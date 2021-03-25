Диагональ исполнял Виллюмссон на ход Гудьонсену, но тот в борьбе с Масловым нарушил правила.

Решился на дальний удар из-под защитника Дивеев, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.

В верховой борьбе против Чалова в центре поля нарушил правила Тордарсон. Штрафной удар исполнят россияне.

Тонким пасом нашел Обляков в штрафной соперника Макарова, но тот откровенно завозился с мячом и в итоге подарил его защитнику.

Грубо налетел в ногу соперника Маслов, срывая контратаку. Такое обычно наказывается желтой карточкой.

25' На фланге получил по ногам Обляков от Тордарсона. Здесь также судья не стал наказывать "горчичником" нарушителя.

24' Мог выскакивать Чалов на ворота после паса от Глебова, но мяч в последний момент остановил в подкате Торкельссон.

23' В центре поля Глебов налетел на соперника прямой ногой. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.

22' Накрутил соперника на фланге Захарян и прострелил в центр. Здесь с лету пробил Чалов в дальний угол, но Гуннарссон справился.

21' Тикнизян подключился к атаке по флангу и подал в центр штрафной, но никого из партнеров там не оказалось.

20' В разрез отдавал Захарян в штрафную, куда вбегал Лесовой, но в последний момент мяч перехватил Гуннарссон.

19' Выиграл подбор у штрафной соперника Обляков и пробил с ходу, но мяч полетел рядом с ближней штангой.

18' Диагональный пас исполнял Обляков в штрафную на Лесового, но тому пробить не позволил защитник.

17' С правого фланга навесил в центр штрафной Йоханнессон, но вышел из ворот Максименко и перехватил мяч.

16' Навесил с фланга Лесовой в центр штрафной, где пытался пробить головой Чалов, но проиграл он верховую дуэль Лейфссону.

15' С углового навесил Хейкссон на дальнюю штангу, но здесь в борьбе с Максименко нарушил правила Гудьонсен.

14' Догнал мяч у лицевой линии Гудьонссен и прострелил вдоль ворот, но от ноги Облякова сфера полетела на угловой.

13' Сместился с правого фланга в центр Макаров и пробил в дальний угол, но точности ему явно не хватило.

12' Прорывался по левой бровке Лесовой и навесил на дальнюю штангу, но никто из партнеров не смог добраться до мяча.

11' Мягко забросил в штрафную соперника Захарян на ход Макарову, но вышел из ворот Гуннарссон и оказался первым на мяче.

10' Со штрафного навесил Хейкссон на дальнюю штангу, но здесь головой вынес мяч подальше Глебов.

9' На фланге получил по ногам Торстейнссон от Маслова в подкате. Опасный стандарт исполнять будут исландцы.

8' Мог убегать на ворота соперника Макаров после заброса от Облякова, но в борьбе с соперником нарушил он правила.

7' В центре поля по ногам сопернику заехал в подкате Захарян. Штрафной удар исполнять будут исландцы.

6' Мягко забросил в штрафную Обляков на ход Лесовому, но тот не успел догнать мяч до лицевой линии.

5' Убежал по правому флангу Макаров и низом прострелил в центр штрафной, но до удара дело так и не дошло.

4' По флангу забросил Тордарсон на ход Хейкссону, но тот в борьбе с соперником выпустил мяч в аут.

3' Решился на дальний удар метров с двадцати трех Глебов, но мяч свалился с ноги и полетел далеко от ворот.

2' Россияне будут играть сегодня в традиционных для себя красных цветах, исландцы выбрали белый комплект формы.