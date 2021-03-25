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Россия (до 21 года)
0:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
Исландия (до 21 года)
0' 26'
12
Максименко
Александр
14
Маслов
Павел
3
Дивеев
Игорь
4
Евгеньев
Роман
2
Тикнизян
Наяир
21
Глебов
Данил
10
Обляков
Иван
13
Макаров
Денис
22
Захарян
Арсен
19
Лесовой
Даниил
9
Чалов
Фёдор
13
Гуннарссон
Патрик
16
Гуннарссон
Хердюр-Инги
4
Торкельссон
Роберт-Орри
23
Лейфссон
Ари
22
Тордарсон
Колбейнн
18
Виллюмссон
Виллюм
9
Stefan
Thordarson
III
6
Хейкссон
Алекс
7
Йоханнессон
Исак-Бергманн
17
Гудьонсен
Свейнн
11
Торстейнссон
Йон
Россия (до 21 года)
4-2-3-1
Исландия (до 21 года)
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Предыдущие игры

Россия (до 21 года) Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Словения (до 21 года) 2:2 Россия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 2:0 Россия (до 21 года) Латвия (до 21 года) 1:4 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 4:0 Эстония (до 21 года)
Польша (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:0 Болгария (до 21 года) Сербия (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года) Эстония (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:2 Польша (до 21 года) Болгария (до 21 года) 0:0 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:0 Сербия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) Норвегия (до 21 года) 1:5 Россия (до 21 года) Швеция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) Австрия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 5:1 Северная Македония (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:2 Сербия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:1 Египет (до 21 года) Россия (до 21 года) 3:0 Кипр (до 21 года)
Исландия (до 21 года) Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Ирландия (до 21 года) 1:2 Исландия (до 21 года) Исландия (до 21 года) 1:2 Италия (до 21 года) Люксембург (до 21 года) 0:2 Исландия (до 21 года) Исландия (до 21 года) 1:0 Швеция (до 21 года)
Италия (до 21 года) 3:0 Исландия (до 21 года) Исландия (до 21 года) 1:0 Ирландия (до 21 года) Швеция (до 21 года) 5:0 Исландия (до 21 года) Исландия (до 21 года) 6:1 Армения (до 21 года) Исландия (до 21 года) 3:0 Люксембург (до 21 года) Катар (до 21 года) 0:3 Исландия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:1 Исландия (до 21 года) Thailand U21 1:1 Исландия (до 21 года) Китай (до 21 года) 1:1 Исландия (до 21 года) Исландия (до 21 года) 0:2 Мексика (до 21 года) Исландия (до 21 года) 2:7 Испания (до 21 года) Исландия (до 21 года) 0:1 Северная Ирландия (до 21 года) Исландия (до 21 года) 2:3 Словакия (до 21 года) Исландия (до 21 года) 5:2 Эстония (до 21 года) Северная Ирландия (до 21 года) 0:0 Исландия (до 21 года) Ирландия (до 21 года) 3:1 Исландия (до 21 года)
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    30'
    Грубо налетел в ногу соперника Маслов, срывая контратаку. Такое обычно наказывается желтой карточкой.
  • 29'
    Тонким пасом нашел Обляков в штрафной соперника Макарова, но тот откровенно завозился с мячом и в итоге подарил его защитнику.
  • 28'
    В верховой борьбе против Чалова в центре поля нарушил правила Тордарсон. Штрафной удар исполнят россияне.
  • 27'
    Решился на дальний удар из-под защитника Дивеев, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.
  • 26'
    Диагональ исполнял Виллюмссон на ход Гудьонсену, но тот в борьбе с Масловым нарушил правила.
  • 25'
    На фланге получил по ногам Обляков от Тордарсона. Здесь также судья не стал наказывать "горчичником" нарушителя.
  • 24'
    Мог выскакивать Чалов на ворота после паса от Глебова, но мяч в последний момент остановил в подкате Торкельссон.
  • 23'
    В центре поля Глебов налетел на соперника прямой ногой. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.
  • 22'
    Накрутил соперника на фланге Захарян и прострелил в центр. Здесь с лету пробил Чалов в дальний угол, но Гуннарссон справился.
  • 21'
    Тикнизян подключился к атаке по флангу и подал в центр штрафной, но никого из партнеров там не оказалось.
  • 20'
    В разрез отдавал Захарян в штрафную, куда вбегал Лесовой, но в последний момент мяч перехватил Гуннарссон.
  • 19'
    Выиграл подбор у штрафной соперника Обляков и пробил с ходу, но мяч полетел рядом с ближней штангой.
  • 18'
    Диагональный пас исполнял Обляков в штрафную на Лесового, но тому пробить не позволил защитник.
  • 17'
    С правого фланга навесил в центр штрафной Йоханнессон, но вышел из ворот Максименко и перехватил мяч.
  • 16'
    Навесил с фланга Лесовой в центр штрафной, где пытался пробить головой Чалов, но проиграл он верховую дуэль Лейфссону.
  • 15'
    С углового навесил Хейкссон на дальнюю штангу, но здесь в борьбе с Максименко нарушил правила Гудьонсен.
  • Угловой
    14'
    Догнал мяч у лицевой линии Гудьонссен и прострелил вдоль ворот, но от ноги Облякова сфера полетела на угловой.
  • 13'
    Сместился с правого фланга в центр Макаров и пробил в дальний угол, но точности ему явно не хватило.
  • 12'
    Прорывался по левой бровке Лесовой и навесил на дальнюю штангу, но никто из партнеров не смог добраться до мяча.
  • 11'
    Мягко забросил в штрафную соперника Захарян на ход Макарову, но вышел из ворот Гуннарссон и оказался первым на мяче.
  • 10'
    Со штрафного навесил Хейкссон на дальнюю штангу, но здесь головой вынес мяч подальше Глебов.
  • 9'
    На фланге получил по ногам Торстейнссон от Маслова в подкате. Опасный стандарт исполнять будут исландцы.
  • 8'
    Мог убегать на ворота соперника Макаров после заброса от Облякова, но в борьбе с соперником нарушил он правила.
  • 7'
    В центре поля по ногам сопернику заехал в подкате Захарян. Штрафной удар исполнять будут исландцы.
  • 6'
    Мягко забросил в штрафную Обляков на ход Лесовому, но тот не успел догнать мяч до лицевой линии.
  • 5'
    Убежал по правому флангу Макаров и низом прострелил в центр штрафной, но до удара дело так и не дошло.
  • 4'
    По флангу забросил Тордарсон на ход Хейкссону, но тот в борьбе с соперником выпустил мяч в аут.
  • 3'
    Решился на дальний удар метров с двадцати трех Глебов, но мяч свалился с ноги и полетел далеко от ворот.
  • 2'
    Россияне будут играть сегодня в традиционных для себя красных цветах, исландцы выбрали белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gyirmoti Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 1.58 4.15 5.65
Бонус: 5 000 ₽ 1.65 4.20 5.40
  1.59 4.09 5.69

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.80 1.01 9.00 1.04 3.62 1.26 2.71 1.45 1.93 1.91 1.54 2.44 1.33 3.12 1.13 5.15 1.10 6.00 1.01 9.80
8.10 1.05 7.20 1.04 3.15 1.35 2.35 1.58 2.17 1.69 1.72 2.08 1.79 2.03 1.37 3.05 1.27 3.70 1.10 6.80 1.08 7.77 1.03 9.50 1.02 9.90 0.00 15.50
3.64 1.30 3.01 1.40 2.34 1.63 2.01 1.85 1.77 2.10 1.55 2.52 1.33 3.42 1.11 7.36
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.04 1.37 1.95 1.83 1.45 2.71
2.22 1.65 1.44 2.75 1.23 4.05 1.03 9.50 1.09 6.20
3.15 1.37 2.60 1.52 2.04 1.83 1.63 2.34 1.44 2.84
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.73 1.44 1.73 2.08 1.32 3.32
4.05 1.20 3.00 1.37 1.77 1.99 1.33 3.05 1.22 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.15 1.70
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.35 1.30
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Прогнозы на матч Россия (до 21 года) 0:0 Исландия (до 21 года)

Исход игры
Россия (до 21 года)
92.9% (144)
Ничья
3.9% (6)
Исландия (до 21 года)
3.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
53.33% (80)
Меньше
46.67% (70)
Обе команды забьют
Да
55.33% (83)
Нет
44.67% (67)
Популярный счёт
2:1 Россия (до 21 года)
40.6% (63)
2:0 Россия (до 21 года)
27.7% (43)
1:0 Россия (до 21 года)
12.9% (20)
3:1 Россия (до 21 года)
6.5% (10)
1:1 Ничья
3.9% (6)
3:0 Россия (до 21 года)
1.9% (3)
4:1 Россия (до 21 года)
1.3% (2)
1:2 Исландия (до 21 года)
1.3% (2)
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