 -11Мальта 1:1 Фарерские острова Мальта 3:1 Андорра Мальта 3:0 Лихтенштейн Латвия 0:1 Мальта
Андорра 0:0 Мальта Мальта 2:0 Гибралтар Мальта 1:1 Латвия Фарерские острова 3:2 Мальта Мальта 1:2 Норвегия Испания 7:0 Мальта Фарерские острова 1:0 Мальта Мальта 0:4 Швеция Румыния 1:0 Мальта Норвегия 2:0 Мальта Мальта 0:4 Румыния Швеция 3:0 Мальта Мальта 0:2 Испания Мальта 2:1 Фарерские острова Мальта 1:1 Фарерские острова Мальта 0:5 Косово
РОССИЯ Последние 20 матчей: +11 =3 -6Сербия 5:0 РОССИЯ Турция 3:2 РОССИЯ Молдова 0:0 РОССИЯ РОССИЯ 0:0 Венгрия
РОССИЯ 1:1 Турция РОССИЯ 1:2 Швеция Венгрия 2:3 РОССИЯ РОССИЯ 3:1 Сербия Сан-Марино 0:5 РОССИЯ РОССИЯ 1:4 Бельгия Кипр 0:5 РОССИЯ РОССИЯ 4:0 Шотландия РОССИЯ 1:0 Казахстан Шотландия 1:2 РОССИЯ РОССИЯ 1:0 Кипр РОССИЯ 9:0 Сан-Марино РОССИЯ 6:0 Чертаново Казахстан 0:4 РОССИЯ Бельгия 3:1 РОССИЯ Швеция 2:0 РОССИЯ
Группа H
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РОССИЯ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Кипр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Словения
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Мальта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Словакия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Хорватия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа H
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РОССИЯ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Кипр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Словения
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Мальта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Хорватия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Словакия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Мальта» – «РОССИЯ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мальта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «РОССИЯ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мальта» – «РОССИЯ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Мальта - РОССИЯ
Исход игры
Мальта
3.7% (2)
Ничья
3.7% (2)
РОССИЯ
92.6% (50)
Тотал 2.5
Больше
62% (31)
Меньше
38% (19)
Обе команды забьют
Да
12% (6)
Нет
88% (44)
Популярный счёт
0:2 РОССИЯ
29.6% (16)
0:3 РОССИЯ
25.9% (14)
0:4 РОССИЯ
20.4% (11)
1:1 Ничья
3.7% (2)
1:3 РОССИЯ
3.7% (2)
1:2 РОССИЯ
3.7% (2)
0:5 РОССИЯ
3.7% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!