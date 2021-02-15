Россия (до 21 года)
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Стадион: Gyirmoti Stadion
Исландия (до 21 года)
Предыдущие игры
Россия (до 21 года) Последние 20 матчей: +11 =4 -5Словения (до 21 года) 2:2 Россия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 2:0 Россия (до 21 года) Латвия (до 21 года) 1:4 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 4:0 Эстония (до 21 года)
Польша (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:0 Болгария (до 21 года) Сербия (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года) Эстония (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:2 Польша (до 21 года) Болгария (до 21 года) 0:0 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:0 Сербия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) Норвегия (до 21 года) 1:5 Россия (до 21 года) Швеция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) Австрия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 5:1 Северная Македония (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:2 Сербия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:1 Египет (до 21 года) Россия (до 21 года) 3:0 Кипр (до 21 года)
Исландия (до 21 года) Последние 20 матчей: +8 =4 -8Ирландия (до 21 года) 1:2 Исландия (до 21 года) Исландия (до 21 года) 1:2 Италия (до 21 года) Люксембург (до 21 года) 0:2 Исландия (до 21 года) Исландия (до 21 года) 1:0 Швеция (до 21 года)
Италия (до 21 года) 3:0 Исландия (до 21 года) Исландия (до 21 года) 1:0 Ирландия (до 21 года) Швеция (до 21 года) 5:0 Исландия (до 21 года) Исландия (до 21 года) 6:1 Армения (до 21 года) Исландия (до 21 года) 3:0 Люксембург (до 21 года) Катар (до 21 года) 0:3 Исландия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:1 Исландия (до 21 года) Thailand U21 1:1 Исландия (до 21 года) Китай (до 21 года) 1:1 Исландия (до 21 года) Исландия (до 21 года) 0:2 Мексика (до 21 года) Исландия (до 21 года) 2:7 Испания (до 21 года) Исландия (до 21 года) 0:1 Северная Ирландия (до 21 года) Исландия (до 21 года) 2:3 Словакия (до 21 года) Исландия (до 21 года) 5:2 Эстония (до 21 года) Северная Ирландия (до 21 года) 0:0 Исландия (до 21 года) Ирландия (до 21 года) 3:1 Исландия (до 21 года)
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания (до 21 года)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Франция (до 21 года)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Исландия (до 21 года)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Россия (до 21 года)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
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Тотал
Прогнозы на матч Россия (до 21 года) - Исландия (до 21 года)
Исход игры
Россия (до 21 года)
91.4% (53)
Ничья
5.2% (3)
Исландия (до 21 года)
3.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
45.45% (25)
Меньше
54.55% (30)
Обе команды забьют
Да
47.27% (26)
Нет
52.73% (29)
Популярный счёт
2:1 Россия (до 21 года)
31% (18)
2:0 Россия (до 21 года)
29.3% (17)
1:0 Россия (до 21 года)
15.5% (9)
3:1 Россия (до 21 года)
6.9% (4)
1:1 Ничья
5.2% (3)
3:0 Россия (до 21 года)
3.4% (2)
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