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Россия (до 21 года)
 
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Россия (до 21 года) Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Словения (до 21 года) 2:2 Россия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 2:0 Россия (до 21 года) Латвия (до 21 года) 1:4 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 4:0 Эстония (до 21 года)
Польша (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:0 Болгария (до 21 года) Сербия (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года) Эстония (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:2 Польша (до 21 года) Болгария (до 21 года) 0:0 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:0 Сербия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) Норвегия (до 21 года) 1:5 Россия (до 21 года) Швеция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) Австрия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 5:1 Северная Македония (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:2 Сербия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:1 Египет (до 21 года) Россия (до 21 года) 3:0 Кипр (до 21 года)
Исландия (до 21 года) Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Ирландия (до 21 года) 1:2 Исландия (до 21 года) Исландия (до 21 года) 1:2 Италия (до 21 года) Люксембург (до 21 года) 0:2 Исландия (до 21 года) Исландия (до 21 года) 1:0 Швеция (до 21 года)
Италия (до 21 года) 3:0 Исландия (до 21 года) Исландия (до 21 года) 1:0 Ирландия (до 21 года) Швеция (до 21 года) 5:0 Исландия (до 21 года) Исландия (до 21 года) 6:1 Армения (до 21 года) Исландия (до 21 года) 3:0 Люксембург (до 21 года) Катар (до 21 года) 0:3 Исландия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:1 Исландия (до 21 года) Thailand U21 1:1 Исландия (до 21 года) Китай (до 21 года) 1:1 Исландия (до 21 года) Исландия (до 21 года) 0:2 Мексика (до 21 года) Исландия (до 21 года) 2:7 Испания (до 21 года) Исландия (до 21 года) 0:1 Северная Ирландия (до 21 года) Исландия (до 21 года) 2:3 Словакия (до 21 года) Исландия (до 21 года) 5:2 Эстония (до 21 года) Северная Ирландия (до 21 года) 0:0 Исландия (до 21 года) Ирландия (до 21 года) 3:1 Исландия (до 21 года)
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Россия (до 21 года) - Исландия (до 21 года) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 марта 2021, осталось 2 дня 11 часов 3 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 58
    Россия (до 21 года) 91.4% (53)
    X 5.2% (3)
    Исландия (до 21 года) 3.4% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Россия (до 21 года)
    Ничья
    Исландия (до 21 года)
    1.58
    4.36
    5.80
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 1.55 4.15 5.80
    Бонус: 5 000 ₽ 1.58 4.00 5.70
      1.56 4.36 5.78

    Самый высокий коэффициент на матч «Россия (до 21 года)» – «Исландия (до 21 года)» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Россия (до 21 года)» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Исландия (до 21 года)» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Россия (до 21 года)» – «Исландия (до 21 года)», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    10.00 1.01 9.00 1.03 3.62 1.26 2.86 1.41 2.00 1.88 1.54 2.44 1.34 3.10 1.14 4.90 1.10 5.55 1.01 9.80
    12.00 1.01 8.40 1.05 3.50 1.28 2.70 1.42 2.15 1.70 1.90 1.90 1.70 2.15 1.50 2.60 1.33 3.15 1.14 5.20 1.11 5.90 1.02 10.00 1.01 10.50 0.00 16.00
    3.67 1.29 2.83 1.45 2.24 1.68 1.93 1.92 1.70 2.19 1.49 2.70 1.32 3.45 1.11 6.91
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
    3.04 1.37 2.00 1.79 1.45 2.71
    1.94 1.86 1.41 2.75 1.12 5.60
    3.01 1.41 2.47 1.56 1.93 1.93 1.56 2.47 1.41 3.01
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
    2.86 1.41 1.73 2.08 1.32 3.32
    2.75 1.42 1.70 2.08 1.29 3.40

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.93 1.81
    Букмекер Да Нет
    4.90 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.55 1.27
    Где смотреть матч Россия (до 21 года) - Исландия (до 21 года) онлайн

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    Прогнозы на матч Россия (до 21 года) - Исландия (до 21 года)

    Исход игры
    Россия (до 21 года)
    91.4% (53)
    Ничья
    5.2% (3)
    Исландия (до 21 года)
    3.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.45% (25)
    Меньше
    54.55% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    47.27% (26)
    Нет
    52.73% (29)
    Популярный счёт
    2:1 Россия (до 21 года)
    31% (18)
    2:0 Россия (до 21 года)
    29.3% (17)
    1:0 Россия (до 21 года)
    15.5% (9)
    3:1 Россия (до 21 года)
    6.9% (4)
    1:1 Ничья
    5.2% (3)
    3:0 Россия (до 21 года)
    3.4% (2)
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