Англия (до 21 года)
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Стадион: SRC Bonifika Stadion
Швейцария (до 21 года)
Предыдущие игры
Англия (до 21 года) Последние 20 матчей: +12 =4 -4Англия (до 21 года) 5:0 Албания (до 21 года) Англия (до 21 года) 3:1 Андорра (до 21 года) Англия (до 21 года) 2:1 Турция (до 21 года) Андорра (до 21 года) 3:3 Англия (до 21 года)
Австрия (до 21 года) 1:2 Англия (до 21 года) Косово (до 21 года) 0:6 Англия (до 21 года) Голландия (до 21 года) 2:1 Англия (до 21 года) Албания (до 21 года) 0:3 Англия (до 21 года) Англия (до 21 года) 5:1 Австрия (до 21 года) Словения (до 21 года) 2:2 Англия (до 21 года) Англия (до 21 года) 2:0 Косово (до 21 года) Турция (до 21 года) 2:3 Англия (до 21 года) Хорватия (до 21 года) 3:3 Англия (до 21 года) Англия (до 21 года) 2:4 Румыния (до 21 года) Англия (до 21 года) 1:2 Франция (до 21 года) Англия (до 21 года) 1:2 Германия (до 21 года) Англия (до 21 года) 1:1 Польша (до 21 года) Дания (до 21 года) 1:5 Англия (до 21 года) Италия (до 21 года) 1:2 Англия (до 21 года) Шотландия (до 21 года) 0:2 Англия (до 21 года)
Швейцария (до 21 года) Последние 20 матчей: +13 =0 -7Франция (до 21 года) 3:1 Швейцария (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 2:1 Азербайджан (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 3:0 Лихтенштейн (до 21 года) Грузия (до 21 года) 0:3 Швейцария (до 21 года)
Словакия (до 21 года) 1:2 Швейцария (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 4:1 Словакия (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 3:1 Франция (до 21 года) Азербайджан (до 21 года) 0:1 Швейцария (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 2:1 Грузия (до 21 года) Лихтенштейн (до 21 года) 0:5 Швейцария (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 1:2 Словения (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 4:1 Хорватия (до 21 года) Уэльс (до 21 года) 3:1 Швейцария (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 3:0 Лихтенштейн (до 21 года) Босния и Герцеговина (до 21 года) 3:0 Швейцария (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 2:1 Франция (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 2:4 Португалия (до 21 года) Португалия (до 21 года) 2:1 Швейцария (до 21 года) Лихтенштейн (до 21 года) 0:2 Швейцария (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 0:2 Румыния (до 21 года)
Последние игры между собой
Англия (до 21 года): победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Швейцария (до 21 года): победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Группа D
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хорватия (до 21 года)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Португалия (до 21 года)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Швейцария (до 21 года)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Англия (до 21 года)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
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Тотал
Прогнозы на матч Англия (до 21 года) - Швейцария (до 21 года)
Исход игры
Англия (до 21 года)
96.6% (57)
Ничья
1.7% (1)
Швейцария (до 21 года)
1.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (38)
Меньше
33.33% (19)
Обе команды забьют
Да
66.67% (38)
Нет
33.33% (19)
Популярный счёт
2:1 Англия (до 21 года)
49.2% (29)
2:0 Англия (до 21 года)
25.4% (15)
3:1 Англия (до 21 года)
10.2% (6)
1:0 Англия (до 21 года)
5.1% (3)
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