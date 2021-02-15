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Англия (до 21 года)
 
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Швейцария (до 21 года)

Предыдущие игры

Англия (до 21 года) Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Англия (до 21 года) 5:0 Албания (до 21 года) Англия (до 21 года) 3:1 Андорра (до 21 года) Англия (до 21 года) 2:1 Турция (до 21 года) Андорра (до 21 года) 3:3 Англия (до 21 года)
Австрия (до 21 года) 1:2 Англия (до 21 года) Косово (до 21 года) 0:6 Англия (до 21 года) Голландия (до 21 года) 2:1 Англия (до 21 года) Албания (до 21 года) 0:3 Англия (до 21 года) Англия (до 21 года) 5:1 Австрия (до 21 года) Словения (до 21 года) 2:2 Англия (до 21 года) Англия (до 21 года) 2:0 Косово (до 21 года) Турция (до 21 года) 2:3 Англия (до 21 года) Хорватия (до 21 года) 3:3 Англия (до 21 года) Англия (до 21 года) 2:4 Румыния (до 21 года) Англия (до 21 года) 1:2 Франция (до 21 года) Англия (до 21 года) 1:2 Германия (до 21 года) Англия (до 21 года) 1:1 Польша (до 21 года) Дания (до 21 года) 1:5 Англия (до 21 года) Италия (до 21 года) 1:2 Англия (до 21 года) Шотландия (до 21 года) 0:2 Англия (до 21 года)
Швейцария (до 21 года) Последние 20 матчей: +13 =0 -7
Франция (до 21 года) 3:1 Швейцария (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 2:1 Азербайджан (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 3:0 Лихтенштейн (до 21 года) Грузия (до 21 года) 0:3 Швейцария (до 21 года)
Словакия (до 21 года) 1:2 Швейцария (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 4:1 Словакия (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 3:1 Франция (до 21 года) Азербайджан (до 21 года) 0:1 Швейцария (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 2:1 Грузия (до 21 года) Лихтенштейн (до 21 года) 0:5 Швейцария (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 1:2 Словения (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 4:1 Хорватия (до 21 года) Уэльс (до 21 года) 3:1 Швейцария (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 3:0 Лихтенштейн (до 21 года) Босния и Герцеговина (до 21 года) 3:0 Швейцария (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 2:1 Франция (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 2:4 Португалия (до 21 года) Португалия (до 21 года) 2:1 Швейцария (до 21 года) Лихтенштейн (до 21 года) 0:2 Швейцария (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 0:2 Румыния (до 21 года)

Последние игры между собой

Англия (до 21 года): победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Швейцария (до 21 года): победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Швейцария (до 21 года) 1:1 Англия (до 21 года) ЕВРО (до 21 года) Англия (до 21 года) 3:1 Швейцария (до 21 года) ЕВРО (до 21 года)
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Англия (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 марта 2021, осталось 2 дня 8 часов 5 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 59
    Англия (до 21 года) 96.6% (57)
    X 1.7% (1)
    Швейцария (до 21 года) 1.7% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Англия (до 21 года)
    Ничья
    Швейцария (до 21 года)
    1.60
    4.30
    5.58
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 1.60 4.15 5.20
    Бонус: 5 000 ₽ 1.59 4.30 5.40
      1.60 4.19 5.58

    Самый высокий коэффициент на матч «Англия (до 21 года)» – «Швейцария (до 21 года)» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Англия (до 21 года)» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Швейцария (до 21 года)» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Англия (до 21 года)» – «Швейцария (до 21 года)», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    11.00 1.01 9.60 1.02 3.98 1.22 3.20 1.34 2.14 1.77 1.65 2.21 1.39 2.85 1.18 4.30 1.13 5.10 1.03 8.50
    14.50 0.00 9.50 1.03 4.00 1.22 3.20 1.32 2.12 1.72 1.90 1.90 1.67 2.21 1.42 2.75 1.20 4.20 1.16 4.90 1.05 8.50 1.04 9.10 0.00 14.00
    4.32 1.23 2.57 1.53 2.16 1.72 1.93 1.93 1.67 2.26 1.52 2.59 1.42 2.90 1.16 5.51
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
    3.24 1.33 2.13 1.70 1.48 2.61
    2.17 1.69 1.49 2.50 1.17 4.70
    3.29 1.35 2.72 1.48 2.14 1.75 1.68 2.23 1.49 2.70
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
    3.08 1.36 1.80 1.99 1.37 3.04
    3.10 1.33 1.82 1.92 1.37 2.95

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.78 1.98
    Букмекер Да Нет
    4.40 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.15 1.33
    Где смотреть матч Англия (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) онлайн

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    Прогнозы на матч Англия (до 21 года) - Швейцария (до 21 года)

    Исход игры
    Англия (до 21 года)
    96.6% (57)
    Ничья
    1.7% (1)
    Швейцария (до 21 года)
    1.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (38)
    Меньше
    33.33% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (38)
    Нет
    33.33% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Англия (до 21 года)
    49.2% (29)
    2:0 Англия (до 21 года)
    25.4% (15)
    3:1 Англия (до 21 года)
    10.2% (6)
    1:0 Англия (до 21 года)
    5.1% (3)
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